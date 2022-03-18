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ДБР про премії для співробітників на час воєнного стану: Йдеться виключено про підрозділи, що перебувають на передовій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дбр

Інформація, поширена деякими ЗМІ щодо додаткової грошової винагороди для всіх працівників ДБР, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, йдеться виключно про працівників підрозділу спеціального призначення ДБР, які від самого початку вторгнення перебувають на передовій.

 "Вони пліч-о-пліч з підрозділами Головного управління розвідки, Нацполіції та іншими виконують бойові завдання. Підрозділи ДБР перебувають за місцями своєї дислокації", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що працівники Центрального апарату, у тому числі керівництво ДБР, перебувають у Києві, а слідчі та оперативні працівники виконують визначені завдання. Виключенням є підрозділи регіонів, де йдуть активні бойові дії. Навіть попри це передислокація стосується переважно адміністративних відділів та працівниць жінок.

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"ДБР продовжує активно працювати на перемогу України. Виявляє ворожі ДРГ, порушує кримінальні провадження щодо колаборантів та робить багато іншого для протидії російській агресії та дотриманню правопорядку в Україні. На даний момент вже зареєстровано понад 120 кримінальних проваджень за державну зраду та колаборціонізм", - додають в ДБР.

"Просимо журналістів та власників медіа не розганяти зраду там, де її немає. Ми спільно з колегами по правоохоронному блоку, з усім народом України робимо все можливе і неможливе задля перемоги над російським агресором", - резюмують в Бюро. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
Передова у них в Закарпатті?
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18.03.2022 13:11
+29
Зараз на передовій вся Україна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Падлюки! Тарасова с портновим на кол посадити!!!!
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18.03.2022 13:09
+26
До передової, на якій Теняма Чорновол, ваш соідак не дійшов. Навіть Пашинського у Києві побоявся шукати.
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18.03.2022 13:10
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Зараз на передовій вся Україна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Падлюки! Тарасова с портновим на кол посадити!!!!
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18.03.2022 13:09 Відповісти
То перевіряйте інфу, а то виглядає як "фраєр що здав назад".
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18.03.2022 13:10 Відповісти
До передової, на якій Теняма Чорновол, ваш соідак не дійшов. Навіть Пашинського у Києві побоявся шукати.
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18.03.2022 13:10 Відповісти
Передова у них в Закарпатті?
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18.03.2022 13:11 Відповісти
не иначе как...
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18.03.2022 13:17 Відповісти
надо проследить не снимают ли эти подразделения клистроны...
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18.03.2022 13:12 Відповісти
я думаю там самоубийц мало, солдаты же могут жопу прострелить и потом сказать что "агент" попал под обстрел ДРГ и из-за потери крови у него начались галлюцинации.
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18.03.2022 13:14 Відповісти
Ти курва ДБРная, а не хочеш розповісти скільки отримують інші на передової? Тварі ви
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18.03.2022 13:12 Відповісти
Війна іде, закликаю всіх! Прочитав новину, перепочинь, порахуй до 60, потім роби висновки та рознось зраду. Розносять бувае всі, люди майте витримку, за себе ми потім розберемося, після війни, зараз головне це ПЕРЕМОГТИ!
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18.03.2022 13:14 Відповісти
У мирний час теж розбиратися не можна, бо Путін нападе
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18.03.2022 15:42 Відповісти
Пусть идут в ТерОборону, в чём проблема?
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18.03.2022 13:16 Відповісти
На киевское направление этих пидоров, на передовую!
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18.03.2022 13:16 Відповісти
Ок., збирай хочаб одну боєздатну роту з силовиків ДБР ( там є нормальні бійці, бронемашини, зброя, підкинути щось нового) і тайними тропами хошиміна в Маріуполь - щоб Азовці хоч один день відпочили. БК, пальне, пайки тягнути з собою, і ще азовцям трохи
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18.03.2022 13:16 Відповісти
Кому війна - а кому бабло рубати .А інші захистники України , може другий сорт ? Вже рябошапка показав , чим там "дихають " .Звичайно не всі такі ,але.
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18.03.2022 13:18 Відповісти
а ці купи гімна,шо до цього мають...
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18.03.2022 13:18 Відповісти
И чем это таким они отличаются от остальных бойцов на передовой?
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18.03.2022 13:19 Відповісти
..на передовой? - это когда кошмарите Чорновол со Стугнами Пашинского?.. - идить у сраку, засланцы ДБР-ФСБ..
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18.03.2022 13:22 Відповісти
І дійсно, щоб спробувати на передовій заарештувати Чорновол, та відтягнути її від Стугни - це треба мати неабияку відвагу та мужність )))
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18.03.2022 13:28 Відповісти
Перевзулися за мить -прямо в повітрі! Де медведчук???? чучела продажні!
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18.03.2022 13:32 Відповісти
Дармоїди- запотилочники-бариги- казнокради- брехливі і серливі бюрократи!
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18.03.2022 13:34 Відповісти
*******, не выкручивайся и не пясти, те кто на передке и участвует в боевых действиях получают
премиальные автоматом без твоих напоминаний. Какие же вы суки мерзкие и брехливые.
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18.03.2022 13:37 Відповісти
А де в даний момент директор ДБР *******? Де сьогодні директор НАБУ Ситник? Великі сумніви, що в Києві, а не за 700 від Києва на Захід, де не стріляють. От директор Київського нді судових експертиз рувін о.г. зібрав манатки і сьогодні остаточно тікає мабуть у Буковель, де вже сховав від мобілізації двох своїх дорослих синів.
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18.03.2022 15:13 Відповісти
пішли вони за русскім карабльом. Довбойоби.
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18.03.2022 13:39 Відповісти
Маршрут правильний!
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18.03.2022 13:51 Відповісти
Почему эта гнилая контора ещё не ликвидирована?
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18.03.2022 13:46 Відповісти
Це ще про жирного Сцитника з антикорупційним кодлом не згадали.Теж на Закарпатті нормально харчується.
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18.03.2022 13:49 Відповісти
Аморально! На передовій - солдати, офіцери. Солдат отримує 30 тис. грн., а ті хочуть собі додатково до своїх 100 тис. ще - 30 000 грн. Воюваки з Пашинським і "Стугною", які розкурочили систему ПО на Хмельниччині перед війною! розформувати їх - буде справедливо!
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18.03.2022 13:51 Відповісти
Пусть этот поц возглавит сам свое подразделение на передовой
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18.03.2022 13:51 Відповісти
Уху ели? Не подавилася наволоч?!
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18.03.2022 13:57 Відповісти
"На даний момент вже зареєстровано понад 120 кримінальних проваджень за державну зраду та колаборціонізм" - це, наприклад, проти Пашинського та Тані Чорновіл?
Провадження зрадників та агентів ФСБ проти захисників України?
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18.03.2022 14:11 Відповісти
Оно ще хоче преміальні !!! Це верх наглості !!! С них треба брати податок на
ЗСУ
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18.03.2022 14:12 Відповісти
ДБР все обосновало . . . есть такой закон . . . сами же депутатики его приняли . . . теперь - придется платить
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18.03.2022 14:30 Відповісти
ПОСТАНОВА КАБМИНА
от 28,02,2022 № 168
там кроме ДБР еще до десятка таких же как и они
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18.03.2022 14:34 Відповісти
извиняюсь . . .
не депутатики такое приняли - это ПОСТАНОВА КАБМИНА
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18.03.2022 14:35 Відповісти
Де перебувають? На передовій? От клоуни.
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18.03.2022 14:52 Відповісти
ДБР треба розформувати.
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18.03.2022 15:39 Відповісти
 
 