Війська РФ обстріляли Авдіївку з "Градів": є поранені та загиблі, - нардеп Магомедов

На Донеччині тривають бої за Авдіївку.

Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов, передає Цензор.НЕТ.

"На Донеччині тривають бої за Авдіївку. Місто обстріляли із систем залпового вогню "Град". Є поранені та загиблі. Пошкоджено багатоповерхові будинки та ТЦ "Лафар", - розповів він.

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