Змагання країн за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж за проведення Олімпіади, - Кулеба
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Якщо Путін виявить готовність до такої зустрічі, то буквально хоч завтра, хоч післязавтра. Президент Зеленський до цієї зустрічі готовий.
Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо Путін виявить готовність до такої зустрічі, то буквально хоч завтра, хоч післязавтра. Президент Зеленський до цієї зустрічі готовий. Його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань, і Україна до цієї розмови готова", - розповів він.
"Це та сама історія, яка була з нормандським самітом. Путін казав: "я ж готовий до нормандського саміту, але треба напрацювати. А з чим ми вийдемо з цього саміту? Хай наші помічники все погодять, а потім ми вийдемо на зустріч і все освятимо". Але зараз кардинально інша ситуація. Зараз є питання, які переговорники не можуть вирішити. Тобто вони можуть ще 25 годин на добу сидіти, дивитися один на одного, щось розказувати, але вони просто не мають мандату на вирішення всіх питань. Тому зараз якраз інша була б логіка корисна. Тобто зустрілися, домовилися про ключові параметри, переговорники сіли і все відшліфували. А поки цього немає, ми продовжуємо робити свою роботу, тобто робити все для того, щоб на переговорах позиція України була якомога сильнішою. А для цього, як я вже казав, Збройні сили і всі сили оборони завдають втрат ворогу, дипломати організовують додаткові санкції і спільно з Міністерством оборони дипломати працюють над постачанням необхідної зброї для зміцнення нашої обороноздатності. Всі зосереджені на цих речах – президент Зеленський, голова Офісу Андрій Єрмак, прем’єр-міністр, міністерство оборони, МЗС, всі працюють над тим, щоб в України була якомога сильніша позиція. Це зараз ключове", - пояснив Кулеба.
"Уже конкуренція, уже там змагання між різними країнами, щоб прийняти цю зустріч (Путіна та Зеленського. - Ред.). Я можу сказати, що змагання за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж змагання за проведення Олімпійських ігор", - зазначив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Кожна скотина хоче до історичної херні примазатись. Краще б літаків дали, лицеміри.
Вже була "історична херня".
Ему все равно сколько погибнет людей и украинцев и кацапов .
Любое подписание договора с ним сейчас приведёт к тому, что через год он продолжит войну и уничтожение украинцев
Пртому лучше громить их сейчас. И требовать закрыть небо и вступление в ЕС И НАТО
І не дерев'яними, як тобі платить "повар" на ботофермі.
а в бункере могут тихо отравить
России уже нет, - Виталий Портников
https://youtu.be/CPoDOfymxpA
18.03.2022 09:30
Любые переговоры с этой мразью, значит признание законными его действий, и освобождение его от ответственности.
https://www.bloomberg.com/.../china-s-tech-rout-deepens...
17.03.2022 16:51 В
Хто очікує хоч якихось результатів від цієї зустрічі? ***** від своїх цілей не відступить, хіба що залякає Зелю як Ющенка в свій час
Що вже відмовив Путіну в його забаганках?
Нам це тільки ще треба побачити на переговорах.
Якщо тільки вони не будуть утаємничені від українців
Але на цій посаді голова потрібна..... що і створило велику проблему.
Ну а про "запеклі" змагання щодо посередництва такої зустрічи я вже писав: краще б вони так змагалися надати Україні зброю, набої, засоби та системи ППО, літаки
- подписать с Украиной договор о нейтралитете и ослабить себе санкции ( тогда в Украину не будут везти современное оружие )
- отползти , зализать раны и собраться с силой.
- через год опять начать войну ( как всегда обвинив Украину) , уничтожить массу людей и оккупировать землю
путин - международный преступник, террорист, убийца, а с такими особями переговоров не ведут в принципе.
Переговоры с путиным, даже о его капитуляции - это проиграш Украины.
Тогда никто нам не даст ни копейки на восстановление, не будет репараций и контрибуций.
Запад нам просто скажет - "Вы же договорились, у вас мир, у вас все хорошо!! Так и живите в тех руинах, говне и крови, о которых вы договорились с товарищем путиным".
И будут правы
Америка запускает дроны-камикадзе, а путин запустил в Украину ваньков-камикадзе.)))
"напрямок в НАТО, записаний в Конституції, то був піар Порошенка перед виборами і зараз ми від цього страждаєм."
ОН НЕ СДАСТСЯ.ТОГДА ЕГО ЖДЕТ СУД.
говорится в предвыборной программе Владимира Зеленского.
https://ru.slovoidilo.ua/2021/08/05/statja/politika/analiziruem-vypolnenie-prezidentskoj-programmy-referendum-chlenstve-nato
На тлі війни Росії підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО стала найвищою за всю історію опитувань:
86% - за приєднання України до ЄС, 76% - за вступ до НАТО
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/2/7135053/
Или опять решат за нас?
ПОПРИ ПОЛІТИКУ "ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ" НАТО.
Це дуже небезпечна заява. Небезпечна в першу чергу для майбутнього України. Адже позбавити нас шансу на членство в альянсі можемо лише ми самі.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2022/03/8/7135538/
Без членства в НАТО Україна немає шансів вижити поруч з Росією.
Taras Chornovil