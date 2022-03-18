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Сі Цзіньпін заявив Байдену, що війна в Україні не в інтересах Китаю: "Це те, чого ми не хочемо бачити"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден,цзіньпін

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив у п'ятницю президенту США Джо Байдену, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.

Про це повідомили державні ЗМІ Китаю після розмови двох лідерів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За інформацією китайських медіа, Сі Цзіньпін сказав у розмові з Байденом по відеозв’язку, що міждержавні відносини не повинні перейти у стадію конфронтації, а конфлікти та конфронтації не відповідають жодним інтересам.

"Українська криза - це те, чого ми не хочемо бачити", - цитують держЗМІ китайського лідера.

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Згідно з повідомленнями, Сі Цзіньпін сказав, що Китай і Сполучені Штати повинні спрямовувати двосторонні відносини в правильному напрямку, і обидві сторони також повинні брати на себе належну міжнародну відповідальність і докладати зусиль для миру в усьому світі.

Адміністрація Байдена раніше публічно і приватно попереджала, що Пекін зіткнеться з жахливими наслідками, якщо надасть матеріальну підтримку війні президента Росії Володимира Путіна в Україні.
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Топ коментарі
+28
Прямо лещатами доводиться з китайців це витягати.
Коли фуйла на червоний фонарь викличеш ?
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18.03.2022 17:27
+23
Передайте узкоглазому,что это война.
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18.03.2022 17:28
+19
Ми спостерігаємо історичний момент - перетворення, вірніше оформлення по факту кацапстану з другої потуги у світі на... А от на яку, буде видно за результатами війни. А щойно другою потугою власне став Китай.
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18.03.2022 17:28
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Прямо лещатами доводиться з китайців це витягати.
Коли фуйла на червоний фонарь викличеш ?
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18.03.2022 17:27 Відповісти
А ти хочеш, щоб всі рубали прямо? Ох і наївне дитя...
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18.03.2022 19:34 Відповісти
Ми спостерігаємо історичний момент - перетворення, вірніше оформлення по факту кацапстану з другої потуги у світі на... А от на яку, буде видно за результатами війни. А щойно другою потугою власне став Китай.
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18.03.2022 17:28 Відповісти
В новой Ялте, про которую так мечтало пуйло, его место и место его недорейха будет на параше.
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18.03.2022 19:47 Відповісти
Передайте узкоглазому,что это война.
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18.03.2022 17:28 Відповісти
А йому побую, його хвилює саме криза. Так що китайчики нас підтримують виключно через те, що війна для них криза, через дії ВВХ, а не через те що ВВХ тут українців вбиває.

Сподіваюсь лише на те, що криза для Китаю дуже сильна, та вони також почнуть валити рашкованів
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18.03.2022 17:38 Відповісти
Какой кризис, опудало.? Там война.
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18.03.2022 17:30 Відповісти
три мавпочки:
"нічого не бачу"
"нічого не чую"
"нічого нікому не скажу"

але пуйло як почне бавитися ядерними ракетами знесе і їх2
чи вони на іншому глобусі сидять?
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18.03.2022 17:32 Відповісти
"міждержавні відносини не повинні перейти у стадію конфронтації"

И именно поэтому китаёзы катали свой авианосец под боком у Тайваня сегодня?
"киздеть - не мешки ворочать" (С) народная мудрость.
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18.03.2022 17:32 Відповісти
Хай москалі сірниками запасаються.
Щоб в зеньки свої вставляти
Слава нації.
Смерть москалям
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18.03.2022 17:33 Відповісти
в кто потом с китайцами будет воевать, ты?
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18.03.2022 18:07 Відповісти
"То, чего мы не хотим видеть" - ответ из разряда "и вашим - и нашим". Видеть не хотим, пусть скорее уже россия как-то его закончит побыстрее. Китайская народная хитромудрость.
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18.03.2022 17:36 Відповісти
Цісю))) все норм...Китай має свою філософію і бачення...й йому як нікому вигідно обговорити китайсько-український кордон

Пам'ятайте вислів про "берег річки й труп ворога"?!) Так отож....
***** тільки що було послане на російський корабель...
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18.03.2022 17:36 Відповісти
Думаю реальних домовленостей США та Китаю ми в ЗМІ не почуємо. Але дуже сподіваюсь, що амери запропонували щось, що повністью відверне Китай від рашки
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18.03.2022 17:40 Відповісти
Китай сам в ах*е что пуйленышь так облажался в Украине и такая мировая реакция на войну лаптеногих.У них с парашой были совсем другие планы.Тайвань там по шумок.
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18.03.2022 17:44 Відповісти
на раша ресурсах спят и видят что китай захватит тайвань
ну ну, я посмотрю как им спокойно дадут это сделать
хитрые китайцы "конфронтация"
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18.03.2022 17:46 Відповісти
**** подложил Китаю лаптеногую свинью провалом в Украине.уже поздно.Черти на тех болотах этого еще не поняли.у них еще телевизор в нон-стопе с победабесием и без потерь.не удивлюсь если им крутят мультики как лаптеногие уже бегают голышом по луне. и строят там военные базы для. спасения галактики
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18.03.2022 17:59 Відповісти
Пам'ятаєте десь в 2014-2015 роках Євросоюз виділив допомогу в майже 100 млрд дол. допомоги Греції на економіку, тоді в Греції була якась криза.

А США точно не пам'ятаю, виділили 3 трильйона дол. на боротьбу з Коронавірусом, там ще був якийсь скандал, що 100 млрд дол. вкрали корупціонери.

Я все це до чого, вони можуть набагато більше нам допомогти, але поки що нехочуть.
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18.03.2022 17:50 Відповісти
Сі киздить як Фуйло
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18.03.2022 18:01 Відповісти
Желторотики кажется поняли кто такой *****
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18.03.2022 18:08 Відповісти
Байден натякнув, а Сі прикинув: якщо Тайвань для нього виявиться таким же міцним горішком, як Україна для Мордора - то на хіба китайцям увесь цей гемор, втрата бабла-репутації і ганьба на увесь світ, як оце хйло зі своїми холопами вже влипло..?
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18.03.2022 18:09 Відповісти
Было уже одно такое чудо усатое, которое зуб давало что с Беларуси в Украину поедут только трактора. Так что расслабляться рано...
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18.03.2022 18:10 Відповісти
Мне нравится слово "БЫЛО" ,но к сожалению оно есть еще(
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18.03.2022 18:18 Відповісти
Собачку свою уберите нах
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18.03.2022 18:28 Відповісти
Україна стала приводом, до втілення в життя давніх геополітичних планів Заходу. Ці санкції були потрібні, щоб розбити вісь Москва-Пекін.
І ця вісь розбита, Пекін відкочується, відхрещується від підтримки РФ.
Сьогодні телефонні перемовини Байдена і Сі.
Думаю, що там буде вирішуватися питання довгострокового БІПОЛЯРНОГО світу, в якому РФ немає місця.
Так, це для України - Маріуполь це наше Алеппо, наша трагедія, а для Заходу просто зайвий аргумент проти РФ.
І не для того вони (Захід) наклали санкції, щоб їх скасувати. Не будуть вони їх скасовувати навіть якщо Україна попросить.
США вже озвучувало своє бачення санкцій. Вони будуть казати "...пане Путін, ваше щастя не в тому, що ми знімемо санкції, а в тому, що не будемо накладати нових".
Для Заходу настав сприятливий момент для розвалу цієї небезпечної країни, що, на відміну від Китаю керується не економічними вигодами а шизофренічними фантазіями ОДНІЄЇ людини. І Китаю перепадає своєрідний приз - США не будуть заперечувати, щоб Китай взяв у РФ все, до чого дотягнуться руки.
Деякі "експерДи" кажуть, що через рік-півтора після укладення мирного договору, РФ з новими силами, наклепавши ракет і безпілотників нападе на Україну знову.
Ага, нападе.
Головні компоненти нової зброї, а саме електроніка, в РФ не виробляються, а Захід не буде озброювати країну, яка, завоювавши Україну прийде до них, та і Тайвань більше не буде їх постачати.
Все, закінчилась лавочка.
Вже ніякі Ле Пени і інші "прикормленные" не переконають наляканий Захід, що до України у РФ одне ставлення, а до Заходу буде інше.
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18.03.2022 18:45 Відповісти
Буквально это стоит понимать так-Китай принял условия 9а вернее ультиматум) от США и готов торговаться.Вместо поддержки России теперь Китай готов "унять" путина и прекратить войну в Украине.Но Китай пробует тему,чтобы с ним считались и взяли в партнёры как "смотрящие" за порядком в мире...То есть,Китай бздюханул и сдулся,но пытается "сохранить лицо",делая вид,что торгуется.Но уже никак не упоминает претензию на тайвань....США поставили зарвавшегося азиатского муссолини на место..Во всяком случае,на ближнюю перспективу.
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18.03.2022 18:58 Відповісти
Ну тепер так звісно... Як росія обробилась, то вже й відхрещуватись треба...
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18.03.2022 19:13 Відповісти
моцкали поставили китайцев в тупик, те хотели на тайвань напасть, но тут под боком абсолютно рахитская армейка ватостана, которую за два дня можно поставить раком
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18.03.2022 19:53 Відповісти
Китаю нужны Сибирь и Дальний Восток, а не какой-то вшивый Тайвань, где плотность населения еще выше, чем в самом Китае! А Путин, вроде и не против этого! Сливает Зауралье Китаю - и все! А некогда "братский" народ готов научиться палочками щи хлебать и сделать рис основным продуктом питания. Более того, зауральские россияне вроде не против изучать китайский язык и письменность, хоть и сложно все это!
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18.03.2022 20:31 Відповісти
Брешет,основной выгодоприобретатель войны с 14 года-это Китай который **** Рашку получая от нее сырье и нефтегаз по самым низцим ценам в мире
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18.03.2022 22:52 Відповісти
И в этот раз думаю не придпримет что либо Китай, эти существа ждут своего момента.
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19.03.2022 07:31 Відповісти
?
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19.03.2022 08:17 Відповісти
Китай - надто Підступне, імперське утворення...
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19.03.2022 08:20 Відповісти
 
 