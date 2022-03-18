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Роскомнагляд звинуватив YouTube у тероризмі та вимагає припинити трансляцію "антиросійських роликів"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

youtube

Роскомнагляд вимагає від компанії Google негайно припинити поширення погроз на адресу громадян Російської Федерації на відеохостингу YouTube.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Комітету.

"Користувачам відеохостингу YouTube транслюються рекламні ролики із закликами виводити з ладу залізничні комунікації Російської Федерації та Республіки Білорусь. Дії адміністрації YouTube мають терористичний характер і загрожують життю та здоров'ю російських громадян", - вважає регулятор країни-агресора.

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Роскомнагляд вимагає від Google LLC припинити трансляцію "антиросійських роликів".

Раніше YouTube повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів, включно з передплатою Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстікери та "мерч".
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Топ коментарі
+35
мрію прикинутися у світі де немає не тільки росії, а й ******** росіян!
жодного!!!!!!!
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18.03.2022 14:51
+23
Ну все, прощай ютуб. Зравствуй - рутуб и поварисч майор.
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18.03.2022 14:48
+23
Москалі, виключайте світло на московії, діди з лучинами сиділи.
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18.03.2022 14:48
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рузге вам на ваши платформы
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18.03.2022 14:47 Відповісти
Нэт, так ни пайдёт, нужна срочна блакиравать эта бизабразие!
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18.03.2022 14:47 Відповісти
Ну все, прощай ютуб. Зравствуй - рутуб и поварисч майор.
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18.03.2022 14:48 Відповісти
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18.03.2022 14:54 Відповісти
точно, почти так
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18.03.2022 16:15 Відповісти
Москалі, виключайте світло на московії, діди з лучинами сиділи.
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18.03.2022 14:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TdE7K5ZJOxo 4:28
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18.03.2022 15:04 Відповісти
Феерические долбоебы!
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18.03.2022 14:50 Відповісти
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18.03.2022 14:50 Відповісти
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18.03.2022 14:51 Відповісти
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18.03.2022 14:52 Відповісти
мрію прикинутися у світі де немає не тільки росії, а й ******** росіян!
жодного!!!!!!!
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18.03.2022 14:51 Відповісти
прОкинутися
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18.03.2022 14:52 Відповісти
Анекдот 1961 года:"Вуйко,то Ви чули,що москалі у космос полетіли?" Чув,то я чув, алеж на жаль не всі.
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18.03.2022 17:05 Відповісти
Та відключіть в себе Ютьюб, кацапи, які проблеми...)))
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18.03.2022 14:56 Відповісти
скоро ютуб усьо
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18.03.2022 14:59 Відповісти
Сначала прон, потом инста, теперь котики! За што такая ненависть?!
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18.03.2022 15:01 Відповісти
нахєра їм ютуб,якщо є зомбоящик?
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18.03.2022 15:03 Відповісти
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18.03.2022 15:05 Відповісти
Какие проблемы,лапти? Заблокируйте и Ютуб на своей трижды проклятой территории.
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18.03.2022 15:05 Відповісти
Нє бєспокойтєсь, узкіє. Це проста операція по дежєлєзнодорожнізації лаптєстану та бульбаросії
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18.03.2022 15:43 Відповісти
а чому б раССіі не запустити в себе аналог титруби? вже навіть назва є: 'ГУЛАГ'. Гулаг - це майже, як гугол, але гулаг.
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18.03.2022 15:47 Відповісти
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!!!
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18.03.2022 16:46 Відповісти
Ги-и-и, ******* вас, кацапи, і будем *******, вбивали вас - і будемо вбивати в подальшому, тварини! Пішли нахой! Будеш своїй козломордій дружині погрожувати, коли вона тобі не дасть, чмо болотне роснагляд! Смерть кацапам!!! Слава Україні!
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18.03.2022 17:15 Відповісти
забагато уваги для ворожого населення.
Хто хотів, все знає.
З рештою робота спеціалістів та БОГА.

Не витрачайте енергії .
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18.03.2022 17:38 Відповісти
Нах руzкой твари ютуб? Лебединое озеро и программа Время это ваш контент на лет тридцать вперёд!
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02.04.2022 12:58 Відповісти
 
 