ДМС відновлює роботу. Українці можуть знову робити закордонні паспорти та ID-картки

З 15 березня територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, які знаходяться в безпечних районах, де не ведуться активні бойові дії, відновлюють роботу з прийому та надання адміністративних послуг, зокрема, документів для оформлення ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання.

Про це повідомляє Державна міграційна служба на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

Окрім цього, ДМС здійснюватиме вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки, продовжуватиме строк дії закордонних паспортів та вноситиме відомості про дітей, зокрема, йдеться про вклеювання фотокартки до закордонного паспорта батьків, що дає можливість громадянам вільно перетинати кордон, рятуючись від війни.

Відтепер громадяни, які втратили документи або строк дії яких закінчився, можуть звертатися до визначеного органу ДМС, які працюють з урахуванням дотримання безпеки умов воєнного стану.

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Також, у ДМС нагадують, що оформлення документів можливо здійснити в будь-якому територіальному органі чи підрозділі ДМС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Оскільки ситуація щодо роботи територіальних органів ДМС на сьогодні є динамічною, дізнатися про графік їх роботи можливо, зателефонувавши до відповідних територіальних органів. Номера телефонів ви можете знайти тут.

