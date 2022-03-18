ЗСУ знову атакували аеродром у Чорнобаївці, який використовують окупанти, знищивши командний пункт, – Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні сили України знову атакували аеродром в Чорнобаївці на Херсонщині, який використовують російські загарбники для базування командних пунктів та літаків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив під час брифінгу, який транслювався у Телеграмі ОП.
"Аеродром у Чорнобаївці Херсонської області, який росіяни використовують під свої командні пункти, місця збору літаків: знову порадували нас результатом Збройні сили України, бо знову нанесли удар по аеропорту Чорнобаївки", – сказав Арестович
Він додав, що за попередніми даними, знищили передовий командний пункт восьмої загальновійськової армії південно-військового округу російської федерації.
Радник зауважив, що саме це командування російської армії відповідало за "створення і постачання збройних сил так званих "Л/ДНР", які насправді були частиною воєнної машини російської федерації і зараз гинуть у зіткненнях з нашими військовими на сході України".
Крім того, Арестович зауважив, що за попередніми даними, командувач цієї армії загинув, можливо не лише він, а і деякі генерали, але інформація уточнюється.
Нагадаємо, 15 березня внаслідок артилерійських обстрілів були знищені щонайменше три російські гелікоптери у самому аеропорту. Також постраждали кілька військових машин, поблизу аеропорту. Вважається, що це був найруйнівніший відомий удар, який українські військові завдали по російським вертольотам під час цієї війни.
На Херсонщині мешканці не припиняють акції проти російських загарбників.
Будь ласка, зачекайте...
Це пісец...
"Мама и папа, спасите мир!"
смотреть 1:01:30
https://www.youtube.com/watch?v=k5lVCyqySYA
"Вам мало или вам понравилось?"
А в это же время правительственные самолеты уже второй день продолжают тренировки по эвакуации Кремля в отдельные части Сибири.
Нє, бачу, не розкрутилась на розкол... Не колеться.
А по-друге, можливо є орки які спеціально ставлять туди техніку, щоб піти назад з відмазкою, що техніку знищили
Шизики, шоподелать, свнсбк.
а так да - дятлы не обучаемые……хотя в этом есть плюс - нашим относительно легко эти железяки утюжить они стоят практически на открытом месте…..
Главное - наши должны быть осторожны=>от кацапов нужно всегда подлости ожидать…..
Пройдите, пожалуйста, в след за рАссийским кАрАблЁм…….