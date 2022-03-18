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Путін та Зеленський можуть зустрітися у разі підписання мирного договору, якщо буде необхідність, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,путін

Необхідність зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським залежить від того, яким буде мирний договір. А саме від його модальності.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зокрема, за його словами, зустріч президентів може відбутися у разі підписання мирного договору. Але її необхідність залежить від модальності мирного договору.

За його словами, цю зустріч потрібно буде ще узгодити.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
ДОГОВІР МАЄ БУТИ ЛИШЕ ОДИН-ПОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ СМЕРДЮЧОЇ ЛАПАТНОЇ БАЛАЛАЙНІ...
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18.03.2022 13:00
+19
Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання - недоторканні."

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
1.Чому ці переговори втаємничені тільки від українського народу? Ми коментуємо їх хід згідно матеріалів західної пресси.
2. Нас дійсно бісить, що замість обіцяної твердої та непорушної позиції ви вже погодились на всі вимоги агресора.
3. Щоб задовольнити вимоги окупантів, ви пішли на свідоме порушення Конституції щодо курсу країни на вступ до НАТО. Мало того, ви розгорнули активну пропагандистську кампанію в укрсучЗМІ для шельмування натовських перспектив ( Мосєйчук та інші).
4. Скорочення армії ( по будь якому типу) - стандартний пункт капітуляції! ( Останній раз це було застосовано щодо Японії.).
5. Чому Крим та Донбас та їх деокупація, винесені за дужки ваших перемовин?
6. Чому ми не чуємо на цих перемовинах чітку позицію України щодо покарання військових злочинців зі складу збройних сил та вищого керівництва РФ?
7. Чому в складі переговорної групи від нашої країни немає жодного фахового діпломата?
8. Чому до сіх пір вами не була озвучена вимога репарацій?
9. Чому вами категорично не був відкинутий пункт про "денацифікацію"?
10. Де ваша чітка позиція по вимогам РФ щодо другого "язика"?
11. Хочу м'яко вам нагадати, що ви ПОВИННІ постійно нас інформувати, щодо перебігу перемовин та чітко і недвозначно доповідати народу України який жорстко воює про те як ви насправді принципово відстоюєте наші позиції.
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18.03.2022 13:05
+16
нє
не можуть, бо ця гадя потірялася
раша вже забула в якому бункері це падло законопатилося
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18.03.2022 12:59
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нє
не можуть, бо ця гадя потірялася
раша вже забула в якому бункері це падло законопатилося
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18.03.2022 12:59 Відповісти
А не будет мирного договора))) зачем останавливать поток сочных санкций?
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18.03.2022 13:00 Відповісти
Песков.... какое модальность
Е@АЛЬНОСТЬ МОЗГА ХУ"ЛА..... ВОТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА СЕГОДНЯ В МИРЕ...
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18.03.2022 13:11 Відповісти
может ******* в прямом эфире застрелиться? вместе письковым?
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18.03.2022 13:00 Відповісти
який такий мирний договір? договір капітуляції рашкостану
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18.03.2022 13:00 Відповісти
ДОГОВІР МАЄ БУТИ ЛИШЕ ОДИН-ПОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ СМЕРДЮЧОЇ ЛАПАТНОЇ БАЛАЛАЙНІ...
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18.03.2022 13:00 Відповісти
Cитуация для педирации очень критическая, запасы памперсов только на 3 месяца. Если война затянется до лета, путлеру элементарно не будет в чем приехать.
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18.03.2022 13:00 Відповісти
Не будет никакой встречи. Всё это бред для прессы.
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18.03.2022 13:01 Відповісти
Подоляк назвал сроки согласования мирного договора с Россией

Согласование мирного договора между Украиной и страной-агрессором Российской Федерацией может занять
ОТ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ДО ПОЛУТОРА НЕДЕЛЬ,

после чего должна начаться подготовка встречи президентов

Владимира Зеленского и Владимира Путина.

https://www.dialog.ua/ukraine/248234_1647528063
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18.03.2022 13:40 Відповісти
Підарюга,уси пєскова,яка модальность! Твій ***** хай застрелиться,тоді в Гаагу не попаде,а ти будеш в Гаагі!
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18.03.2022 13:02 Відповісти
модальность. модальность? мля, писков не умничай, тебе не идет.
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18.03.2022 13:02 Відповісти
писЬков, дочку и сынулю вывез из Загнивающего Запада в ВеликоДуховную?
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18.03.2022 13:02 Відповісти
який мирний договір? тварі вбили сотню дітей, тисячі мирних, хєр знає скільки війскових, зруйнували інфрастуктуру, і щє щось хотять? кацапів треба додавити що б розвалились, а потім добити фізично, бо ця фашитськая наволоч нікому в світі не дасть нормально жити
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18.03.2022 13:03 Відповісти
***** погодиться зустрітися з Зеленським тільки ящо підпишуть щось на користь Мордора або капітуляцію,в інших випадках зустріч неможлива цеж очевидно,да і вчора Огризко сказав що Україна впаде в очах світу якщо Зе зустріниться с военним злочинцем та головорізом як його вже офіційно називають США
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18.03.2022 13:04 Відповісти
Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання - недоторканні."

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
1.Чому ці переговори втаємничені тільки від українського народу? Ми коментуємо їх хід згідно матеріалів західної пресси.
2. Нас дійсно бісить, що замість обіцяної твердої та непорушної позиції ви вже погодились на всі вимоги агресора.
3. Щоб задовольнити вимоги окупантів, ви пішли на свідоме порушення Конституції щодо курсу країни на вступ до НАТО. Мало того, ви розгорнули активну пропагандистську кампанію в укрсучЗМІ для шельмування натовських перспектив ( Мосєйчук та інші).
4. Скорочення армії ( по будь якому типу) - стандартний пункт капітуляції! ( Останній раз це було застосовано щодо Японії.).
5. Чому Крим та Донбас та їх деокупація, винесені за дужки ваших перемовин?
6. Чому ми не чуємо на цих перемовинах чітку позицію України щодо покарання військових злочинців зі складу збройних сил та вищого керівництва РФ?
7. Чому в складі переговорної групи від нашої країни немає жодного фахового діпломата?
8. Чому до сіх пір вами не була озвучена вимога репарацій?
9. Чому вами категорично не був відкинутий пункт про "денацифікацію"?
10. Де ваша чітка позиція по вимогам РФ щодо другого "язика"?
11. Хочу м'яко вам нагадати, що ви ПОВИННІ постійно нас інформувати, щодо перебігу перемовин та чітко і недвозначно доповідати народу України який жорстко воює про те як ви насправді принципово відстоюєте наші позиції.
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18.03.2022 13:05 Відповісти
Не будет никакого договора, ***** не отступит от своих требований.
Но время работает на нас.
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18.03.2022 13:05 Відповісти
Заметили, как риторика изменилась? Интенсивность обстрелов уменьшилась, за последние пару дней слово ПЕ-РЕ-ГОВОРЫ из бункера слышатся чаще, чем за все время с 14 года. Ситуация у кацапов критическая. Но расслабляться нельзя. Никакой передышки кацапским свиньям.
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18.03.2022 13:05 Відповісти
какой такой мирныйдоговор? разве война?
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18.03.2022 13:07 Відповісти
чтоб встретится с ****** нужно сдаться в плен стать рабом и придатком лаптестана...
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18.03.2022 13:08 Відповісти
Да не вылезет оно из своего бункера!
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18.03.2022 13:08 Відповісти
Заради підписання капітуляції Зелей він вилізе.
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18.03.2022 15:54 Відповісти
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18.03.2022 13:10 Відповісти
Скоро Путлеру разобьют чан молотком вот и сменилась риторика...
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18.03.2022 13:11 Відповісти
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18.03.2022 13:15 Відповісти
Таки да!
Нельзя договариваться о мире с теми кто пришел тебя убивать!
Или история некоторых ничему не учит?!

Если не дожмем гадину до изнеможения, она отползет, отдохнет и снова пойдет на нас войной!

Неужели все жертвы и страдания были напрасными?
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18.03.2022 13:45 Відповісти
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18.03.2022 13:52 Відповісти
що цей Пєсков меле? путіну скоро в тюрму, а Зеленскому за Нобелівською премією миру їхати, ці шляхи не перетинаються, як же вони зустрінуться?
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18.03.2022 13:19 Відповісти
Встреча будет в Гааге.
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18.03.2022 13:26 Відповісти
Не будет никакого договора,только смерть и позор кацапам.
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18.03.2022 13:48 Відповісти
Власть старательно пытается уменьшить оказываемую помощь стран НАТО Украине в поставках как оружия так и моральной,миграционной и экономической помощи,чтобы в процессе переговоров с не уступчивым агрессором при заключении договора с неприемлимыми требованиями (типа нейтралитета,не всупления в НАТО и т.д.)иметь возможность оправдываться перед гражданами страны
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18.03.2022 13:52 Відповісти
Должна быть исключительно в Гааге!
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18.03.2022 13:52 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.

Также Зеленский высказался о возможности признания Крыма и республик Донбасса.

По его словам, этот вопрос можно обсуждать и найти компромисс о том, "как люди там будут жить дальше".

Дмитрий Песков заявил, что Москва может прекратить спецоперацию в соседней стране "в любой момент". Но для этого Киев должен выполнить условия РФ.

Киев, в частности, должен внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок".
А еще Украина должна признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами.

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1121952.0
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18.03.2022 13:55 Відповісти
после подписания ТАКИХ договоров (о признании Крыма,ЛДНР) начнется еще более интенсивное разрушение Украины.
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18.03.2022 15:32 Відповісти
Ашібочка, таварісч Пєсков. Не "мирного договору", а Догоаору про капітуляцію росії. І вся зустріч має тривати не білше трьох секунд - дього достатньо, щоби плюнути путлєру в його плюгаву пику.
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18.03.2022 14:01 Відповісти
Но Договор с обеих сторон называется мирным...
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18.03.2022 14:07 Відповісти
В ОП не виключили обговорень можливого нейтрального статусу України

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/9/7329693/

Я думаю що

Без членства в НАТО Україна немає шансів вижити поруч з Росією.
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18.03.2022 14:06 Відповісти
Экс-первый заместитель министра иностранных дел Александр Чалый в (1995-1998), консультирует переговорную группу

ВНЕБЛОКОВЫЙ СТАТУС УКРАИНЫ сделает ее внешнюю политику более стабильной и предсказуемой.

А.Чалый уверен, что внеблоковость даст возможность примирить украинское общество???, а внешняя политика Украины будет предсказуемой и стабильной

Сценарий мира, если будет достигнута полная договоренность.

То есть достижение ФОРМУЛЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ГДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖИЛА РОССИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ.

Думай- те...
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18.03.2022 14:10 Відповісти
Анализируем выполнение президентской программы: референдум о членстве в НАТО
Предвыборная программа Владимира Зеленского ‒ почти документ №1 в стране

«Движение Украины к НАТО и другим объединениям по безопасности - залог нашей безопасности, в которую я верю, и которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум», -

говорится в программе Владимира Зеленского.

https://ru.slovoidilo.ua/2021/08/05/statja/politika/analiziruem-vypolnenie-prezidentskoj-programmy-referendum-chlenstve-nato
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18.03.2022 14:26 Відповісти
Референдум уже был или я что-то проспал? Или решать будут без нас?

На тлі війни Росії підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО стала найвищою за всю історію опитувань:

86% - за приєднання України до ЄС, 76% - за вступ до НАТО

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/2/7135053/
Кстати НАТО ни разу не отвергло наш будущий вступ в НАТО
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18.03.2022 14:32 Відповісти
Сідай на русскій корабль далі по курсу.
В спам цього підара
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18.03.2022 15:00 Відповісти
 
 