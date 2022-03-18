Путін та Зеленський можуть зустрітися у разі підписання мирного договору, якщо буде необхідність, - Пєсков

Необхідність зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським залежить від того, яким буде мирний договір. А саме від його модальності.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зокрема, за його словами, зустріч президентів може відбутися у разі підписання мирного договору. Але її необхідність залежить від модальності мирного договору.

За його словами, цю зустріч потрібно буде ще узгодити.