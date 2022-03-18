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Усі європейські порти слід заблокувати для РФ. Російські комерційні судна мають йти за російським військовим кораблем, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порт

Усі європейські порти мають бути заблокованими для російських комерційних суден.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час традиційного зверення до українського народу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний усім громадським ініціативам із різних країн світу, які пропонують обмеження для Росії не тільки на рівні держав, а й на рівні суспільств. Зокрема, вдячний шведській профспілці портових працівників, яка обіцяє не обслуговувати всі судна, повʼязані з Росією. Це правильно. Це хороший приклад, який мають наслідувати всі громадські структури, усі профспілки та бізнес-асоціації", - зауважив глава держави.

За його словами, якщо не зупинити Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни.

"У різних регіонах світу. На різних континентах. Всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів. Діяти треба зараз, щоб усі інші потенційні агресори бачили, що війна – це тільки збитки й жодної вигоди", - попереджає президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шведська профспілка портовиків оголосила блокаду російських суден

"Тому потрібно, щоб усі європейці заблокували порти для усіх російських суден. Щоб усі російські комерційні судна йшли за російським військовим кораблем. Потрібно, щоб усі західні компанії пішли з російського ринку й не прикривали дешевим піаром свою жагу до прибутків попри кров, попри воєнні злочини. Як це роблять, наприклад, Nestle чи Ашан", - додав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
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18.03.2022 16:26
+9
Нехай в порти Білорусі заходят
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18.03.2022 16:30
+8
Всі кацапські кораблі повинні зайнятися кругосвітним плаванням в пошуках необітаємих островів для причалювання, де можна поповнити запаси води та трави
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18.03.2022 16:29
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а. разве кацапов до сих пор не заблокировали, ведь они нас заблокировали...?
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18.03.2022 16:25 Відповісти
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18.03.2022 16:26 Відповісти
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18.03.2022 16:30 Відповісти
Всі кацапські кораблі повинні зайнятися кругосвітним плаванням в пошуках необітаємих островів для причалювання, де можна поповнити запаси води та трави
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18.03.2022 16:29 Відповісти
А як скінчиться топливо,тоді на веслах,за російським воєнним !
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18.03.2022 16:32 Відповісти
Нехай в порти Білорусі заходят
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18.03.2022 16:30 Відповісти
Не можна забувати про Еритрею та Зімбабву.
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18.03.2022 16:31 Відповісти
Да ещё неизвестно, ушёл ли от берегов Беларуси 6-й флот США, неожиданно припарковавшийся там ещё в июне 14-го.
А то: идите... паркуйтесь..., а можа там занято...
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18.03.2022 18:12 Відповісти
руцке не военный корабль , тоже иди на @уй
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18.03.2022 16:31 Відповісти
Всі рассєйські плавсрєдства, включно з каное та байдарками - ідіть *****!
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18.03.2022 16:32 Відповісти
Согласен с обращением президента, но нужно расширить это список. У рашки не так уж много морских судов под ее флагом. Нужно обьявлять бойкот ВСЕМ судам перевозящим грузы из/ в мордор, не зависимо от порта приписки . Также просить иностранных судовладельцев ( греки, немцы, арабы, индусы ) не брать на работу моряков рашистов. Их места займут филиппинцы, бирманцы, индусы.
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18.03.2022 17:03 Відповісти
мацкалям потрібні не контейнери
а велика цінкова труна
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18.03.2022 17:07 Відповісти
Вопрос - вы в Морской Трибунал обратились, или всё только на видосиках? Если не в курсе до сих пор, там есть Палата упрощенного судопроизводства, так вот это в их компетенции. И решение распространяется на 164 страны + ЕС.
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18.03.2022 17:22 Відповісти
Российские коммерческие суда должны следовать за российским военным кораблем, - Зеленский
===========
Это тот редкий случай, когда я согласен с Зеленским. Зеленский заподозрил, что его окружают русские агенты и сменил спичрайтера?
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18.03.2022 19:56 Відповісти
 
 