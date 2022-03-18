Енергетики за добу повернули світло в 25 тисяч домівок на Київщині та Донеччині, - ДТЕК

За минулу добу аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 24500 домогосподарств в 96 містах та селах Донецької та Київської областей.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 18 березня фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі вдалося повернути світло в Первомайське, Нетайлово, Уманське, Мар'їнку, Новгородське, Яцьке частково в Донецькій області. Всього - для 6500 тисяч родин", - повідомили в компанії.

В Київській області світло повернули в 18 тисяч будинків трьох районів Київської області, які було знеструмлено через бойові дії - Броварський, Вишгородський, Макарівський.

"В цих районах не припиняються бойові дії та руйнування інфраструктури, тож енергетикам доводиться регулярно повертати світло в одні й ті самі населені пункти", - кажуть в ДТЕК.

Без світла залишаються понад 266 тис. родин у Донецькій області. Найскладніша ситуація зберігається в Маріуполі.

Ще 154 тис будинків без світла в Київській області. Основні пошкодження в Макарівському, Ірпінському, Вишгородському, Бородянському, Іванківському, Чорнобильському, Баришівському, Бучанському, Києво-Святошинському районах.

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"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК.