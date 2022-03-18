Фонд Ахметова надав продуктові набори мешканцям трьох районів Києва
Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні
Жителі Києва та області продовжують отримувати гуманітарну допомогу Фонда Ріната Ахметова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду.
Продуктові набори адресно доставляють працівники територіальних служб соціального обслуговування Києва. До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.
Пріоритетні категорії отримувачів допомоги – люди, які перебувають на обліку терслужби соцзахисту. А саме похилого віку та з особливими потребами.
На сьогодні Фонд вже повністю закрив потреби у продуктових наборах територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького та Деснянського районів Києва. Також Київска область отримала 1 500 продуктових наборів.
Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів. Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".
За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
заплачені наперед налоги...
ДТЕК забеспечує електрикою та ремонтує мережі...
Ахметов робить щось не так ?
а щоб не "грабували" - слідкуй за руками антимонополістки - наближеної до Зелі сусідки із Кривого Рогу
Ахметка - Рудий з Дамбасу
Кстати, о птичках. А что пожертвовал мультимиллионер Зеленский?
Ну хоть на что-то, хоть безделицу какую-нибудь он дал со своего кармана???
Думаю что кровавые деньги обеих группировок давно вложены в уставной фонд их бизнесов
Еще вчера.
Но покрасить
Но обещал
А сегодня - нету Бенечки, упал на дно, зарылся в тину
«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал Коломойский.
але забуксували конкретно, виявилось що народ та ЗСУ не захотіли в ньому брати участь
отож, ду-май-те !
це стосується не лише квітня 2019, а й сьогодення, коли починають ліпити ЗЕльоних марвелів та Шнобелівку миру
Ахметов глитай (капіталіст), але не павук.
Павук - Коломойський, який висмокчує з України життя...
ЗІ- це тільки моє прохання
Ахметов не ангел.
Более того, я удивлю Вас - он нехороший человек, сколотивший свое состояние на диком капитализме 90-х, закопав в терриконы сотни ???. пусть будет так, людей.
эти люди были такие же ахметовы, но им не повезло...
но и ангелов среди них тоже не было....
или Вы думаете что миллиардерами становятся Матери Терезы, которые если не убивают открыто, то как минимум, грабят трудящихся через прибавочную стоимость, а покупателей через монополизм, наценки и накрутки.
спросите как это делается у Билла Гейтсв и Илона Маска
Они оба и бандиты, и бизнесмены, и в какие-то моменты (выгодные для них) благотворители.
Они члены двух бандитских кланов - Донецкого и Днепропетровского. Эти 2 клана 30 лет, по очереди сосут кровь с Украины. В эти кланы входят и Янык, и Юлька, и Зеля, и Азиров т.д. и т.п....
відгадай с трьох раз
даю підказку- заповни літери:
Вел.ке Крад..цтво
декілька дивізіонів Петріотів !
****, глитаї та павуки ******, коли ви будете дивитись на крок наперед ?
обіцяв
пофарбувати
вчора
а сьогодні...
*** зна де перебуває
може в Хайфі жирну жопу гріє..