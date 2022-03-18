Росії за все доведеться заплатити і не лише грошима, але й посадкою конкретних людей, - Кулеба

Питання щодо відповідальності Росії за нанесену шкоду і вбивства українців Україна буде проводити через Міжнародний суд ООН.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи питання щодо виплати Росією репарацій за нанесену шкоду і вбивства українців, передає Цензор.НЕТ.

"Це питання, яке ми порушуємо на всіх абсолютно форматах. Президент публічно про це говорив. Ми будемо це питання проводити через Міжнародний суд ООН. Безумовно, за все доведеться заплатити і не лише грошима. Але й посадкою конкретних людей, які вчиняли воєнні злочини і злочини проти людяності на території України. Я дуже високо-гуманістична людина і вихований на засадах людяності. Але за кожну сльозу, за кожну краплину крові, за кожну розбиту цеглинку Росія буде платити. І скільки я буду займатися своєю роботою, стільки буду працювати заради того, щоб це сталося", - заявив глава МЗС.

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