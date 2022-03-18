Папа Франциск назвав війну Росії в Україні "збоченим зловживанням владою": "Ми не думали, що знову побачимо сцени, які нагадують про великі війни минулого століття"

Трагедія війни, що відбувається в центрі Європи, вражає увесь християнський світ, який знову постав перед "збоченим зловживанням владою" і "фанатичними інтересами загарбника".

Про це йдеться у листі Папи Римського Франциска до голови Ради єпископських конференцій Європи архієпископа Вільнюса Гінтараса Грушаса з нагоди відкриття в п'ятницю, 18 березня, у столиці Словаччини Братиславі III Європейських католицьких соціальних днів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Трагедія війни, що розгортається у центрі Європи, вражає нас; ми ніколи не думали, що знову побачимо сцени, які нагадують про великі війни минулого століття", - написав Папа Франциск.

Він зазначив, що людство знову постало перед загрозою "збоченого зловживання владою та фанатичних інтересів, що прирікають беззахисних людей на страждання від брутальної жорстокості".

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"Страшний крик про допомогу наших українських братів і сестер спонукає нас, як спільноту віруючих, не лише серйозно задуматися, а й плакати разом з ними та щось для них робити; розділити страждання народу, чия ідентичність, історія та традиції були зранені", - сказав понтифік.

Папа закликав віруючих продовжувати молитися за те, щоб "ті, в чиїх руках перебуває доля націй, зробили все можливе для припинення війни та початку конструктивного діалогу задля завершення величезної гуманітарної трагедії, яку вона спричиняє".