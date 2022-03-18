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Імпорт в Україну всіх необхідних товарів максимально спростять, зокрема продуктів та пального, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фури

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити такий формат рішень, який дасть змогу максимально прискорити постачання всіх необхідних товарів із-за кордону.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Доручив Кабінету Міністрів, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити такий формат рішень, який дозволить максимально прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону. У першу чергу це стосується продуктів харчування, пального та інших товарів, які задовольняють базові потреби суспільства. Війна – не час для того, щоб бюрократи, карʼєристи з різних відомств ускладнювали забезпечення людей", - сказав Зеленський.

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За його словами, влада хоче максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, які необхідні зараз українцям. Якщо для цього треба прибирати податки й акцизи на час воєнного стану, влада готова це зробити. Якщо для цього треба прибрати митників, які не розуміють завдань воєнного часу діяти швидко, – влада це зробить.

"Наші кордони повинні бути відкритими для всього, що потрібно українцям. Чекаю відповідних рішень до кінця дня. А потім – і підтримки від народних депутатів. Бо кожен зараз повинен працювати тільки на українців, тільки на нашу державу, на оборону. Не на амбіції. Не на страхи. Не на бюрократію. Все – для захисту України", - сказав Президент.
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И потечет контрабанда неудержимым потоком, оседая в карманах "своих" барыг, карманных таможенников, ручных налоговиков, и главное, откатов нашему небритому и немытому наполеончику...
Кому война, а кому Юля Тимошенко (бабушка контрабандных схем)
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18.03.2022 17:40 Відповісти
Ты хоть головой думаешь? Если упростят импорт и снизят или уберут налоги какой смысл будет везти товар контрабандой мимо таможни? Вся контрабанда живет именно благодаря налогам и бюрократии
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18.03.2022 17:54 Відповісти
ти не неповіриш - людям потрібні продукти і Воїнам теж, щоб Перемогти....- а кому і в які кишені осяде - і так осідало ....- головне тепер дія....
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18.03.2022 17:56 Відповісти
Панове, все просто. Гуманітарка та цільові постачання різних груп товарів для армії, лікарень, дитячих будинків і т.д. і т.п. і так не обкладався податками та митними сборами.
А те, про що сказав Зеленський, то товар яким будуть торгувати "свої люди". І повірте, ви не побачите знижки на цінниках в магазинах АТБ. Різниця ляже в кармани "своїх людей" та піде "відкатами" на гору.
Я знаю, що кажу.
Після підписання асоціації з ЕС та обнулінням багатьох ставок, ціни для кінцевого покупця не змінилися. Всі гроши лягли в карман "сверхприбылями".
Просто на цій війні "свої люди" дуже добре наживуться
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18.03.2022 18:29 Відповісти
Аж страшно подумати, як "розвернуться" наближені до Зеленського, Єрмака бариги. Потрібний дієвий захист від корупції. Наприклад, відрубувати злодію кисть руки, як колись було у Китаї. Реально допоможе...
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18.03.2022 17:53 Відповісти
Ага, только вчера машина продуктами сутки простояла на таможенном досмотре... Досматривали с пристрастием, т.к. платить таможне отказались. Ничего не нашли, как всегда. Назначение груза - следующий таможенный пост в 20 км. Т.е. спокойно можно было досмотреть при выгрузке. Ничего не меняется!
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18.03.2022 18:58 Відповісти
Самая большая проблема для меня сейчас среди нужных товаров - наполнитель для кошачьего туалета. Никогда бы не поверил, что во время войны буду об этом думать.
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18.03.2022 19:46 Відповісти
 
 