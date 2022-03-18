Все ще є країни, які проти надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Серед них Німеччина, - Кулеба
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Момент істини в питанні надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі настане, коли Європейська рада, а саме лідери всіх європейських країн, повинні будуть ухвалити остаточне рішення про відкриття переговорів про вступ.
Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Над тим, щоб Україні надали статус кандидата на членство в Європейському Союзі, з ініціативи президента ми почали працювати ще до війни. І реакція ЄС була: "Ні, ну ви що? Куди ви? Он у нас Балкани, у нас втома від розширення. Забудьте, цього ніколи не буде". Навіть Європарламент, якого, в принципі, ніщо не стримує, він може сказати все, що завгодно, тому що це політики і це парламент – і той нам відмовляв в тому, щоб зафіксувати цю річ. Тепер розпочалася війна, настала нова реальність, неможливі речі стали можливими. І Європарламент ухвалив резолюцію, де сказав, що Україні треба дати кандидата на членство. Ми подали заявку, вона була підтримана Європейським союзом, Єврокомісія почала вже практичні процедури щодо її розгляду", - розповів він.
"Треба віддати належне, що це сталося виключно завдяки президенту України і його репутації в Європі і в світі зараз. Ми здолали шлях, який інші країни долають не просто роками, а десятиліттями. У нас все це стиснулося буквально у два тижні. Тепер почалися процедури. Тобто наша мета зараз яка? Щоб завдяки політичній і бюрократичній підтримці, ми всі процедури пройшли в якомога стислий термін. Зараз наступний крок – ми через Єврокомісію відпрацьовуємо один документ, він називається опитувальник, відповідаємо на всі запитання, на основі якої вони роблять рекомендації Європейській раді. І після цього Європейська рада ухвалює офіційне рішення. Це все можна пройти за трохи більше, ніж два тижні, але ми з вами ще не встигнемо і оком блимнути, як вийдемо на цей рівень", - додав Кулеба.
"Але потім буде момент істини. Це коли Європейська рада, а саме лідери всіх європейських країн, повинні вже ухвалити остаточне рішення про відкриття переговорів про вступ. І скажу відверто, все ще є країни, які будуть намагатися зіскочити з цієї історії. Серед них Німеччина, давайте називати речі своїми іменами, це не є ні для кого секретом. Тому ми зараз надзвичайно сконцентровано і зосереджено працюємо саме з цими країнами. Але головний висновок в тому, що тепер ми вже в процесі, який однозначно приведе нас до членства в Європейському Союзі. Це те, про що ми і мріяти не могли три тижні тому. Зараз ми вже на цьому шляху", - резюмував глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
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Слава нації
Смерть фашистських *********
И это один из великих народов.
Впрочем и вторая страна известна-это любители лягушачьих лап и лукового супа.
Тоже еще один великий народ,думающий больше о гешефте
Ну и третий апологет Европы -*******-тоже мнящий о себе как великой нации.
Заметьте -все три державы страдают великодержавностью (или потугами на неё),а значит априори втихаря "завидуют "кацапам
І просто - БУДЬ!
Тьма виявляє грубу,
Злочинну суть,
Смертний політ ракетний
В твоїх містах.
Світло сердець шляхетних
Крізь біль і страх
Будить, єднає вперто
В один вогонь,
Попри загрози смерті,
Проти тяжких безсонь.
Нитка живого світла
Зшиває світ,
Плавиться кожна титла
У моноліт,
В слово життя незгубне,
В дієву круть.
Будь же стійкою, люба,
Україно назавжди - БУДЬ!
(03.03.2022р. Сливка Галинка)
Україна відповідає, що вступ до НАТО України це гарантія її безпеки від нападу росії.
Хто каже правду, хто бреше. розберемо, як для дітей.
Нато не є нападаючим блоком, а є оборонним. Значить він не збирається нападати на росію.
У росії є ядерна зброя, тому нато на неї не може напасти.
Якби нато хотіло напасти на росію - вже давно напало б, за агресію проти України.
значить, росія бреше.
росія вже нападала на Україну в 2014, окупувала Крим і Донбас. росія напала на Україну зараз, з ціллю окупувати Україну.
значить Україна каже правду.
ЭТО КРОВАВЫЙ ГАЗ - и видеоролики и острая сатира должна совместить в сознании немцев два понятия « убийство детей в Украине и газ из ращи»
Если бы не война, ничего бы подобного не было. Зеленский как был поц и предатель, так им и остается.
ОН ВСЕ РАВНО НАПАЛ
Теперь раша внедряет в сознание НАТО , что если оно закроет небо ,
ТО ХУТИН НАПАДЕТ
Причем эту мысль проводят немецкие бизнесмены , которые боятся потерять доходы от работы с рашей ,
‼️‼️‼️ХУТИН НА СТРАНЫ НАТО ВСЕ РАВНО НАПАДЕТ , если они его сейчас не уничтожат
Ему все равно сколько погибнет людей и украинцев и кацапов .
Любое подписание договора с ним сейчас приведёт к тому, что через год он продолжит войну и уничтожение украинцев
Пртому лучше громить их сейчас. И требовать закрыть небо и вступление в ЕС И НАТО
Взаимоисключающие параграфы детектед.
Однако последовательность действий ***** абсолютно идиотская, причём во всём. Можно искать в них (действиях) тщательно замаскированную цель с горизонтом планирования в столетия. А можно просто предположить, что он поехавший крышей мудак, живущий в своём выдуманном мирке, и это отлично объяснит проихсодящее.
Рашист +нацист =хороший тандем!