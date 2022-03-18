РФ змінила тактику через втрати. Ми збили майже 100 літаків, - командування Повітряних Сил
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Українським військовим з початку війни вдалося збити майже 100 ворожих літаків. Росії довелося поміняти тактику через колосальні втрати.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив речник Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, українська авіація знищила майже четверту частину літаків і половину вертольотів РФ.
"Тактику вони змінили, тому що зазнають колосальних втрат. Якщо нові дані підтвердяться, то незабаром матимемо "ювілей" - 100 збитих літаків (всього на початок війни вони зібрали 450), а по вертольотах вже досягли цієї цифри (всього було 250). Наша ударна авіація і артилерія вдало відпрацьовує по них засобами ППО, знищено під пів сотні одиниць, дещо вдається захопити", - сказав він.
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Прям щас это реализовать вряд-ли. А как только орков отправят куда следует, то это первостепенные задачи.
Вано, а кого США валило ядерными зарядами?
Слава нації
Смерть фашистських *********
Але для виробництва цих ракет, потрібні західні комплектуючі, які зараз не поставляються до Росії
Замінити їх на Росії нічим не зможуть, ну як мінімум найближчі декілька років. Теоретично, може допомогти Китай, але не думаю, що він на це піде. Звісно є якісь запаси комплектуючих, поки вони є і будуть робити нові ракети, як закінчаться то все. Скільки тих комплектуючих на складах ніхто не знає.
Терміново наростити в рази вони не зможуть. Це треба додатково кваліфікований персонал(наявний тікає) і комплектуючі.
Сейчас используются куда более эффективные методы.
обоз надо громить везде
У нас в городе полно теробороны. Практически линия фронта. Приказ у них с начала боевых дествий - сидеть в городе и не высовываться. Им просто нечего делать в войне, которая на 90% артилеристская. Обозы тоже в подавляющем числе случаев накрываются артиллерией.