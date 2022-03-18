Інформації про загиблих немає, відомо про одну тяжкопоранену людину, - Маріупольська міськрада про розбір завалів Драмтеатру

Із завалів зруйнованого російськими окупантами Драматичного театру Маріуполя продовжують рятувати людей. Інформації про загиблих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Нагадується, що 16 березня окупаційні війська росії цілеспрямовано знищили Драматичний театр у самому центрі Маріуполя. У цьому місці на момент бомбардування перебувало до тисячі людей. Здебільшого – це жінки, діти та старі люди, які ховалися у підвальному приміщенні театру від безперервних обстрілів з боку агресора.

"Через постійні авіанальоти та бойові дії в межах міста, розібрати завали відразу після обстрілу було практично неможливо. У рідкісні хвилини відносного затишшя люди оперативно підходили до місця зруйнованого театру та рятували маріупольців, які опинилися у пастці. За попередньою інформацією, даних про загиблих – немає. Але є інформація про одну тяжко поранену людину", - йдеться у повідомленні.

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Розбір завалів продовжується в міру можливостей, інформація про постраждалих буде доповнюватися.