Фонд Ахметова надав продуктові набори мешканцям трьох районів Києва

Жителі Києва та області продовжують отримувати гуманітарну допомогу Фонда Ріната Ахметова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду.

Продуктові набори адресно доставляють працівники територіальних служб соціального обслуговування Києва. До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.

Пріоритетні категорії отримувачів допомоги – люди, які перебувають на обліку терслужби соцзахисту. А саме похилого віку та з особливими потребами.

На сьогодні Фонд вже повністю закрив потреби у продуктових наборах територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького та Деснянського районів Києва. Також Київска область отримала 1 500 продуктових наборів.

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Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів. Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.