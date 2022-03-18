Кулеба про "мирну угоду", опубліковану Financial Times: "Те, що вони написали, – це вимоги Росії, на які Україна наводить свої контраргументи"

Президент України Володимир Зеленський жодних доручень здавати національні інтереси нікому не ставив. І всі спекуляції про те, що хтось там щось зливає – це просто інформаційна війна.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи інформацію Financial Times про те, що Україна і Росія на перемовинах обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, передає Цензор.НЕТ.

"Не знаю, хто саме був джерелом для Financial Times, але в принципі те, що вони написали – це вимоги Росії. Це відбувалося не на моїй зустрічі з Лавровим, це відбувалося на так званому білоруському треку переговорів. Прийшла Росія, поклала документи і каже – ось наші вимоги. Наша делегація взяла цей документ, почала його вивчати, виносити контраргументи. Тобто інформація в Financial Times була подана таким чином, що це вже якась основа двостороннього діалогу і дискусій, що ми про ці всі речі нібито домовляємося. А насправді це російські пропозиції, на які Україна наводить свої контраргументи", - розповів міністр.

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"Зараз переговори на білоруському треку – це така окопна війна. Вони сидять в своєму окопі, ми сидимо в своєму окопі і перестрілюємося аргументами. Тому стверджувати, що ми пішли на всі ці речі і про все вже домовилися – це неправда. Не треба робити ніякої драми, але ми всі маємо пам’ятати, що у будь-якої війни є два фінали. Перший фінал – це безумовна тотальна поразка однієї зі сторін. Це те, що нам хотіли нав’язати з самого початку росіяни, висунувши такий документ. Другий фінал – це угода. Угода – це пошук і фіксації взаємоприйнятних рішень. Тому з точки зору України, не з точки зору Росії, ми маємо чітко і тверезо розуміти, що або ми маємо налаштуватися на війну до кінця, в результаті якої ми тотально безумовно і беззастережно перемагаємо Росію, або має бути угода, яка має бути на вигідних для України умовах. Я думаю, що другий варіант все-таки є реалістичним. Тому ми маємо розуміти як суспільство, як держава – щоб припинити війну, нам потрібна угода. І українська дипломатія працює над тим, щоб ця угода була максимально вигідна для України", - додав Кулеба.

"Президент жодних доручень нікому здавати національні інтереси не ставив. Задача, яку ставить президент, дуже чітка: максимально жорсткі і чіткі гарантії безпеки України. І всі спекуляції про те, що хтось там щось зливає – це просто інформаційна війна, в якій ми маємо нарешті навчитися бути серйозними, дорослими людьми і не вестися на вкиди", - резюмував він.

Раніше Financial Times повідомила про те, що Україна і Росія на перемовинах обговорюють мирну угоду з 15 пунктів.