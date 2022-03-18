Затримали ексчиновника Фонду держмайна. Передавав ворогу дані про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Києві за державну зраду затримали колишнього першого заступника голови Фонду держмайна. Чоловік під час війни передавав окупантам дані про розміщення військових і техніки Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора у Telegram.
"Колишній перший заступник голови Фонду державного майна України поширював ідею зміни територіальної цілісності України та сприяв окупантам у проведенні агресивної війни", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що чоловік з 24 лютого по 16 березня, перебуваючи у Києві, у месенджерах долучився до антиукраїнських чатів і передавав представникам Росії та терористам "ДНР/ЛНР" дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України.
Зазначається, що затриманий мав військову освіту і усвідомлював, що передані ним дані будуть використані ворогом для подальших бомбардувань мирних міст.
Підозрюваного затримали. Під час обшуку у нього виявили і вилучили пістолети, набої, гранати і мобільний телефон.
Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді, а також незаконному придбанні і зберіганні зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 111, ст. 263 КК України).
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
"Я в шоке. Я в отчаянии. Я требую от Верховного главнокомандующего немедленных кадровых решений. Немедленных!", - написал Друзенко.
Он пояснил, что сумел найти дефицитные бронированные "скорые машины" и спонсора, который готов проплатить их приобретение и доставку в Украину. Однако Минобороны, которое не имеет транспорта для вывозки раненных несмотря на восьмой год войны, заблокировало поставки "скорых" в Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова.
"Еще раз. Есть "скорые", стоимостью более $100 тыс. каждая. Есть человек, всемирно известный американский бизнесмен, который их оплатит. Есть FedEx, готовый их доставить в Польшу за свой счет. И есть командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко», - отметил Друзенко.
По его словам, Остащенко сказала, что ничем не может помочь, когда он к ней обратился с просьбой дать согласие на доставку в Украину бронированных "скорых".
В связи с этим, волонтер потребовала от президента уволить Остащенко с занимаемой должности, ведь от ее решения зависит жизнь многих украинцев на передовой линии фронта.
Позже Друзенко обновил пост и добавил, что на его заявление отреагировал министр обороны Алексей Резников.
"Надеюсь, что удастся оперативно уладить вопрос. Буду информировать", - подытожил волонтер.
Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко стала первой женщиной, занявшей пост командующего в Вооруженных силах Украины.
В марте 2014-го года мы с Дмитрием Марченко искали броники для 79-й бригады. Мы покупали плиты на Темп-3000, а в Вознесенске нам шили плитоноски. За полтора месяца мы обеспечили всю бригаду…
В марте 2022 года снова броников нет. Нет их по той причине, что Марченко посадили в тюрьму по абсолютно фейковому подозрению, и мы собирали деньги на уплату залога. Плиты теперь мы покупаем в Финляндии, а плитоноски будут шить во Львове.
* * *
А теперь, ***, я озверел и напишу как есть…
Какая-то скотина сегодня позвонила адвокатам и предложила сделку: Марченко изменят меру пресечения, а деньги залога он передает в фонд прокуратуры! ФОНД ПРОКУРАТУРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ АРМИИ! ШТА, ***?!
Есть ФИО этой скотины, есть мобильный телефон этой скотины. И я точно знаю, что когда наберется достаточное количество репостов, эта скотина прочтет этот пост.
Пока что обратимся к нему через ФБ.
Так вот, Ильяс, ты идешь вслед за российским кораблем. И у тебя, вместе с твоими прокурорскими вы*лядками, считанные часы на то, чтобы закрыть дело по Марченко, ОФИЦИАЛЬНО принести извинения и вернуть 20 миллионов гривен. Не застявляй нас, Ильяс, делать следующий шаг, будет больно. Мы не боялись вас тогда и уж точно мы не боимся вас сейчас. И мы умеем быстро и эффективно тратить деньги на поддержку армии, платежка ниже.
А броники… да… после победы каждый из вас прокурорских и дбровских ответит по полной.
Юрий Бирюков