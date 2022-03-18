"Уряд Данії готовий надати солдатів для миротворчої місії в Україні", - Бьодсков

Данія готова відправити військових в Україну в рамках миротворчої місії. З такою заявою виступив міністр оборони Данії Мортен Бьодсков, після того як Польща виступила з ідеєю такої місії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Уряд Данії готовий надати солдатів для миротворчої місії в Україні, якщо це може допомогти покласти край цій кривавій війні", – сказав міністр.

Читайте також: Данці б'ються за Україну всередині Євросоюзу, як вікінги, - Кулеба

"Якщо до цього дійде, Данія готова зробити свій внесок. Ми маємо десятиліття досвіду в цій роботі, і я безперечно вважаю, що Данія може зробити свій внесок і змінити ситуацію на краще", – зазначив він.

Данія також готова якнайшвидше надіслати додаткову допомогу країнам Балтії, якщо це буде необхідно для самооборони.

"Ми маємо значну присутність у країнах Балтії з літаками F16 і солдатами і ми маємо там штаб. Ми готові розглянути будь-які побажання", – сказав Бьодсков.

Читайте також: Польща наступного тижня на самітах НАТО і ЄС оприлюднить пропозицію щодо миротворчої місії в Україні

Як повідомляв Цензор.НЕТ, віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час візиту до Києва у вівторок запропонував направити в Україну миротворчу місію.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО в середу в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні, але в США заявили, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.

Польща готується представити цю пропозицію на самітах НАТО і ЄС.