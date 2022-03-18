"Чернігів стоїть і буде стояти. Ніхєра у вас не вийде", - голова ОВА Чаус. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ситуація на Чернігівщині - без змін порівняно з попередньою добою.
Про це заявив у зверненні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ситуація по області залишається без змін порівняно з минулою добою. Російський агресор продовжує обстріл цивільних об’єктів і мирних кварталів м. Чернігова. Руйнує інфраструктуру цивільну, завдає потужних авіаударів і артилерійських ударів", - розказав Чаус.
"Чернігів стоїть і буде стояти. Ніхєра у вас не вийде. Ми вистоїмо і ми переможемо", - додав він.
Голова ОВА закликав фермерів та сільськогосподарські підприємства розпочинати, де це можливо, посівну кампанію.
"Це дуже важливо. Адже хліб потрібен і країні, і Чернігівщині. І я повторюсь: ми його будемо збирати на своїй землі", - запевнив Чаус.
"Ми переможемо. Віримо в Бога і в ЗСУ. Всі на бойовому. Слава Україні, смерть руській армії. Бережіть себе! З Богом", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Сам с Запорожья, под гулом сирен, но за Харьков, Сумы, Мариуполь обязательно отомстим. Молча. Без бравых слов и видео. Оккупанту будет смерть.