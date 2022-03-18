Сі Цзіньпін заявив Байдену, що війна в Україні не в інтересах Китаю: "Це те, чого ми не хочемо бачити"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Глава КНР Сі Цзіньпін заявив у п'ятницю президенту США Джо Байдену, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.
Про це повідомили державні ЗМІ Китаю після розмови двох лідерів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За інформацією китайських медіа, Сі Цзіньпін сказав у розмові з Байденом по відеозв’язку, що міждержавні відносини не повинні перейти у стадію конфронтації, а конфлікти та конфронтації не відповідають жодним інтересам.
"Українська криза - це те, чого ми не хочемо бачити", - цитують держЗМІ китайського лідера.
Згідно з повідомленнями, Сі Цзіньпін сказав, що Китай і Сполучені Штати повинні спрямовувати двосторонні відносини в правильному напрямку, і обидві сторони також повинні брати на себе належну міжнародну відповідальність і докладати зусиль для миру в усьому світі.
Адміністрація Байдена раніше публічно і приватно попереджала, що Пекін зіткнеться з жахливими наслідками, якщо надасть матеріальну підтримку війні президента Росії Володимира Путіна в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Коли фуйла на червоний фонарь викличеш ?
Сподіваюсь лише на те, що криза для Китаю дуже сильна, та вони також почнуть валити рашкованів
"нічого не бачу"
"нічого не чую"
"нічого нікому не скажу"
але пуйло як почне бавитися ядерними ракетами знесе і їх2
чи вони на іншому глобусі сидять?
И именно поэтому китаёзы катали свой авианосец под боком у Тайваня сегодня?
"киздеть - не мешки ворочать" (С) народная мудрость.
Щоб в зеньки свої вставляти
Слава нації.
Смерть москалям
Пам'ятайте вислів про "берег річки й труп ворога"?!) Так отож....
***** тільки що було послане на російський корабель...
ну ну, я посмотрю как им спокойно дадут это сделать
хитрые китайцы "конфронтация"
А США точно не пам'ятаю, виділили 3 трильйона дол. на боротьбу з Коронавірусом, там ще був якийсь скандал, що 100 млрд дол. вкрали корупціонери.
Я все це до чого, вони можуть набагато більше нам допомогти, але поки що нехочуть.
І ця вісь розбита, Пекін відкочується, відхрещується від підтримки РФ.
Сьогодні телефонні перемовини Байдена і Сі.
Думаю, що там буде вирішуватися питання довгострокового БІПОЛЯРНОГО світу, в якому РФ немає місця.
Так, це для України - Маріуполь це наше Алеппо, наша трагедія, а для Заходу просто зайвий аргумент проти РФ.
І не для того вони (Захід) наклали санкції, щоб їх скасувати. Не будуть вони їх скасовувати навіть якщо Україна попросить.
США вже озвучувало своє бачення санкцій. Вони будуть казати "...пане Путін, ваше щастя не в тому, що ми знімемо санкції, а в тому, що не будемо накладати нових".
Для Заходу настав сприятливий момент для розвалу цієї небезпечної країни, що, на відміну від Китаю керується не економічними вигодами а шизофренічними фантазіями ОДНІЄЇ людини. І Китаю перепадає своєрідний приз - США не будуть заперечувати, щоб Китай взяв у РФ все, до чого дотягнуться руки.
Деякі "експерДи" кажуть, що через рік-півтора після укладення мирного договору, РФ з новими силами, наклепавши ракет і безпілотників нападе на Україну знову.
Ага, нападе.
Головні компоненти нової зброї, а саме електроніка, в РФ не виробляються, а Захід не буде озброювати країну, яка, завоювавши Україну прийде до них, та і Тайвань більше не буде їх постачати.
Все, закінчилась лавочка.
Вже ніякі Ле Пени і інші "прикормленные" не переконають наляканий Захід, що до України у РФ одне ставлення, а до Заходу буде інше.