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Висновок Єврокомісії щодо членства України в ЄС буде готовий за кілька місяців, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Висновок Європейської комісії щодо заявки України на членство у Європейському Союзі буде підготовлено протягом декількох місяців.
Про це повідомив у твіттері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Мав предметну розмову з Президентом ЄК фон дер Ляєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців", - написав він.
Зеленський зазначив, що Україна та Єврокомісія спільно рухаються до своєї стратегічної мети.
Топ коментарі
+13 Roman I 19915c5b
показати весь коментар18.03.2022 14:23
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показати весь коментар18.03.2022 14:25
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Будь ласка, зачекайте...
Хоча, мене це не дивує, німці народ практичний.
Варто було б запитати у нинішньоі влади, чи вона за своєї каденції бодай-що зробила, щоб відповідь була позитивною...
Но перед этим речь об отключении вообще не шла...
Війну ми виграємо, але Єросоюзу доведеться брати нас до себе з усім гімном, яке нікуди не подінеться.
А вони цього не хочуть...
Не зря Англичане, послали их *****, и вышли с Евросоюза. Посмотрели на этих ********* ~ Евросоюз, и сказали: С вами каши не сварить.
могли бы и за неделю все согласовать !!!
Перехідний період може тягнутися місяцями/роками, але рішення можна озвучити хоч сьогодні!
може вони скажуть ще років?
вони знущаються?
декілько місяців у наш військовий час - це як роки...
Ви б, хоч почитали, що це значить на практиці. Ніхто не закриє ніяке небо, навіть якщо сильно захоче. Тому, що це неможливо зробити в Україні технічно без 3 світової війни.
Потрібно надати Україні літаки, та системи ППО/ПРО, але з останніми також не все так просто.
Тому що, нам потрібні саме радянські системи, типу С-300, бо України не має часу навчатись працювати, а цих систем в союзників НАТО не так і багато, а ще точніше кажучи, не багато країн НАТО де вони залишились на озброєнні, і якби це цинічно не звучало, але кожна країна в першу чергу, піклується про свою безпеку. Ось скажи, тільки чесно, поклавши руку на серце. Змоделюємо ситуацію, Якби Росія взяла і напала на Болгарію, або Словаччину, а НАТО відмовилось би виконувати ст.5.
Словаччина, та Болгарія звернулись би до України: "У нас війна, нас бомбить авіація. Віддайте нам всі свої системи ППО - "буки", та "С-300". Як думаєш відреагувала б Україна? Віддали б? Якщо розумієш, що наступною жертвою можеш стати ти! Ось так і Болгарія та Словаччина, вони хочуть 100% гарантії ввід США, що в разі передачі своєї зброї, отримають за це американські системи ППО. І не просто отримають, а негайно отримають.
США ніяк не можуть нам передати нам свої: THAAD, Patriot, тому що як я вже писав раніше, для цього потрібно навчатись. Єдиний гіпотетичний варіант - це якщо американські військові заходять в Україну, разом з умовним Patriot. Але на щастя, чи в даному випадку нажаль; США - це не Росія. А Україна не член НАТО і не має на своїї території військових баз США. А значить, що введення військових США в Україну, потрібно протягнути через конгрес та Сенат США. Все це якось, потрібно пояснити простим американцям, бо "їх там нет" не вийде.
Моделюємо далі: В результаті військових дій в Україні, у нас гинут американці. Ось і все - США, як мінімум змушені бути вступити у війну і ймовірно, скоріш за все їх основні союзники - Великобританія. "Локальна" війна Росії з Україною, поступово переходить в 3 світову.
І не потрібно писати, хто буде на стороні Росії. У разі, якщо ми прийдемо до такого сценарію, то 80-90%, що на стороні Росії Буде Китай, якому не потрібна гегомонія США, та повне знищення Росії. Китаю потріен вассал, сировинний додаток, але не повне знищення Росії, особливо, якщо це знищення дуже суттєво посилить США, ще один потенційний союзник Росії - це Північна Корея. Ось вам і 3 світова, зруйновані 10 країн світу, міллійони, якщо не десятки міллійонів жертв, повністю зруйнована світова єкономіка.
Але це ще, самий оптимістичний (для людства варіант), тому що зараз не 1939 рік, а 2022. США, Великобританія, Китай, Росія, Північна Корея - це все ядерні держави! У кожній, підкреслюю у кожній з цих держав вистачить ядерних ракет, щоб на цій планеті довгі сотні, а можливо і тисячі років не було жодного біологічного життя.
Це ж саме, стосується і в разі гіпотетичного закриття неба над Україною. Шоб повноцінно закрити небо на такій великій территорії, порібно, щоб американські/британські/натовські, чи якісь інші країни прислали в Україну свої винищувачі, (F-15, F-35), своїх пілотів, та почали контролювати повітряний простір України, і в разі виявлення російських винищувачів, почали їх збивати. Припустимо, що росіяни збивають американський літак, та гине американський пілот. Ну от і все... Читай передостанній абзац.
Дайте народу України не просто надію, а і шанс в такий складний час. Люди будуть знати, що перемога України у війні - це перемога всього ЄС над Мордором.
Підпишіть той клятий папірець навіть, якщо це і процедурно не правильно!
Нам, якщо й створювати якийсь союз, то, окремий, власний. З центральноєвропеськими країнами. З власною, колективною системою безпеки. За підтримки тих же таки Штатів, Великобританії тощо.
А от куди нам треба вступати, й негайно - так це в НАТО. Обов'язково. А ще максимально укріплювати власні збройні сили. А також - тотально, підкреслюю, тотально озброювати населення. І збройові закони - як в Техасі чи Вермонті. Це єдина гарантія нашої безпеки (заразом, вартувало б подумати й про відновлення ядерного статусу). ЄС же - нам цього зробити не дасть. Жодного пункту, нормально. ЄС максимально роззброюється та роззброює своїх громадян і поступово перетворюється на поліцейську структуру. Такої Європи, що була після Другой Світової війни, чи, хоча б, тридцять років тому, коли розвалився "совок" - вже нема. І якою нас спокушали на тлі у"обишного "совка" та нашої власної розрухи 90-х. Та Європа - примара у нашій уяві.
Теперішня Європа, значною мірою, стараннями лівих - вже деградує, старіє, вимирає, занурюється сама в тотальну корупцію й розвал. Просто її корінне населення ще не повністю та недостатньо деградувало та розчинилось серед навали зайд, котрим та Європа повністю ненависна та чужа.
Що нам треба від ЄС зараз, так це, можливо, включення до Шенгенської зони та розширення яйнайбільше квот для наших товарів, скасування мит для них. Це так.
Ну і "план Маршала" для України - його можна ухвалити й без включення України для ЄС. Легко. За бажання.