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Путін погрожуватиме Заходу застосуванням ядерної зброї у разі тривалого опору України, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Росії Володимир Путін може перейти на прямі погрози Заходу ядерною зброєю при тривалому опору України російському вторгненню. Принаймні, так вважають в американській розвідці.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Тривала окупація частини української території загрожує підривом особового складу російських збройних сил і скороченням їх модернізованого арсеналу озброєнь, у той час як наступні економічні санкції, ймовірно, скинуть Росію в затяжну економічну депресію і дипломатичну ізоляцію", - зазначає директор розвідувального управління Пентагону Скотт Берріер в новому 67-сторінковому звіті.

На його думку, спротив України і санкції поставлять під загрозу здатність Росії виробляти сучасні високоточні боєприпаси.

Також читайте: Загроза ядерної війни з боку РФ - це блеф, - Зеленський

"Оскільки ця війна та її наслідки поступово послаблюють сили Росії, вона, ймовірно, буде все більше покладатися на свої ядерні засоби стримування, щоб погрожувати Заходу і проектувати силу на свою внутрішню і зовнішню аудиторію", - додав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+64
Да грохніть вже цього Дурня. Достав Вже Всіх.
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18.03.2022 15:04
+54
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18.03.2022 15:11
+47
Українцям ***** на його погрози вже давно,а Європа і так обісрана,так що нічого принципово не зміниться)
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18.03.2022 15:05
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Якби Українцям дозволили б хоча б 20 "упрєждающих" ракетами так саме як кремлівські фашисти це роблять по Києву,Маріуполю,Харкову,Сумах і ін....повірте:війна б вже закінчилась (вже є достатньо захопленої зброї ворога а вона вже й не раз спрацювала в ростові від свмих "асвабадітєлєй")Чим більше Захід і США не дає адекватну відповідь....тим більше плюндрують Україну гестапівці кремля!
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18.03.2022 18:21 Відповісти
Какой грозный лилипутик. Опять срыгнул в свой слюнявчик. Может на пол упадет и коротенькими ножками подрыгает? Вытрите ему уже сопельки кто нибудь....Усы Писькова подойдут!
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18.03.2022 18:29 Відповісти

Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!

Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
"Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую
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18.03.2022 18:31 Відповісти
Дайте йому медель і справку за дурість!!!
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18.03.2022 18:41 Відповісти
Нам что теперь здатся?????Или мы прогоним фашистскую сволочь домой????
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18.03.2022 18:51 Відповісти
сколько эту ****@ТУЮТВАРЬ можно терпеть? одно ничтожное говно, возомнившее из себя бога,а на деле антихрист, шантажирует весь мир.будь ты проклята тварь!!!
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18.03.2022 18:59 Відповісти
Шантажировать можно только тех кто БОИТСЯ. Украина не боится а Запад-сцится в штаны,и Путин это прекрасно чувствует. Запад-это безвольный ботан-сцикло. При том что у Запада есть все тезхнические возможности прекратить эту войну максимум за 2 недели
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18.03.2022 22:56 Відповісти
Ми повинні бути готові до того що Кацапія запустить чи то ядерну ракету, чи то скине атомну бомбу. Вони кончені, тому до цього треба бути готовим.
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18.03.2022 19:11 Відповісти
Однако, он должен отчётливо понимать, его же "ядрёна бонба" имеет вероятность, свалиться ему же и в штаны!
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18.03.2022 19:46 Відповісти
"Президент Росії ***** Путін може перейти на прямі погрози Заходу ядерною зброєю при тривалому опору України російському вторгненню. ""

Чого ти карлику репитуєш. Ти ж заявив,що за три/чотири дні візьмеш КИЇВ. Три,чотири }{*я тобі в сраку,покидьок. х...о х...о!!!
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18.03.2022 19:19 Відповісти
**********, учитывая, что больше всего страдают от тебя адепты твоей секты, собери их где нибудь на Урале и ёпни ябомбу, будет массовое самоубийство и вы все попадёте в свой рай под названием Ад.
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18.03.2022 19:23 Відповісти
Пентагон уже показал свою слабость и страх. Это уже всё...
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18.03.2022 20:19 Відповісти
У меня большие сомнения В работоспособности войск РВСН русни . Судя по ржавым танкам обмотанными синей изолентой и скотчем . Чтобы люки открылись нужно WD-40 , а оно под санкциями . При совке боеголовок настоящих было только 40% , а сейчас я не знаю Но судя по информации десятелетней давности , там у них было все очень мрачно , я со знакомым челом, по армии общался
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18.03.2022 21:10 Відповісти
Узнаю Пентагон-Путин еще ничего не применял а Пентагон уже СЦИТСЯ. Какие сцикливые стали Американцы за последние 40 лет. А было время они СССРу ультиматумы выдвигали и не сцались. И это при том что у лидеров СССР родственники не жили на Западе и не было на Западе денег и собственности и СССРу было проще нанести ядерный удар по Западу
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18.03.2022 22:55 Відповісти
"Цар голий". Немає ніякої великої расії, немає ніякої непереможної червоної армії, вони міцно стоять на колінах. А щодо ядерної зброї тут пряме порушення Будапештського меморандуму. Ви самі ******* і клялись не застосовувати ядерну зброю за цією бумажкою. Мамой клялись, підораси. Тут вам жаба і дасть остаточно цицьки.
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18.03.2022 23:00 Відповісти
ка задолбал ушлепок.
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18.03.2022 23:58 Відповісти
Ріторіка така: можливо у ***** вже немае важелів окрім ядерних, погоджуйтесь на те що є зараз. Такеж завтра скаже і Зе: смертей забагато, треба Мир і нейтральність
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19.03.2022 01:40 Відповісти
https://novyny.live/ru/politics/pochemu-ne-stoit-boiatsia-iadernoi-voiny-obiasneniia-ekspertov-41197.html
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19.03.2022 05:27 Відповісти
До того ж, як не крути, рішення про застосування ядерної зброї - це певна юридична процедура, яка вимагає певних підстав - https://www.bbc.com/russian/news-52893864 , якщо їх нема, то будь-хто у ланцюгу застосування може аргументовано відмовитись
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19.03.2022 05:30 Відповісти
Не бреши, лише у разі прямого вторгнення в рашку або крим Решта ти від страху домалював, сховайся в бункері і не тринди
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20.03.2022 04:51 Відповісти
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