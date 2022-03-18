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Обговорюємо з партнерами достатньо вагомий пакет санкцій проти РФ. Вони мають відчувати, що кожна ракета чи постріл мають свою ціну, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Доки триває війна Росії проти України, санкції проти РФ повинні постійно посилюватися.

Про це повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в мене насичений переговорний день. Урсула фон дер Ляєн, Президентка Єврокомісії. Шарль Мішель, Президент Європейської ради. Великий друг України – премʼєр-міністр Великої Британії Джонсон", - зауважив глава держави. 

За його словами, тематика зрозуміла. По-перше, це конкретні кроки, які дадуть Україні ще більше сил, не тільки безпосередньо для оборони, а й для економіки. 

"По-друге, обговорюємо наступний пакет санкцій проти Росії. Достатньо вагомий. Щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожна бомба, кожен постріл мають свою ціну. Для російського бюджету, для російських компаній, для російських амбіцій та для конкретних людей, які уособлюють російську владу. І поки не буде миру для України, санкції проти Росії повинні стабільно зростати", - додав Зеленський. 

Також читайте: "Найбільша санкція, яку росіяни почали відчувати у світі, - це зневага і ненависть", - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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В росии уже начались бои. Пока только в магазинах и за сахар, соль, спички.
Но, как говорится - с почином !!!!1
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18.03.2022 16:02 Відповісти
але,на жаль,військові заводи росії працюють цілодобово
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18.03.2022 16:03 Відповісти
без мікросхем? та у них вже ваз став.
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18.03.2022 16:07 Відповісти
У ЗМІ вони так працюють- і ФСьо!
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18.03.2022 16:08 Відповісти
Нечего там уже обговаривать .Есть старый и проверенный способ по развалу совка .Это обвал цены на нефть и газ , а так же перестать снабжать Раху валютой .И через неделю будет Пукин-капут .
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18.03.2022 16:04 Відповісти
дави мордор Зеленский что есть сил ! я не твой избиратель но сейчас я на твоей стороне пока ты ЗА Украину !!!
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18.03.2022 16:14 Відповісти
 
 