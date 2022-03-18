"Закрийте небо!": у Львові відбулась акція вшанування пам'яті убитих загарбниками українських дітей. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Львові влаштували акцію пам'яті безжально вбитих російським окупантом 109 українських дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.
"Порожні дитячі візочки на площі Ринок сьогодні – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною. Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна. І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє.
Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною. Фотографуйте акцію, розповідайте про злочини росії та публікуйте у соціальних мережах з хештегом #closethesky.
Захистіть українських дітей та українське небо!" - написав Садовий.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, станом на 18 березня від російських бомб та обстрілів загинуло 109 дітей і понад 130 – поранено.
Будь ласка, зачекайте...
давайте не втягувати НАТО в війну, бо Україна й сама повинна впоратися... та все одно ***** і суки-рашкі зомбо-какашкі не повірять що Україна сама порається...і впорається...
своя сорочка Ближче до тіла.
В 21м веке нужно ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ почти мгновенно, в течении часов или суток максимум.
Принятие и НЕ принятие в итоге решений НЕДЕЛЯМИ а то и месяцами нивелирует эти институции как действенный фактор.
Поэтому нагально создание организаций нового типа.
Я вижу это так:
Оборонный, экономический и политический союз Британия-Польша -Украина.
Страны Балтии, наверняка, к нам примкнут сразу. Чехия-Словакия--вероятно тоже.
Блок должен решать, прежде всего, оборонные задачи, но и гуманитарные тоже. (Реагирование на катаклизмы-эпидемии).
Механизм принятия решений не ВСЕОБЩИМ одобрением, а из расчёта 2 трети.
Страны, которые не вошли в 2 трети одобривших решение блока в течении некоторого крайне короткого времени автоматически выбывают из блока.
Ну, как то так.
Пишите свои предложения и уточнения.
Давайте покажем миру, как нужно жить и ДЕЙСТВОВАТЬ в современном мире.