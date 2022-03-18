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Північний потік (1369) Макогон Сергій (54) Оператор ГТС (97)

Україна пропонує обмежити транзит російського газу через "Північний потік-1" і переорієнтувати його на ГТС України, - голова ОГТСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гтс

Україна проводить активні переговори та консультації з європейськими та американськими партнерами щодо обмеження постачань російського газу в Європу через "Північний потік-1".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на телеканалі ICTV.

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"Ми вітаємо санкції проти "Північного потоку-2" і пропонуємо обмежити "Північний потік-1", тому що наразі у Польщі та Україні існують вільні потужності для того, щоб забезпечити додатковий обсяг транзиту через наш газопровід", - заявив голова ОГТСУ.

За його словами, збереження транзиту російського газу через українську ГТС в умовах війни є вкрай важливим фактором, який є додатковою гарантією збереження газотранспортної інфраструктури України від знищення російськими агресорами.

"У нас не існує окремої газопостачальної інфраструктури для місцевих споживачів, у нас вся система працює як єдина, і транзит, і транспортування здійснюється через одні й ті самі газопроводи. Тому для нас транзит під час війни - це своєрідна система ППО", - наголосив Макогон.

Як він зазначив, з початку війни транзит російського газу через ГТС України становить 109 млн куб. м на добу, що відповідає законтрактованим обсягам.

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Топ коментарі
+4
Ви ж тих німців по живому ріжете...
Слава Україні!
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18.03.2022 15:40
+4
І що в цьому поганого? Ці гроші йдуть на нашу оборону.
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18.03.2022 15:56
+1
А хто покупає? І до чого тут Україна?
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18.03.2022 15:46
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Ви ж тих німців по живому ріжете...
Слава Україні!
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18.03.2022 15:40 Відповісти
Интересно как объяснят немцы свой отказ это сделать
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18.03.2022 15:43 Відповісти
Пофіг.
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18.03.2022 15:45 Відповісти
Гораздо сложнее объяснить как это кацапский газ спокойно идёт по территории украины во время войны. За него платятся миллиарды и тратятся на войну против нас.

На себя надо посмотреть сначала, а потом претензии к немцам. Иначе им никак не удастся объяснить почему это украинцам можно а им нельзя.
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18.03.2022 15:56 Відповісти
Ну подивися на себе, не бачу проблем.
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18.03.2022 15:58 Відповісти
Це для тих, хто возмущався прокачці рашистського газу через Україну під час війни.

Як бачимо, це виведе з ладу всю систему. Газу не буде ні в кого
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18.03.2022 15:42 Відповісти
газ це гроші для рашки - вона вдавиться, але буде мовчки качати через Україну.

а нам треба підняти ціну прокачки в декілька разів та включити ціну прокачки в граничну ціну газу в Європі:

і німці будуть ситі (ціна на газ не зміниться)
і кацапи нікуди не дінуться - їм треба продавати той газ
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18.03.2022 17:00 Відповісти
Идиоты! Нужно вообще перестать газ в россии покупать.

нашим барыгам лишь бы зарабатывать.
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18.03.2022 15:45 Відповісти
А хто покупає? І до чого тут Україна?
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18.03.2022 15:46 Відповісти
Нашим лишь бы сохранить прибыль от транспортировки российского кровавого газа.
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18.03.2022 15:54 Відповісти
І що в цьому поганого? Ці гроші йдуть на нашу оборону.
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18.03.2022 15:56 Відповісти
ти ідіот?

ну да! хай росія і дальше качає газ в європу, заробляє великі прибутки, щоб мати змогу на ці гроші проти нас воювати!

а ми будемо в росії на підсосах! будемо радуватись, що можемо заробити на транспортуванні російського кривавого газу в європу! ми хоть на ці гроші зможемо купити зброю для оборони!

хай йде війна! росія хай заробляє на озброєння! а ми будемо заробляти на оборону! і хай дальше буде мясорубка і гинуть люди!
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18.03.2022 16:03 Відповісти
Ти хамло. Без знака питання. Посидь у спамі.
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18.03.2022 16:06 Відповісти
россия зарабатывает миллиард! а мы зарабатываем 5% от этого на транспортировке!

и россия потратит на войну против нас миллиард! а мы потратим 5% от миллиарда на оборону!

и кто выиграет?!

****** у тебя мышление!
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18.03.2022 16:07 Відповісти
Не кричи перед зеркалом.
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18.03.2022 15:52 Відповісти
Надо обвалить цену на нефть и газ . Это очень отрезвляет вату . И перестать снабжать Раху валютой . Кулеба вроде не дурак , но элементарного понять либо не может , либо не хочет .
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18.03.2022 15:51 Відповісти
Нужно построить газопровод в Европу с арабских стран.

Таким образом можно будет брать газ с ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта.

запасы газа россии - 50 млрд.

запасы газа катара - 25 млрд.

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18.03.2022 15:51 Відповісти
То будуй.
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18.03.2022 15:57 Відповісти
тепер зрозуміло, що в Україні йде операція, а не війна- газ виявляється ми до сих пір росіянам качаємо. Це якийсь треш. Якщо ви не хочете вимкнути газогін, дайте вибухівку- я його взірву.
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18.03.2022 17:25 Відповісти
Гарна пропозиція.
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18.03.2022 19:05 Відповісти
 
 