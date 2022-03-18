Дипломатам і держслужбовцям РФ і Білорусі заборонили вхід до Європарламенту
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У Європейському парламенті заборонили вхід дипломатам і державним службовцям Росії та Білорусі.
"Відсьогодні дипломатичним і державним службовцям Росії та Білорусі заборонений вхід до приміщень Європейського парламенту. В Будинку демократії немає місця тим, хто прагне зруйнувати демократичний порядок", - заявила президент Європарламенту Роберта Метсола, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Диалог возле ПТУ:
- Девушка, Вы с училища?
- И еще какая!
Дмитрий
@vlasta771
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17 мар.
Зашёл в магазин, а там патриоты так затариваются сахаром, солью и подсолнечным маслом как-будто не уверены в Владимире Путине, величии России, скором крахе доллара и победе в войне