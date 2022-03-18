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Китайський авіаносець "Шаньдун" пройшов через Тайванську протоку напередодні розмови Байдена і Сі Цзіньпіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

корабель

Китайський авіаносець "Шаньдун" проплив неподалік острова Цзіньмень, який розташований поблизу китайського міста Сямень і контролюється Тайванем. Це відбулося за кілька годин до розмови Джо Байдена і Сі Цзіньпіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що ці відомості надали британському виданню власне джерело на умовах повної анонімності.

У матеріалі йдеться, що після цього ракетний есмінець Сполучених Штатів USS Ralph Johnson попрямував за авіаносцем. За ситуацією спостерігали також ракетні кораблі Тайваню.

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Зазначається, що USS Ralph Johnson, есмінець з керованими ракетами Arleigh Burke, стежив за авіаносцем принаймні частково на своєму маршруті.

Джерело зазначає, що есмінець не мав літаків на палубі, і вони пливли на північ через протоку.

Напередодні американські видання повідомили, що Росія нібито запросила у Китаю військову допомогу.
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Топ коментарі
+20
То не авіаносець, а рідний брат Кузі, овєанісущій крєйсєр.
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18.03.2022 13:39
+15
Вони просто *********, така сама імперіалістична херня.
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18.03.2022 13:46
+10
Китайці вкурсі що корабель важче води?
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18.03.2022 13:39
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То не авіаносець, а рідний брат Кузі, овєанісущій крєйсєр.
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18.03.2022 13:39 Відповісти
По суті це авіаносець - більший за британські авіаносці.
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18.03.2022 13:41 Відповісти
в цього русково корабля нема катапульти, яка дозволяє літакам злітати із повним боєкомплектом та паливом. Совок нісмог створити свої катапульти, замість того зробивши трамплін. Тобто, літаки або, умовно, без палива, або без зброї.
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18.03.2022 13:45 Відповісти
вищий не означає більший )

авіаносці типу "Кузя" :

Тоннаж
стандартна - 50 000 т,
повна - 70 000 т

Авіаносці типу «Квін Елізабет»


Тоннаж
70,600 т (повне)[1]
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18.03.2022 13:56 Відповісти
Я не про вищій, а про довший.
Чи ви ввааєте, що ті 600т і відділяють крейсер від авіаносця?
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18.03.2022 14:09 Відповісти
Китайці вкурсі що корабель важче води?
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18.03.2022 13:39 Відповісти
з кацапами то все ясно,це гній землі..але чому Китай так напрошується щоб розпочалася 3-тя світова,невже набридло жити?
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18.03.2022 13:40 Відповісти
Вони просто *********, така сама імперіалістична херня.
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18.03.2022 13:46 Відповісти
Потому что не надо быть наивными.в каждой новостной статье за Китай. пишущие что все.. Китай. не будет делать то а то.. им.будет не выгодно. санкции и т.д. Меня эти люди раздражают что так яро ставят Китай в мышеловку санкций что все!!! не будут они помогать и точка..Китай играет в свою игру.Китай стратегический союзник и идеологических ценностей с Рабсией. ***** .отдал огромные ресурсы и территории Сибири. доступ к к крупнейшим запасам пресной воды Байкала.лес.газ.нефть.В Китае за 90 миллиардов $ лаптеногих. Китай. будет помогать *****. хотим мы того или нет! Нам самое важное чтобы Европа и запад как можно скорее ввели эмбарго на энергоресурсы .полностью отключили лаптей от СВИФТА и утроили военную.гуманитарную и финансовую поддержку Украины.Уже начали ускоренные процедуры вступления в ЕС.
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18.03.2022 13:57 Відповісти
москалів ******* буду, скільки зможу! а ти здається засланець!
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18.03.2022 14:07 Відповісти
Я с тобой вмести буду маскалей *******!!!! А по поводу " засланец "у нас не малая часть людей. ничем не отличающееся от зашоренных лаптей.которые не могут воспринимать реальность и всячески ее отвергают.
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18.03.2022 14:20 Відповісти
ніхера, вони вже мріять про сибірь
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18.03.2022 14:01 Відповісти
"Россия начала круглосуточное производство ракет Калибр - Генштаб" -Кто знает сколько могут произвести в сутки?
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18.03.2022 13:41 Відповісти
Х.й да нех.уй это долгий процесс.
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18.03.2022 13:43 Відповісти
Так нехай "производят" Схеми звідки будуть брати? Тайвань, ще на початку війни, послав їх вслід за руЗьким кораблем. Так що від чіпів залишились тільки наклейки Рогозіна "Ельбрус"
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18.03.2022 13:45 Відповісти
Всі так посилають, а на справді моб.звязок є ТВ канали і Ютюб канали є, да не всі , але ще "гнилих" дофіга, і т д не хочу продовжувати і за авіаперельоти і газ-нафта, і тд. Короче лазейки є
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18.03.2022 14:31 Відповісти
Это было очень дорого до войны, о чем они сами говорили и это будет еще дороже сейчас.
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18.03.2022 13:46 Відповісти
писали раньше -20 калибров в квартал ,хотя кацапским данным верить......
По их данным и искандер стреляет до 500 км-а нато пишет ,что тот который стреляет крылатой ракетой до 2500 км.
Так что все возможно
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18.03.2022 13:49 Відповісти
ні.. шойгу у 2017 заявив ,що 60 у квартал...

тобто 20 в місяць...

навіть з нічною зміною це може бути максимум 1 нова ракета в день..
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18.03.2022 13:59 Відповісти
моторчики и инерциалка -это те части ракеты,которые простым увеличением рабочего времени не изготовишь-это ж не хлеб выпекать-замесили больше,выпекли больше.
Есть производственный цикл очень высокотехнологичного изделия.
Да к примеру теже обтекатели или корпус-выклеить из углепластика,или крылья,или корпус-это время
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18.03.2022 14:08 Відповісти
Будут клеить не из углепластика а из папьемаше. Почему нет?
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18.03.2022 14:15 Відповісти
Болванок (метала) - дохрена, начинки (топливо/ударной)- пока хватит запасов, а с производством будет туго, а вот с мозгами (электроникой) - тут проблема, ибо комплектующих не так много и новых небудет. Одна калибра собиралась до этого около 2х-3х месяцев (если не сп...ли),всего за квартал полугодие хз, они те еще п....ы.Опять же - это конвеер, выпадение одного элемента останавливает всю цепочку.Поэтому как помне новость - для запоребрика, поднять так сказать дух лаптестана.Да и цена теперь колибри будет заоблачная для лаптестана, один запуск - бюджет города.
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18.03.2022 14:04 Відповісти
От того, что бригада балалаечников будет круглосуточно скрипеть напильником, выход готовой продукции врядли поменяется. Очень сложно выпилять напильником микрочип.
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18.03.2022 14:07 Відповісти
Если будут слишком пыхтеть. пренебрегать техникой безопасности то обязательно что-то да взорвется.на это надеюсь .прекрасней что бы это произошло в цехе.завершающем цепь сбора
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18.03.2022 14:11 Відповісти
Писали, что две штуки в месяц.
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18.03.2022 15:25 Відповісти
Косоглазый Си не рискнёт.
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18.03.2022 13:42 Відповісти
Жовті комуняки теж хочуть дістати по рогах !
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18.03.2022 13:43 Відповісти
Китаезы накупили у кацапов металолома и подняли хвост. В случае войны вся китайская грозная армия будет кормить крабов
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18.03.2022 13:44 Відповісти
у Украины к сожалению данное чудо куплено-типа как грандотель на воде
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18.03.2022 13:50 Відповісти
Дык на большее оно и не способно.
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18.03.2022 14:04 Відповісти
Екстрасенси говорять, що Третя світова війна почнеться не з України, а зі сторони Азії. (це може бути Іран, Індія, Китай)
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18.03.2022 14:08 Відповісти
пацики все це все *****, по слухах, старстрік вже в Україні, а це значить, що люба літаюча ***** буде ліквідована на протязі 2-3 хвилин! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава нашим союзникам
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18.03.2022 14:13 Відповісти
П и з д и більше, щоб потім лаврови всякі тявкали і погрожували конвої бомбити, ти хочеш щоб Європейці трошечки "заштопорились"
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18.03.2022 14:35 Відповісти
Не тупіть аж так з цією конспірологією.
Сам Байден на прес-конференції по пунктам озвучив чого і скільки дають Україні.
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18.03.2022 15:30 Відповісти
Этот называется Ляолинь. Он был достроен китайцами в Даляне из нами проданного «Варяга».
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18.03.2022 14:14 Відповісти
совершенно верно
ходила мимо него,когда у стенки стоял
такая махина
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18.03.2022 22:23 Відповісти
на тому човні кітаьозів
мабудь мільонів шість-сім..
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18.03.2022 14:17 Відповісти
Им проще строить корабли из сами китайцев как лего
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18.03.2022 14:22 Відповісти
И помогали его строить наши с Черноморского судостроительного завода. Может быть это уже второй корпус.
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18.03.2022 14:17 Відповісти
А це не той авіаносець недороблений "Київ" по-моєму, якщо не помиляюсь, що наші продажні хахли-політики в 90-х продали!?
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18.03.2022 14:33 Відповісти
варяг
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18.03.2022 22:24 Відповісти
Український Варяг? Треба було купити його у нас, він би й не пройшов зараз.
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18.03.2022 14:40 Відповісти
Если сейчас китай вводит войска в восточную росию, как будет действовать путин?

"мы ударим ядерным оружием" скажет он.

"так мы ударим в ответ" - скажет си цзиньпин, "и с любого бункера тебя достанем!"
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18.03.2022 15:17 Відповісти
 
 