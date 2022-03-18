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Інформації про загиблих немає, відомо про одну тяжкопоранену людину, - Маріупольська міськрада про розбір завалів Драмтеатру

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

геращенко,маріуполь

Із завалів зруйнованого російськими окупантами Драматичного театру Маріуполя продовжують рятувати людей. Інформації про загиблих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Нагадується, що 16 березня окупаційні війська росії цілеспрямовано знищили Драматичний театр у самому центрі Маріуполя. У цьому місці на момент бомбардування перебувало до тисячі людей. Здебільшого – це жінки, діти та старі люди, які ховалися у підвальному приміщенні театру від безперервних обстрілів з боку агресора.

"Через постійні авіанальоти та бойові дії в межах міста, розібрати завали відразу після обстрілу було практично неможливо. У рідкісні хвилини відносного затишшя люди оперативно підходили до місця зруйнованого театру та рятували маріупольців, які опинилися у пастці. За попередньою інформацією, даних про загиблих – немає. Але є інформація про одну тяжко поранену людину", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В театрі Маріуполя ховалися щонайменше 1300 людей, живими вийшли 130, - нардеп Тарута

Розбір завалів продовжується в міру можливостей, інформація про постраждалих буде доповнюватися.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Наразі він носить форму ЗСУ !!!!
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18.03.2022 18:09
+7
Дай БОГ !!!!!!
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18.03.2022 18:09
+4
Бог є
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18.03.2022 18:08
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Бог є
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18.03.2022 18:08 Відповісти
Наразі він носить форму ЗСУ !!!!
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18.03.2022 18:09 Відповісти
Дай БОГ !!!!!!
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18.03.2022 18:09 Відповісти
Гарне надійне бомбосховище часів "холодної війни", розраховане на ядерний удар...)
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18.03.2022 18:10 Відповісти
В таких по всій Україні та країн дохлого совка достатньо
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18.03.2022 18:13 Відповісти
Хорошее бомбоубежище имеет выходы ввиде тунелей далеко за территорию,оборудованное дизельгенератором,системой очистки воздуха на случай химатаки,складом противогазов и прочими ништяками
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18.03.2022 18:15 Відповісти
Є інформація, що драмтеатр відбудують італійці в італійському архітектурному стилі, а пологовий будинок відбудують греки.
Далі буде... це тільки початок, головне перемогти.

Не знаю фейк чи ні, але один багатий чоловік (не пам'ятаю прізвище) пообіцяв якщо Крим повернеться в лоно України, то він там побудує трасу "Формули-1".
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18.03.2022 18:25 Відповісти
Ну слава богу..А то я думал там сотни похоронены.Спасибо Асвабадителям рашистским .Избавляют от квартир.домов.и жизни.Черти трусливые.
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18.03.2022 18:31 Відповісти
Тарута, ну хіба ти не ****?
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18.03.2022 18:36 Відповісти
нічого не ясно з цього повідомлення. боже, боже(((
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18.03.2022 18:58 Відповісти
Стрілкова Татьяна Петрівна 1958рн розшукується, якщо хтось щось знає дайте хоть якусь звісточку
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19.03.2022 00:09 Відповісти
 
 