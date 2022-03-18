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Війська РФ обстріляли Авдіївку з "Градів": є поранені та загиблі, - нардеп Магомедов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

авдіївка

На Донеччині тривають бої за Авдіївку.

Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов, передає Цензор.НЕТ.

"На Донеччині тривають бої за Авдіївку. Місто обстріляли із систем залпового вогню "Град". Є поранені та загиблі. Пошкоджено багатоповерхові будинки та ТЦ "Лафар", - розповів він.

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Вбивайте цапів без жалю!
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18.03.2022 16:50 Відповісти
ЛАПАТНІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ПРОДОВЖУЮТЬ ВОЮВАТИ З ДІТЬМИ ЖІНКАМИ ТА ІНФРАСРУКТУРОЮ...СМЕРДЮЧІ ПОКИДЬКИ...
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18.03.2022 16:52 Відповісти
"мишебратья, адиннарот, славяне, православие, обшчая культура, исорические корни " - що ****** вата від бомжів до нардепів, так кто же генацидит и ставит на калени народ Данбаса?
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18.03.2022 16:54 Відповісти
нужно, чтобы представители цивилизованного мира ни на миг не забывали, что они имеют дело с шайкой оголтелых убийц и мерзавцев под предводительством оголтелого бесноватого фюрера, для которых "воинская доблесть" состоит в убийстве мирных граждан, в разрушении мирных городов и уничтожении культуры других народов... все..., в этом их суть и предназначение, и что представители цивилизованного мира в любой момент могут стать следующими...
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18.03.2022 17:03 Відповісти
"Отстаньте от нас,мы свой выбор сделали."- любил повторять мой сосед по даче в Авдеевке.Сейчас наверное по-другому закукарекает.
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18.03.2022 17:04 Відповісти
 
 