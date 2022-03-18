УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5122 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
17 477 65
членство в ЄС (925) Євросоюз (6990) Кулеба Дмитро (3153)

Все ще є країни, які проти надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Серед них Німеччина, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

єс

Момент істини в питанні надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі настане, коли Європейська рада, а саме лідери всіх європейських країн, повинні будуть ухвалити остаточне рішення про відкриття переговорів про вступ.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Над тим, щоб Україні надали статус кандидата на членство в Європейському Союзі, з ініціативи президента ми почали працювати ще до війни. І реакція ЄС була: "Ні, ну ви що? Куди ви? Он у нас Балкани, у нас втома від розширення. Забудьте, цього ніколи не буде". Навіть Європарламент, якого, в принципі, ніщо не стримує, він може сказати все, що завгодно, тому що це політики і це парламент – і той нам відмовляв в тому, щоб зафіксувати цю річ. Тепер розпочалася війна, настала нова реальність, неможливі речі стали можливими. І Європарламент ухвалив резолюцію, де сказав, що Україні треба дати кандидата на членство. Ми подали заявку, вона була підтримана Європейським союзом, Єврокомісія почала вже практичні процедури щодо її розгляду", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Бундестазі дорікнув Німеччині за зволікання зі вступом України до ЄС: Для вас це політика, а насправді це каміння для нової стіни, що розділяє Європу

"Треба віддати належне, що це сталося виключно завдяки президенту України і його репутації в Європі і в світі зараз. Ми здолали шлях, який інші країни долають не просто роками, а десятиліттями. У нас все це стиснулося буквально у два тижні. Тепер почалися процедури. Тобто наша мета зараз яка? Щоб завдяки політичній і бюрократичній підтримці, ми всі процедури пройшли в якомога стислий термін. Зараз наступний крок – ми через Єврокомісію відпрацьовуємо один документ, він називається опитувальник, відповідаємо на всі запитання, на основі якої вони роблять рекомендації Європейській раді. І після цього Європейська рада ухвалює офіційне рішення. Це все можна пройти за трохи більше, ніж два тижні, але ми з вами ще не встигнемо і оком блимнути, як вийдемо на цей рівень", - додав Кулеба.

"Але потім буде момент істини. Це коли Європейська рада, а саме лідери всіх європейських країн, повинні вже ухвалити остаточне рішення про відкриття переговорів про вступ. І скажу відверто, все ще є країни, які будуть намагатися зіскочити з цієї історії. Серед них Німеччина, давайте називати речі своїми іменами, це не є ні для кого секретом. Тому ми зараз надзвичайно сконцентровано і зосереджено працюємо саме з цими країнами. Але головний висновок в тому, що тепер ми вже в процесі, який однозначно приведе нас до членства в Європейському Союзі. Це те, про що ми і мріяти не могли три тижні тому. Зараз ми вже на цьому шляху", - резюмував глава МЗС.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
Німецькі шльондри зганьбились вже тотально! Фу, гидота 🤢
показати весь коментар
18.03.2022 13:45
+34
Писец как немцы боятся русских лаптей
показати весь коментар
18.03.2022 13:42
+17
Ганси думають тільки про свій " гешефт".
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
показати весь коментар
18.03.2022 13:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Писец как немцы боятся русских лаптей
показати весь коментар
18.03.2022 13:42 Відповісти
Не, они хотят их кровавых денег.. но не боятся их в военном плане
показати весь коментар
18.03.2022 13:44 Відповісти
А я думаю, что и боятся в военном плане тоже. Нет в Европе (в тч Германии) значимых количеств наземных войск. Все расслабились и привыкли жить в мире и тепле.
показати весь коментар
18.03.2022 13:52 Відповісти
їм, забудькуватим, варто постійно нагадувати, що саме українські фронти звільнили європу і німеччину від нацизму в роки другої світової
показати весь коментар
18.03.2022 15:53 Відповісти
Я думаю тамне так страх как бабло решает. Очень большое бабло...
показати весь коментар
18.03.2022 14:19 Відповісти
И даже не потому, что боятся рашистоф. Они газпромофские прихлебатели, устроились туда директорами + хотели для Германии аершки собирать со всей Европы на NS2.
показати весь коментар
18.03.2022 14:43 Відповісти
Вовсе не из-за этого. Немцы вовсю боятся, что Восточная Европа "приватизирует" ЕС, который, как они считают, принадлежит им. Они боятся создания славянского и балтского союза, который, по совокупности будет мощнее и сплоченнее традиционных стран, и сможет задавать тон в Евросоюзе. Если в ЕС, где и так проблемы из-за частой "особой позиции" Польши и стран Балтии добавить ещё и Украину, конкретно у немцев и французов начнутся серьезные проблемы.
показати весь коментар
18.03.2022 15:17 Відповісти
немцы будут всю жизнь кланятся на коленях перед ним, когда восстанавливали ГДР со всего совка там строили, а в итоге совок там почти всю технику свою оставил как боевую так и инженерную, кстати не за бесплатно, деньги дойчики были в Московию были переведены на постройку военных городков для военных которые там служили, но деньги пропали и чиновники себе дома построили на Рублёвке
показати весь коментар
18.03.2022 16:15 Відповісти
Тут дело не только в страхе,эти чуваки ещё и не желают платить деньги для того что-бы подтянуть Украину к стандартам союза, в этом вопросте возможно штаты смогут надавить рычагов у них достаточно.
показати весь коментар
10.06.2022 00:24 Відповісти
Ганси думають тільки про свій " гешефт".
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
показати весь коментар
18.03.2022 13:45 Відповісти
такое впечатление,что все перевернулось в мире-фрицы сейчас напоминают больше каких то либо маланцев,которые продадут веревку на которой их собираются повесить.
И это один из великих народов.
Впрочем и вторая страна известна-это любители лягушачьих лап и лукового супа.
Тоже еще один великий народ,думающий больше о гешефте
Ну и третий апологет Европы -*******-тоже мнящий о себе как великой нации.
Заметьте -все три державы страдают великодержавностью (или потугами на неё),а значит априори втихаря "завидуют "кацапам
показати весь коментар
18.03.2022 14:01 Відповісти
Німецькі шльондри зганьбились вже тотально! Фу, гидота 🤢
показати весь коментар
18.03.2022 13:45 Відповісти
Шольц, хватит сцать! Поздно уже "не обострять". Не прикинуться уже гобелем мира!
показати весь коментар
18.03.2022 13:45 Відповісти
німеччина завжди всьому протидіє. ми вже привикли.
показати весь коментар
18.03.2022 13:45 Відповісти
Діло штаZZі шМеркель живе
показати весь коментар
18.03.2022 13:45 Відповісти
Короче тоже что из нато,у...ны сцикливые
показати весь коментар
18.03.2022 13:45 Відповісти
Бл,та фріци вже реально заіпали...от навіть канцлер рашистів почав виправдовувати ...
показати весь коментар
18.03.2022 13:46 Відповісти
Русиш- дойчланд швайнэ.
показати весь коментар
18.03.2022 13:46 Відповісти
ХВАШИСТИ МИНУЛОГО ПІДТРИМУЮТЬ НИНІШНІХ ХВАШИСТІВ...
показати весь коментар
18.03.2022 13:47 Відповісти
...РАЗОМ ПРОВОДИЛИ ПАРАДИ РАЗОМ ДІЛИЛИ СВІТ-ХВАШИСТЬСКЕ ЛАЙНО ОДНИМ СЛОВОМ...
показати весь коментар
18.03.2022 13:49 Відповісти
о це німчура яка породила гітлера і була переможена командує на весь світ, тварюки конечні.
показати весь коментар
18.03.2022 13:48 Відповісти
Будь же стійкою, люба,
І просто - БУДЬ!
Тьма виявляє грубу,
Злочинну суть,
Смертний політ ракетний
В твоїх містах.
Світло сердець шляхетних
Крізь біль і страх
Будить, єднає вперто
В один вогонь,
Попри загрози смерті,
Проти тяжких безсонь.
Нитка живого світла
Зшиває світ,
Плавиться кожна титла
У моноліт,
В слово життя незгубне,
В дієву круть.
Будь же стійкою, люба,
Україно назавжди - БУДЬ!

(03.03.2022р. Сливка Галинка)
показати весь коментар
18.03.2022 13:48 Відповісти
Не желаю немцам плохого, но хочется, чтоб пару рашистских ракет к ним прилетело. Без жертв, а просто для профилактики пару заводиков их бахнуло.
показати весь коментар
18.03.2022 13:50 Відповісти
Лучшим уроком для дойч было бы реконструкция ГДР рашистами.
показати весь коментар
18.03.2022 14:49 Відповісти
при вступе Украины в ЕС немцы могут потерять влияние на все ЕС,при благополучном развитии нашей страны.
показати весь коментар
18.03.2022 13:50 Відповісти
Вони ссуться від проекту Міжмор'я, союзу України та Польші передусім.
показати весь коментар
18.03.2022 13:53 Відповісти
Та понятно. Є різниця, з Одеси через Суецький канал проходити чи з німецьких портів
показати весь коментар
18.03.2022 14:42 Відповісти
До Одессы надо ещё дойти через Босфор, там сейчас и так очереди из желающих пройти проливы на два-три дня. Так что этот вопрос больше гипотетический, и без существенного расширения пропускной способности проливов практического значения не имеющий. А турки вовсе не горят желанием превращать проливы в Суэцкий канал. Даже несмотря на то, сколько они на этом зарабатывают. (если кому непонятно почему, почитайте про статистику аварий и кораблекрушений в проливах)
показати весь коментар
18.03.2022 15:22 Відповісти
росія заявляє, що вступ до НАТО України погрожує її безпеці.

Україна відповідає, що вступ до НАТО України це гарантія її безпеки від нападу росії.

Хто каже правду, хто бреше. розберемо, як для дітей.

Нато не є нападаючим блоком, а є оборонним. Значить він не збирається нападати на росію.

У росії є ядерна зброя, тому нато на неї не може напасти.

Якби нато хотіло напасти на росію - вже давно напало б, за агресію проти України.

значить, росія бреше.

росія вже нападала на Україну в 2014, окупувала Крим і Донбас. росія напала на Україну зараз, з ціллю окупувати Україну.

значить Україна каже правду.
показати весь коментар
18.03.2022 13:50 Відповісти
Теперь я понял почему они были союзником сралина в 39 и вместе захватывали Польшу
показати весь коментар
18.03.2022 13:54 Відповісти
Нiмчура-лайно. Давайте говорити відверто.
показати весь коментар
18.03.2022 13:54 Відповісти
‼️‼️😀Когда немецкая чистюля- хозяйка включает газовую плиту на кухне - она содействует убийству детей в Украине
ЭТО КРОВАВЫЙ ГАЗ - и видеоролики и острая сатира должна совместить в сознании немцев два понятия « убийство детей в Украине и газ из ращи»
показати весь коментар
18.03.2022 13:55 Відповісти
"Треба віддати належне, що це сталося виключно завдяки президенту України і його репутації в Європі і в світі зараз Джерело: https://censor.net/ua/n3326430"

Если бы не война, ничего бы подобного не было. Зеленский как был поц и предатель, так им и остается.
показати весь коментар
18.03.2022 13:56 Відповісти
Виключно завдяки незламності української армії та українців взагалі, їх нескореному духу та любові до рідної української землі. Загинути в бою, але не здатися в полон - цей український гуманізм не розуміють ні Московія, ані захід.
показати весь коментар
18.03.2022 14:33 Відповісти
Немцем нужен американский *********.
показати весь коментар
18.03.2022 13:58 Відповісти
Оце його про репутацію повіяло таким совком і кацапським " раболєпієм" . Ну то пофіг, ми всі прекрасно знаємо хто вирішує, планує і реалізовує плани протидії окупантам. І хто не допустить договорняків які можуть в майбутньому можуть взагалі знищити Україну.
показати весь коментар
18.03.2022 13:59 Відповісти
8 лет украинцев уговаривали не качать лодку АТО ХУТИН НАПАДЕТ
ОН ВСЕ РАВНО НАПАЛ
Теперь раша внедряет в сознание НАТО , что если оно закроет небо ,
ТО ХУТИН НАПАДЕТ
Причем эту мысль проводят немецкие бизнесмены , которые боятся потерять доходы от работы с рашей ,
‼️‼️‼️ХУТИН НА СТРАНЫ НАТО ВСЕ РАВНО НАПАДЕТ , если они его сейчас не уничтожат
показати весь коментар
18.03.2022 14:00 Відповісти
‼️‼️Теперь о договоре . Хутин не сумасшедший- он втупую восстанавливает Союз .
Ему все равно сколько погибнет людей и украинцев и кацапов .
Любое подписание договора с ним сейчас приведёт к тому, что через год он продолжит войну и уничтожение украинцев
Пртому лучше громить их сейчас. И требовать закрыть небо и вступление в ЕС И НАТО
показати весь коментар
18.03.2022 14:04 Відповісти
> Хутин не сумасшедший- он втупую восстанавливает Союз

Взаимоисключающие параграфы детектед.
показати весь коментар
18.03.2022 14:14 Відповісти
Почему? Все советские вожди были психически здоровыми людьми. Аморальными - да. Верили в бредовые идеи - да. Но психиатрия тут не при чём.
показати весь коментар
18.03.2022 15:25 Відповісти
Сумасшедший, прежде всего, живёт в своём собственном, придуманном мире, оторванном от реальности. Это именно диагноз *****, который давно оперирует где-то в параллельной вселенной.
показати весь коментар
18.03.2022 15:36 Відповісти
А кто сказал, что это так? Сам *****? И ты хочешь ему поверить? Ты веришь грустной лошади Лаврову? Он говорит слово в слово, как *****. И ещё сотни, тысячи чиновников разного ранга в раше. Они тоже все сумашедшие? Нет уж, откосить в дурке в данном случае не выйдет, все они вполне отдают себе отчет в том, что они говорят, и что делают. Незачем их жалеть и выгораживать.
показати весь коментар
18.03.2022 17:56 Відповісти
При чём тут дурка? Кто их выгораживает? Конечно, откосить от суда по невменяемости у ***** и Лошади не выйдет. Но это не отменяет того, что живут эти юниты в своём сюрреалистичном, полностью выдуманном мирке.
показати весь коментар
18.03.2022 18:54 Відповісти
Ты в этом уверен? Это всё слова на публику, что думает КГБшник, на самом деле не знает никто. Может он тихонько ржет от текстов, которые ему приходится произносить, но что поделать, работа такая. Нас пытаются очень сильно убедить, что они живут в собственном, оторванном от реальности мирке, настолько сильно пытаются, что возникает вопрос, насколько это правда. Операции прикрытия в КГБ никто не отменял.
показати весь коментар
18.03.2022 19:02 Відповісти
У не могу быть в этом уверен, так как рассуждаю со своего дивана.

Однако последовательность действий ***** абсолютно идиотская, причём во всём. Можно искать в них (действиях) тщательно замаскированную цель с горизонтом планирования в столетия. А можно просто предположить, что он поехавший крышей мудак, живущий в своём выдуманном мирке, и это отлично объяснит проихсодящее.
показати весь коментар
18.03.2022 20:25 Відповісти
Походу в Німців є якийсь прихований договір з Росією
показати весь коментар
18.03.2022 14:01 Відповісти
Тоже как вариант. Возможно был подписан при ********** германии в 89 или 90том годах
показати весь коментар
18.03.2022 14:22 Відповісти
********** --
показати весь коментар
18.03.2022 14:55 Відповісти
Ворон ворону око не виклює. Так само і нацист нацисту. І щоб не казали, а німці так і залишились нацистами, щоб вони не казали. У рашиZZтів навіть форма схожа на форму солдатів вермахту. Та що там казати, коли в війсковій символіці робочої селінської червоної армії біла присутня нацистська символіка, нацистська свастика. Хто сумнівається - погугліть. Шокує.
показати весь коментар
18.03.2022 14:05 Відповісти
німці бажають до Європи прийняти мацковію
показати весь коментар
18.03.2022 14:07 Відповісти
😂
показати весь коментар
18.03.2022 14:53 Відповісти
необъяснимая братская любовь потомков немецких оккупантов и нынешних рашистских оккупантов..., или старые союзнические чувства...
показати весь коментар
18.03.2022 14:08 Відповісти
дмитро, ********* цих сволочей, я в вас вірю.
показати весь коментар
18.03.2022 14:09 Відповісти
Переляканые мрази...
показати весь коментар
18.03.2022 14:09 Відповісти
Пора в ЕС делать чистку и гнать оттуда разый путинский балласт, типа венгров, хорватов, греков и словенов.
показати весь коментар
18.03.2022 14:13 Відповісти
Словенов? Мо сербоф.
показати весь коментар
18.03.2022 14:55 Відповісти
Та и сербов туда же...
показати весь коментар
18.03.2022 14:57 Відповісти
Бояться України, бо розуміють, що тепер прийдеться поступитись місцем сильнішому
показати весь коментар
18.03.2022 14:13 Відповісти
німеччина продовжує ганьбитися та у відкриту підтримувати русофашистів, скільки вони зброї поставили до України з початку війни?
показати весь коментар
18.03.2022 14:13 Відповісти
А що тут дивного німці завжди були пов'язані з рашкою, ще з часів Катерини 2.
Рашист +нацист =хороший тандем!
показати весь коментар
18.03.2022 14:14 Відповісти
Кабы гестапо и нквд продолжали сотрудничать всегда.
показати весь коментар
18.03.2022 14:15 Відповісти
перед войной, москали возили в рейх чемоданы с долларами, поэтому и такая позиция!
показати весь коментар
18.03.2022 14:18 Відповісти
Так хто ж мав сумнів.
показати весь коментар
18.03.2022 14:39 Відповісти
фуйло написав
показати весь коментар
18.03.2022 14:54 Відповісти
Первый раз вижу, чтобы в слове ***** было столько ошибок...
показати весь коментар
18.03.2022 14:58 Відповісти
 
 