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Окупанти провадять активну дезінформацію серед населення Харківщини та поширюють фейки, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

олег,синєгубов

Російські окупанти вдають для своїх пропагандистів, що буцімто роздають гуманітарну допомогу мешканцям на тимчасового захоплених територіях Харківщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздають на камери продовольчі товари тощо.

Наприклад, у Липцях російські пропагандисти зняли на відео невідомий спортзал, такого приміщення взагалі в цьому населеному пункті не існує. Це монтаж і відверта провокація. Окупанти створюють брехливу "картинку", знімають підставних людей, які видають себе за жителів цієї громади і які нібито радіють "російським визволителям"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ніхто навіть не розглядає варіант, що війська РФ можуть окупувати Харків, - Синєгубов

За словами Синєгубова, російські окупанти провадять активну дезінформацію серед місцевого населення та поширюють фейки.

Очільник військової адміністрації отримувати інформацію лише через офіційні канали комунікації від влади.

Автор: Наталя Джума
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Агония старого Руцкого миръка.
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18.03.2022 13:38 Відповісти
То уже не интересно.После того,как узнал,что больше даух третей кцапонов за войну,а треть не знает,что такое впн,уже ничего про них не интересно.Лишняя картинка не имеет значения,это зомби.Хотя классические зомби питаются мозгами,и теоретически могут поумнеть.А эти телевизором,безнадежно...
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18.03.2022 13:41 Відповісти
Роман Донік


@donikroman

·
16 мар.



Ще знайшли трошки окупантів які йшли відрізати та оточувати Харків. Потерпали від холоду. Ми ж не звірі. Зігріли гостинністю. Довіряйте й допомагайте ЗСУ

https://twitter.com/i/status/1504077717750308867
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18.03.2022 13:43 Відповісти
Не тільки на уряд і керівництво держави,але і на нас,простих мешканців,припаде величезна робота не лише відбудова держави і повернення до нормального життя,чекає не менш складна робота з лікування психічнохворих людей,які впевнені,що саме МИ обстрілюємо наші міста і вбиваємо НАШИХ людей.Це мабуть буде найскладнішим нашим завданням.
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18.03.2022 13:51 Відповісти
Я гадаю, що нікто в Україні таке не скаже.... А кто так вважає- " чемодан, вокзал и *****"
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18.03.2022 13:55 Відповісти
Нажаль, таких багато. Навіть в глибокому тилу. Навіть на досить високих посадах.
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18.03.2022 14:36 Відповісти
Кіло краденої гречки і олія. Обмєльчал рузькій народєць.
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18.03.2022 14:42 Відповісти
 
 