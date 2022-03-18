Наша ключова пропозиція на перемовинах з РФ - гарантії безпеки. Ми всі вивчили сумний досвід Будапештського меморандуму, - Кулеба

Українська модель безпеки базується на двох ключових принципах. Перший – непорушність територіальної цілісності України. І другий принцип – це жорсткі гарантії безпеки.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз наші головні аргументи на переговорах – це якраз наш спротив, це зброя, яка до нас надходить від партнерів, і санкції, які вони застосовують проти Росії. Ось це три аргументи, які роблять нашу позицію сильнішою в переговорах", - заявив він.

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"Наша ключова пропозиція – гарантії безпеки. Це те, довкола чого все крутиться, і без чого домовленостей бути не може. Це ключове. Ми всі вивчили сумний досвід Будапештського меморандуму. Ми всі розуміємо, що Україна існує у вакуумі безпеки, і саме через цей вакуум Росія наважилася на війну, вважаючи, що ніхто за нас не вступиться і самі ми не будемо здатні захиститися. З першого пункту Росія виявилася частково правою, тому що дійсно ніхто за нас не воює. Ми і не розраховували. Але при цьому вона помилилася, тому що нам допомагають дуже серйозно зі зброєю, з фінансами і політично. А друге, те, в чому вони повністю прорахувалися, що ми не будемо чинити опір. Україна чинить запеклий опір", - додав міністр.

Разом з тим, голова МЗС наголосив, що "може бути лише українська модель безпеки".

"Безумовно ми вивчаємо досвід кожної країни, не лише Швеції, не лише Фінляндії, не лише Австрії, не лише Норвегії, не лише Німеччини – кожної країни в буквальному сенсі. Але ми шукаємо свою оптимальну модель, і ця модель базується на двох ключових принципах. Перший принцип – непорушність територіальної цілісності України. Юридично це абсолютно не є предметом для переговорів. І другий принцип – це жорсткі гарантії безпеки. Те, що ми отримали в Будапештському меморандумі, знову ж таки повертаючись до нього – це були м’які гарантії або "запевнення", як вони були англійською мовою зафіксовані. А нам потрібні жорсткі гарантії. Такі, які існують наприклад в тому ж НАТО. Тобто якщо на нас хтось напав, то інші зобов’язуються в той чи інший спосіб, який має бути детально прописаний, нас захищати. Тоді ця система може спрацювати", - пояснив Кулеба.

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"Але було б безумством з нашого боку вимагати таких гарантій лише від Росії. Ми всі прекрасно знаємо, якою є Росія. Тому ми кажемо, що нам потрібні комплексні гарантії від усіх ключових гравців. Це два принципи, які покладені в основу нашого підходу. Як і куди ми вирулимо в процесі переговорів – це вже абсолютно інша історія. Але ми не відійдемо від цих двох принципів", - резюмував він.