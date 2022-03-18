Зеленський - західним лідерам: "Ракети РФ не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити корисні поставки"

Україна не має адекватної протиракетної зброї і їй бракує бойової авіації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові збивають російські ракети настільки, наскільки можуть, адже не мають адекватної протиракетної зброї. Про це голова держави сказав у відеозверненні 18 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Настільки, наскільки можемо, збиваємо російські ракети. Знищуємо їхні літаки та гелікоптери. І це при тому, що ми поки не маємо адекватної протиракетної зброї. Передової зброї. Нам недостатньо бойової авіації. Але в нас є мета, чиста й справедлива – захистити наших людей, нашу державу", – сказав Зеленський.

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"Безперечно, будемо й надалі робити все, що ми можемо. Будемо ще гучніше нагадувати деяким західним лідерам, що це буде моральною поразкою для них, це буде знищенням їхнього престижу, якщо Україна не отримає передової зброї, яка реально врятує життя тисяч наших людей. Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити справді корисні поставки", – наголосив президент України.