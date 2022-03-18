Висновок Єврокомісії щодо членства України в ЄС буде готовий за кілька місяців, - Зеленський

Висновок Європейської комісії щодо заявки України на членство у Європейському Союзі буде підготовлено протягом декількох місяців.

Про це повідомив у твіттері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Мав предметну розмову з Президентом ЄК фон дер Ляєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців", - написав він.

Зеленський зазначив, що Україна та Єврокомісія спільно рухаються до своєї стратегічної мети.

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