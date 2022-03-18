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війна (56124) КМДА (1461) Київ (13826) Поворозник (120)

Від початку війни в Києві 222 людини загинули, з них 4 дитини, 889 - поранено, з них 18 дітей, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

київ,обстріл

У Києві від початку повномасштабної агресії РФ ворог пошкодив 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл та 4 садочки.

Про це повідомив перший заступника голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві від початку повномасштабної агресії РФ ворог пошкодив 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл та 4 садочки. Пошкоджено фасади, балкони та вікна в 55 будинках", - повідомив він.

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"У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 222 людини, із них 60 цивільних. Загинули, у тому числі, 4 дитини. За весь цей час у місті 889 поранених, із них 241 цивільний. У тому числі: 18 дітей, 3 водії швидкої, 1 лікар швидкої", - розповів Поворозник.
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Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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18.03.2022 13:28 Відповісти
Никогда не простим подонков!
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18.03.2022 13:32 Відповісти
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18.03.2022 13:35 Відповісти
Так це в Києві чи разом з областю ?
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18.03.2022 13:37 Відповісти
Ні би ж все зрозуміло написано, ні?
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18.03.2022 13:45 Відповісти
Ох кацапы и дебилы. Сначала бы поинтересовались где Лысая Гора находится, ну и собственно в Конотопе им уже все сказали. Так что хоть обматывайся, хоть обмазывайся исход один.
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18.03.2022 14:27 Відповісти
 
 