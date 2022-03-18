Україна пропонує обмежити транзит російського газу через "Північний потік-1" і переорієнтувати його на ГТС України, - голова ОГТСУ
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Україна проводить активні переговори та консультації з європейськими та американськими партнерами щодо обмеження постачань російського газу в Європу через "Північний потік-1".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на телеканалі ICTV.
"Ми вітаємо санкції проти "Північного потоку-2" і пропонуємо обмежити "Північний потік-1", тому що наразі у Польщі та Україні існують вільні потужності для того, щоб забезпечити додатковий обсяг транзиту через наш газопровід", - заявив голова ОГТСУ.
За його словами, збереження транзиту російського газу через українську ГТС в умовах війни є вкрай важливим фактором, який є додатковою гарантією збереження газотранспортної інфраструктури України від знищення російськими агресорами.
"У нас не існує окремої газопостачальної інфраструктури для місцевих споживачів, у нас вся система працює як єдина, і транзит, і транспортування здійснюється через одні й ті самі газопроводи. Тому для нас транзит під час війни - це своєрідна система ППО", - наголосив Макогон.
Як він зазначив, з початку війни транзит російського газу через ГТС України становить 109 млн куб. м на добу, що відповідає законтрактованим обсягам.
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Слава Україні!
На себя надо посмотреть сначала, а потом претензии к немцам. Иначе им никак не удастся объяснить почему это украинцам можно а им нельзя.
Як бачимо, це виведе з ладу всю систему. Газу не буде ні в кого
а нам треба підняти ціну прокачки в декілька разів та включити ціну прокачки в граничну ціну газу в Європі:
і німці будуть ситі (ціна на газ не зміниться)
і кацапи нікуди не дінуться - їм треба продавати той газ
нашим барыгам лишь бы зарабатывать.
ну да! хай росія і дальше качає газ в європу, заробляє великі прибутки, щоб мати змогу на ці гроші проти нас воювати!
а ми будемо в росії на підсосах! будемо радуватись, що можемо заробити на транспортуванні російського кривавого газу в європу! ми хоть на ці гроші зможемо купити зброю для оборони!
хай йде війна! росія хай заробляє на озброєння! а ми будемо заробляти на оборону! і хай дальше буде мясорубка і гинуть люди!
и россия потратит на войну против нас миллиард! а мы потратим 5% от миллиарда на оборону!
и кто выиграет?!
****** у тебя мышление!
Таким образом можно будет брать газ с ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта.
запасы газа россии - 50 млрд.
запасы газа катара - 25 млрд.