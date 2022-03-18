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Змагання країн за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж за проведення Олімпіади, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,путін

Якщо Путін виявить готовність до такої зустрічі, то буквально хоч завтра, хоч післязавтра. Президент Зеленський до цієї зустрічі готовий.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Путін виявить готовність до такої зустрічі, то буквально хоч завтра, хоч післязавтра. Президент Зеленський до цієї зустрічі готовий. Його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань, і Україна до цієї розмови готова", - розповів він.

"Це та сама історія, яка була з нормандським самітом. Путін казав: "я ж готовий до нормандського саміту, але треба напрацювати. А з чим ми вийдемо з цього саміту? Хай наші помічники все погодять, а потім ми вийдемо на зустріч і все освятимо". Але зараз кардинально інша ситуація. Зараз є питання, які переговорники не можуть вирішити. Тобто вони можуть ще 25 годин на добу сидіти, дивитися один на одного, щось розказувати, але вони просто не мають мандату на вирішення всіх питань. Тому зараз якраз інша була б логіка корисна. Тобто зустрілися, домовилися про ключові параметри, переговорники сіли і все відшліфували. А поки цього немає, ми продовжуємо робити свою роботу, тобто робити все для того, щоб на переговорах позиція України була якомога сильнішою. А для цього, як я вже казав, Збройні сили і всі сили оборони завдають втрат ворогу, дипломати організовують додаткові санкції і спільно з Міністерством оборони дипломати працюють над постачанням необхідної зброї для зміцнення нашої обороноздатності. Всі зосереджені на цих речах – президент Зеленський, голова Офісу Андрій Єрмак, прем’єр-міністр, міністерство оборони, МЗС, всі працюють над тим, щоб в України була якомога сильніша позиція. Це зараз ключове", - пояснив Кулеба.

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"Уже конкуренція, уже там змагання між різними країнами, щоб прийняти цю зустріч (Путіна та Зеленського. - Ред.). Я можу сказати, що змагання за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж змагання за проведення Олімпійських ігор", - зазначив міністр.
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Топ коментарі
+19
‼️‼️Теперь о договоре . Хутин не сумасшедший- он втупую восстанавливает Союз .
Ему все равно сколько погибнет людей и украинцев и кацапов .
Любое подписание договора с ним сейчас приведёт к тому, что через год он продолжит войну и уничтожение украинцев
Пртому лучше громить их сейчас. И требовать закрыть небо и вступление в ЕС И НАТО
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18.03.2022 14:21
+17
"Більш запекле ніж за надання допомоги України".

Кожна скотина хоче до історичної херні примазатись. Краще б літаків дали, лицеміри.
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18.03.2022 14:20
+11
Які можуть бути переговори з палатою дома божевільниз? Туди треба пару санітарів.
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18.03.2022 14:24
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"Більш запекле ніж за надання допомоги України".

Кожна скотина хоче до історичної херні примазатись. Краще б літаків дали, лицеміри.
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18.03.2022 14:20 Відповісти
Президент Володимир Зеленський зустрівся у Парижі зі своїм російським колегою та тезкою Владіміром Путіним. Проведення такого "нормандського саміту" Зеленський добивався ледь не від дня свого обрання на посаду президента.
Вже була "історична херня".
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18.03.2022 14:36 Відповісти
‼️‼️Теперь о договоре . Хутин не сумасшедший- он втупую восстанавливает Союз .
Ему все равно сколько погибнет людей и украинцев и кацапов .
Любое подписание договора с ним сейчас приведёт к тому, что через год он продолжит войну и уничтожение украинцев
Пртому лучше громить их сейчас. И требовать закрыть небо и вступление в ЕС И НАТО
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18.03.2022 14:21 Відповісти
Легко умничать и призывать к войне до победного конца, сидя в безопасном, тёплом и сытном месте. И пожалуйста, оглашайте свои призывы в перерывах между сигналами воздушной тревоги, а то не слышно, кого и где нам громить и что ещё делать.
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18.03.2022 14:43 Відповісти
А Вам , кацапская нулёвка
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18.03.2022 14:47 Відповісти
Ах ти, мoск@льська шкур@ недобита. Нічого, тобі і за кордон прилетить наша "подяка". Лови!
І не дерев'яними, як тобі платить "повар" на ботофермі.
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18.03.2022 15:09 Відповісти
у меня 100 процентные сомнения,что это ЧМО-путин вылезет из уральского бункера
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18.03.2022 14:22 Відповісти
Если он выйдет из бункера - его бахнут ракетой

а в бункере могут тихо отравить
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18.03.2022 14:23 Відповісти
Скоріше буде відеоформат..
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18.03.2022 14:27 Відповісти
и видеоподпись ?
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18.03.2022 14:29 Відповісти
скоріш за все )(уйло боїться. і навть дуже..там самі свої його завалять.він добре знає як генсеків труїли
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18.03.2022 14:30 Відповісти
‼️‼️рекомендую ДЛЯ КУЛЕБЫ .

России уже нет, - Виталий Портников

https://youtu.be/CPoDOfymxpA

18.03.2022 09:30
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18.03.2022 14:22 Відповісти
тільки якщо ***** там *********
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18.03.2022 14:22 Відповісти
Підер путін забери своїх уйобків з території України. А тоді переговори.Невже ті "світові лідери" не бачать шо це ботоксне чмо зробило
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18.03.2022 14:22 Відповісти
ху.ло со своим стадом из бункера хрюкает то о каких переговорах речь
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18.03.2022 14:23 Відповісти
Виграє як завжди мєнск, Україна чомусь ******** це містечко зі сталінською архитектурою...
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18.03.2022 14:23 Відповісти
Які можуть бути переговори з палатою дома божевільниз? Туди треба пару санітарів.
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18.03.2022 14:24 Відповісти
Просто вони борються щоб не вводити санкції проти Росії, прикриваючись можливими переговорами в їх державах.
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18.03.2022 14:24 Відповісти
Зеленский спасает путина!
Любые переговоры с этой мразью, значит признание законными его действий, и освобождение его от ответственности.
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18.03.2022 14:35 Відповісти
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18.03.2022 14:24 Відповісти
Ранее распространённая рядом СМИ информация о том, что Россия запросила военную помощь у Китая, привела к самому значительному обвалу китайских акций за последние два десятилетия - за несколько часов одни лишь технологические гиганты Китая потеряли 2.1 триллиона долларов.
https://www.bloomberg.com/.../china-s-tech-rout-deepens...

17.03.2022 16:51 В
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18.03.2022 14:25 Відповісти
Одне питання :
Хто очікує хоч якихось результатів від цієї зустрічі? ***** від своїх цілей не відступить, хіба що залякає Зелю як Ющенка в свій час
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18.03.2022 14:25 Відповісти
100%
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18.03.2022 14:26 Відповісти
Зеля наче вже довів, що має міцні яйця.
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18.03.2022 14:29 Відповісти
Угу.Ті яйця у Коломойського в коробочці лежать.
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18.03.2022 14:41 Відповісти
Чим довів, коли?

Що вже відмовив Путіну в його забаганках?

Нам це тільки ще треба побачити на переговорах.
Якщо тільки вони не будуть утаємничені від українців
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18.03.2022 14:45 Відповісти
Четвертий тиждень спротиву іде, якщо ви не помітили. І поки ніяких "мінськів" 1/2....
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18.03.2022 15:40 Відповісти
"Зеля наче вже довів, що має міцні яйця." - це правда, його за яйця й вибрали!
Але на цій посаді голова потрібна..... що і створило велику проблему.
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18.03.2022 15:33 Відповісти
путін не залякав Ющенко. Тоді путіна від смерті спасла Юлька, яка приповзла в московию на перемовини, точно так же як зараз повзе до нього на карачках Зеленський.
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18.03.2022 14:39 Відповісти
Ющенко (хоча я й не дуже доброї думки про Ющенка) не злякався і поїхав з іншими президентами і Тбілісі, коли пуйло збиралося його бомбити. А юлька якраз приватним літаком рвонула до пуйла гигикать, ****.
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18.03.2022 14:50 Відповісти
Тобто Зеленський буде зустрічатись з міжнародним злочинцем? І як це буде виглядати в очах цивілізованого світу?

Ну а про "запеклі" змагання щодо посередництва такої зустрічи я вже писав: краще б вони так змагалися надати Україні зброю, набої, засоби та системи ППО, літаки
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18.03.2022 14:27 Відповісти
Цивілізовані наввипередки біжать на зустріч. Один Макрон раз на тиждень ганяє
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18.03.2022 14:33 Відповісти
Брехня!
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18.03.2022 14:40 Відповісти
Рашкина азиатская хитрость по восстановлению империи

- подписать с Украиной договор о нейтралитете и ослабить себе санкции ( тогда в Украину не будут везти современное оружие )
- отползти , зализать раны и собраться с силой.
- через год опять начать войну ( как всегда обвинив Украину) , уничтожить массу людей и оккупировать землю
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18.03.2022 14:30 Відповісти
Любая встреча Зеленского и путина, независимо от того что и как будет подписано, является подписанием капитуляцией Украиной!!!
путин - международный преступник, террорист, убийца, а с такими особями переговоров не ведут в принципе.
Переговоры с путиным, даже о его капитуляции - это проиграш Украины.
Тогда никто нам не даст ни копейки на восстановление, не будет репараций и контрибуций.
Запад нам просто скажет - "Вы же договорились, у вас мир, у вас все хорошо!! Так и живите в тех руинах, говне и крови, о которых вы договорились с товарищем путиным".
И будут правы
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18.03.2022 14:31 Відповісти
Окурок з бункера не вилізе, бо сциться. Тому буде відеозв'язок, не більше.
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18.03.2022 14:31 Відповісти
Не смешите, личной встречей, разве только двойника пошлет или голограмму. И то в Варшаву побоится, а до Анкары не долетит.
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18.03.2022 14:31 Відповісти
Знаете как можно назвать русских солдат? Смертники.

Америка запускает дроны-камикадзе, а путин запустил в Украину ваньков-камикадзе.)))
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18.03.2022 14:35 Відповісти
Лондон. Велика Британія.
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18.03.2022 14:35 Відповісти
Ага.Ізраїль,Білорусія,Франція.
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18.03.2022 14:44 Відповісти
Більш запекло країни світу будуть сперечатися хіба що з приводу місця страти *****. ..))
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18.03.2022 14:38 Відповісти
Зустріч щоб що? Подивитись в очі уйла?
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18.03.2022 14:39 Відповісти
І шо!?? Ну шо це за новина, яка в хера різниця в якій країні окрім білорусі
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18.03.2022 14:43 Відповісти
висновок єдиний зєлєна команда ПІАРИТЬСЯ НА ВІЙНІ
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18.03.2022 14:43 Відповісти
Сомневаюсь, что ху*ло решится покинуть бункер и вылететь за пределы рф !
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18.03.2022 14:45 Відповісти
Тройника пошле, це я стєбуся, я не вірю в цих Путінських тройників -двойників, це криса одна її ж видно
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18.03.2022 14:51 Відповісти
***** ждет когда ему завоюют Донецкую и Луганскую обл. это минимум.До тех пор оно не вылезет на переговоры.точнее оно уже не вылезет.Этого не будет!
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18.03.2022 14:45 Відповісти
Туфта.Кулеба маячню несе
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18.03.2022 14:47 Відповісти
Люся, Люся, Б-же Б-же...
"напрямок в НАТО, записаний в Конституції, то був піар Порошенка перед виборами і зараз ми від цього страждаєм."
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18.03.2022 14:47 Відповісти
***, какое же оно конченое.
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18.03.2022 15:39 Відповісти
ТАКОЕ НЕВОЗМОЖНО,ПУТИН КРОВАВЫЙ УБИЙЦА.
ОН НЕ СДАСТСЯ.ТОГДА ЕГО ЖДЕТ СУД.
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18.03.2022 14:48 Відповісти
Молодец Рыбачук
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18.03.2022 21:42 Відповісти
«ДВИЖЕНИЕ УКРАИНЫ К НАТО И ДРУГИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ - ЗАЛОГ НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В КОТОРУЮ Я ВЕРЮ, и которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум», -

говорится в предвыборной программе Владимира Зеленского.

https://ru.slovoidilo.ua/2021/08/05/statja/politika/analiziruem-vypolnenie-prezidentskoj-programmy-referendum-chlenstve-nato

На тлі війни Росії підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО стала найвищою за всю історію опитувань:

86% - за приєднання України до ЄС, 76% - за вступ до НАТО

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/2/7135053/
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18.03.2022 14:48 Відповісти
Стесняюсь спросить, а референдум уже был?
Или опять решат за нас?
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18.03.2022 14:49 Відповісти
15 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу

ПОПРИ ПОЛІТИКУ "ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ" НАТО.

Це дуже небезпечна заява. Небезпечна в першу чергу для майбутнього України. Адже позбавити нас шансу на членство в альянсі можемо лише ми самі.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2022/03/8/7135538/


Без членства в НАТО Україна немає шансів вижити поруч з Росією.

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18.03.2022 14:51 Відповісти
Пусть победят Нидерланды. Город Гаага
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18.03.2022 14:53 Відповісти
Кулебе надо думать не о том, кто больше нас пропиарится на встрече с убийцей и преступником, а о результате этой встречи.
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18.03.2022 14:54 Відповісти
Навіщо Україні ця зустріч ?
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18.03.2022 15:00 Відповісти
кацапы попались. надо добивать их до конца пока не выйдут со всех земель. побыстрей бы очнулись они
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18.03.2022 15:12 Відповісти
Кулеба бреше: нікого в світі це не цікавить, навіть Путлєра. У цьому зацікавлений тільки Зеля.
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18.03.2022 15:31 Відповісти
Якщо істоту визнано міжнародним воєнним злочинцем, з нею не домовляються, її знищують
Taras Chornovil
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18.03.2022 15:38 Відповісти
та про яку зустріч мова? з чим зустрічатись,перестати стриляти,взяти француза і німкеню у формат...абхазію і осетію--країнами гарантами всієї *****...було би смішно?!?!?!...
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18.03.2022 15:48 Відповісти
Невже хтось вірить що з кривавим рашиським катом можна про щось домовитися ?. Наша позиція одна виведіть рашиських варварів з нашоі землі і ніяких забаганок ворога не може бути.
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18.03.2022 15:52 Відповісти
 
 