Батько та син намагалися вдати з себе багатодітних татусів для виїзду за кордон, - Держприкордонслужба. ФОТО
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Прикордонники Чопського загону завадили незаконному виїзду з країни двох військовозабов'язаних чоловіків, які видавали себе за багатодітних батьків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Сьогодні вночі у пункт пропуску "Ужгород" на виїзд з України прибули двоє чоловіків – батько та син. На контроль разом з паспортами обидвоє надали по три свідоцтва про народження дитини.
Відповідно до рішення уряду, чоловіки, які мають на утриманні троє або більше дітей, мають право на виїзд за межі України у воєнний час. Тож "кмітливі" чоловіки вирішили скористатися цією нормою законодавства і вдати з себе багатодітних батьків.
"Під час перевірки документів прикордонники встановили, що п’ять з шести свідоцтв про народження підроблені. Липові документи встановленим порядком передано співробітникам Нацполіції. Чоловіків через кордон не пропустили", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в діях чоловіків вбачаються ознаки правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".
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И да, я тоже не хочу убивать, но буду. Не я это выбирал.
так что это нарушение законов в военное время-ну думаю чем это должно грозить все знают (при Сталине-это расстрел на месте)
Да и не факт ,что их кто то куда то призывал-призывают сейчас пока только с боевым опытом и без боевого ,если специальность нужная в дефиците
чи подвійні станддарти?
Так, подвійні стандарти! більшість жінок не хочуть щось йти ні воюіати, ні вгоспіталі, ни в тил .. а всіх мужчин женуть примусово, не питаючи , де він хоче бути. ... .. поки буде тако порушення Конституції державою, иа самими жінками . ......
а від простих мужчин немає чого вимагати, котрих примушують захищати те, до чого вони відношення не мали та мати не будуть після війни.. коли, як показує практика, знову вернеться олігархат і засяде на свої теплі місця в канторах та в адміністраціях, і знову простий люд будуть законами та податками давити.... ..
ну, і про жінок вже говорив... мають права, а обовязків немають, мужчини мають обовязкі - прав позбавлені.
Ось і думай...
"Я ніколи і нікому не віддам рідного дому...."
Представим себе абстрактную страну, без привязке к какой либо конкретике.
Кто-то пообещал стране золотые горы.
Его избрали президентом.
Он всех обманул и не выполнил обещаний.
А потом началась война.
Если в этом случае я отказываюсь принимать какое либо вообще участие в этом, что мне делать ?
Так что вопрос твой верный...
И даже в этом случае правильный человек записал меня в ОРДЛО.
Если бы я поставил вопрос конкретно, в лучшем случае назвали бы агентом кремля, а в худшем ещё бы и забанили
тоесть, он уже покащывает своб слабость... потому что он принуждает унижениями, исклоблениями, вешанием ярлыков... занимается демагогией, чтобы психологически заставить тебя сменить свое мнение, при этом са. не модет опровергнкть твое мнение, и контраргументировать. иными словами он нарушает статью не только 24, а и 34... он запрещаеть иметь мнение, отличное от его, навязывает свое безапеляционно...
а в реале он тебя будет готов за твою позицию адекватнуюю убить....
Дракон потому что он ..
А забанили... то да. я вот эти комменты пишу на свой страх и риск.. ибо уже банили и по таким комметам, и где критика зеленых действий... это иронично, но сайт так и называется )))))). афоризмы вспоминаются соответствующие.
Меня банили много раз и в большинстве случаев за адекватные вопросы, которые ставили под сомнение дичь в статьях или комментариях.
Домена .da вроде не существует, может я ошибаюсь.
Но его стоило бы придумать, даже ради одного сайта.
і цей.. "гендер" це взагалі штучне слово, яке є маніпулятивним, як соціальний конструкт, чисто видумка .. не знаю кого лівих, правих, лібералів.. бацдеже.. бо є дві статті на світі.. але одна привілейована, інша - в якості гарматного мяса... тому і є війна..
поясню логіку.. От кацапня.. мужчин там примушують йти на смерть, а за дитинства їх виховують хто? матері, жінки, котрі теж є і цьому плані привілєйовані, і підтримують статус мудчини, як мяса га бойню.. бо пацанам малим в голову внедряють "ти должен умереть".. виростають - те ж саме... "мужык защитник, должен, а я прынцеска".. а самі то не хочуть, жінки, йти ні в армію, ні працювати важко в шахту, напр.... Вони ж вище цього. І внедряють "ти должен обеспечивать семью" ну, а сімья це ж жінка та діти, а мужчина туди не включений ))) І самі то не хочуть бути кормилицями... Далі, через те, що внедряється це все то і внедряється рабське мислення, та рабська свідомість... а мужчини по природі дещо конкуруючі. от і виходить, йдуть воювати, щоби доказати, що вони круті, воїни, сильніші за когось, щоби перед бабами випендритись, похвастатись трофеями,.. зо вони сімейники, що кращі за інші нації і т.д. тому їх, рабів, легко послати в іншу країну на вбивство і згущання над іншими... тому вони і мародерствують... тому ними легко маніпулювати, бо в них немає чоловічого та людського достоїнства, бо вони кожному щось "должні", з дитинства... таке буде і в нас, якщо не припиниться дискримінація по статевому признаку, або буде інше.. (це ж психологія... ) - що ніхто не захоче захищати те серидовище, в якому він ніхто! коли ж жінки їхньої уоаїни вважають їх, мужчин, гарматним мясом, які повинні за їхні жопи страдати та вмирати.
Подібна аналогія з депутатами, хто привладі "(хоча мають бути слугами народу)... як жирувати то вони перші, а як на передову.. то вони шмиг з країни. вттхомирилось... вони знову тут як тут... "де моя велика ложка?"....
При такому розкладі....
Я молдован
Живу в Молдове
У меня паспорт только Молдовы, в отличии от большинства псевдопатриотов, в том числе и президента Молдовы.
И да она обманула избирателей хотя бы в том, что ничего не сделала для своей страны и лично мне плевать, что ей помешало - Путин или инопланетяне.
Завтра утром у неё начнутся месячные и она объявит войну.
Почему я должен в этом участвовать ?