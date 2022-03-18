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Глава делегації РФ на перемовинах Мединський: Київ та Москва максимально зблизили позиції щодо нейтрального статусу України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переговори

Нейтральний статус України та відмова від її вступу до НАТО є темами, за якими Москва та Київ максимально зблизили позиції на перемовинах.

Про це заявив у п'ятницю журналістам голова делегації РФ, помічник президента Володимир Мединський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Тема нейтрального статусу та невступу України до НАТО є одним із ключових пунктів переговорів, це той пункт, по якому сторони максимально зблизили свої позиції", - сказав він.

Він додав, що в цих пунктах є нюанси, пов'язані з гарантіями безпеки для України.

"Нюанси, пов'язані з тим, які гарантії безпеки отримує Україна додатково до наявних у разі відмови від вступу до блоку НАТО", - додав Мединський.

За його словами, Москва і Київ перебувають "десь на півдорозі" щодо питання так званої "демілітаризації України" в рамках переговорного процесу сторін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змагання країн за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж за проведення Олімпіади, - Кулеба

Говорити про можливу зустріч президентів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського можна лише після того, як буде затверджено текст договору між двома країнами, заявив Мединський.

"Я абсолютно не готовий це коментувати, скажу лише те, що перш ніж говорити про зустріч керівників, необхідно, щоб делегації переговорників підготували та погодили текст договору, після цього текст договору за нашими пропозиціями має парафуватися главами МЗС, відповідно, (договір) буде затверджений урядами, тільки після цього має сенс говорити про саміт глав держав", - сказав він, відповідаючи на питання щодо можливості зустрічі Путіна та Зеленського у найближчій перспективі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+79
Сьогодні Люсінда істерикувала. Обвинувачувала у нападі Порошенка, бо він вніс в Конституцію вступ у НАТО. Хоча нещодавно сам розпинався, що НАТО наша єдина опція.
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18.03.2022 18:30
+62
Чооооооорт! Україна має бути в НАТО
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18.03.2022 18:30
+62
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18.03.2022 18:38
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Україна Незалежна держава і український народ сам буде вирішувати свій статус, а не слухати російських фашистів, які смертю примушують до руzкого миру.
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18.03.2022 19:40 Відповісти
Москалям віри не має.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 19:42 Відповісти
ти б граматику підтягнуло, з орфографією, опудало рошенівське, замість тупити в інеті!))))
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18.03.2022 19:44 Відповісти
все те переговоры - пустой треп! Всех рашистов в Украине надо радикально уничтожать, особенно в Херсоне и Марике!
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18.03.2022 19:45 Відповісти
Та патин вам в дупу, а не будете ви нам нав'язувати своє.
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18.03.2022 19:46 Відповісти
Ну і санкції. Як тільки перемир'я буде підписано - санкції проти росії почнуть згортатися. Так що час працює зараз НЕ на росію.
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18.03.2022 19:47 Відповісти
Смерть окупантам! Ніякої здачі інтересів! Зе приготуватися за сдачу інтересів!
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18.03.2022 19:47 Відповісти
Нейтральний статус України означатиме максимальне наближення Зеленського, Єрмака, Подоляка, Рєзнікова і Арахаміі до Ростова, в білому рефрижераторі з червоним написом.
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18.03.2022 19:48 Відповісти
Чим є небезпечним"нейтралітет"для України,навіть,якщо орки виведуть всі свої війська?Тим,що кацапам вже не треба буде проводити наземну операцію.Вони просто,залітаючи у повітряний простір України,будуть скидувати свої бомби на якусь школу,або лікарню,виправдовуючись,що за даними їхньої розвідки це не школа,чи лікарня,а бункер в якому клепають атомну бомбу.І так раз в десять днів.Склепають бомбочку і ще свіженькою-на український театр...Цілий світ буде висловлювати "занепокоєність",а Україна перетвориться на полігон,де ніхто не буде мати можливість спокійно жити.Договір з кацапами не вартує того паперу,на якому він є написаний.
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18.03.2022 19:49 Відповісти
вот гнида зеленая. учитывая что он гарант конституции то это вообще гос измена. а демилитаризация это вообще за гранью после того что натворили коцапы. ещё амнистию им объявите...
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18.03.2022 19:50 Відповісти
Як сказала Маргарет Тетчер: Мир можна зберегти лише за допомогою зброї.
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18.03.2022 19:54 Відповісти
Причем здесь вообще НАТО, если ***** постоянно говорил, что нет такого народа, как украинцы и нет такого государства как Украина? ЦЕЛЬ ВОЙНЫ - УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНЫ И УКРАИНСКОГО НАРОДА, а не "нейтральный статус".
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18.03.2022 19:58 Відповісти
А у России будет нейтральный статус и ограничение армии? Нет? Тогда нах..й всех переговорщиков.
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18.03.2022 20:05 Відповісти
Что происходит. Кто может это простить. Может Гриценко прав, капитуляция намечается?
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18.03.2022 20:09 Відповісти
А чого ви очікуваоли от Зелі?
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18.03.2022 20:42 Відповісти
А як "красиво" працюють пацани з ОПи Люська вийшла і погнала пургу, и кто же в єтом виноват,конечно, Порошенко. А тут же Переляк протилежне-ми не поступимось фундаментальними принципами. Та які там приниципи в Єрмака. Орки розворушили хід так званих переговорів. Та потім виявиться, що саме четвірка "українців" настоювала на їх проведенні. Пятий своє вже отримав.
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18.03.2022 20:13 Відповісти
Переговоры с ****** невозможны ввиду его бешенства
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18.03.2022 20:26 Відповісти
Это вброс от мединского, не верьте в эту дрочь. Нашм прекрасно понимают что наши вздёрнут их за ****** переговоры. Уже же сказали что это их влажные фантазии, и по берегите нервы до "оприлюднення" самих пунктов
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18.03.2022 20:32 Відповісти
Про Мінськ-1 і Мінськ-2 нам теж розповідали як про побіди... А як їх оприлюднили так і ***єлі...
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18.03.2022 20:35 Відповісти
Рашиські варвари мають вивести війська З Украіни ,про що взагалді мова і чи ті люди ведуть перемовини ?
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18.03.2022 20:33 Відповісти
"Москва і Київ перебувають "десь на півдорозі" щодо питання так званої "демілітаризації України"...". Це взагалі про що? Переговори треба вести про демілітаризацію Пуйлостана.
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18.03.2022 20:33 Відповісти
Не вірте рузге ! Рузге відкриває рота лише для того щоб висрати брехню! Нема чого коментувати панове . Слухайте та коментуйте лише наших. НЕ ВИТРАЧАЙТЕ ЧАС НА РУЗГЕ ЛАЙНО.
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18.03.2022 20:37 Відповісти
Це звідки стаття? 60 хвилин скабєєвої?
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18.03.2022 20:37 Відповісти
Глава делегации рф Мединский выступил перед СМИ по поводу переговоров с рядом заявлений:
▪️нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым стороны максимально сблизили позиции на переговорах;
▪️обсуждаются гарантии Украине в случае невступления в НАТО;
▪️ что касается "демилитаризации", стороны находятся "где-то на полпути";
▪️самый сложный вопрос переговоров России и Украины - денацификация;
▪️прежде чем говорить о встрече Путина и Зеленского, нужен текст договора.
* * *
В связи с этим, просто хочу только напомнить нашим переговорщикам: украинцы сейчас не для того отдают тысячи жизней, чтобы в конце концов согласиться на условия москвы.
Какая, к чёрту, "денацификация"? Какая "демилитаризация" после того, как мы уже начали гнать в шею и дожимать рашистских оккупантов?
Не менее, чем на 80% договор должен быть на условиях Киева. Причём, с репарациями и полной компенсацией нанесённого ущерба. Плюс восстановление территориальной целостности. Уступим сейчас, агрессия и претензии москвы не закончатся никогда.

Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/11003
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18.03.2022 21:11 Відповісти
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