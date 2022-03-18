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Затримали ексчиновника Фонду держмайна. Передавав ворогу дані про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрада

У Києві за державну зраду затримали колишнього першого заступника голови Фонду держмайна. Чоловік під час війни передавав окупантам дані про розміщення військових і техніки Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора у Telegram.

"Колишній перший заступник голови Фонду державного майна України поширював ідею зміни територіальної цілісності України та сприяв окупантам у проведенні агресивної війни", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що чоловік з 24 лютого по 16 березня, перебуваючи у Києві, у месенджерах долучився до антиукраїнських чатів і передавав представникам Росії та терористам "ДНР/ЛНР" дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України.

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Зазначається, що затриманий мав військову освіту і усвідомлював, що передані ним дані будуть використані ворогом для подальших бомбардувань мирних міст.

Підозрюваного затримали. Під час обшуку у нього виявили і вилучили пістолети, набої, гранати і мобільний телефон.

Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді, а також незаконному придбанні і зберіганні зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 111, ст. 263 КК України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Топ коментарі
+54
А знаете… У меня жесточайшее дежавю.

В марте 2014-го года мы с Дмитрием Марченко искали броники для 79-й бригады. Мы покупали плиты на Темп-3000, а в Вознесенске нам шили плитоноски. За полтора месяца мы обеспечили всю бригаду…

В марте 2022 года снова броников нет. Нет их по той причине, что Марченко посадили в тюрьму по абсолютно фейковому подозрению, и мы собирали деньги на уплату залога. Плиты теперь мы покупаем в Финляндии, а плитоноски будут шить во Львове.

* * *

А теперь, ***, я озверел и напишу как есть…

Какая-то скотина сегодня позвонила адвокатам и предложила сделку: Марченко изменят меру пресечения, а деньги залога он передает в фонд прокуратуры! ФОНД ПРОКУРАТУРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ АРМИИ! ШТА, ***?!

Есть ФИО этой скотины, есть мобильный телефон этой скотины. И я точно знаю, что когда наберется достаточное количество репостов, эта скотина прочтет этот пост.

Пока что обратимся к нему через ФБ.

Так вот, Ильяс, ты идешь вслед за российским кораблем. И у тебя, вместе с твоими прокурорскими вы*лядками, считанные часы на то, чтобы закрыть дело по Марченко, ОФИЦИАЛЬНО принести извинения и вернуть 20 миллионов гривен. Не застявляй нас, Ильяс, делать следующий шаг, будет больно. Мы не боялись вас тогда и уж точно мы не боимся вас сейчас. И мы умеем быстро и эффективно тратить деньги на поддержку армии, платежка ниже.

А броники… да… после победы каждый из вас прокурорских и дбровских ответит по полной.

Юрий Бирюков
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18.03.2022 15:55
+32
Глава Центра конституционного моделирования, один из основателей Первой добровольческой мобильной больницы Геннадий Друзенко пожаловался, что Командование Медицинских сил ВСУ блокирует поставку бронированных «скорых» из-за границы. Об этом он сообщил в Facebook.

"Я в шоке. Я в отчаянии. Я требую от Верховного главнокомандующего немедленных кадровых решений. Немедленных!", - написал Друзенко.

Он пояснил, что сумел найти дефицитные бронированные "скорые машины" и спонсора, который готов проплатить их приобретение и доставку в Украину. Однако Минобороны, которое не имеет транспорта для вывозки раненных несмотря на восьмой год войны, заблокировало поставки "скорых" в Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова.

"Еще раз. Есть "скорые", стоимостью более $100 тыс. каждая. Есть человек, всемирно известный американский бизнесмен, который их оплатит. Есть FedEx, готовый их доставить в Польшу за свой счет. И есть командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко», - отметил Друзенко.

По его словам, Остащенко сказала, что ничем не может помочь, когда он к ней обратился с просьбой дать согласие на доставку в Украину бронированных "скорых".

В связи с этим, волонтер потребовала от президента уволить Остащенко с занимаемой должности, ведь от ее решения зависит жизнь многих украинцев на передовой линии фронта.

Позже Друзенко обновил пост и добавил, что на его заявление отреагировал министр обороны Алексей Резников.

"Надеюсь, что удастся оперативно уладить вопрос. Буду информировать", - подытожил волонтер.

Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко стала первой женщиной, занявшей пост командующего в Вооруженных силах Украины.
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18.03.2022 15:52
+28
Так и знал что в этом фонде разбазаривания госимущества одни мудаки работают!
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18.03.2022 15:53
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Глава Центра конституционного моделирования, один из основателей Первой добровольческой мобильной больницы Геннадий Друзенко пожаловался, что Командование Медицинских сил ВСУ блокирует поставку бронированных «скорых» из-за границы. Об этом он сообщил в Facebook.

"Я в шоке. Я в отчаянии. Я требую от Верховного главнокомандующего немедленных кадровых решений. Немедленных!", - написал Друзенко.

Он пояснил, что сумел найти дефицитные бронированные "скорые машины" и спонсора, который готов проплатить их приобретение и доставку в Украину. Однако Минобороны, которое не имеет транспорта для вывозки раненных несмотря на восьмой год войны, заблокировало поставки "скорых" в Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова.

"Еще раз. Есть "скорые", стоимостью более $100 тыс. каждая. Есть человек, всемирно известный американский бизнесмен, который их оплатит. Есть FedEx, готовый их доставить в Польшу за свой счет. И есть командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко», - отметил Друзенко.

По его словам, Остащенко сказала, что ничем не может помочь, когда он к ней обратился с просьбой дать согласие на доставку в Украину бронированных "скорых".

В связи с этим, волонтер потребовала от президента уволить Остащенко с занимаемой должности, ведь от ее решения зависит жизнь многих украинцев на передовой линии фронта.

Позже Друзенко обновил пост и добавил, что на его заявление отреагировал министр обороны Алексей Резников.

"Надеюсь, что удастся оперативно уладить вопрос. Буду информировать", - подытожил волонтер.

Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко стала первой женщиной, занявшей пост командующего в Вооруженных силах Украины.
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18.03.2022 15:52 Відповісти
***** ******** , растрелять как предателя .
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18.03.2022 16:25 Відповісти
Так и знал что в этом фонде разбазаривания госимущества одни мудаки работают!
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18.03.2022 15:53 Відповісти
На палю!
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18.03.2022 15:53 Відповісти
А знаете… У меня жесточайшее дежавю.

В марте 2014-го года мы с Дмитрием Марченко искали броники для 79-й бригады. Мы покупали плиты на Темп-3000, а в Вознесенске нам шили плитоноски. За полтора месяца мы обеспечили всю бригаду…

В марте 2022 года снова броников нет. Нет их по той причине, что Марченко посадили в тюрьму по абсолютно фейковому подозрению, и мы собирали деньги на уплату залога. Плиты теперь мы покупаем в Финляндии, а плитоноски будут шить во Львове.

* * *

А теперь, ***, я озверел и напишу как есть…

Какая-то скотина сегодня позвонила адвокатам и предложила сделку: Марченко изменят меру пресечения, а деньги залога он передает в фонд прокуратуры! ФОНД ПРОКУРАТУРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ АРМИИ! ШТА, ***?!

Есть ФИО этой скотины, есть мобильный телефон этой скотины. И я точно знаю, что когда наберется достаточное количество репостов, эта скотина прочтет этот пост.

Пока что обратимся к нему через ФБ.

Так вот, Ильяс, ты идешь вслед за российским кораблем. И у тебя, вместе с твоими прокурорскими вы*лядками, считанные часы на то, чтобы закрыть дело по Марченко, ОФИЦИАЛЬНО принести извинения и вернуть 20 миллионов гривен. Не застявляй нас, Ильяс, делать следующий шаг, будет больно. Мы не боялись вас тогда и уж точно мы не боимся вас сейчас. И мы умеем быстро и эффективно тратить деньги на поддержку армии, платежка ниже.

А броники… да… после победы каждый из вас прокурорских и дбровских ответит по полной.

Юрий Бирюков
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18.03.2022 15:55 Відповісти
Лишили человека куска хлеба, вот он с голодухи к ворогу и попер. Надо ж ему чем-то харчеваться, так бы сидел на посаде, крал свое и бегал в вышиванке за Украину.
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18.03.2022 15:57 Відповісти
через суд восстановится, с компенсацией
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18.03.2022 16:03 Відповісти
Якби ж то куска хліба... А то ж яхти, вілли, літачки. Не розуміють, що жерти в три горла небезпечно, бо дупа ж одна!!!
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18.03.2022 16:45 Відповісти
у нас что дефицит гиляк в стране? Зачем эту мразь затримували?
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18.03.2022 16:03 Відповісти
да они там все такие или через одного..., им ваще пофиг от кого деньги брать и за что... и таких чиновников, которые лишились кормушки и готовы родину продать за 30 сребреников, просто дофига...
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18.03.2022 16:06 Відповісти
дать 15 лет безоговорочно!!!
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18.03.2022 16:06 Відповісти
Тільки зашморг.Краще на палю.
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18.03.2022 16:15 Відповісти
Какие 15 лет! Они нарожают себе подобных! Расстрел!
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18.03.2022 16:47 Відповісти
Бондар, не?
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18.03.2022 16:08 Відповісти
боже, яке ганьбище. Єрмака ще перевірте, які дані ВІН передавав своїм хазяїнам.
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18.03.2022 16:22 Відповісти
За законом військового стану: допитали, та розстріляти.
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18.03.2022 16:23 Відповісти
Своими предателями Украина прославилась еще во второй мировой войне. Стрелять их нужно сразу. Из-за них гибнут тысячи невинных.
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18.03.2022 16:45 Відповісти
Иногда, лучше молчать и казаться идиотом, чем открыть рот - и окончательно развеять сомнения. Расскажи еще о зверствах бандеровцев.
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18.03.2022 17:27 Відповісти
По твоему если предатели свои значит нужно молчать? Нечего мне рот закрывать, это правда, хотя и горькая...
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18.03.2022 18:05 Відповісти
І кого твій дід тоді зрадив?
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18.03.2022 18:40 Відповісти
А под залог уже не практикуется...?
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18.03.2022 16:45 Відповісти
и кто ж его туда поставил ... у него же мозгов совсем нет, а сколько осталось еще тех, кто хоть каплю самосохранения имеет ...
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18.03.2022 17:14 Відповісти
Надо всех чиновников перед вступлением на должность прогонять через пять детекторов лжи. И если хоть один сработает - гнать поганой метлой.
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18.03.2022 18:25 Відповісти
а якщо цього Іллю з прокуратури просто зарізати?
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18.03.2022 17:18 Відповісти
 
 