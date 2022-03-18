Глава делегації РФ на перемовинах Мединський: Київ та Москва максимально зблизили позиції щодо нейтрального статусу України

Нейтральний статус України та відмова від її вступу до НАТО є темами, за якими Москва та Київ максимально зблизили позиції на перемовинах.

Про це заявив у п'ятницю журналістам голова делегації РФ, помічник президента Володимир Мединський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Тема нейтрального статусу та невступу України до НАТО є одним із ключових пунктів переговорів, це той пункт, по якому сторони максимально зблизили свої позиції", - сказав він.

Він додав, що в цих пунктах є нюанси, пов'язані з гарантіями безпеки для України.

"Нюанси, пов'язані з тим, які гарантії безпеки отримує Україна додатково до наявних у разі відмови від вступу до блоку НАТО", - додав Мединський.

За його словами, Москва і Київ перебувають "десь на півдорозі" щодо питання так званої "демілітаризації України" в рамках переговорного процесу сторін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змагання країн за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж за проведення Олімпіади, - Кулеба

Говорити про можливу зустріч президентів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського можна лише після того, як буде затверджено текст договору між двома країнами, заявив Мединський.

"Я абсолютно не готовий це коментувати, скажу лише те, що перш ніж говорити про зустріч керівників, необхідно, щоб делегації переговорників підготували та погодили текст договору, після цього текст договору за нашими пропозиціями має парафуватися главами МЗС, відповідно, (договір) буде затверджений урядами, тільки після цього має сенс говорити про саміт глав держав", - сказав він, відповідаючи на питання щодо можливості зустрічі Путіна та Зеленського у найближчій перспективі.