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армія РФ (13428) війна (56124) літак (1980) втрати (3817) Повітряні сили (1235)

РФ змінила тактику через втрати. Ми збили майже 100 літаків, - командування Повітряних Сил

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

Українським військовим з початку війни вдалося збити майже 100 ворожих літаків. Росії довелося поміняти тактику через колосальні втрати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив речник Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українська авіація знищила майже четверту частину літаків і половину вертольотів РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили знищили 7 літаків та 1 гелікоптер ворога, - командування

"Тактику вони змінили, тому що зазнають колосальних втрат. Якщо нові дані підтвердяться, то незабаром матимемо "ювілей" - 100 збитих літаків (всього на початок війни вони зібрали 450), а по вертольотах вже досягли цієї цифри (всього було 250). Наша ударна авіація і артилерія вдало відпрацьовує по них засобами ППО, знищено під пів сотні одиниць, дещо вдається захопити", - сказав він.
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Топ коментарі
+114
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18.03.2022 13:18
+49
Такого позора касап ещё не знал. Слава Украине!
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18.03.2022 13:21
+33
Кацапы много раз позорно терпели поражений: от Наполеона,Японии, Финляндии,Афганистана,от Польши(1920 год),но именно ЗСУ их принудит к безоговорочной капитуляции.Лет на 100 рашисты умолкнут,а что дальше?Поэтому их надо развалить на "куски" и мы поможем всем народам,кто будет освобождаться от фашо-рашистов!
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18.03.2022 13:35
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18.03.2022 13:18 Відповісти
Це там, де їх три рази палили, а вони знов там паркуються?
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18.03.2022 15:18 Відповісти
Палили їх там двічі , але Бог любить трійцю , тому чекаємо новин з Чорнобаївки ))
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18.03.2022 17:17 Відповісти
Р.S. Сьогодні десь непідтверджене було що у Херсонській області навіть качки дикі з кацапами воюють )) ніби табун гусей допоміг знищити кацапський літак .
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18.03.2022 17:19 Відповісти
ну накінець-то норм речник а не словоблуди з оп!
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18.03.2022 13:20 Відповісти
Такого позора касап ещё не знал. Слава Украине!
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18.03.2022 13:21 Відповісти
Мало того, теперь ихние аналоговнеты никто не будет покупать, так как весь мир узнал, что техника у них - говно.
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18.03.2022 14:05 Відповісти
ну так і купували ті, хто власного зробити не міг, а на нормальну грошей не вистачало або не продавали, тому доводилось задовольнятипотреба анало_говнетами
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18.03.2022 14:30 Відповісти
Незабаром наша ППО за допомогою союзників повністью закрие небо України від ракет та літаків. Навідь як що даже теоретично путлерівці задумають застосувати тактичну ядерну зброю, то вона буде збита над Белгородом, Брянськом чи Воронежем.
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18.03.2022 13:23 Відповісти
Ну і яким чином можна буде збити тактичний ядерний снаряд, який випущено з того ж "Піону"?
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18.03.2022 13:33 Відповісти
Это проблема. Решение - демилитаризованная зона на територии рашки чтоб не достали пионом до крупного города. Попросту валить этот пион на подходах прям там. То же самое и с ракетами. В перспективе их нужно сбивать в воздушном протранстве рашки.

Прям щас это реализовать вряд-ли. А как только орков отправят куда следует, то это первостепенные задачи.
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18.03.2022 13:52 Відповісти
А над тобой пион летал, ано пешком ходит, иго с винтовки ****** можжа.
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18.03.2022 15:03 Відповісти
Ну када над табой пион палетит тада паверишь чучелко непутевае.
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18.03.2022 15:45 Відповісти
Значить потрібно знищити піон допоки він не зробив постріл !
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18.03.2022 17:21 Відповісти
Оце дійсно розумна тока зору. Розвідка плюс дрони-камікадзе чи байрактар зможуть якщо не вирішити цю проблему, то щонаменше знизити суттєво ризик.
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18.03.2022 19:05 Відповісти
На практике мы собьем русскую ракету, которая будет лететь сбивать нашу ракету, цель которой изначальная кацапская ракета
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18.03.2022 15:19 Відповісти
Дай Боже. але не кажи гоп, поки не перескочиш.
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18.03.2022 13:34 Відповісти
Теоретично так, але ніхто не завезе її на територію України, бо є ризок втрати. Як що і зможуть то тільки педірації, так калібр не той із Піона.
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18.03.2022 13:53 Відповісти
", бо кремль діє повністю зеркально до дій США"

Вано, а кого США валило ядерными зарядами?
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18.03.2022 14:02 Відповісти
А яким чином Україні захищатися від диверсій на захоплених аес? Наслідки від аварії можуть бути в сотні разів більшими ніж від якогось там яо
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18.03.2022 15:19 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть фашистських *********
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18.03.2022 13:25 Відповісти
Правильно! І щодня по сотні людей розстрілювати, щоб прискорити процес обміну.
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18.03.2022 13:30 Відповісти
Будуть пішком ходити
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18.03.2022 13:30 Відповісти
крім того, боєздатних пілотів (які можуть виконувати бойові задачі а не просто злетіти/сісти) всього начебно всього було 160, майже 100 вже збили, так що ...
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18.03.2022 13:30 Відповісти
З такими темпами ми скоро побачимо деріжаблі.
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18.03.2022 13:31 Відповісти
в республиках готовят эскадрилью монгольфьеров. Уже был первый выпуск пилотов.
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18.03.2022 13:37 Відповісти
Паєхалі!
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18.03.2022 13:43 Відповісти
Не на кожний літачок є пілот, і не кожен з 450 здатен літати! Вже три дні немає су25 напевно скінчилися, пішли новіші су 34. Напевно пілоти скінчиться раніше за літаки.
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18.03.2022 13:31 Відповісти
Вчера и позавчера наблюдал что они тянут с Крыма... Помните нашу армию 14-го? Вот так выглядит эта вторая армия) Некрашенный металлолом, одна машина тянет другую...
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18.03.2022 14:27 Відповісти
Кацапы много раз позорно терпели поражений: от Наполеона,Японии, Финляндии,Афганистана,от Польши(1920 год),но именно ЗСУ их принудит к безоговорочной капитуляции.Лет на 100 рашисты умолкнут,а что дальше?Поэтому их надо развалить на "куски" и мы поможем всем народам,кто будет освобождаться от фашо-рашистов!
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18.03.2022 13:35 Відповісти
і в другій світовій виграли тільки за рахунок ленд лізу, бо спочатку їх армія була повністю розгромлена і далі воювати не було чим і не було ким.
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18.03.2022 14:59 Відповісти
А як бути із запланованим опою на завтра чи післязавтра мирним договором з парашею?
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18.03.2022 15:25 Відповісти
Тыльки близько 100 літаків. Не гелікоптерів, а літаків Це - три повноцінних авіаційних полки. А це вже, шановні, катастрофа! Лише за 20 днів війни. Ось вам і "друга в світі" нЄпобедимая и лЄгЄндарная.
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18.03.2022 13:35 Відповісти
и это еще пока у нас массово не дежурят в засадах расчёты с фимками и перунами.
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18.03.2022 13:41 Відповісти
"Россия начала круглосуточное производство ракет Калибр - Генштаб" -Кто знает сколько могут произвести в сутки?
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18.03.2022 13:40 Відповісти
для калибров чипы нужны, а они вроде под запретом на поставку в рашу
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18.03.2022 13:42 Відповісти
В результате успешного импортозамещения стали использовать транзисторы КТ-315. Правда из-за большего объема блока управления пришлось пожертвовать 87% БЧ
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18.03.2022 15:24 Відповісти
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18.03.2022 15:32 Відповісти
смешно, да. Но у них запасы есть для производства. Вопрос только в том, насколько эти запасы большие
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18.03.2022 15:40 Відповісти
КТ-315 это еще модная серия! МП-39 и МП-42 - отэто настоящий стимпанк!
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18.03.2022 16:17 Відповісти
Здрасьте. То кремниевые, а то германиевые. У них разные характеристики и сферы применения. Чтобы соорудить аналог цифровой микросхемы, вполне сойдут КТ-315 и КТ-361. Для ЭВМ Калибра достаточно вычислительной мощности процессора Zilog Z80 (Z, куда ж без этого). В нем 8500 транзисторов. Плюс транзисторы для замены микросхем обвязки, плюс ОЗУ на ферритовых кольцах - думаю если это аккуратно и компактно спаять навесным монтажом, то в корпус Калибра такой блок управления вполне поместится
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18.03.2022 17:31 Відповісти
если из лыка то пол-сотни, а если из пеньки - то можно и сотню навязать. Главно дело, шоб навоз быстро высыхал.
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18.03.2022 13:44 Відповісти
Не скільки. В кращому випадку 2-3 ракети в тиждень. Підкреслюю в кращому випадку, якщо будуть прцювати 24 години на добу.
Але для виробництва цих ракет, потрібні західні комплектуючі, які зараз не поставляються до Росії
Замінити їх на Росії нічим не зможуть, ну як мінімум найближчі декілька років. Теоретично, може допомогти Китай, але не думаю, що він на це піде. Звісно є якісь запаси комплектуючих, поки вони є і будуть робити нові ракети, як закінчаться то все. Скільки тих комплектуючих на складах ніхто не знає.
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18.03.2022 13:47 Відповісти
Тут ще одна проблема, де вони візьмуть спеціалістів? Це штучний товар, який треба готувати роками. Це процес складніший, ніж нестача чіпів.
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18.03.2022 16:00 Відповісти
Я десь чув що їх робили 20 шт в квартал.

Терміново наростити в рази вони не зможуть. Це треба додатково кваліфікований персонал(наявний тікає) і комплектуючі.
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18.03.2022 13:57 Відповісти
... и банками с солениями!
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18.03.2022 14:39 Відповісти
100 штук в год, гланас нада ******.
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18.03.2022 15:06 Відповісти
Говорящі голови уже оголосили, що ця війна уже надовго. Виходить хочуть заморозити конфлікт, потім нові мінськи, пущі водиці, хнр і т.п.
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18.03.2022 15:31 Відповісти
Командиры эскадрилий и их замы уже почти закончились,а остальное просто летающее мясо для нашей ПВО.
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18.03.2022 14:07 Відповісти
Надо менять тактику - партизанская война и бандеровские коктейли !
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18.03.2022 14:17 Відповісти
Такие тактики применяются от отчаяния. Как последний аргумент.

Сейчас используются куда более эффективные методы.
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18.03.2022 14:30 Відповісти
И ? Вы понимаете , что АРМИЯ БЕЗ ОБОЗА- НИЧТО ??

обоз надо громить везде
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18.03.2022 14:34 Відповісти
АРМИЯ БЕЗ ОБОЗА - ЭТО НЕЧТО!
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18.03.2022 14:40 Відповісти
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18.03.2022 14:54 Відповісти
Руководство ВСУ это знают лучше вас и принимают эффективные методы. Кстати, военные очень не любят, когда в зоне их операций ошиваются неизвестно кто с калашами и коктейлями. Это лишние жертвы и сорванные операции.

У нас в городе полно теробороны. Практически линия фронта. Приказ у них с начала боевых дествий - сидеть в городе и не высовываться. Им просто нечего делать в войне, которая на 90% артилеристская. Обозы тоже в подавляющем числе случаев накрываются артиллерией.
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18.03.2022 14:50 Відповісти
Думаю , что переживать за Украину Вы разрешаете ?
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18.03.2022 14:55 Відповісти
Я как раз и есть с калашом и коктейлем , могу четко сказать , приказ проверять гражданские автомобили на предмет неустановленных личностей и ДРГ , проверять грузы . Мочить заблудших кацапов если их не много .Держать связь с ВСУ. При появлении большой группы с техникой докладывать ВСУ и уходить в леса. Вот собственно и все ! Тоже очень близко к линии фронта.
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18.03.2022 15:11 Відповісти
УЧИТЫВАЯ РАЗДОЛБАЙСТВО,ИЗ ОСТАВШИХСЯ ,ПОЛОВИНА ЖДЕТ РЕМОНТА,А ЗАПЧАСТЕЙ НЕТ
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18.03.2022 14:51 Відповісти
як би мені сильно хотілось вірити в ці числа, але декілька реальних фоток дуже би знадобилось! бо поки що на більше ніж 200 збитих апаратів фото в мережі є в кращому випадку на 10. Хоча з третього боку - те, що бомбардування міст ніби закінчилось якби натякає.... І москалю вже приходиться запускати ракети аж чорного і каспійського морів, бо залітати ссуть!
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18.03.2022 15:02 Відповісти
ну если с каспия уже начали запускать, значит скоро и до байкала очередь дойдёт.
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18.03.2022 15:45 Відповісти
а що не так? з каспію по сирії били, то чому не долетить до України?
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18.03.2022 17:17 Відповісти
Каспійська флотилія давно ошивається в Чорному морі.
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18.03.2022 16:04 Відповісти
пешком пришла?
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18.03.2022 16:23 Відповісти
Та ні через Дон припхалася ((
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18.03.2022 17:27 Відповісти
Яка зараз в агресора тактика? У статті ні слова
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18.03.2022 15:37 Відповісти
сегодня в тренде - обвязываться заговоренными георгиевскими ленточками.
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18.03.2022 15:47 Відповісти
Слава ЗСУ!!! Героям Слава!💛💙💛💙💙🙏🇺🇦🇺🇦👏👏👏👏👍👍👍💛💙💛🙏💙🙏
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18.03.2022 21:20 Відповісти
хто ж буде сотим збитим?
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18.03.2022 23:31 Відповісти
 
 