6 047 5
Війська РФ обстріляли Авдіївку з "Градів": є поранені та загиблі, - нардеп Магомедов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Донеччині тривають бої за Авдіївку.
Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов, передає Цензор.НЕТ.
"На Донеччині тривають бої за Авдіївку. Місто обстріляли із систем залпового вогню "Град". Є поранені та загиблі. Пошкоджено багатоповерхові будинки та ТЦ "Лафар", - розповів він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
время
показати весь коментар18.03.2022 16:50 Відповісти Мені подобається 10
Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар18.03.2022 16:52 Відповісти Мені подобається 8
Advokat Savchuk
показати весь коментар18.03.2022 16:54 Відповісти Мені подобається 3
Hanka Panyanka
показати весь коментар18.03.2022 17:03 Відповісти Мені подобається 1
Love Can't Turn Around
показати весь коментар18.03.2022 17:04 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...