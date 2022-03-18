"Чернігів стоїть і буде стояти. Ніхєра у вас не вийде", - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Ситуація на Чернігівщині - без змін порівняно з попередньою добою.

Про це заявив у зверненні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація по області залишається без змін порівняно з минулою добою. Російський агресор продовжує обстріл цивільних об’єктів і мирних кварталів м. Чернігова. Руйнує інфраструктуру цивільну, завдає потужних авіаударів і артилерійських ударів", - розказав Чаус.

"Чернігів стоїть і буде стояти. Ніхєра у вас не вийде. Ми вистоїмо і ми переможемо", - додав він.

Читайте: Кількість загиблих внаслідок обстрілу військами РФ черги за хлібом у Чернігові зросла до 14, - прокуратура

Голова ОВА закликав фермерів та сільськогосподарські підприємства розпочинати, де це можливо, посівну кампанію.

"Це дуже важливо. Адже хліб потрібен і країні, і Чернігівщині. І я повторюсь: ми його будемо збирати на своїй землі", - запевнив Чаус.

"Ми переможемо. Віримо в Бога і в ЗСУ. Всі на бойовому. Слава Україні, смерть руській армії. Бережіть себе! З Богом", - підсумував він.