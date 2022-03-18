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Фонд Ахметова надав продуктові набори мешканцям трьох районів Києва

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

фонд,ахметова

Жителі Києва та області продовжують отримувати гуманітарну допомогу Фонда Ріната Ахметова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду.

Продуктові набори адресно доставляють працівники територіальних служб соціального обслуговування Києва. До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.

Пріоритетні категорії отримувачів допомоги – люди, які перебувають на обліку терслужби соцзахисту. А саме похилого віку та з особливими потребами.

На сьогодні Фонд вже повністю закрив потреби у продуктових наборах територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького та Деснянського районів Києва. Також Київска область отримала 1 500 продуктових наборів.

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Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів. Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Dust, хлопчику, не треба тут ху..ню нести. У 2014 році ахмєткіни тітушки почали розкачувати Донбас. Ахмєтка хотів виторгувати у Києва статус одноосібного хазяїна Донбасу. Потім туди зайшли фсб та гру мо рф, і Ахмєтка втратив контроль над ситуацією. З'їбав...я в Київ і став "патріотом" України. Отака ***..я, малята.
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18.03.2022 17:58
+7
100 тисяч продуктових наборів лише Києву... людям, які не мають змоги купити харчі самі
заплачені наперед налоги...
ДТЕК забеспечує електрикою та ремонтує мережі...

Ахметов робить щось не так ?
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18.03.2022 17:47
+6
якщо заробиш та поділишся - цілком вірно !

а щоб не "грабували" - слідкуй за руками антимонополістки - наближеної до Зелі сусідки із Кривого Рогу
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18.03.2022 17:52
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100 тисяч продуктових наборів лише Києву... людям, які не мають змоги купити харчі самі
заплачені наперед налоги...
ДТЕК забеспечує електрикою та ремонтує мережі...

Ахметов робить щось не так ?
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18.03.2022 17:47 Відповісти
якщо заробиш та поділишся - цілком вірно !

а щоб не "грабували" - слідкуй за руками антимонополістки - наближеної до Зелі сусідки із Кривого Рогу
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18.03.2022 17:52 Відповісти
рудих по Україні багато ходить
Ахметка - Рудий з Дамбасу
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18.03.2022 18:28 Відповісти
да ничего не было... не выдавали ))
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18.03.2022 17:49 Відповісти
Dust, хлопчику, не треба тут ху..ню нести. У 2014 році ахмєткіни тітушки почали розкачувати Донбас. Ахмєтка хотів виторгувати у Києва статус одноосібного хазяїна Донбасу. Потім туди зайшли фсб та гру мо рф, і Ахмєтка втратив контроль над ситуацією. З'їбав...я в Київ і став "патріотом" України. Отака ***..я, малята.
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18.03.2022 17:58 Відповісти
так, ахметов робить щось не так, він стільки років як клещчака сидів в Україні, стільки добра накрав падлюка, на техниці безпеки економив, стільки шахтарів через нього гада загинуло, корупцію розвів, не тільки він але все одно, він до чорта винен українцям, а зараз гречкою розраховується так ще й піариться на кожному кроці, в його випадку це не є вчинком доброї волі, в його випадку то має бути спокутою, так ось як для спокути, ахметов заслабо старається
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18.03.2022 20:33 Відповісти
100%...мені прям аж в гудок захотілось загудіти
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18.03.2022 17:47 Відповісти
При всей массе негатива связанного с Ахметовым и Донецким кланом, никто не сможет упрекнуть его в том, что он не занимался благотворительностью, особенно с 2014 года.
Кстати, о птичках. А что пожертвовал мультимиллионер Зеленский?
Ну хоть на что-то, хоть безделицу какую-нибудь он дал со своего кармана???
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18.03.2022 17:49 Відповісти
А не задумувався(сорь що на "ти") з чиїх кровних ця благодійність?!
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18.03.2022 18:00 Відповісти
Если с точки зрения Закона, то уверен, что и "Донецкие" и "Днепропетровские", отчитываются в налоговой, что деньги на благотворительность ушли с законно заработанных денег, и не с офшорных счетов.
Думаю что кровавые деньги обеих группировок давно вложены в уставной фонд их бизнесов
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18.03.2022 18:11 Відповісти
зато его Папа-Беня обещал киоск покрасить !
Еще вчера.
Но покрасить
Но обещал
А сегодня - нету Бенечки, упал на дно, зарылся в тину
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18.03.2022 18:02 Відповісти
Про бабломойського, жодного слова, бо воно не поділиться, а вдавиться за копійку і матір продасть.
«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал Коломойский.
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18.03.2022 18:17 Відповісти
саме цей "бізнес-план" Бабломойського по сдачі України через його Буратіну зараз і реалізується.

але забуксували конкретно, виявилось що народ та ЗСУ не захотіли в ньому брати участь

отож, ду-май-те !

це стосується не лише квітня 2019, а й сьогодення, коли починають ліпити ЗЕльоних марвелів та Шнобелівку миру
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18.03.2022 18:35 Відповісти
запамятайте:

Ахметов глитай (капіталіст), але не павук.
Павук - Коломойський, який висмокчує з України життя...
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18.03.2022 17:49 Відповісти
Будь-ласка,не треба на "образи й особистості"... Тут тролі/боти Гудка для цього й сидять....не будем уподоблятись руцьким

ЗІ- це тільки моє прохання
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18.03.2022 18:01 Відповісти
поруччик, прекратите истерику !

Ахметов не ангел.
Более того, я удивлю Вас - он нехороший человек, сколотивший свое состояние на диком капитализме 90-х, закопав в терриконы сотни ???. пусть будет так, людей.

эти люди были такие же ахметовы, но им не повезло...
но и ангелов среди них тоже не было....

или Вы думаете что миллиардерами становятся Матери Терезы, которые если не убивают открыто, то как минимум, грабят трудящихся через прибавочную стоимость, а покупателей через монополизм, наценки и накрутки.
спросите как это делается у Билла Гейтсв и Илона Маска
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18.03.2022 18:21 Відповісти
Не перегибайте. Ахметов=Коломойский.
Они оба и бандиты, и бизнесмены, и в какие-то моменты (выгодные для них) благотворители.
Они члены двух бандитских кланов - Донецкого и Днепропетровского. Эти 2 клана 30 лет, по очереди сосут кровь с Украины. В эти кланы входят и Янык, и Юлька, и Зеля, и Азиров т.д. и т.п....
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18.03.2022 18:02 Відповісти
но Ахметов при этом еще и работает, чего не наблюдается у Бени, который тупо грабит бюджет
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18.03.2022 18:22 Відповісти
Привезли набори для моєї матері якій буде влітку 89 років і сестрі, іналіду 1 групи, повністю незряча, і аванс завчасно отримав, працюю в київських електромережах, дякую...
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18.03.2022 17:47 Відповісти
ни хрена не было в Деснянском районе боевой гудок
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18.03.2022 17:48 Відповісти
Курва руда яка привела сюди війну видає із себе миротворця, треба ловити таку мерзоту і рвати на частини
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18.03.2022 17:57 Відповісти
Bravo!!!!!!!!!!!!!
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18.03.2022 17:59 Відповісти
а хто привів війну в Україну сьогодні ?
відгадай с трьох раз

даю підказку- заповни літери:

Вел.ке Крад..цтво
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18.03.2022 18:26 Відповісти
Ахметов за цю війну вже втратив 7 млдр дол.
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18.03.2022 18:06 Відповісти
мда, оборонний бюджет України за 2 роки,

декілька дивізіонів Петріотів !
****, глитаї та павуки ******, коли ви будете дивитись на крок наперед ?
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18.03.2022 18:38 Відповісти
Ти дуже прибрехав. https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/14/684015/
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18.03.2022 18:54 Відповісти
ну не страшно, він для того благодійністю і зайнявся, щоб після нашої перемоги мати можливість і далі собі соки смоктати з України, не переймайтеся, відіб"є собі і більше, як до нас інвестиції і репарації, допомога грошова надійде.
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18.03.2022 20:41 Відповісти
Наволоч щоб він вдавився цими продуктовими наборами!!!
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18.03.2022 18:08 Відповісти
Навіть якщо б Ахметов дав одну копійку, це все одно буде більше ніж зе+ко.
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18.03.2022 18:22 Відповісти
А что сделал Коломойский?
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18.03.2022 18:37 Відповісти
кіоск
обіцяв
пофарбувати
вчора
а сьогодні...
*** зна де перебуває
може в Хайфі жирну жопу гріє..
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18.03.2022 18:39 Відповісти
Ще руzкій мір не наступив, а в магазинах вже черги та пусті полиці, я вас поздоровляю совкодрочери.
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18.03.2022 18:47 Відповісти
Рыжий за просто так и не сплюнет - чует, Донбасс возвратится в Украину.
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18.03.2022 18:48 Відповісти
Чому це риже суч"ня ще не арештоване а всі його активи, які він вкрав в українського народу, не націоналізовані?!!!
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18.03.2022 19:13 Відповісти
 
 