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Війська РФ майже витратили запас ракет: російські підприємства ВПК перевели на цілодобовий режим роботи, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

калібр,крмб

Російські війська витратили майже весь запас ракет та деяких видів боєприпасів.

Про це повідомив Гештаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з витратою майже всього боєзапасу ракет та деяких видів боєприпасів, військово-політичним керівництвом прийнято рішення щодо переведення підприємств російського військово-промислового комплексу, що залучені до виробництва КРМБ "Калібр" та боєприпасів до РСЗВ "Смерч", на цілодобовий режим роботи", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії закінчуються "Калібри" та "Іскандери". - Генштаб
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Топ коментарі
+45
Я вірю в рукожопих, ракети будуть вибухати ще на старті
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18.03.2022 13:14
+39
а незабаром і на довічний режим - до пекла
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18.03.2022 13:13
+35
По факту хрюсия работает в режиме военного времени, на своем пределе. Это очень хорошо. Где спешка, там ошибки. Круглосуточная работа станков выработает и без того малый ресурс. Вполне вероятны аварии.
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18.03.2022 13:14
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а незабаром і на довічний режим - до пекла
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18.03.2022 13:13 Відповісти
Та най їх коні грають. А, по-друге, побільшає нещасних випадків на заводах та криворуких *********.
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18.03.2022 13:13 Відповісти
Спєшка нужна прі лоалє блох. Це кацапи про себе.
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18.03.2022 13:13 Відповісти
Я вірю в рукожопих, ракети будуть вибухати ще на старті
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18.03.2022 13:14 Відповісти
Прямо на заводе . Как при совке.
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18.03.2022 13:16 Відповісти
уж чего чего а за 10 ящиков горилки з перцем и 10 коробок тушенки найдется пару диверсантов чтобы поднять у воздух те самые круглосуточные заводики свечные.. пара нам также применить все методы как говорят на войне все методы ведения войны допустимы...
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18.03.2022 13:25 Відповісти
У нас на ПХЗ с 86 по 89гг завод взрывался 3 раза. Он тоже работал круглосуточно.

так вот , как показали все раследования причиной взрыва всегда был человеческий фактор . То есть не диверсия , а простые ошибки и даже разгильдяйства рабочих.
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18.03.2022 13:33 Відповісти
шостка?
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18.03.2022 13:50 Відповісти
нет.
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18.03.2022 13:54 Відповісти
ясно. служив в свій час на сумщині, то аналогічні розповіді про їх завод чув, в роках тільки не впевнений, але розказували, що пару корпусів зносило тільки в путь.
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18.03.2022 13:56 Відповісти
У нас от взрыва здания воронка была 28м глубиной.В жилых домах оконные рамы вырывало.
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18.03.2022 14:00 Відповісти
сурово. мабуть, каски робітникам тб носити не вимагало особо)
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18.03.2022 14:07 Відповісти
А электронику с алиэкспрэс будут устанавливать😂😂 и куда те ракеты полетят?
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18.03.2022 13:29 Відповісти
ракеты неэффективны против украинской ненависти и ярости - русня будет дохнуть на украинской земле как мухи в 20-ти градусный мороз.
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18.03.2022 13:14 Відповісти
По факту хрюсия работает в режиме военного времени, на своем пределе. Это очень хорошо. Где спешка, там ошибки. Круглосуточная работа станков выработает и без того малый ресурс. Вполне вероятны аварии.
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18.03.2022 13:14 Відповісти
КАЦАПСЬКИХ СВИНЕЙ ВЖЕ НІЧОГО НЕ ВРЯТУЄ ВІД ПОВНОЇ ПОРАЗКИ В УКРАЇНІ...
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18.03.2022 13:15 Відповісти
Нужна диверсия на заводах
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18.03.2022 13:15 Відповісти
Якщо взяти, що москалі і так криворукі, а тут:
1. Їсти немає що - будуть голодні
2. Станки теж мають свій ресур - будуть ламатися
3. Немає мікросхем, можливо Китай буде поставляти, але там теж багато браку...
і т.д. (це коротко)
голодні+ламання станків+криворукі+брак
Чекаємо взриви на заводі та при пуску ракет
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18.03.2022 13:21 Відповісти
Ракети закінчується, орки закінчуються, рублі закінчуються... Ось треба було тобі, ху*йло, Україну рухати?
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18.03.2022 13:15 Відповісти
А оно всё ещё бредит разоружением Украины. Так вот султану тут и ляпнуло.
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18.03.2022 13:22 Відповісти
Гімно в них ніколи не закінчується, особливо замість мізків.
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18.03.2022 13:26 Відповісти
Ху..лу это не поможет. Рузкие бабы могут ещё пушечное мясо делать в три смены но и это не поможет. Всем им сдесь будет кизда.
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18.03.2022 13:16 Відповісти
У России демографическая яма, а они послали сюда здоровых и крепких парней, многие из которых уже мертвы. Так что бабынарожают не про современную Россию. Это еще не забыть тысячи сбежавших прямо сейчас на фоне блокировок.
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18.03.2022 13:18 Відповісти
Вот тут (бабы нарожают) им китайцы,таджики и прочие граждане других государств,с удовольствием помогут, с первоначальным процессом!
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18.03.2022 13:26 Відповісти
Этим бабам китайцы даже понравится лучше. Ибо не пёт как скоты.
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18.03.2022 13:54 Відповісти
Да,и после 30 ВСЕ работает!
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18.03.2022 14:00 Відповісти
Наступний етап, баби нарожають китайців.
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18.03.2022 13:27 Відповісти
Ось тому Сі Цзіпінь і робить вигляд, що підтримує *****. Схід - діло тонке...
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18.03.2022 13:45 Відповісти
Ну якщо ми не можемо достати виробництво, то постачання мусимо перекрити.
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18.03.2022 13:16 Відповісти
Терміново направити наших зварників у ночну зміну!
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18.03.2022 13:17 Відповісти
на колени мрази перед великим народом Украины, русню уже ничего не спасет.
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18.03.2022 13:17 Відповісти
скільки вони того калібриу збудують? 10 за рік це якщо є запаси елктроніки, а хто буду годувати 140 млн ватних підарасів?
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18.03.2022 13:17 Відповісти
Телевизор
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18.03.2022 13:19 Відповісти
На старих запасах можуть до 3 - 5 на тиждень.
Кількість запсів тільки НАМ невідома.
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18.03.2022 13:30 Відповісти
А скільки вони мали Калібрiв на початок вторгнення ? Щось я ніде не можу знайти такої інформації.
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18.03.2022 13:46 Відповісти
По НАТО ~біля 2.000 скільки лізе у ~ ? Я не маю уявленя
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18.03.2022 13:53 Відповісти
А мы Нептуны и прочие не можем так же круглосуточно производить? Или неначасi еще?
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18.03.2022 13:17 Відповісти
звідкі ти виліз,а кацапи що зараз ******** не заводи військові часом?
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18.03.2022 13:20 Відповісти
МоГем,но есть ДВА вопроса к тебе по "могем". НА чем производить? КТО будет производить?
И это ПРИ условии,что материалы ПРИВЕЗУТ!
Нужно их было делать,а не на дорогах бабло пилить!
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18.03.2022 13:36 Відповісти
Брехня!
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18.03.2022 13:18 Відповісти
Учитывая кривожопость рук, замены западных комплектующих и поставщиков на АлиЭкспресс, от всей души желаю им много-много аварий, взрывов и пожаров на производстве.
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18.03.2022 13:18 Відповісти
Али Экспрес только ДО Армении, Кигизии,Казахстана доставит,и то если разрешат,или пока не поймают.
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18.03.2022 13:39 Відповісти
кацапські свиноматки теж працюють без перерви? даєш в кожну сім"ю по 200
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18.03.2022 13:19 Відповісти
Ну это не надолго, пока на складах не закочаться остатки роскоши из тех запчастей , что раньше постовлял запад), потом без начинки западной у вас там все и станет). Поприберегите хоть пару ракет для себя придурки)..
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18.03.2022 13:19 Відповісти
Єдине що ці вбогі навчились робити -кулі, снаряди. Мабуть жерти їх будуть, ними ж сраку витерати та й літати теж на них збираються. Держава генних уродів.
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18.03.2022 13:20 Відповісти
У них замість унітазу в 21 столітті отвір в підлоз, а Ви сраку витирати ... )
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18.03.2022 13:31 Відповісти
Гм. Верстати по їх виробленю теж на заході купили,а що з залишками радянського обладнаня - х-з,а ми ні.
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18.03.2022 13:42 Відповісти
Здохне паРашка.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 13:22 Відповісти
***** слетело скатушек и Раша тут же начала переходить на военные рельсы и дальше - под откос.
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18.03.2022 13:23 Відповісти
решили посмешить наши про?
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18.03.2022 13:23 Відповісти
..можно себе представить какчество той продукции.. - будет взрываться прямо на производстве.. дебилы, блдь..
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18.03.2022 13:24 Відповісти
Ну,болванок настругабть,а електроніку і інші комплектуючі,звідки будуть брати.Ну можна і котрабандні,тільки уже х.й його знає куди воно полетить.Начнуть самі по собі піздячити,скажуть Українці,винуваті.
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18.03.2022 13:35 Відповісти
Без иностранных комплектующих это будут уже не ракеты, а летающие ведра.
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18.03.2022 13:35 Відповісти
Ну, началось! "Фсё для фронта, фсё для победы!". Скоро по 250гр. хлеба в сутки будут выдавать...
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18.03.2022 13:42 Відповісти
А ми думали "Навіщо вониакції " блокадний хлеб" робили?
Тренувалися!!!!
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18.03.2022 13:45 Відповісти
А чому вони не палалють?
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18.03.2022 13:43 Відповісти
Беда в том, что без иностранных деталей это летать не будет.
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18.03.2022 13:43 Відповісти
Не така то й біда.
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18.03.2022 13:48 Відповісти
Беда в том,что НАМ неизвестен их запас на складах!
А с учетом их логистики ВПК,процесс может растянуться на месяцьі.
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18.03.2022 13:49 Відповісти
Платить будут пайками?
А на сколько хватит иностр комплектующих....?
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18.03.2022 13:54 Відповісти
В тому і справа, що кацапи і капусту квашену будуть їсти, але гнути свою лінію. і в три зміни робити "в рахунок майбутніх платежів"
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18.03.2022 14:22 Відповісти
Да ладно. Без западных запчастей и рассыпухой из АлиЕкспрес ихние вундервафли станет лететь хрен знает куда. Или вообщем не будет лететь.
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18.03.2022 13:56 Відповісти
У 1999 Україна передала Росії як оплату за поставку природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ.

Застосовувалися для авіаційних ударів російських ВКС по об'єктах у Сирії в листопаді 2015 року (носії - Ту-95МС та Ту-160).

18 березня 2022 року імовірно російськими ракетами Х-555 завданий удар по авіаремонтному заводу у Львові.

uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55
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18.03.2022 14:01 Відповісти
необхідно знайти способи знищити кораблі, щоб вони не запускали ракети.
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18.03.2022 14:07 Відповісти
Нептун!!!, Якщо наші стратеги заявили що економіка стає на повністю на рейки все для фронту для перемоги в т.ч. і ВПК, і враховуючи, що випробування і зразки Нептуна та Грому 2 вже є, можна вже і сильно прискоритись в цьому питанні.
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18.03.2022 14:19 Відповісти
"Нептуны" и "Громы" словоохотливый президент укатал в асфальт новых мега-проектов.
И где сейчас тот асфальт и "Нептуны" с "Громами"?
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18.03.2022 14:46 Відповісти
А делать будут из шишек, спичек и желудей?
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18.03.2022 14:43 Відповісти
Випускайте бойових зварщиків!!
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18.03.2022 15:23 Відповісти
мы идем в неправ. направлении. Они будут пускать в нас ракеты и разрушать до последнего. Нам нужно летальное и наступат. оружие, чтоб разбомбить их заводы и аэродромы. Иначе это будет бесконечно.
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18.03.2022 22:08 Відповісти
Такие заводы тоже умеют взрываться
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18.03.2022 22:40 Відповісти
 
 