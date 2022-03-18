Папа Франциск назвав війну Росії в Україні "збоченим зловживанням владою": "Ми не думали, що знову побачимо сцени, які нагадують про великі війни минулого століття"
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Трагедія війни, що відбувається в центрі Європи, вражає увесь християнський світ, який знову постав перед "збоченим зловживанням владою" і "фанатичними інтересами загарбника".
Про це йдеться у листі Папи Римського Франциска до голови Ради єпископських конференцій Європи архієпископа Вільнюса Гінтараса Грушаса з нагоди відкриття в п'ятницю, 18 березня, у столиці Словаччини Братиславі III Європейських католицьких соціальних днів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Трагедія війни, що розгортається у центрі Європи, вражає нас; ми ніколи не думали, що знову побачимо сцени, які нагадують про великі війни минулого століття", - написав Папа Франциск.
Він зазначив, що людство знову постало перед загрозою "збоченого зловживання владою та фанатичних інтересів, що прирікають беззахисних людей на страждання від брутальної жорстокості".
"Страшний крик про допомогу наших українських братів і сестер спонукає нас, як спільноту віруючих, не лише серйозно задуматися, а й плакати разом з ними та щось для них робити; розділити страждання народу, чия ідентичність, історія та традиції були зранені", - сказав понтифік.
Папа закликав віруючих продовжувати молитися за те, щоб "ті, в чиїх руках перебуває доля націй, зробили все можливе для припинення війни та початку конструктивного діалогу задля завершення величезної гуманітарної трагедії, яку вона спричиняє".
Будь ласка, зачекайте...
"Наш царь убийца и насильник,
и старый злобный педофил.
Своим расПутным поведеньем
он на войну нас вдохновил..."
Ткм свмым они одобряют убийство мирных граждан Украины.
Посему - пошли...