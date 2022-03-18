Від початку війни в Києві 222 людини загинули, з них 4 дитини, 889 - поранено, з них 18 дітей, - КМДА

У Києві від початку повномасштабної агресії РФ ворог пошкодив 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл та 4 садочки.

Про це повідомив перший заступника голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві від початку повномасштабної агресії РФ ворог пошкодив 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл та 4 садочки. Пошкоджено фасади, балкони та вікна в 55 будинках", - повідомив він.

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"У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 222 людини, із них 60 цивільних. Загинули, у тому числі, 4 дитини. За весь цей час у місті 889 поранених, із них 241 цивільний. У тому числі: 18 дітей, 3 водії швидкої, 1 лікар швидкої", - розповів Поворозник.