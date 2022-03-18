"Європейський шлях України розпочався", - фон дер Ляєн щодо членства України в ЄС
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у розмові з президентом Володимиром Зеленським заявила, що європейський шлях України вже розпочався.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
"Я запевнила президента Зеленського у безперервній підтримці ЄС. Європейський шлях України розпочався. Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим. Єврокомісія рухатиметься вперед цим шляхом", - написала вона.
Очікувалося, що президенти Єврокомісії і України обговорять процедуру руху до отримання статусу кандидата, включно з наданням Україні опитувальника, що є етапом на цьому шляху.
Фон дер Ляєн також повідомила про виділення 2-го траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі близько 300 мільйонів євро.
"Ці гроші зараз потрібні сміливим людям України. Вони підтримають фінанси країни, оскільки ця безглузда війна все ще триває", - наголосила вона.
Будь ласка, зачекайте...
А військові втрати то ж не заради вступу, а заради незалежності нашої країни.
Если эти экстрасенсы будут с оружием в руках выпуская проклятую очередь в лаптеногого кацапа то думаю они ошиблись не сказав что в трое.
На теріторіях же кореного фіно-угорського населення, мають бути відновленні національні фіно-угорські держави тих етносів, котри жили там до їхнього поневолення кацапією.
Грузія готова? Там же ж зараз навчання в рамках НАТО. ***** озвірів
ОН ВСЕ РАВНО НАПАЛ
Теперь раша внедряет в сознание НАТО , что если оно закроет небо ,
ТО ХУТИН НАПАДЕТ
Причем эту мысль проводят немецкие бизнесмены , которые боятся потерять доходы от работы с рашей ,
‼️‼️‼️ХУТИН НА СТРАНЫ НАТО ВСЕ РАВНО НАПАДЕТ , если они его сейчас не уничтожат
Хех. Таки війна, а не конфлікт?
тогда мешала экономика, никто не хотел связываться с нищим постсовком
Нам, якщо й створювати якийсь союз, то, окремий, власний. З центральноєвропеськими країнами. З власною, колективною системою безпеки. За підтримки тих же таки Штатів, Великобританії тощо.
А от куди нам треба вступати, й негайно - так це в НАТО. Обов'язково. А ще максимально укріплювати власні збройні сили. А також - тотально, підкреслюю, тотально озброювати населення. І збройові закони - як в Техасі чи Вермонті. Це єдина гарантія нашої безпеки (заразом, вартувало б подумати й про відновлення ядерного статусу). ЄС же - нам цього зробити не дасть. Жодного пункту, нормально. ЄС максимально роззброюється та роззброює своїх громадян і поступово перетворюється на поліцейську структуру. Такої Європи, що була після Другой Світової війни, чи, хоча б, тридцять років тому, коли розвалився "совок" - вже нема. І якою нас спокушали на тлі у"обишного "совка" та нашої власної розрухи 90-х. Та Європа - примара у нашій уяві.
Теперішня Європа, значною мірою, стараннями лівих - вже деградує, старіє, вимирає, занурюється сама в тотальну корупцію й розвал. Просто її корінне населення ще не повністю та недостатньо деградувало та розчинилось серед навали зайд, котрим та Європа повністю ненависна та чужа.
Що нам треба від ЄС зараз, так це, можливо, включення до Шенгенської зони та розширення яйнайбільше квот для наших товарів, скасування мит для них. Це так.
Ну і "план Маршала" для України - його можна ухвалити й без включення України для ЄС. Легко. За бажання. Умови для потужних інвестицій ті самі - радикальне зниження усіх податків, спрощення податкової системи та прозора чітка й зрозуміла робота судової системи. І це, за нас, ніякий ЄС ніколи не зробить. Самі. Все самі. Досить вже того інфантилізму та другорядності, упослідженості, коли ми думаємо, що якийсь "добрий цар", чи "партія", чи "бюрократи з ЄС" за на с це зроблять.