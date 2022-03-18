Питання щодо постачання Україні ЗРК С-300 треба розглядати на рівні НАТО, - міністр оборони США Остін
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Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що питання щодо постачання Україні ЗРК С-300 треба розглядати на рівні НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь під час пресконференції в Братиславі з міністром оборони США Ллойдом Остіном заявив, що його уряд готовий надати Україні зенітно-ракетні комплекси великої дальності С-300. Крім того, Братислава, за словами Надя, може направити Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, якщо замість них НАТО забезпечить Словаччину американськими F-16.
Це питання все ще обговорюється, тому що в цьому випадку Словаччина хотіла б отримати від НАТО "рівнозначну заміну" своїм С-300, щоб у її протиповітряній обороні не утворилося пролому.
Міністр оборони США Ллойд Остін поки що не коментує питання, чи може Пентагон надати Словаччині заміну її ЗРК. "Це питання, над якими ми продовжимо працювати з усіма нашими союзниками, і, звичайно ж, це питання не тільки для США, це питання і для НАТО", - сказав Ллойд.
Глава Пентагону заявив журналістам, що "російські атаки, які ми спостерігали останнім часом, стосуються безпосередньо цивільного населення, і якщо ви навмисно атакуєте цивільних осіб, цілеспрямовано нападаєте на цивільних осіб, то це злочин". Ллойд закликав президента Путіна "припинити ці жахливі дії".
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Натовцам надо призадуматься)
100% все одно буде те ж саме, що і з літаками. Треба це просто приймати, як реальність. Тільки самі. Тим, що є і тим що дають. Будемо дробовиками літаки збивати )))))
Навіщо туди було Остіна відправляти? Просто його і наш час змарнували.
Дадуть щось більше, ніж зараз, тільки якщо буде якесь массове вбивство мирного населення за 1 атаку - 500+ людей. Або щось тіпа того. Їх тільки це спонукає на якісь активні дії. Тільки ще більші массові страждання мирного населення.
А так, просто скажуть, що Україні зараз не потрібні С-300 тому що С-300 - легка ціль для ракет або що це не такі С-300, як в Україні або що їх неможливо використовувати українцям, а Стінгери - це набагато ефективніше і простіше. Ну, всі все самі розуміють. Яка різниця чтому ні, якщо просто ні
Краще би дали 100 одиниць NASAMS - було би в 100 разів ефективніше за 1 одиницю С-300.