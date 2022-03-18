Все ще є країни, які проти надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Серед них Німеччина, - Кулеба

Момент істини в питанні надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі настане, коли Європейська рада, а саме лідери всіх європейських країн, повинні будуть ухвалити остаточне рішення про відкриття переговорів про вступ.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Над тим, щоб Україні надали статус кандидата на членство в Європейському Союзі, з ініціативи президента ми почали працювати ще до війни. І реакція ЄС була: "Ні, ну ви що? Куди ви? Он у нас Балкани, у нас втома від розширення. Забудьте, цього ніколи не буде". Навіть Європарламент, якого, в принципі, ніщо не стримує, він може сказати все, що завгодно, тому що це політики і це парламент – і той нам відмовляв в тому, щоб зафіксувати цю річ. Тепер розпочалася війна, настала нова реальність, неможливі речі стали можливими. І Європарламент ухвалив резолюцію, де сказав, що Україні треба дати кандидата на членство. Ми подали заявку, вона була підтримана Європейським союзом, Єврокомісія почала вже практичні процедури щодо її розгляду", - розповів він.

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"Треба віддати належне, що це сталося виключно завдяки президенту України і його репутації в Європі і в світі зараз. Ми здолали шлях, який інші країни долають не просто роками, а десятиліттями. У нас все це стиснулося буквально у два тижні. Тепер почалися процедури. Тобто наша мета зараз яка? Щоб завдяки політичній і бюрократичній підтримці, ми всі процедури пройшли в якомога стислий термін. Зараз наступний крок – ми через Єврокомісію відпрацьовуємо один документ, він називається опитувальник, відповідаємо на всі запитання, на основі якої вони роблять рекомендації Європейській раді. І після цього Європейська рада ухвалює офіційне рішення. Це все можна пройти за трохи більше, ніж два тижні, але ми з вами ще не встигнемо і оком блимнути, як вийдемо на цей рівень", - додав Кулеба.

"Але потім буде момент істини. Це коли Європейська рада, а саме лідери всіх європейських країн, повинні вже ухвалити остаточне рішення про відкриття переговорів про вступ. І скажу відверто, все ще є країни, які будуть намагатися зіскочити з цієї історії. Серед них Німеччина, давайте називати речі своїми іменами, це не є ні для кого секретом. Тому ми зараз надзвичайно сконцентровано і зосереджено працюємо саме з цими країнами. Але головний висновок в тому, що тепер ми вже в процесі, який однозначно приведе нас до членства в Європейському Союзі. Це те, про що ми і мріяти не могли три тижні тому. Зараз ми вже на цьому шляху", - резюмував глава МЗС.