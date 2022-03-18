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ЄС допомагатиме українським біженцям, доки вони не зможуть повернутися додому, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці

Європейський Союз допомагатиме українцям, які рятуються на території країн ЄС від путінської війни, доки ці люди не зможуть безпечно повернутися додому для відновлення мирної та демократичної України.

Про це сьогодні під час віртуального виступу на Європейському форумі із регіонального розвитку заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мільйони українців шукають укриття в Європейському Союзі, вони відірвані від своїх родин та від своєї країни бомбами путіна. Сцени війни є жахливими. Але зображення європейців, які вітають біженців, демонструють іншу картину – вони демонструють надію. Україна і Європейський Союз ніколи не були ближчими. До того, як українці зможуть безпечно повернутися додому та відновлювати свою незалежну та демократичну країну у мирі, ми будемо вітати та підтримувати їх. Тому що вони є частиною нашої європейської родини", - наголосила президент Єврокомісії.

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Вона зазначила, що Єврокомісія минулого тижня представила програму CARE, яка регулює дії з допомоги біженцям в рамках програм та фінансування, що передбачені бюджетом ЄС для регіонального розвитку. Ця програма CARE дозволить національним урядам країн-членів будувати центри прийому біженців, розгортати мобільні лікарні, організовувати шкільне навчання для дітей. Ці фонди можуть також використовуватися для допомоги у працевлаштуванні біженців та у їх адаптації, наприклад, для організації мовних курсів в країнах перебування або дитячих дошкільних закладів.

"Програма CARE допоможе країнам-членам прийняти українських біженців швидко та гуманно", - додала Урсула фон дер Ляєн.

За даними Єврокомісії, бюджет Європейського Союзу на 2021-2027 роки передбачає виділення суми у 400 мільярдів євро на програми регіонального розвитку, ще близько 100 мільярдів євро для цих програм надають країни-члени.
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Топ коментарі
+3
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18.03.2022 14:35
+1
це точно, куди повертатись людям, у яких знищено житло? Жити в каналізаціях?
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18.03.2022 14:43
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18.03.2022 14:35 Відповісти
другими словами - мы вам рады на 2-3 месяца и не надейтесь на привилегии как для *беженцев* из Ирака, Судана, Эритреи и прочей хрени...ВНЖ не ждите
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18.03.2022 14:36 Відповісти
підтримую,ЄС,війна це не привід до імінрації,війну виграєм і пора повертатися відбудовувати нашу неньку Україну
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18.03.2022 14:38 Відповісти
а тепера поміркуйте скільки відсотків повернеться...бо виїхали в основному жінки та діти..
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18.03.2022 14:54 Відповісти
вірю що 70% можливо і більше повернеться
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18.03.2022 14:56 Відповісти
не вірю в 70 , вірю повернуться тільки ті кому буде куди повернутися і до кого , а скоріше за все чоловіки виїдуть до родин...
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18.03.2022 15:01 Відповісти
вот люблю когда пишут те кто вообще не понимает ничего чтобы вы знали ПАСПОРТ ГРАЖЛДАНИНА УКРАИНЫ ЭТО СГЕОДНЯ ВАЛЮТА ПРОЕЗД В ТРАНСПОРТЕ БЕСПЛАТНО ПИТАНИЕ НОЧЛЕГ ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ ЛЕКАРСТВА В АПТЕКАХ БЕСПЛАТНО...
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18.03.2022 15:04 Відповісти
дякуємо...
одне лиш не повинне вас дивувати - багатьом немає куди повертатися...і з кожним днем їх домівок стає менше... бо ***** наказав нищити міста і села вщент...в нішо...
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18.03.2022 14:41 Відповісти
це точно, куди повертатись людям, у яких знищено житло? Жити в каналізаціях?
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18.03.2022 14:43 Відповісти
Наши побухтят-побухтят, и сделают как с сирийцами - расселят и дадут работу. Мы им в этом поможем.

Это - новая реальность, хотят они этого или нет.
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18.03.2022 15:00 Відповісти
на який термін там паспорт забирають коли приймаєш статус біженця ?
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18.03.2022 14:56 Відповісти
Не забирают.
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18.03.2022 15:10 Відповісти
не забирають це якшо ти не береш статус "біженець"...
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18.03.2022 16:16 Відповісти
Як завжди *******. Племінниця з дитиною отримала в Німеччині статус туриста і 200 євро допомоги в місяць на двох
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18.03.2022 15:23 Відповісти
 
 