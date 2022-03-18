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Папа Франциск назвав війну Росії в Україні "збоченим зловживанням владою": "Ми не думали, що знову побачимо сцени, які нагадують про великі війни минулого століття"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

папа,римский,франциск

Трагедія війни, що відбувається в центрі Європи, вражає увесь християнський світ, який знову постав перед "збоченим зловживанням владою" і "фанатичними інтересами загарбника".

Про це йдеться у листі Папи Римського Франциска до голови Ради єпископських конференцій Європи архієпископа Вільнюса Гінтараса Грушаса з нагоди відкриття в п'ятницю, 18 березня, у столиці Словаччини Братиславі III Європейських католицьких соціальних днів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Трагедія війни, що розгортається у центрі Європи, вражає нас; ми ніколи не думали, що знову побачимо сцени, які нагадують про великі війни минулого століття", - написав Папа Франциск.

Він зазначив, що людство знову постало перед загрозою "збоченого зловживання владою та фанатичних інтересів, що прирікають беззахисних людей на страждання від брутальної жорстокості".

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"Страшний крик про допомогу наших українських братів і сестер спонукає нас, як спільноту віруючих, не лише серйозно задуматися, а й плакати разом з ними та щось для них робити; розділити страждання народу, чия ідентичність, історія та традиції були зранені", - сказав понтифік.

Папа закликав віруючих продовжувати молитися за те, щоб "ті, в чиїх руках перебуває доля націй, зробили все можливе для припинення війни та початку конструктивного діалогу задля завершення величезної гуманітарної трагедії, яку вона спричиняє".
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Топ коментарі
+19
Україна дзвонила во всі дзвони, але її ніхто не чув.
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18.03.2022 17:57
+12
Да скажи ты уже наконец, что путлер это антихрист. Сколько можно бояться
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18.03.2022 17:58
+7
Кошторис траси Миколаїв- Кропивницький пряме підтвердження цих дзвонів.
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18.03.2022 18:05
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Україна дзвонила во всі дзвони, але її ніхто не чув.
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18.03.2022 17:57 Відповісти
Кошторис траси Миколаїв- Кропивницький пряме підтвердження цих дзвонів.
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18.03.2022 18:05 Відповісти
Ви виконали всі фатімські обявлення?
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18.03.2022 17:57 Відповісти
ЗБОЧЕНЕЦЬ ОБІСРАНИЙ ХОВАЄТЬСЯ У БУНКЕРІ...
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18.03.2022 17:58 Відповісти
Тому на фуйлушу треба накласти анафему
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18.03.2022 17:58 Відповісти
В банку Ватикану можуть бути гроші тупіна.
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18.03.2022 17:58 Відповісти
Да скажи ты уже наконец, что путлер это антихрист. Сколько можно бояться
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18.03.2022 17:58 Відповісти
Не тільки вражає християнський, а й увесь світ.
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18.03.2022 17:59 Відповісти
Я что-то не слышал о заморозке активов ***** в банке Ватикана.
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18.03.2022 18:03 Відповісти
Гумор, краса, байрактар, джавелін та ЗСУ врятує світ
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18.03.2022 18:05 Відповісти
Ну, теперь кацапы могут новый гимн сочинять. С первыми строками я им помогу:

"Наш царь убийца и насильник,
и старый злобный педофил.
Своим расПутным поведеньем
он на войну нас вдохновил..."
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18.03.2022 18:05 Відповісти
Так у них каждый второй правитель извращенец. Это скрепа
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18.03.2022 18:07 Відповісти
Це і є їхні так звані "русские ценности".
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18.03.2022 18:14 Відповісти
Предайте путина анафеме. Анафема - это не «церковное проклятие», а полное отлучение человека от Церкви за тяжкие грехи - намеренное искажение догматов (ересь) или ...
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18.03.2022 18:10 Відповісти
Так Путин выше Гундяя в РПЦ ака отделе религии КГБ. Как Кирил попрёт против своего боса? А Римская Католическая церковь у РПЦ вроде как похрен.
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18.03.2022 18:24 Відповісти
Плакать потом будете. Сейчас дайте ПВО. У нас власти, к сожалению, оказались не слишком ответственными, потому и сидим сейчас по сути с голым задом в плане возможности защиты от ракет.
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18.03.2022 18:11 Відповісти
Отлучить путіна від церкви. Зрозуміло що воно не віруюче, але хай усі московити знають, що він Антихріст. Хай йому співають анафему у всіх українських церквах. Це також свого роду зброя
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18.03.2022 18:15 Відповісти
Франциск в маске прямо как парамилитарий Ватикана При виде его ничего дрругое в ум не приходит кроме "папамобиля" из "Serious Sam 4".
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18.03.2022 18:27 Відповісти
Ватикан, чуть ли не единственная европейская страна, не присоединившаяся абсолютно к никаким санкциям против уремоя.
Ткм свмым они одобряют убийство мирных граждан Украины.
Посему - пошли...
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18.03.2022 18:27 Відповісти
 
 