УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5126 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 411 54
війна (56124) перемовини (2482) Кулеба Дмитро (3153)

Наша ключова пропозиція на перемовинах з РФ - гарантії безпеки. Ми всі вивчили сумний досвід Будапештського меморандуму, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Українська модель безпеки базується на двох ключових принципах. Перший – непорушність територіальної цілісності України. І другий принцип – це жорсткі гарантії безпеки.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз наші головні аргументи на переговорах – це якраз наш спротив, це зброя, яка до нас надходить від партнерів, і санкції, які вони застосовують проти Росії. Ось це три аргументи, які роблять нашу позицію сильнішою в переговорах", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про "мирну угоду", опубліковану Financial Times: "Те, що вони написали – це вимоги Росії, на які Україна наводить свої контраргументи"

"Наша ключова пропозиція – гарантії безпеки. Це те, довкола чого все крутиться, і без чого домовленостей бути не може. Це ключове. Ми всі вивчили сумний досвід Будапештського меморандуму. Ми всі розуміємо, що Україна існує у вакуумі безпеки, і саме через цей вакуум Росія наважилася на війну, вважаючи, що ніхто за нас не вступиться і самі ми не будемо здатні захиститися. З першого пункту Росія виявилася частково правою, тому що дійсно ніхто за нас не воює. Ми і не розраховували. Але при цьому вона помилилася, тому що нам допомагають дуже серйозно зі зброєю, з фінансами і політично. А друге, те, в чому вони повністю прорахувалися, що ми не будемо чинити опір. Україна чинить запеклий опір", - додав міністр.

Разом з тим, голова МЗС наголосив, що "може бути лише українська модель безпеки".

"Безумовно ми вивчаємо досвід кожної країни, не лише Швеції, не лише Фінляндії, не лише Австрії, не лише Норвегії, не лише Німеччини – кожної країни в буквальному сенсі. Але ми шукаємо свою оптимальну модель, і ця модель базується на двох ключових принципах. Перший принцип – непорушність територіальної цілісності України. Юридично це абсолютно не є предметом для переговорів. І другий принцип – це жорсткі гарантії безпеки. Те, що ми отримали в Будапештському меморандумі, знову ж таки повертаючись до нього – це були м’які гарантії або "запевнення", як вони були англійською мовою зафіксовані. А нам потрібні жорсткі гарантії. Такі, які існують наприклад в тому ж НАТО. Тобто якщо на нас хтось напав, то інші зобов’язуються в той чи інший спосіб, який має бути детально прописаний, нас захищати. Тоді ця система може спрацювати", - пояснив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про перемовини з РФ: "Російська дипломатія перебуває приблизно в такому ж стані, як російські збройні сили"

"Але було б безумством з нашого боку вимагати таких гарантій лише від Росії. Ми всі прекрасно знаємо, якою є Росія. Тому ми кажемо, що нам потрібні комплексні гарантії від усіх ключових гравців. Це два принципи, які покладені в основу нашого підходу. Як і куди ми вирулимо в процесі переговорів – це вже абсолютно інша історія. Але ми не відійдемо від цих двох принципів", - резюмував він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
головне мілітарізація Укранїни до зубів, ці мразоти захочуть напасти щє раз
показати весь коментар
18.03.2022 13:01
+29
Расее плевать на договоры. Это нужно понимать.
показати весь коментар
18.03.2022 13:03
+28
Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання - недоторканні."

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
1.Чому ці переговори втаємничені тільки від українського народу? Ми коментуємо їх хід згідно матеріалів західної пресси.
2. Нас дійсно бісить, що замість обіцяної твердої та непорушної позиції ви вже погодились на всі вимоги агресора.
3. Щоб задовольнити вимоги окупантів, ви пішли на свідоме порушення Конституції щодо курсу країни на вступ до НАТО. Мало того, ви розгорнули активну пропагандистську кампанію в укрсучЗМІ для шельмування натовських перспектив ( Мосєйчук та інші).
4. Скорочення армії ( по будь якому типу) - стандартний пункт капітуляції! ( Останній раз це було застосовано щодо Японії.).
5. Чому Крим та Донбас та їх деокупація, винесені за дужки ваших перемовин?
6. Чому ми не чуємо на цих перемовинах чітку позицію України щодо покарання військових злочинців зі складу збройних сил та вищого керівництва РФ?
7. Чому в складі переговорної групи від нашої країни немає жодного фахового діпломата?
8. Чому до сіх пір вами не була озвучена вимога репарацій?
9. Чому вами категорично не був відкинутий пункт про "денацифікацію"?
10. Де ваша чітка позиція по вимогам РФ щодо другого "язика"?
11. Хочу м'яко вам нагадати, що ви ПОВИННІ постійно нас інформувати, щодо перебігу перемовин та чітко і недвозначно доповідати народу України який жорстко воює про те як ви насправді принципово відстоюєте наші позиції.
показати весь коментар
18.03.2022 13:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
головне мілітарізація Укранїни до зубів, ці мразоти захочуть напасти щє раз
показати весь коментар
18.03.2022 13:01 Відповісти
А досвід Ічкерв' вивчили, чи вам про нього не відомо?
показати весь коментар
18.03.2022 13:01 Відповісти
Расее плевать на договоры. Это нужно понимать.
показати весь коментар
18.03.2022 13:03 Відповісти
ось їм і пробують поставити намордника на плювальника
щоб самі своєю слиною напльованою захльобувалися, уроди
показати весь коментар
18.03.2022 13:04 Відповісти
А що покласти всіх чоловіків і капітулювати?
показати весь коментар
18.03.2022 13:09 Відповісти
а ми одну й ту ж статтю читали?
Кулеба хоче добитися миру на умовах вигідних для України.
і щоб на нас у раші охоти нападати не було

а те, що прокоментували ви не має жодного відношення ні до статті, під якою йдуть коментарі ані до мого посту.
показати весь коментар
18.03.2022 13:25 Відповісти
Схоже ви взагалі не розумієте що відбувається. Любий договір сьогодні не актуальний, крім якщо Путлєр визнає себе військовим злочинцем і свою орду також, погодиться на компенсацію всіх збитків і забере своїх недобитків з усієї території України. І насрати, вибачте, на його гарантії. Гарантії потрібні від США і Великобританії. Інші варіанти договору знімуть з Рашки санкції, дозволять рашистам швидко зализати рани і готуватись до наступного нападу. А ми роками будемо бігати по міжнародних судах з вимогою покарати нелюдів .
показати весь коментар
18.03.2022 15:40 Відповісти
Ніхто не вірить у якісь договори з РФ! Смерть кацапам!
показати весь коментар
18.03.2022 13:04 Відповісти
Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання - недоторканні."

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
1.Чому ці переговори втаємничені тільки від українського народу? Ми коментуємо їх хід згідно матеріалів західної пресси.
2. Нас дійсно бісить, що замість обіцяної твердої та непорушної позиції ви вже погодились на всі вимоги агресора.
3. Щоб задовольнити вимоги окупантів, ви пішли на свідоме порушення Конституції щодо курсу країни на вступ до НАТО. Мало того, ви розгорнули активну пропагандистську кампанію в укрсучЗМІ для шельмування натовських перспектив ( Мосєйчук та інші).
4. Скорочення армії ( по будь якому типу) - стандартний пункт капітуляції! ( Останній раз це було застосовано щодо Японії.).
5. Чому Крим та Донбас та їх деокупація, винесені за дужки ваших перемовин?
6. Чому ми не чуємо на цих перемовинах чітку позицію України щодо покарання військових злочинців зі складу збройних сил та вищого керівництва РФ?
7. Чому в складі переговорної групи від нашої країни немає жодного фахового діпломата?
8. Чому до сіх пір вами не була озвучена вимога репарацій?
9. Чому вами категорично не був відкинутий пункт про "денацифікацію"?
10. Де ваша чітка позиція по вимогам РФ щодо другого "язика"?
11. Хочу м'яко вам нагадати, що ви ПОВИННІ постійно нас інформувати, щодо перебігу перемовин та чітко і недвозначно доповідати народу України який жорстко воює про те як ви насправді принципово відстоюєте наші позиції.
показати весь коментар
18.03.2022 13:04 Відповісти
НАТО уже себя показало.. сыкуны и пустословы. Никто Крым и Донбасс отдавать не будет. Да и речи про сокращение армии нет. Любой дурак понимает к чему это приведет. Так что хватит тут кипиш наводить.
показати весь коментар
18.03.2022 13:49 Відповісти
Тільки ідіот не бачить, що йде процес зливання України. Так, сьогодні Зєля наш символ, але все його прокацапське оточення не змінилося. Готуйтесь, шановні, до капітуляції "від імені українського народу".
показати весь коментар
18.03.2022 13:56 Відповісти
так і він не змінився
показати весь коментар
18.03.2022 14:12 Відповісти
Только полное восстановление территориальной целостности. Иначе армия и народ не примут эту писульку.
показати весь коментар
18.03.2022 13:05 Відповісти
Найнадійнішою гарантією безпеки буде, коли кацапи будуть мати таке становище, як Німеччина за Версальськи договором, який був укладений після Першої світової війни.
показати весь коментар
18.03.2022 13:06 Відповісти
если бы вы выучили урок то поняли бы с убийцей нельзя вести переговоры
показати весь коментар
18.03.2022 13:07 Відповісти
Какие гарантии? Кто может дать гарантии защиты Украины кроме украинской армии? Всеми бумажками которые кто то там подпишет можно только жопу подтереть если козломордые завтра опять двинут на Украину. А они двинут даже не сомневайтесь если их не разбить.
показати весь коментар
18.03.2022 13:08 Відповісти
То росія з задоволенням підпише ці гарантії, а потім скаже: ой, на вас напали якісь бендеровці. Ми за гарантіями прийшли вас захищати.
показати весь коментар
18.03.2022 13:08 Відповісти
Нас может защитить только наша сильная Армия и украинский Народ. Остальные будут (может быть) помогать. Все остальное иллюзия. Но как временное решение, передышка для восстановления сойдет и такой вариант.
показати весь коментар
18.03.2022 13:10 Відповісти
гарантии от рф? да вы еманутые
показати весь коментар
18.03.2022 13:10 Відповісти
Перший - непорушність територіальної цілісності України. І другий принцип - це жорсткі гарантії безпеки. Хто їх дасть?НАТО?так воно ссить взагалі,а ставлення питання повернненя донбасса і Крима зараз?а не на потім нам не потрібна знов війна в майбутньому, питання Мордора повинно вирішится зараз
показати весь коментар
18.03.2022 13:11 Відповісти
Війна в майбутньому полюбому буде і не тільки в нас
показати весь коментар
18.03.2022 13:12 Відповісти
всі санкції проти росії будуть в силі до виведення військ рф зі всієї території України. Це вже всі сказали при їх введені.
показати весь коментар
18.03.2022 13:13 Відповісти
Щось я про ці "угоди" переживаю більше, ніж про кацапський наступ...
показати весь коментар
18.03.2022 13:12 Відповісти
Щось не зрозумів. Ми вивчили досвід Будапештського меморандуму... І тепер хочемо з тим самим підписантом (нацистською роZZією) цього меморандуму, заключити договір про гарантії безпеки?!
показати весь коментар
18.03.2022 13:13 Відповісти
Ну от і не робіть Будапештський меморандум-2

Залізобетонна гарантія безпеки - повна відсутність кацапні.

Всі інші гарантії від парашки - це ні себе не поважати ні Героїв
Самий кращий кацап - у землі.
показати весь коментар
18.03.2022 13:13 Відповісти
Чтоб юристам не морочиться долго, война идет, а время очень ценно, надо взять Будапештский меморандум как основу
"Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки, ОТ ЦЬОГО РАЗУ ТО ВЖЕ ТОЧНО (в новій редакції всюди таке уточнення подобавляти-авт)
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй
показати весь коментар
18.03.2022 13:14 Відповісти
Та ніхто ніколи не дасть Україні жодних гарантій безпеки! Досить цієї маячні! Просто в хаті кожного українця повинен бути автомат з тисячою патронів, Джавелін і Стінгер, а на кожне село 2 танки, Стелс і точка У, як мінімум! Ось й буде справжня гарантія безпеки!!!
показати весь коментар
18.03.2022 13:14 Відповісти
Все что Рашка нам предлагает подписать ето все направлено на уничтожение Украины притом полное. Так что если вы согласитесь хотябы с одним пунктом что нам предлогают окупанты то вы предатель и враг Украины ничем не отличающийся от окупантов. Вам любой юрист расскажет что все так называемые гарантии безопасности при желании можно крутить как циган солнцем. Вплоть до того что гарантия безопасности не будет распространяться на так называемые внутренний конфликт или *гражданскую войну* о которой так любят рассказывать кацапы.
показати весь коментар
18.03.2022 13:15 Відповісти
1. Самий кращий наш гарант то ВСУ. 2. Багато країн (наприклад, Японія-Росія)живуть не маючи мирного договора, то а нам нащо він нам ??? 3. Навіть маючи договір, все одно Росія буде в нас стріляти, був вже Мінськ і кожного дня і вбиті і ранені, а міжнародне товариство таке: Самі підписали Мінськ1,2 -терпіть
показати весь коментар
18.03.2022 13:19 Відповісти
І ще, за не підписання договору нам нічого не буде, а за підписання знімуть санкції з росії і нас нагнуть. Росія ж договори ніколи не виконували, і не буде виконувати, ну будуть виражати "стурбованість".
показати весь коментар
18.03.2022 13:23 Відповісти
Я не понимаю, почему о переговорах об оружии и его поставках практически докладывают агрессору, а о переговорах с агрессором ,народу ,сообщать "неэтично"?
показати весь коментар
18.03.2022 13:20 Відповісти
Гм, а що тут незрозумілого? Ретельно читайте біографії вищих посадових осіб країни і "переговорників", звертайте увагу на емоції, жести, вирази облич і особливо на мову, коли говорять експромтом.
показати весь коментар
18.03.2022 13:24 Відповісти
какие гарантии, кто тебе их предоставит? что они несут? или их там коксом накачивают? договор может быть только на условиях Украины!
показати весь коментар
18.03.2022 13:20 Відповісти
це надзвичайно красивий план. а що за це цапи отримають?
показати весь коментар
18.03.2022 13:21 Відповісти
Справа у тім, що з росією нічого підписувати не можна - вона нічого не дотримає - це 500% факт

Чому конвенція Монтре від 1936 року у Туреччині по сьогодні може працювати, а Будапештський меморандум від 1994 року - НІ ?

Відповідь проста - Турки дотримують своїх законів, а у нас і тим більше у росії - НІ

Ефект можливий тільки тоді, коли закони будуть працювати, а не обходитися через взятки і інші речі
показати весь коментар
18.03.2022 13:32 Відповісти
Зелі гарантії безпекі дає тільки Путлєр.
показати весь коментар
18.03.2022 13:33 Відповісти
да не будет никакого договора, что все как дети...
показати весь коментар
18.03.2022 13:34 Відповісти
расися напала на Україну, бо Україна не є членом НАТО. НАТО не воює за Україну, бо Україна не є членом НАТО. Давайте не будемо вступати в НАТО, бо НАТО не воює за Україну...
показати весь коментар
18.03.2022 13:39 Відповісти
Саме така логіка Зелі.
показати весь коментар
18.03.2022 13:56 Відповісти
Дурачок, любой договор с россией это листы бумаг формата А4.
Единственное, что может гарантировать этот договор, это безопасность от назойливой мухи.
И то придется за ней с ним побегать.
показати весь коментар
18.03.2022 13:52 Відповісти
Найкраща гарантія - стати членом НАТО.
Переб'єм москалів, відновим територіальну цілісність (з кримом і донбасом) і в НАТО.
Все інше від лукавого (або дєрмака).

І ще, ви зі своїми переговорами з військовими злочинцями знищуєте моральний і бойовий дух українців та союзників.

Моє бачення: переговорили 5 хвилин про коридор для жінок і дітей з Маріуполя і зробили. Більше нема про що говорити з вбивцями.

Якщо так подобається ляса точити, то звільняйтеся і заглядайте в очко ***** стільки скільки забажаєте, і хоч кожну годину робіть бабські посиденьки.

А справжні українці знищать цю нечисть і без вас.
показати весь коментар
18.03.2022 13:53 Відповісти
Які гарантії, від кого, Кулеба ти себе чуєш, кацапи порушили і продовжують порушувати все, що можливо , як ми можемо на це повестися , як ЛОХИ останні.
показати весь коментар
18.03.2022 14:09 Відповісти
это скорей всего говорит что моральный авторитет Америки и Англии стремительно падает . Сказочки от США и Англии нас уже не штырят , и ихние страшилки Раху уже не пугают . Лёд тронулся . господа присяжные .
показати весь коментар
18.03.2022 14:11 Відповісти
А до чого тут англія і штати, і до речі з Англією більш порозуміння, я вважаю як би проблемма була тільки в Англії, то вонаб вже давно дала добро на відновл.ЯО,
показати весь коментар
18.03.2022 14:16 Відповісти
читай БМ ..
показати весь коментар
18.03.2022 14:31 Відповісти
Гарантия безопасности , это только сильная армия , и вооруженный до зубов народ . Другая гарантия , это все от лукавого . Я сейчас уже не уверен , если бы Украина была бы членом НАТО , что русня не напала бы 71% русни хочет повоевать , с Фашистами , сегодня фашистами назначили Украинский народ и Украину . Вы послушайте , какую они дичь несут , ловят Бендеру , награду назначили А все эти ток шоу , их там как бойцовых собак , дрессируют на злобу Если , эрефия здохнет , то отпадет надобность в гарантии безопасности
показати весь коментар
18.03.2022 15:03 Відповісти
Тільки в мене складається враження, що наші посадовці всіма силами стараються витягнути голову Путлєра з петлі і допомогти Рашці швиденько струсити з себе санкції, які множать її економіку на нуль ? Підпишуть договір - все. забутьте про Гаагу, суди і міжнародну допомогу. Договір означатиме, що ми зрозуміли і простили, якщо це не договір про капітуляцію
показати весь коментар
18.03.2022 15:52 Відповісти
Неможливо домовитися з тими хто прийшов тебе вбивати....
показати весь коментар
18.03.2022 16:19 Відповісти
 
 