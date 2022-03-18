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Війська РФ майже витратили запас ракет: російські підприємства ВПК перевели на цілодобовий режим роботи, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська витратили майже весь запас ракет та деяких видів боєприпасів.
Про це повідомив Гештаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з витратою майже всього боєзапасу ракет та деяких видів боєприпасів, військово-політичним керівництвом прийнято рішення щодо переведення підприємств російського військово-промислового комплексу, що залучені до виробництва КРМБ "Калібр" та боєприпасів до РСЗВ "Смерч", на цілодобовий режим роботи", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+45 krot_lub
показати весь коментар18.03.2022 13:14
+39 Андрей Дрофяк
показати весь коментар18.03.2022 13:13
+35 Мобильный крематорий
показати весь коментар18.03.2022 13:14
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Будь ласка, зачекайте...
так вот , как показали все раследования причиной взрыва всегда был человеческий фактор . То есть не диверсия , а простые ошибки и даже разгильдяйства рабочих.
1. Їсти немає що - будуть голодні
2. Станки теж мають свій ресур - будуть ламатися
3. Немає мікросхем, можливо Китай буде поставляти, але там теж багато браку...
і т.д. (це коротко)
голодні+ламання станків+криворукі+брак
Чекаємо взриви на заводі та при пуску ракет
Кількість запсів тільки НАМ невідома.
И это ПРИ условии,что материалы ПРИВЕЗУТ!
Нужно их было делать,а не на дорогах бабло пилить!
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
Тренувалися!!!!
А с учетом их логистики ВПК,процесс может растянуться на месяцьі.
А на сколько хватит иностр комплектующих....?
Застосовувалися для авіаційних ударів російських ВКС по об'єктах у Сирії в листопаді 2015 року (носії - Ту-95МС та Ту-160).
18 березня 2022 року імовірно російськими ракетами Х-555 завданий удар по авіаремонтному заводу у Львові.
uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55
И где сейчас тот асфальт и "Нептуны" с "Громами"?