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Акцент висвітлення змінюється. Китайські ЗМІ частіше повідомляють про вторгнення Росії в Україну, - NYT

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

китай

З початку військового вторгнення Росії в Україну китайська сторона намагалася публічно дистанціюватися від війни, не критикуючи президента РФ Володимира Путіна. Але в останні дні головний новинний гігант Китаю, схоже, змінює риторику щодо конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

Повідомляється, що акцент висвітлення війни Росії проти України зміщується з вихваляння російської військової потужності в бік мирних переговорів і висвітлення інформації про жертви ударів по мирному населенню.

Також популярність російської пропаганди впала в китайській соціальній мережі Weibo. Напередодні єдиним топовим матеріалом Weibo про війну був виступ президента України Володимира Зеленського перед Конгресом США.

На думку професора міжнародних відносин в університеті Женьмінь в Пекіні Ши Іньхуна, це свідчить про зрушення в офіційному дискурсі Китаю.

"Це засновано на зміні громадської думки на материковому Китаї", - зазначив він.

Як пише NYT, в перші дні війни на державному каналі телекомпанії CCTV в основному підкреслювалося панування російських збройних сил в "операції" на території України. Але на цьому тижні з'явилося більше сюжетів за участю Зеленського і прямі згадки про напад з боку Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден закликає Цзіньпіна використати вплив на РФ, щоб зупинити війну в Україні, - Держдеп

Аналогічний зсув спостерігається в Інформаційній політиці CGTN America - глобального підрозділу Державної телерадіомовної компанії Китаю.

"Те, чому Китай симпатизує, - це не Україна як суверенна держава, а український народ", - уточнив професор Ши.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Профессор Талк


@SergejTalk

·
3 ч



Немецкая Welt: продвижение русских остановилось совершенно. Если так продолжится и дальше, их ожидает катастрофа!
Немцы знают в таких делах толк.
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18.03.2022 15:40
+7
довга війна китаю взагалі не впала ні з якого боку!
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18.03.2022 15:42
+7
Косоглазые начинают открывать глаза шире.
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18.03.2022 15:43
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Профессор Талк


@SergejTalk

·
3 ч



Немецкая Welt: продвижение русских остановилось совершенно. Если так продолжится и дальше, их ожидает катастрофа!
Немцы знают в таких делах толк.
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18.03.2022 15:40 Відповісти
довга війна китаю взагалі не впала ні з якого боку!
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18.03.2022 15:42 Відповісти
Товарищ Си таки сделал правильный выбор?
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18.03.2022 15:42 Відповісти
Ні! І далі буде намагатись всидіти на 2-х стільцях. Але, якщо, все таки дійде до того, що Китаю доведеться обирати між Росією та США, боюсь що вибір буде - РФ. Дай Бог помиляюсь.
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18.03.2022 16:03 Відповісти
Ніколи Китай не піде проти Америки!
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18.03.2022 16:15 Відповісти
Він і так, вже більше 20 років проти США. Китай - це антиСША.
Подивіться, як голосує Китай по будь-який резолюції ООН, за останні років 20.
До активної фази війни, поки що не дійшло, але це тільки тому, що в США та Китаї живуть адекватні люди.
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18.03.2022 16:20 Відповісти
Товарищ Байден и разведка очень помогли ему сделать правильный выбор!
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18.03.2022 16:13 Відповісти
Китай зараз мабуть дуже сильно зайнятий плануванням нової військової компанії , Примор'я хоче повернутися в радную гавань
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18.03.2022 15:42 Відповісти
Якщо і планував, то передумав)
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18.03.2022 15:45 Відповісти
Косоглазые начинают открывать глаза шире.
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18.03.2022 15:43 Відповісти
Товарисч Си оказался чистоплюем .
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18.03.2022 15:46 Відповісти
кажется они догадываются кто такой *****
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18.03.2022 15:49 Відповісти
Украинский народ?
Згода
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18.03.2022 15:49 Відповісти
Китай никогда не будет союзником слабака, банкрота и уже по факту проигравшей стороны. Дальше можно не рассуждать какую сторону выберет Китай.
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18.03.2022 17:08 Відповісти
Путін обманув Китай, лапши їм навішав на вуха.
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18.03.2022 19:49 Відповісти
І ще, Путін своїми діями підірвав "Олімпійські ігри", які вийшли на другий план.
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18.03.2022 19:51 Відповісти
 
 