14 619 41
Путін та Зеленський можуть зустрітися у разі підписання мирного договору, якщо буде необхідність, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Необхідність зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським залежить від того, яким буде мирний договір. А саме від його модальності.
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Зокрема, за його словами, зустріч президентів може відбутися у разі підписання мирного договору. Але її необхідність залежить від модальності мирного договору.
За його словами, цю зустріч потрібно буде ще узгодити.
Топ коментарі
+19 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар18.03.2022 13:00
+19 Юрій Петрович c92ca1ad
показати весь коментар18.03.2022 13:05
+16 Тетяна Тать
показати весь коментар18.03.2022 12:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
не можуть, бо ця гадя потірялася
раша вже забула в якому бункері це падло законопатилося
Е@АЛЬНОСТЬ МОЗГА ХУ"ЛА..... ВОТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА СЕГОДНЯ В МИРЕ...
Согласование мирного договора между Украиной и страной-агрессором Российской Федерацией может занять
ОТ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ДО ПОЛУТОРА НЕДЕЛЬ,
после чего должна начаться подготовка встречи президентов
Владимира Зеленского и Владимира Путина.
https://www.dialog.ua/ukraine/248234_1647528063
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
1.Чому ці переговори втаємничені тільки від українського народу? Ми коментуємо їх хід згідно матеріалів західної пресси.
2. Нас дійсно бісить, що замість обіцяної твердої та непорушної позиції ви вже погодились на всі вимоги агресора.
3. Щоб задовольнити вимоги окупантів, ви пішли на свідоме порушення Конституції щодо курсу країни на вступ до НАТО. Мало того, ви розгорнули активну пропагандистську кампанію в укрсучЗМІ для шельмування натовських перспектив ( Мосєйчук та інші).
4. Скорочення армії ( по будь якому типу) - стандартний пункт капітуляції! ( Останній раз це було застосовано щодо Японії.).
5. Чому Крим та Донбас та їх деокупація, винесені за дужки ваших перемовин?
6. Чому ми не чуємо на цих перемовинах чітку позицію України щодо покарання військових злочинців зі складу збройних сил та вищого керівництва РФ?
7. Чому в складі переговорної групи від нашої країни немає жодного фахового діпломата?
8. Чому до сіх пір вами не була озвучена вимога репарацій?
9. Чому вами категорично не був відкинутий пункт про "денацифікацію"?
10. Де ваша чітка позиція по вимогам РФ щодо другого "язика"?
11. Хочу м'яко вам нагадати, що ви ПОВИННІ постійно нас інформувати, щодо перебігу перемовин та чітко і недвозначно доповідати народу України який жорстко воює про те як ви насправді принципово відстоюєте наші позиції.
Но время работает на нас.
Нельзя договариваться о мире с теми кто пришел тебя убивать!
Или история некоторых ничему не учит?!
Если не дожмем гадину до изнеможения, она отползет, отдохнет и снова пойдет на нас войной!
Неужели все жертвы и страдания были напрасными?
Также Зеленский высказался о возможности признания Крыма и республик Донбасса.
По его словам, этот вопрос можно обсуждать и найти компромисс о том, "как люди там будут жить дальше".
Дмитрий Песков заявил, что Москва может прекратить спецоперацию в соседней стране "в любой момент". Но для этого Киев должен выполнить условия РФ.
Киев, в частности, должен внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок".
А еще Украина должна признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1121952.0
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/9/7329693/
Я думаю що
Без членства в НАТО Україна немає шансів вижити поруч з Росією.
ВНЕБЛОКОВЫЙ СТАТУС УКРАИНЫ сделает ее внешнюю политику более стабильной и предсказуемой.
А.Чалый уверен, что внеблоковость даст возможность примирить украинское общество???, а внешняя политика Украины будет предсказуемой и стабильной
Сценарий мира, если будет достигнута полная договоренность.
То есть достижение ФОРМУЛЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ГДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖИЛА РОССИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ.
Думай- те...
Предвыборная программа Владимира Зеленского ‒ почти документ №1 в стране
«Движение Украины к НАТО и другим объединениям по безопасности - залог нашей безопасности, в которую я верю, и которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум», -
говорится в программе Владимира Зеленского.
https://ru.slovoidilo.ua/2021/08/05/statja/politika/analiziruem-vypolnenie-prezidentskoj-programmy-referendum-chlenstve-nato
На тлі війни Росії підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО стала найвищою за всю історію опитувань:
86% - за приєднання України до ЄС, 76% - за вступ до НАТО
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/2/7135053/
Кстати НАТО ни разу не отвергло наш будущий вступ в НАТО
В спам цього підара