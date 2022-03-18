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війна (56124) перемовини (2482) Росія (47118) Кулеба Дмитро (3153)

Кулеба про "мирну угоду", опубліковану Financial Times: "Те, що вони написали, – це вимоги Росії, на які Україна наводить свої контраргументи"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Президент України Володимир Зеленський жодних доручень здавати національні інтереси нікому не ставив. І всі спекуляції про те, що хтось там щось зливає – це просто інформаційна війна.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи інформацію Financial Times про те, що Україна і Росія на перемовинах обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, передає Цензор.НЕТ.

"Не знаю, хто саме був джерелом для Financial Times, але в принципі те, що вони написали – це вимоги Росії. Це відбувалося не на моїй зустрічі з Лавровим, це відбувалося на так званому білоруському треку переговорів. Прийшла Росія, поклала документи і каже – ось наші вимоги. Наша делегація взяла цей документ, почала його вивчати, виносити контраргументи. Тобто інформація в Financial Times була подана таким чином, що це вже якась основа двостороннього діалогу і дискусій, що ми про ці всі речі нібито домовляємося. А насправді це російські пропозиції, на які Україна наводить свої контраргументи", - розповів міністр.

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"Зараз переговори на білоруському треку – це така окопна війна. Вони сидять в своєму окопі, ми сидимо в своєму окопі і перестрілюємося аргументами. Тому стверджувати, що ми пішли на всі ці речі і про все вже домовилися – це неправда. Не треба робити ніякої драми, але ми всі маємо пам’ятати, що у будь-якої війни є два фінали. Перший фінал – це безумовна тотальна поразка однієї зі сторін. Це те, що нам хотіли нав’язати з самого початку росіяни, висунувши такий документ. Другий фінал – це угода. Угода – це пошук і фіксації взаємоприйнятних рішень. Тому з точки зору України, не з точки зору Росії, ми маємо чітко і тверезо розуміти, що або ми маємо налаштуватися на війну до кінця, в результаті якої ми тотально безумовно і беззастережно перемагаємо Росію, або має бути угода, яка має бути на вигідних для України умовах. Я думаю, що другий варіант все-таки є реалістичним. Тому ми маємо розуміти як суспільство, як держава – щоб припинити війну, нам потрібна угода. І українська дипломатія працює над тим, щоб ця угода була максимально вигідна для України", - додав Кулеба.

"Президент жодних доручень нікому здавати національні інтереси не ставив. Задача, яку ставить президент, дуже чітка: максимально жорсткі і чіткі гарантії безпеки України. І всі спекуляції про те, що хтось там щось зливає – це просто інформаційна війна, в якій ми маємо нарешті навчитися бути серйозними, дорослими людьми і не вестися на вкиди", - резюмував він.

Раніше Financial Times повідомила про те, що Україна і Росія на перемовинах обговорюють мирну угоду з 15 пунктів.
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Топ коментарі
+16
Пусть кацапы свернут свои требования трубочкой и затусуют себе в очко поглубже .....
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18.03.2022 12:50
+11
Как-то стрёмно, когда договаривается "Зе". Если бы там был "По" - было бы как-то надёжней. Прошу оставить это мнение без дискуссий.
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18.03.2022 12:55
+9
"...максимально жорсткі і чіткі гарантії безпеки України"

ВІД КОГО?

Якщо від будь-якої з західних країн, чому ви про це з рашею обговорюєте?
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18.03.2022 12:52
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Пусть кацапы свернут свои требования трубочкой и затусуют себе в очко поглубже .....
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18.03.2022 12:50 Відповісти
Слідкуйте за президентом Ярмаком, щоб воно не накоїло лиха Україні, бо Зе - лише читає тексти, що йому дають.
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18.03.2022 17:40 Відповісти
Пропозиції від раші діють поки ще не всіх прибувших утилізовано. Це не надовго.
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18.03.2022 12:52 Відповісти
"...максимально жорсткі і чіткі гарантії безпеки України"

ВІД КОГО?

Якщо від будь-якої з західних країн, чому ви про це з рашею обговорюєте?
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18.03.2022 12:52 Відповісти
Зеля хоче, щоб Путлер гарантував. що він виведе свої війська з Херсонщини найближчими роками.
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18.03.2022 13:50 Відповісти
Про це подоляк вєщав, а не Файненшанал Таймс вигадало.
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18.03.2022 12:53 Відповісти
Как-то стрёмно, когда договаривается "Зе". Если бы там был "По" - было бы как-то надёжней. Прошу оставить это мнение без дискуссий.
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18.03.2022 12:55 Відповісти
Плюсую . Порошенко - опытный дипломат-профессионал. Нужно чтобы он возглавил украинскую переговорную группу , а не ноунеймы без опыта и образования типа Арахамии.
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18.03.2022 13:24 Відповісти
Якщо перемовини допомогають створювати зелені коридори, то не нехай хоча б ради цього вони і проходять. Після війскових злочинів россії ніхто на її умови вже не піде
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18.03.2022 12:55 Відповісти
Це не так. Доки Ярмаки керують державой.
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18.03.2022 17:41 Відповісти
Нато?нах оно нужно,крым сейчас мы тоде не модем освободить(лугандония?пока тоде под вопросов они не хотят с нами дить)нужно строить свое государство с сильной экономикой чтобы они сами просились к нам
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18.03.2022 12:56 Відповісти
Зелю влаштовує аби який договір с Пулєром де він пообіцяє що в майбутньому він одведе війска.
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18.03.2022 12:57 Відповісти
чи ви там всі в сосну уїбалися...які угоди і головне з Чим...вам ***** мало меморандума **********,суки позорні...неінакше,ви **** вже достали,ці ***** Хамії,Одоляки,давно в Яворів на селфі не їздили контрацептиви...вибачайне достало...
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18.03.2022 13:03 Відповісти
Не верю Кулебе. Включите По... в состав комиссии с правом информировать о ходе переговоров.
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18.03.2022 13:07 Відповісти
Другий фінал - це угода. Угода - це пошук і фіксації взаємоприйнятних рішень-оце,Кулеба,ні в які ворота не лізе
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18.03.2022 13:16 Відповісти
Думаю, что рашке недолго барахтаться, пару тройку лет, а потом этой страны не будет, поэтому можно вести переговоры, выторговывать выгодные условия, отчасти идти на компромиссы, словом тянуть время до развала.
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18.03.2022 13:25 Відповісти
перед переговорами вєщалі, що тільки на наших умовах, а не московських зайд, далі буде...
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18.03.2022 13:35 Відповісти
І знову ці клоуни не повідомляють нам пункти вимог від України.
А чи є вимоги ?
Я вже впевнений,що торги нашою цілісністю та суверенітетом відбуваються лише за кацапськими пунктами.
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18.03.2022 13:40 Відповісти
Як же дістала ця влада. Три роки руйнувала армію для *****, щоб він напав, а тепер коли Україна перемагає, біжуть підписувати капітуляцію. Тьфу блеа...
Весь світ помагає, бо бачить що ми бємось, а ваші переговори відбивають бажання допомагати. Це ж ясно як день, що переговори потрібні московії.
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18.03.2022 14:02 Відповісти
Ясно як день, що завдання кремлеботів посіяти паніку та підірвати довіру до влади. Ніхто ще не побіг і нічого ще не підписав, а якщо відмовимося від переговорів, то одразу пригодовані ху**лом чинуш з ЄС типу шольца, орбана почнуть волати, що Україна не хоче миру, а хоче продовжувати війну. Люди, просто включіть мозок, якби наша влада реально хотіла капітулювати то зробила б це 24-25 лютого.Тому не слухайте зрадойо**в, тримаймося, допомагаємо один одному, віримо в ЗСУ.
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18.03.2022 14:40 Відповісти
потрібно не контраргументи на такі вимоги давати, а відкидати такі вимоги в цілому.
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18.03.2022 14:22 Відповісти
Красиво сказано-дипломатическая «окопная война»..Нужно просто выждать ,растянуть время…как бы там ни было,а решать исход будет война на поле боя ..и победитель будет устанавливать Условия ,т.е.Украина..Все эти рашистские «бла,бла,бла,»-желание хоть как то принудить Украину выполнить свои условия,одновременно они тоже растягивают время ,чтобы продолжить свои военные действия .В сущности эти переговоры им не нужны…им нужно достижение своих целей.
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18.03.2022 14:34 Відповісти
 
 