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"Європейський шлях України розпочався", - фон дер Ляєн щодо членства України в ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у розмові з президентом Володимиром Зеленським заявила, що європейський шлях України вже розпочався.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Я запевнила президента Зеленського у безперервній підтримці ЄС. Європейський шлях України розпочався. Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим. Єврокомісія рухатиметься вперед цим шляхом", - написала вона.

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Очікувалося, що президенти Єврокомісії і України обговорять процедуру руху до отримання статусу кандидата, включно з наданням Україні опитувальника, що є етапом на цьому шляху.

Фон дер Ляєн також повідомила про виділення 2-го траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі близько 300 мільйонів євро.

"Ці гроші зараз потрібні сміливим людям України. Вони підтримають фінанси країни, оскільки ця безглузда війна все ще триває", - наголосила вона.

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Топ коментарі
+13
8 лет украинцев уговаривали не качать лодку АТО ХУТИН НАПАДЕТ
ОН ВСЕ РАВНО НАПАЛ
Теперь раша внедряет в сознание НАТО , что если оно закроет небо ,
ТО ХУТИН НАПАДЕТ
Причем эту мысль проводят немецкие бизнесмены , которые боятся потерять доходы от работы с рашей ,
‼️‼️‼️ХУТИН НА СТРАНЫ НАТО ВСЕ РАВНО НАПАДЕТ , если они его сейчас не уничтожат
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18.03.2022 14:13
+10
Екстрасенси говорять, що в майбутньому Україна буде одна зі самих розвинутих країн світі і її територія збільшиться у двічі.
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18.03.2022 14:11
+7
Ок. Крок у вірному няпрямку ✊🇺🇦
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18.03.2022 14:08
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Ок. Крок у вірному няпрямку ✊🇺🇦
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18.03.2022 14:08 Відповісти
Надеюсь и верю. Какой ценой, конечно, но пути назад нет.
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18.03.2022 14:09 Відповісти
А якою ціною? Ми ще нічого не зробили для вступу. Суди все ще продажні, влада корумпована. Армія радує... козаки та патріоти.
А військові втрати то ж не заради вступу, а заради незалежності нашої країни.
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18.03.2022 14:20 Відповісти
Я имела ввиду, что из-за войны на нас внимание обратили в ЕС. И то, только после 24 февраля.
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18.03.2022 17:39 Відповісти
"Європейський шлях" - почнеться лише після того, як олігархічну підарву прибиремо з країни, що грабує через офшори, не платить податки, та розводить схематози й коррупцію на всіх рівнях держави! Нажаль, поки що, змін нема.
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18.03.2022 17:17 Відповісти
шо, германцы уже не против?
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18.03.2022 14:10 Відповісти
То ми на початку шляху, на якому купа лежачих поліцейських у вигляді деяких країн
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18.03.2022 14:13 Відповісти
Екстрасенси говорять, що в майбутньому Україна буде одна зі самих розвинутих країн світі і її територія збільшиться у двічі.
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18.03.2022 14:11 Відповісти
Це німецькі екстрасенси говорять?
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18.03.2022 14:18 Відповісти
одна бабка казала коло під'їзду..шо тріпера нема
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18.03.2022 14:22 Відповісти
Там одни экстрасенсы обматывают без 5 минут трупы в колорадские обереги орков!
Если эти экстрасенсы будут с оружием в руках выпуская проклятую очередь в лаптеногого кацапа то думаю они ошиблись не сказав что в трое.
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18.03.2022 14:32 Відповісти
і разом з територіями приєднаються орки, котрі будуть голосувати за януковичеподібних
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18.03.2022 15:46 Відповісти
Приєднаються? Хіба що території, де, до того, було переважно українське населення. Через років 20-40, після дерусифікації, українізації, люстрації та виконання купи ПДЧ для вступу. Та й то, перші років 15-20 там, напевне, має керувати військова адміністрація.
На теріторіях же кореного фіно-угорського населення, мають бути відновленні національні фіно-угорські держави тих етносів, котри жили там до їхнього поневолення кацапією.
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18.03.2022 17:10 Відповісти
"Если Грузия откажется предоставить российским инспекторам доступ к американским биолабораториям на своей территории, то Россия имеет полное право нанести по ним ракетный удар", - ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Грузія готова? Там же ж зараз навчання в рамках НАТО. ***** озвірів
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18.03.2022 14:11 Відповісти
Так по процедурі - спочатку у НАТО, а потім в ЄС
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18.03.2022 14:11 Відповісти
Хто визначив?
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18.03.2022 14:21 Відповісти
Нужно 100 кацапов завалить в честь этого!
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18.03.2022 14:13 Відповісти
Принести у жертву Бандері 😌👍
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18.03.2022 14:16 Відповісти
Мы европейская нация !
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18.03.2022 14:13 Відповісти
В цьому немає жодних сумнівів !
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18.03.2022 14:17 Відповісти
Коли путинойд Здохне як же себе буде поводити лавров коняка напевно буде як проститутка "та яж нехотiв"
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18.03.2022 14:13 Відповісти
8 лет украинцев уговаривали не качать лодку АТО ХУТИН НАПАДЕТ
ОН ВСЕ РАВНО НАПАЛ
Теперь раша внедряет в сознание НАТО , что если оно закроет небо ,
ТО ХУТИН НАПАДЕТ
Причем эту мысль проводят немецкие бизнесмены , которые боятся потерять доходы от работы с рашей ,
‼️‼️‼️ХУТИН НА СТРАНЫ НАТО ВСЕ РАВНО НАПАДЕТ , если они его сейчас не уничтожат
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18.03.2022 14:13 Відповісти
На думку приходить знаменитий вислів Черчілля.
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18.03.2022 14:20 Відповісти
Довольно любопытно Ванга высказалась и о международной роли Украины. Так, в дневнике деда Гошо, записывавшего откровения пророчицы, отмечено: Бабка (Ванга. - Ред.) говорила, что Украина … станет главной среди пяти стран.
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18.03.2022 14:17 Відповісти
Относительно жизни простых украинцев Ванга предсказывала: После долгих-предолгих трудностей люди, наконец, заживут очень хорошо, поскольку для Украины должны наступить чудесные времена, говорится в предсказаниях Ванги.
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18.03.2022 14:17 Відповісти
ви вангіст чи вангуролог?
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18.03.2022 14:25 Відповісти
Я в це все не вірю, але таке пишуть в інеті.
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18.03.2022 15:20 Відповісти
Не прошло и 30 лет...
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18.03.2022 14:17 Відповісти
"... оскільки ця безглузда війна все ще триває", - наголосила вона. Джерело: https://censor.net/ua/n3326437
Хех. Таки війна, а не конфлікт?
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18.03.2022 14:18 Відповісти
Сколько можно быть "в начале пути"? В 2013-м были в начале пути, сейчас - тоже в начале пути. Такое впечатление, что украинцы - хомячки в колесе. Я умру от старости скоро, а мы всё в начале пути, ****!
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18.03.2022 14:23 Відповісти
свет в конце тонеля
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18.03.2022 14:26 Відповісти
я помню эти обещания еще с 90-х

тогда мешала экономика, никто не хотел связываться с нищим постсовком
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18.03.2022 15:48 Відповісти
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18.03.2022 14:27 Відповісти
Kak kandidat ES uze budete polucat pomoc dengami ot ES postojano .Eto ne kredit ix nenado budet vernut
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18.03.2022 14:29 Відповісти
фріци і жабоїди на довгій дорозі турків до ЄС до сьогоднішнього дня по вказівці "хутіна" ставлять блокпости і не пропускають турка в ЄС., то на шляху Укрїни всілякі прорашистські диверсанти німецькі шольци з французькими макаронами і угорськи всеріятами ,будуть цілі мінні поля організовувавти.лиш би не допустити Україну в ЄС.
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18.03.2022 15:17 Відповісти
Сколько там Турцию по этом шляху уже водят, больше 30 лет? Хотелось бы верить конечно, но пока отношусь очень скептически из-за позиции некоторых политиков Германии и Франции которых Путлер прикармливал десятилетия. Будет хорошо если хотя бы отстроить разрушенное рашистами помогут.
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18.03.2022 15:54 Відповісти
За всієї поваги, я не дуже то й бажаю до того ЄС. Щоби якийсь Брюсель нам диктував - як жити, як дихати, як, пардон, п"рдіти, і в якій позі займатися коханням із жінкою, чи взагалі - з жінкою? Вже надивилися, як вони намагаються весь час викручувати руки тій же самій Чехії, чи Польщі. Так в Польщі, хоча б, є національний уряд, котрий відстоює інтереси своєї країни. А в нас? Ми з таким трудом, з такої кров'ю виборсуємся з одного "совка", щоб вляпатися в інший? Коли притомні країни з нього виходять? Нащо? Щоби нами керували німці з французами? Дякую. НЕ треба.
Нам, якщо й створювати якийсь союз, то, окремий, власний. З центральноєвропеськими країнами. З власною, колективною системою безпеки. За підтримки тих же таки Штатів, Великобританії тощо.
А от куди нам треба вступати, й негайно - так це в НАТО. Обов'язково. А ще максимально укріплювати власні збройні сили. А також - тотально, підкреслюю, тотально озброювати населення. І збройові закони - як в Техасі чи Вермонті. Це єдина гарантія нашої безпеки (заразом, вартувало б подумати й про відновлення ядерного статусу). ЄС же - нам цього зробити не дасть. Жодного пункту, нормально. ЄС максимально роззброюється та роззброює своїх громадян і поступово перетворюється на поліцейську структуру. Такої Європи, що була після Другой Світової війни, чи, хоча б, тридцять років тому, коли розвалився "совок" - вже нема. І якою нас спокушали на тлі у"обишного "совка" та нашої власної розрухи 90-х. Та Європа - примара у нашій уяві.
Теперішня Європа, значною мірою, стараннями лівих - вже деградує, старіє, вимирає, занурюється сама в тотальну корупцію й розвал. Просто її корінне населення ще не повністю та недостатньо деградувало та розчинилось серед навали зайд, котрим та Європа повністю ненависна та чужа.
Що нам треба від ЄС зараз, так це, можливо, включення до Шенгенської зони та розширення яйнайбільше квот для наших товарів, скасування мит для них. Це так.
Ну і "план Маршала" для України - його можна ухвалити й без включення України для ЄС. Легко. За бажання. Умови для потужних інвестицій ті самі - радикальне зниження усіх податків, спрощення податкової системи та прозора чітка й зрозуміла робота судової системи. І це, за нас, ніякий ЄС ніколи не зробить. Самі. Все самі. Досить вже того інфантилізму та другорядності, упослідженості, коли ми думаємо, що якийсь "добрий цар", чи "партія", чи "бюрократи з ЄС" за на с це зроблять.
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18.03.2022 17:14 Відповісти
 
 