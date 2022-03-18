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Дипломатам і держслужбовцям РФ і Білорусі заборонили вхід до Європарламенту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

європарламент

У Європейському парламенті заборонили вхід дипломатам і державним службовцям Росії та Білорусі.

"Відсьогодні дипломатичним і державним службовцям Росії та Білорусі заборонений вхід до приміщень Європейського парламенту. В Будинку демократії немає місця тим, хто прагне зруйнувати демократичний порядок", - заявила президент Європарламенту Роберта Метсола, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доки ми купуємо російський газ, ми даємо їм гроші на нові танки, - президентка Європарламенту Метсола
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Топ коментарі
+30
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18.03.2022 18:14
+16
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18.03.2022 18:16
+13
За кораблем!

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18.03.2022 18:17
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18.03.2022 18:14 Відповісти
бо вони прокажні
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18.03.2022 18:15 Відповісти
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18.03.2022 18:16 Відповісти
Напомнило анекдот:
Диалог возле ПТУ:
- Девушка, Вы с училища?
- И еще какая!
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18.03.2022 18:27 Відповісти
😆
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18.03.2022 18:47 Відповісти
Придется братьям идти в сортир. Там наливают то, что отливают.
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18.03.2022 18:16 Відповісти
в лес дикарей с дубинками
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18.03.2022 18:16 Відповісти
А на кацапщині панічно гребуть презервативи.
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18.03.2022 18:16 Відповісти
За кораблем!

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18.03.2022 18:17 Відповісти
СМЕРДЮЧОМУ ЛАЙНУ НЕМАЄ МІСЦЯ В ЦИВІЛІЗОВАНОМУ СВІТІ...
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18.03.2022 18:20 Відповісти
Прокладеним не місце серед людей.
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18.03.2022 18:21 Відповісти


Дмитрий


@vlasta771

·
17 мар.



Зашёл в магазин, а там патриоты так затариваются сахаром, солью и подсолнечным маслом как-будто не уверены в Владимире Путине, величии России, скором крахе доллара и победе в войне
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18.03.2022 18:23 Відповісти
скрєпно..амінь
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18.03.2022 18:25 Відповісти
Лукашенку пінцетом вуса повидирати
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18.03.2022 18:24 Відповісти
Тупою сапою збрити.
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18.03.2022 18:32 Відповісти
Який Європарламент? Що вони ще досіроблять в Європі?
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18.03.2022 18:27 Відповісти
На юх, на юх веселие ******
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18.03.2022 18:38 Відповісти
Животным вход ЗАПРЕЩЕН!
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18.03.2022 18:46 Відповісти
То вже отброси. Бомжі!
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18.03.2022 18:47 Відповісти
пошли вслед за руssким кораблём
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18.03.2022 18:55 Відповісти
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18.03.2022 19:42 Відповісти
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18.03.2022 20:06 Відповісти
Не пускати: скотину, москаля... ні москаля-скотину!
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18.03.2022 22:03 Відповісти
 
 