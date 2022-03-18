Дипломатам і держслужбовцям РФ і Білорусі заборонили вхід до Європарламенту

У Європейському парламенті заборонили вхід дипломатам і державним службовцям Росії та Білорусі.

"Відсьогодні дипломатичним і державним службовцям Росії та Білорусі заборонений вхід до приміщень Європейського парламенту. В Будинку демократії немає місця тим, хто прагне зруйнувати демократичний порядок", - заявила президент Європарламенту Роберта Метсола, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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