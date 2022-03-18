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"Чернігів стоїть і буде стояти. Ніхєра у вас не вийде", - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

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Ситуація на Чернігівщині - без змін порівняно з попередньою добою.

Про це заявив у зверненні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація по області залишається без змін порівняно з минулою добою. Російський агресор продовжує обстріл цивільних об’єктів і мирних кварталів м. Чернігова. Руйнує інфраструктуру цивільну, завдає потужних авіаударів і артилерійських ударів", - розказав Чаус.

"Чернігів стоїть і буде стояти. Ніхєра у вас не вийде. Ми вистоїмо і ми переможемо", - додав він.

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Голова ОВА закликав фермерів та сільськогосподарські підприємства розпочинати, де це можливо, посівну кампанію.

"Це дуже важливо. Адже хліб потрібен і країні, і Чернігівщині. І я повторюсь: ми його будемо збирати на своїй землі", - запевнив Чаус.

"Ми переможемо. Віримо в Бога і в ЗСУ. Всі на бойовому. Слава Україні, смерть руській армії. Бережіть себе! З Богом", - підсумував він.

Автор: Ольга Лузан
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И Харьков, и Чернигов стоит. Разрушения ужасные, но не критичные для городов. Мариуполь в самом страшном положении, так как он не закрыт с воздуха вообще. Также как и Охтырка.
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18.03.2022 13:11 Відповісти
Держись, Чернигов! Храни Боже всех жителей и защитников!
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18.03.2022 13:27 Відповісти
Дай Боже вам сили і духу!
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18.03.2022 13:36 Відповісти
Нет цензурных слов.
Сам с Запорожья, под гулом сирен, но за Харьков, Сумы, Мариуполь обязательно отомстим. Молча. Без бравых слов и видео. Оккупанту будет смерть.
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18.03.2022 20:33 Відповісти
 
 