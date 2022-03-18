Імпорт в Україну всіх необхідних товарів максимально спростять, зокрема продуктів та пального, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити такий формат рішень, який дасть змогу максимально прискорити постачання всіх необхідних товарів із-за кордону.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Доручив Кабінету Міністрів, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити такий формат рішень, який дозволить максимально прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону. У першу чергу це стосується продуктів харчування, пального та інших товарів, які задовольняють базові потреби суспільства. Війна – не час для того, щоб бюрократи, карʼєристи з різних відомств ускладнювали забезпечення людей", - сказав Зеленський.

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За його словами, влада хоче максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, які необхідні зараз українцям. Якщо для цього треба прибирати податки й акцизи на час воєнного стану, влада готова це зробити. Якщо для цього треба прибрати митників, які не розуміють завдань воєнного часу діяти швидко, – влада це зробить.

"Наші кордони повинні бути відкритими для всього, що потрібно українцям. Чекаю відповідних рішень до кінця дня. А потім – і підтримки від народних депутатів. Бо кожен зараз повинен працювати тільки на українців, тільки на нашу державу, на оборону. Не на амбіції. Не на страхи. Не на бюрократію. Все – для захисту України", - сказав Президент.