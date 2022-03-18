Наша ключова пропозиція на перемовинах з РФ - гарантії безпеки. Ми всі вивчили сумний досвід Будапештського меморандуму, - Кулеба
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Українська модель безпеки базується на двох ключових принципах. Перший – непорушність територіальної цілісності України. І другий принцип – це жорсткі гарантії безпеки.
Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз наші головні аргументи на переговорах – це якраз наш спротив, це зброя, яка до нас надходить від партнерів, і санкції, які вони застосовують проти Росії. Ось це три аргументи, які роблять нашу позицію сильнішою в переговорах", - заявив він.
"Наша ключова пропозиція – гарантії безпеки. Це те, довкола чого все крутиться, і без чого домовленостей бути не може. Це ключове. Ми всі вивчили сумний досвід Будапештського меморандуму. Ми всі розуміємо, що Україна існує у вакуумі безпеки, і саме через цей вакуум Росія наважилася на війну, вважаючи, що ніхто за нас не вступиться і самі ми не будемо здатні захиститися. З першого пункту Росія виявилася частково правою, тому що дійсно ніхто за нас не воює. Ми і не розраховували. Але при цьому вона помилилася, тому що нам допомагають дуже серйозно зі зброєю, з фінансами і політично. А друге, те, в чому вони повністю прорахувалися, що ми не будемо чинити опір. Україна чинить запеклий опір", - додав міністр.
Разом з тим, голова МЗС наголосив, що "може бути лише українська модель безпеки".
"Безумовно ми вивчаємо досвід кожної країни, не лише Швеції, не лише Фінляндії, не лише Австрії, не лише Норвегії, не лише Німеччини – кожної країни в буквальному сенсі. Але ми шукаємо свою оптимальну модель, і ця модель базується на двох ключових принципах. Перший принцип – непорушність територіальної цілісності України. Юридично це абсолютно не є предметом для переговорів. І другий принцип – це жорсткі гарантії безпеки. Те, що ми отримали в Будапештському меморандумі, знову ж таки повертаючись до нього – це були м’які гарантії або "запевнення", як вони були англійською мовою зафіксовані. А нам потрібні жорсткі гарантії. Такі, які існують наприклад в тому ж НАТО. Тобто якщо на нас хтось напав, то інші зобов’язуються в той чи інший спосіб, який має бути детально прописаний, нас захищати. Тоді ця система може спрацювати", - пояснив Кулеба.
"Але було б безумством з нашого боку вимагати таких гарантій лише від Росії. Ми всі прекрасно знаємо, якою є Росія. Тому ми кажемо, що нам потрібні комплексні гарантії від усіх ключових гравців. Це два принципи, які покладені в основу нашого підходу. Як і куди ми вирулимо в процесі переговорів – це вже абсолютно інша історія. Але ми не відійдемо від цих двох принципів", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
щоб самі своєю слиною напльованою захльобувалися, уроди
Кулеба хоче добитися миру на умовах вигідних для України.
і щоб на нас у раші охоти нападати не було
а те, що прокоментували ви не має жодного відношення ні до статті, під якою йдуть коментарі ані до мого посту.
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
1.Чому ці переговори втаємничені тільки від українського народу? Ми коментуємо їх хід згідно матеріалів західної пресси.
2. Нас дійсно бісить, що замість обіцяної твердої та непорушної позиції ви вже погодились на всі вимоги агресора.
3. Щоб задовольнити вимоги окупантів, ви пішли на свідоме порушення Конституції щодо курсу країни на вступ до НАТО. Мало того, ви розгорнули активну пропагандистську кампанію в укрсучЗМІ для шельмування натовських перспектив ( Мосєйчук та інші).
4. Скорочення армії ( по будь якому типу) - стандартний пункт капітуляції! ( Останній раз це було застосовано щодо Японії.).
5. Чому Крим та Донбас та їх деокупація, винесені за дужки ваших перемовин?
6. Чому ми не чуємо на цих перемовинах чітку позицію України щодо покарання військових злочинців зі складу збройних сил та вищого керівництва РФ?
7. Чому в складі переговорної групи від нашої країни немає жодного фахового діпломата?
8. Чому до сіх пір вами не була озвучена вимога репарацій?
9. Чому вами категорично не був відкинутий пункт про "денацифікацію"?
10. Де ваша чітка позиція по вимогам РФ щодо другого "язика"?
11. Хочу м'яко вам нагадати, що ви ПОВИННІ постійно нас інформувати, щодо перебігу перемовин та чітко і недвозначно доповідати народу України який жорстко воює про те як ви насправді принципово відстоюєте наші позиції.
Залізобетонна гарантія безпеки - повна відсутність кацапні.
Всі інші гарантії від парашки - це ні себе не поважати ні Героїв
Самий кращий кацап - у землі.
"Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки, ОТ ЦЬОГО РАЗУ ТО ВЖЕ ТОЧНО (в новій редакції всюди таке уточнення подобавляти-авт)
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй
Чому конвенція Монтре від 1936 року у Туреччині по сьогодні може працювати, а Будапештський меморандум від 1994 року - НІ ?
Відповідь проста - Турки дотримують своїх законів, а у нас і тим більше у росії - НІ
Ефект можливий тільки тоді, коли закони будуть працювати, а не обходитися через взятки і інші речі
Единственное, что может гарантировать этот договор, это безопасность от назойливой мухи.
И то придется за ней с ним побегать.
Переб'єм москалів, відновим територіальну цілісність (з кримом і донбасом) і в НАТО.
Все інше від лукавого (або дєрмака).
І ще, ви зі своїми переговорами з військовими злочинцями знищуєте моральний і бойовий дух українців та союзників.
Моє бачення: переговорили 5 хвилин про коридор для жінок і дітей з Маріуполя і зробили. Більше нема про що говорити з вбивцями.
Якщо так подобається ляса точити, то звільняйтеся і заглядайте в очко ***** стільки скільки забажаєте, і хоч кожну годину робіть бабські посиденьки.
А справжні українці знищать цю нечисть і без вас.