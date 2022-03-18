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Українські дипломати знайшли в Білорусі і вивезли за кордон бабусю та 5-річну дівчинку, батьків і брата якої вбили російські окупанти під час евакуації, - Кулеба. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Українські дипломати у Білорусі знайшли та вивезли на лікування за кордон бабусю та її п'ятирічну онуку, чию сім'ю обстріляли окупанти в Київській області, після чого їх двох вивезли до Білорусі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"28 лютого в Київській області російські військові обстріляли автомобіль з мирною сім’єю, яка намагалася виїхати з району бойових дій. Мати з батьком та 18-річний син загинули. Вижили бабуся та онука 5,5 років, яка отримала кульове поранення в голову. Окупанти вивезли їх до Білорусі", - розповів він.

"Наші консули їх знайшли. Дитину прооперували в одній з білоруських лікарень. У зв’язку зі втратою батьків, співробітниця консульського відділу посольства Мар’яна Боцвінюк оформила тимчасову опіку та посвідчення особи для повернення в Україну. Сьогодні її виписали з лікарні. Посольство орендувало реанімобіль, який відвіз бабусю та онуку за кордон, де вона нині продовжує лікування. Стан дитини стабільний, загрози життю немає", - зазначив Кулеба.

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Українські дипломати знайшли в Білорусі і вивезли за кордон бабусю та 5-річну дівчинку, батьків і брата якої вбили російські окупанти під час евакуації, - Кулеба 01

"Російська агресія принесла нашому народу горе, біль та сльози. Вона принесла звірство та воєнні злочини, масштабу яких світ не бачив багато десятиріч. Але війна також проявила все найкраще в нашому народі. Людяність та готовність до взаємодопомоги у складний час", - підкреслив міністр.

Він подякував консулам і посольству України, білоруським лікарям та волонтеру, який супроводив їх до кордону. Глава МЗС також наголосив, що українські консули докладають максимум зусиль для допомоги та захисту українців, які опинилися у важкому становищі за кордоном, навіть в таких ситуаціях як ця.
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Фашисты 21-го века - Россия и Беларусь
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18.03.2022 18:31 Відповісти
Знал парня, котрый не выжил... Это случилось ещё в первую недел войны. Спортсмен, играл за сборную Украины по регби U-18
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18.03.2022 18:41 Відповісти
******* ж вы кацапы..чтоб вам тварям ни дна ни покрышки
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18.03.2022 18:42 Відповісти
дитина залишилась без батьків. немає слів.
горіть в пеклі росіяни!
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18.03.2022 18:47 Відповісти
Шото я пропустив а з ********** ддипломатичні відносини розірвали чи *****.
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18.03.2022 18:48 Відповісти
Їх окупанти примусово до Білорусі відвезли чи як?
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18.03.2022 18:59 Відповісти
так. решту сім'ї вбили, а їх мабуть для картинки рятівників забрали.
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18.03.2022 19:56 Відповісти
 
 