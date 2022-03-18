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Питання щодо постачання Україні ЗРК С-300 треба розглядати на рівні НАТО, - міністр оборони США Остін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

словаччина,остін

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що питання щодо постачання Україні ЗРК С-300 треба розглядати на рівні НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь під час пресконференції в Братиславі з міністром оборони США Ллойдом Остіном заявив, що його уряд готовий надати Україні зенітно-ракетні комплекси великої дальності С-300. Крім того, Братислава, за словами Надя, може направити Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, якщо замість них НАТО забезпечить Словаччину американськими F-16.

Це питання все ще обговорюється, тому що в цьому випадку Словаччина хотіла б отримати від НАТО "рівнозначну заміну" своїм С-300, щоб у її протиповітряній обороні не утворилося пролому.

Міністр оборони США Ллойд Остін поки що не коментує питання, чи може Пентагон надати Словаччині заміну її ЗРК. "Це питання, над якими ми продовжимо працювати з усіма нашими союзниками, і, звичайно ж, це питання не тільки для США, це питання і для НАТО", - сказав Ллойд.

Також читайте: США та союзники розпочали надання Україні систем ППО радянського виробництва, - CNN

Глава Пентагону заявив журналістам, що "російські атаки, які ми спостерігали останнім часом, стосуються безпосередньо цивільного населення, і якщо ви навмисно атакуєте цивільних осіб, цілеспрямовано нападаєте на цивільних осіб, то це злочин". Ллойд закликав президента Путіна "припинити ці жахливі дії".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+58
ТІЛЬКИ НЕ ПОЧИНАЙТЕ ЗНОВ ВСЮ ЦЮ ХРЄНЬ...
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18.03.2022 18:25
+48
mary furtas


@maryfurtas

·
18 ч



«Перша Найсильніша армія світу США перелякано спостерігає, як друга по "найсильнішості" армія РФ нервово просить допомоги у третьої по силі армії Китаю в вигляді харчів та зброї, щоб здійснити більш-менш єфективний наступ на другу тракторну бригаду Сумської тероборони.»
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18.03.2022 18:28
+40
Ви там не поспішайте, подумайте добряче. Заходьте через півроку. Нам не горить
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18.03.2022 18:25
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Почитайте коменти, де поливають брудом НАТО, хоча НАТО нам допомагає як може
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18.03.2022 19:21 Відповісти
Не як може, а як хоче. Тай чого ж не поливати їх брудом? Уже так, суки дістали зі своєю сцикливістю.
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18.03.2022 19:56 Відповісти
Дякуємо що ви нам дозволили,але річ у тім що як раз НАТО допомогає НЕ як може, коли гинуть діточки ,коли війсками террорістів кониролююються величезні атомні об,єкти, обстрілюються цівільні будинки та дітячи установи боятися 3 мирової, і боятися врутися - політика розв,язування рук диктатору,фактично путлер необмежений у террорі і вбивствах. Чотири країни воюють з Україною, чи то ще не мирова? Бояться сами воювати , то чого не надати ППО чи літаки?
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18.03.2022 20:03 Відповісти
Как только ***** отрывает рот в адрес НАТО . сразу все стает на ручник.. Не хотелось бы верить но ..Запахло не детской подливой .. Как то так....
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18.03.2022 19:06 Відповісти
Блин, ну где же Рональд с Машкой?
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18.03.2022 19:08 Відповісти
надо минировать их ГРЭСы, Ост-Норды, взрывать крыский мост...
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18.03.2022 19:11 Відповісти
Соплежуйство продолжается.
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18.03.2022 19:17 Відповісти
к японам или кореянцам за ПРО обращаться нужно, у тех наверняка есть ...да и пихуй им реакция москалей...
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18.03.2022 19:17 Відповісти
He does not have balls, acting against Ukraine. Shame on him and ballless NATO. Overly concerned with procedure at the expense of efficiency or common sense. Like always. Canadian.
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18.03.2022 19:18 Відповісти
та зробіть все тихо , а не обсирайтесь там від кожного перда кіньської морди...
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18.03.2022 19:19 Відповісти
Оооо, ще тиждень будут розбірати... А потім скажуть, що...неможливо!
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18.03.2022 19:21 Відповісти
на уровне нато значит не дадут потому что очкуют. я вижу украину хотят превратить в афганистан со своими стингерами, умереть не дадут но и победит тоже, война будет долгая
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18.03.2022 19:25 Відповісти
ну про цеж потрібно прозвиздіти на ввесь світ спочатку , а потім сказати , ми ж не винуваті , ми й хотілиб , алеж путлер проти , нема навіть слів щоб обізвати цих сцикопіхотних ....
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18.03.2022 19:28 Відповісти
наша пісня гарна й нова починаєм її знову...,панове вам не здається що у Європі та Америці дуже розвинута бюрократія
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18.03.2022 19:29 Відповісти
Бла бла бла..
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18.03.2022 19:30 Відповісти
СЦИКУНИ!!!
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18.03.2022 19:38 Відповісти
Знову допиз...сь журнашлюхи.... ******** шукачі сенсацій... Усіх цих повій від медіа потрібно ставити в ряд з агресором... Ну скільки може бути одне й теж... були ж вже літаки... Навперебій звизділи скільки і коли буде поставка... Що знову????
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18.03.2022 19:36 Відповісти
Вони демонструють ***** наскількі вони порядні ,і слухняні,і навіть коли ***** давно насрав на усі підписані договори,НАТО буде їх дотримуватися.Самолюбованіє на крові людей.
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18.03.2022 20:07 Відповісти
Мы,с#ка, очень переживаем, сможет ли запад полноценно просраться когда либо. Хронический запор приобретает видимые контуры.🧐
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18.03.2022 19:38 Відповісти
бздуны 👎👎👎
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18.03.2022 19:39 Відповісти
Жлобье!
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18.03.2022 19:42 Відповісти
Спроси любого ватана, с кем воююет рашка? ответ с НАТО!
Натовцам надо призадуматься)
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18.03.2022 19:43 Відповісти
невже вони самі не розуміють що такою жалюгідною поведінкою просто запрошують путіна напасти ще на них. Взагалі путін зробив помилку, що напав на Україну, а не зразу на Штати. Повезло що кордону (сухопутного) нема.
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18.03.2022 19:43 Відповісти
ТО вже задовбало, як хлопчики в трусіках в пісочниці! Але висновок один піля перемоги Україна має стати високорозвинтою військово та економічно! В мене тільки запитання до зеленського якого ... ти заштопорив розробку нашого ППО: ПЗРК Вільха М, Нептуни, Грім, не траба було б клянчити у НАТО, ми вже б тих кацапів перемололи давно. Бісить, коли зараз з нього ідола роблять.
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18.03.2022 19:44 Відповісти
сподіваюся поки вони все розглянуть і обговорять війна закінчиться нашою перемогою звичайно
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18.03.2022 19:44 Відповісти
Та могли б просто не казати взагалі, що дадуть С-300.

100% все одно буде те ж саме, що і з літаками. Треба це просто приймати, як реальність. Тільки самі. Тим, що є і тим що дають. Будемо дробовиками літаки збивати )))))

Навіщо туди було Остіна відправляти? Просто його і наш час змарнували.

Дадуть щось більше, ніж зараз, тільки якщо буде якесь массове вбивство мирного населення за 1 атаку - 500+ людей. Або щось тіпа того. Їх тільки це спонукає на якісь активні дії. Тільки ще більші массові страждання мирного населення.

А так, просто скажуть, що Україні зараз не потрібні С-300 тому що С-300 - легка ціль для ракет або що це не такі С-300, як в Україні або що їх неможливо використовувати українцям, а Стінгери - це набагато ефективніше і простіше. Ну, всі все самі розуміють. Яка різниця чтому ні, якщо просто ні

Краще би дали 100 одиниць NASAMS - було би в 100 разів ефективніше за 1 одиницю С-300.
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18.03.2022 19:56 Відповісти
********, ссыкуны.
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18.03.2022 19:57 Відповісти
История с самолётами повторилась. Меньше болтать надо, а вот за язык прихватывать пора! И очень Сурово. Это не х¥ем по роялю сбацать, это жизни людские!
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18.03.2022 20:04 Відповісти
Бляха муха! Скільки можна пиз*іти! Справи 8і зброєю повинні вирішуватись у тиші. А тут не військові відомства а РЕШЕТО інфа витікає у пресу на раз два. Це просто ганьба!
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18.03.2022 20:32 Відповісти
Читаю комменты и удивляюсь, народ, а вы действительно думаете, что вот так выйдет Остин и скажет С-300 выехали, и назовёт дату, маршрут, а также точку передачи? ))))) Как думаете, почему НАТО уже передало Словакии Пэтриоты, и почему за МИГи тема затихла причём и с нашей стороны. Будут забалтывать тему до тех пор пока оружие не будет развёрнуто на боевых позициях.
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18.03.2022 20:45 Відповісти
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