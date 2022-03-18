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Росії за все доведеться заплатити і не лише грошима, але й посадкою конкретних людей, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Питання щодо відповідальності Росії за нанесену шкоду і вбивства українців Україна буде проводити через Міжнародний суд ООН.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи питання щодо виплати Росією репарацій за нанесену шкоду і вбивства українців, передає Цензор.НЕТ.

"Це питання, яке ми порушуємо на всіх абсолютно форматах. Президент публічно про це говорив. Ми будемо це питання проводити через Міжнародний суд ООН. Безумовно, за все доведеться заплатити і не лише грошима. Але й посадкою конкретних людей, які вчиняли воєнні злочини і злочини проти людяності на території України. Я дуже високо-гуманістична людина і вихований на засадах людяності. Але за кожну сльозу, за кожну краплину крові, за кожну розбиту цеглинку Росія буде платити. І скільки я буду займатися своєю роботою, стільки буду працювати заради того, щоб це сталося", - заявив глава МЗС.

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Топ коментарі
+16
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18.03.2022 14:58
+12
Рашку нужно развалить до размеров Московии . Раз и навсегда . В противном случае она опять теми же деньгами подкупит всех чиновников и начнётся старая кровавая свистопляска . Ибо те деньги которая она будет платить пострадавшим будут разворованы нашими коррумпированными чинушами .
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18.03.2022 15:00
+8
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 15:01
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18.03.2022 14:58 Відповісти
Посадкою на палю?
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18.03.2022 14:59 Відповісти
Так они и рады. Они же хотели в сталинский совок.
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18.03.2022 14:59 Відповісти
они рады, но окружающие недовольны
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18.03.2022 15:03 Відповісти
мордор відповість до зустрічі зеленського і ху№ла чи після?
Тільки сильна Україні та її армія, за підтримки міжнародної спільноти, зможуть змусити мордор відпости за всі ті злочини, які вже скоїні і ще будуть скоїні протягом цієї війни.
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18.03.2022 15:00 Відповісти
Рашку нужно развалить до размеров Московии . Раз и навсегда . В противном случае она опять теми же деньгами подкупит всех чиновников и начнётся старая кровавая свистопляска . Ибо те деньги которая она будет платить пострадавшим будут разворованы нашими коррумпированными чинушами .
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18.03.2022 15:00 Відповісти
та як посадите , коли ви з ****** домовляєтесь
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18.03.2022 15:00 Відповісти
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 15:01 Відповісти
Конечно, но только через повешивание
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18.03.2022 15:01 Відповісти
Усі знають, що ка цапи погані. Але як тільки ка цап здихає, він одразу стає хорошим. Ми робимо кацапів хорошими. Нам потрібно більше хороших кацапів!
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18.03.2022 15:03 Відповісти
После международного трибунала, сделать гирлянды из военных преступников рашки на улицах непобедимой Украины с онлайн трансляцией на весь мир.
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18.03.2022 15:03 Відповісти
за донбац заплатили?
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18.03.2022 15:05 Відповісти
Нізащо вони ніколи не платити і не будуть, навіть не починайте ці казки...
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18.03.2022 15:21 Відповісти
Хтось їх буде питати? Майже все їх бабло за кордоном.
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18.03.2022 15:23 Відповісти
Ядерна зброя у расєї і готова до використання, яке бабло, лумпаку...)))
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18.03.2022 15:27 Відповісти
Тюремный срок для кремлевских палачей и и их подпевал из раша СМИ? Так не должно быть. Кто не сожрет цианид как Геббельс, кто не пустит себе пулю в лоб как Гитлер, Должны висеть , как Риббентроп
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18.03.2022 15:41 Відповісти
у 1721 році Петро перший видумав якіхось русських
Треба повернутись до реальності
немає такої землі на теренах РФ,
тож немає такої націі
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18.03.2022 15:51 Відповісти
 
 