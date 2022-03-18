Китайський авіаносець "Шаньдун" пройшов через Тайванську протоку напередодні розмови Байдена і Сі Цзіньпіна
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Китайський авіаносець "Шаньдун" проплив неподалік острова Цзіньмень, який розташований поблизу китайського міста Сямень і контролюється Тайванем. Це відбулося за кілька годин до розмови Джо Байдена і Сі Цзіньпіна.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зазначається, що ці відомості надали британському виданню власне джерело на умовах повної анонімності.
У матеріалі йдеться, що після цього ракетний есмінець Сполучених Штатів USS Ralph Johnson попрямував за авіаносцем. За ситуацією спостерігали також ракетні кораблі Тайваню.
Зазначається, що USS Ralph Johnson, есмінець з керованими ракетами Arleigh Burke, стежив за авіаносцем принаймні частково на своєму маршруті.
Джерело зазначає, що есмінець не мав літаків на палубі, і вони пливли на північ через протоку.
Напередодні американські видання повідомили, що Росія нібито запросила у Китаю військову допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
авіаносці типу "Кузя" :
Тоннаж
стандартна - 50 000 т,
повна - 70 000 т
Авіаносці типу «Квін Елізабет»
Тоннаж
70,600 т (повне)[1]
Чи ви ввааєте, що ті 600т і відділяють крейсер від авіаносця?
По их данным и искандер стреляет до 500 км-а нато пишет ,что тот который стреляет крылатой ракетой до 2500 км.
Так что все возможно
тобто 20 в місяць...
навіть з нічною зміною це може бути максимум 1 нова ракета в день..
Есть производственный цикл очень высокотехнологичного изделия.
Да к примеру теже обтекатели или корпус-выклеить из углепластика,или крылья,или корпус-это время
Сам Байден на прес-конференції по пунктам озвучив чого і скільки дають Україні.
ходила мимо него,когда у стенки стоял
такая махина
мабудь мільонів шість-сім..
"мы ударим ядерным оружием" скажет он.
"так мы ударим в ответ" - скажет си цзиньпин, "и с любого бункера тебя достанем!"