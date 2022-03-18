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ЗСУ знову атакували аеродром у Чорнобаївці, який використовують окупанти, знищивши командний пункт, – Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арестович

Збройні сили України знову атакували аеродром в Чорнобаївці на Херсонщині, який використовують російські загарбники для базування командних пунктів та літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив під час брифінгу, який транслювався у Телеграмі ОП.

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"Аеродром у Чорнобаївці Херсонської області, який росіяни використовують під свої командні пункти, місця збору літаків: знову порадували нас результатом Збройні сили України, бо знову нанесли удар по аеропорту Чорнобаївки", – сказав Арестович

Він додав, що за попередніми даними, знищили передовий командний пункт восьмої загальновійськової армії південно-військового округу російської федерації.

Радник зауважив, що саме це командування російської армії відповідало за "створення і постачання збройних сил так званих "Л/ДНР", які насправді були частиною воєнної машини російської федерації і зараз гинуть у зіткненнях з нашими військовими на сході України".

Крім того, Арестович зауважив, що за попередніми даними, командувач цієї армії загинув, можливо не лише він, а і деякі генерали, але інформація уточнюється.

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Нагадаємо, 15 березня внаслідок артилерійських обстрілів були знищені щонайменше три російські гелікоптери у самому аеропорту. Також постраждали кілька військових машин, поблизу аеропорту. Вважається, що це був найруйнівніший відомий удар, який українські військові завдали по російським вертольотам під час цієї війни.

На Херсонщині мешканці не припиняють акції проти російських загарбників.
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Топ коментарі
+40
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18.03.2022 18:16
+35
Сегодня только утром читал в комментах, как кто-то писал, что рузге долбаебы опять туда технику ставят.
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18.03.2022 17:59
+34
ДУРНІ ЛАПАТНІКІ ПРОДОВЖУЮТЬ СМЕРТЕЛЬНІ ТАНЦІ НА ГРАБЛЯХ...
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18.03.2022 17:59
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ДУРНІ ЛАПАТНІКІ ПРОДОВЖУЮТЬ СМЕРТЕЛЬНІ ТАНЦІ НА ГРАБЛЯХ...
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18.03.2022 17:59 Відповісти
Так їм нічого іншого не залишається - гелікоптери в чистому степу не розмістиш...
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18.03.2022 18:01 Відповісти
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18.03.2022 18:16 Відповісти
Четвертой раз на одні і ті ж граблі...
Це пісец...
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18.03.2022 18:06 Відповісти
що тут поробиш? не бояться вони труднощів і все тут) хоробрі люди (а чи люди вони?). "слабоумие и отвага" як то кажуть)
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18.03.2022 19:10 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?fbclid=IwAR08dAu4BTr6tZmuc8JYr8HeJTcZp938xMAc_wKOHFhmAycPSkMgU590d5U#:~:text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20
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18.03.2022 18:31 Відповісти
все как с гранатой "Подними меня" в фильме
"Мама и папа, спасите мир!"
смотреть 1:01:30
https://www.youtube.com/watch?v=k5lVCyqySYA
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18.03.2022 19:08 Відповісти
Сегодня только утром читал в комментах, как кто-то писал, что рузге долбаебы опять туда технику ставят.
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18.03.2022 17:59 Відповісти
в Одессе говорят, когда клиент в общепите просит добавки:
"Вам мало или вам понравилось?"
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18.03.2022 18:23 Відповісти
В 5-й раз уже? Ну кацапы и тупые......
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18.03.2022 18:00 Відповісти
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18.03.2022 18:04 Відповісти
Учора весь день інтернет мемами про Чорнобаївку захлинався... І на тобі - генерал армії до кобздона на концерт пішов!
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18.03.2022 18:00 Відповісти
Вони в Чебурнеті, а там про це не кажуть.
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18.03.2022 18:02 Відповісти
Вчора навіть Крістофер Нолан ретвітнул мем, що йому слід зняти фільм про часову петлю у Чорнобаївці... Тепер точно має зняти!
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18.03.2022 18:13 Відповісти
есть ссылка?
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18.03.2022 21:27 Відповісти
а може це такій хитрий план у орків - злити всю техніку та відкосити від войни?
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18.03.2022 18:26 Відповісти
странно, похоже руские специально под удар ставят технику.
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18.03.2022 18:00 Відповісти
Видео смотрел? Надувная техника так не горит
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18.03.2022 18:11 Відповісти
Надувные генералы )))
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18.03.2022 18:19 Відповісти
Может там макеты были,или лапти настолько долбодятлы?
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18.03.2022 18:01 Відповісти
Они походу еще большие долбойобьі чем мьі думали
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18.03.2022 18:02 Відповісти
Було відео, як вони після попереднього удару умовно цілі гелікоптери витягують - це ті, які можуть за допомогою тягача рухатись...)
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18.03.2022 18:06 Відповісти
умовно цілі гелікоптери ! Скоро буде гелікоптери умовно літають.
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19.03.2022 07:32 Відповісти
Мазахисты
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18.03.2022 18:01 Відповісти
это в четвертый раз ? петля времени
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18.03.2022 18:03 Відповісти
Місце утилізації
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18.03.2022 18:03 Відповісти
Вы еще в Украине путинские фашистюги ? Тогда дроны камикадзе летят к вам !
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18.03.2022 18:04 Відповісти
Ощущение что на нас наступают боты.
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18.03.2022 18:04 Відповісти
Никак орки не научатся не наступать на те же грабли по нескольку раз... дебили, бл...ь.

А в это же время правительственные самолеты уже второй день продолжают тренировки по эвакуации Кремля в отдельные части Сибири.
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18.03.2022 18:04 Відповісти
Признак идиотизма, это делать одно и то же в надежде на другой результат. Какой-то умный человек сказал.
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18.03.2022 18:04 Відповісти
Эйнштейн сказал 👍
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18.03.2022 18:07 Відповісти
В четвертый раз 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского разбила русскую понтонную переправу на одном и том же месте.
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18.03.2022 18:12 Відповісти
"Війна Світів Z" зазомбоване лізе
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18.03.2022 18:17 Відповісти
Да, ******* своей понтонной переправой!
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18.03.2022 18:23 Відповісти
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18.03.2022 18:20 Відповісти
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18.03.2022 18:06 Відповісти
они все делают по их военному уставу - пуля дура штык молодец и снаряд дважды в одну воронку не попадает. так и воюют.
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18.03.2022 18:09 Відповісти
їх там шо прикормили тим аєродромом..сємочками чи шо..
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18.03.2022 18:11 Відповісти
а не сказала ця прастітутка люська, що в ОПі ЄрЗе і він особисто почали збір голосів нардепів на скасування норми Конституції про мету вступу до НАТО і повернення до "позаблокового" статусу?

Нє, бачу, не розкрутилась на розкол... Не колеться.
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18.03.2022 18:11 Відповісти
Знов вже суч-укр-політико-п@здуни повилазили. Може досить вже, га?
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18.03.2022 18:41 Відповісти
маєш на увазі люську? ну так сьогодні він давав в'ю Даші Щасливій та Роману Чайці по телефону - і вони його розкрутили на цю сознанку. А тут - не зізнається
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18.03.2022 18:50 Відповісти
показуєсвою "нужность абществу" даі ваабще. На Белканалі признався, що він визнає себе білорусом, так що Україна йому не ненька, він українець, як і єрмак з переляком тільки по місцю народження, а не крові.
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19.03.2022 07:35 Відповісти
*****, День Сурка. Но как классно.
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18.03.2022 18:14 Відповісти
Это типа логика такая - нас один раз разхерачили, ну все второй раз точно бить не будут, блин второй раз накрыли, не ну все больше точно не будут уже туда бить, подумаю - ну не могут же они быть такими тупыми, обять разбили вместе с командованием, не ну теперь уже им тоно нету смысоа сюда стрелять. Мне кажется нашим можно по КД туда просто пулять и норм.
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18.03.2022 18:17 Відповісти
Як в "Герої останнього бойовика" Шварц кожного разу, коли заходив додому, стріляв в шафу, й з неї ніндзя випадав - "Ну, він завжди там сидить")))
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18.03.2022 18:20 Відповісти
Перш за все не варто розказувати ворогу скільки разів на тому місці їх було знищено, бо можуть зробити висновки.
А по-друге, можливо є орки які спеціально ставлять туди техніку, щоб піти назад з відмазкою, що техніку знищили
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18.03.2022 18:17 Відповісти
Нищіть хлопці російських фашистів нещадно, тільки так можна зупинити війну в Україні.
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18.03.2022 18:18 Відповісти
Хай переїзджають в Гостомель.....
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18.03.2022 18:19 Відповісти
У рюзьге есть план захвата, который выписан от начала и до конца, основываясь на неких данных. Например лояльность местных, слабость противника и т.д. В плане, например, есть пункты по Чернобаевке. Командиры этот план тупо пытаются выполнить. Если не удается - виноват тот, кто план составил. Если командир будет нести отсебятину, то его забанят в случае провала. Да и с их военным образованием, он не может внести разумные коррективы, разве что в другой конец аэродрома поставят.

Шизики, шоподелать, свнсбк.
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18.03.2022 18:20 Відповісти
Кажуть, там ферма неподалеку була з жомовою ямою, тіко справжньою, не як у Дрочули лисого. Жом пахне бражкою, того їх туди так тягне, як мух на дещо.
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18.03.2022 18:32 Відповісти
Самоутилізація.
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18.03.2022 18:38 Відповісти
Дело в том, что для кацапов это «оптимальный» вариант для их металлолома=>из Крыма через Херсон и область…….
а так да - дятлы не обучаемые……хотя в этом есть плюс - нашим относительно легко эти железяки утюжить они стоят практически на открытом месте…..
Главное - наши должны быть осторожны=>от кацапов нужно всегда подлости ожидать…..
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18.03.2022 18:40 Відповісти
Того и гляди снова вашихъ въ Чернобаевку заманятъ.
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18.03.2022 19:36 Відповісти
Что хотели этим сказать?
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18.03.2022 19:39 Відповісти
Вамъ просто любопытно или взаправду знать хотите?
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18.03.2022 19:55 Відповісти
У Вас проблемы понять мой вопрос?
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18.03.2022 19:57 Відповісти
Він зовсім не твій, дурепо.
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18.03.2022 20:03 Відповісти
Все с Вами ясно……
Пройдите, пожалуйста, в след за рАссийским кАрАблЁм…….
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18.03.2022 20:05 Відповісти
Просьби і мольби розгляду не підлягають.
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18.03.2022 20:13 Відповісти
та тих дятлів Герасим і муму просто заставили перенести командний пункт в Чорнобаївку, бо попередньо набрехав про втрати а тут СНН пофоткало і ***** поняло, що його водять за ніс.Їм вигідніше в плавнях дніпровських ховатись.
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19.03.2022 07:42 Відповісти
Я знаю, что кацапы первую неделю так делали (между Каховской и Новой Каховской)=>свой металлолом прятали…..
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19.03.2022 08:50 Відповісти
Говорят, что на одни и те же грабли два раза не наступают - как видим, наступают! Еще говорят, что снаряд не попадает в одно и то же место дважды - брехня, попадает даже трижды!
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18.03.2022 18:49 Відповісти
З тою Чорнобаівкою може бути ложний кп, але х.з.н., наші теж не дурні, є різна розвідка, американці можуть на тисячі км все промацувати, навіть іпло хенерала з космосу розпізнати в онлайн
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18.03.2022 19:03 Відповісти
Возможно кто-то из командования России не поддерживает идею войны *****, и перебрасывает технику на утилизацию.
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18.03.2022 19:25 Відповісти
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18.03.2022 19:33 Відповісти
 
 