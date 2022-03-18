Усі європейські порти слід заблокувати для РФ. Російські комерційні судна мають йти за російським військовим кораблем, - Зеленський

Усі європейські порти мають бути заблокованими для російських комерційних суден.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час традиційного зверення до українського народу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний усім громадським ініціативам із різних країн світу, які пропонують обмеження для Росії не тільки на рівні держав, а й на рівні суспільств. Зокрема, вдячний шведській профспілці портових працівників, яка обіцяє не обслуговувати всі судна, повʼязані з Росією. Це правильно. Це хороший приклад, який мають наслідувати всі громадські структури, усі профспілки та бізнес-асоціації", - зауважив глава держави.

За його словами, якщо не зупинити Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни.

"У різних регіонах світу. На різних континентах. Всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів. Діяти треба зараз, щоб усі інші потенційні агресори бачили, що війна – це тільки збитки й жодної вигоди", - попереджає президент.

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"Тому потрібно, щоб усі європейці заблокували порти для усіх російських суден. Щоб усі російські комерційні судна йшли за російським військовим кораблем. Потрібно, щоб усі західні компанії пішли з російського ринку й не прикривали дешевим піаром свою жагу до прибутків попри кров, попри воєнні злочини. Як це роблять, наприклад, Nestle чи Ашан", - додав він.