Глава делегації РФ на перемовинах Мединський: Київ та Москва максимально зблизили позиції щодо нейтрального статусу України
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Нейтральний статус України та відмова від її вступу до НАТО є темами, за якими Москва та Київ максимально зблизили позиції на перемовинах.
Про це заявив у п'ятницю журналістам голова делегації РФ, помічник президента Володимир Мединський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Тема нейтрального статусу та невступу України до НАТО є одним із ключових пунктів переговорів, це той пункт, по якому сторони максимально зблизили свої позиції", - сказав він.
Він додав, що в цих пунктах є нюанси, пов'язані з гарантіями безпеки для України.
"Нюанси, пов'язані з тим, які гарантії безпеки отримує Україна додатково до наявних у разі відмови від вступу до блоку НАТО", - додав Мединський.
За його словами, Москва і Київ перебувають "десь на півдорозі" щодо питання так званої "демілітаризації України" в рамках переговорного процесу сторін.
Говорити про можливу зустріч президентів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського можна лише після того, як буде затверджено текст договору між двома країнами, заявив Мединський.
"Я абсолютно не готовий це коментувати, скажу лише те, що перш ніж говорити про зустріч керівників, необхідно, щоб делегації переговорників підготували та погодили текст договору, після цього текст договору за нашими пропозиціями має парафуватися главами МЗС, відповідно, (договір) буде затверджений урядами, тільки після цього має сенс говорити про саміт глав держав", - сказав він, відповідаючи на питання щодо можливості зустрічі Путіна та Зеленського у найближчій перспективі.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
▪️нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым стороны максимально сблизили позиции на переговорах;
▪️обсуждаются гарантии Украине в случае невступления в НАТО;
▪️ что касается "демилитаризации", стороны находятся "где-то на полпути";
▪️самый сложный вопрос переговоров России и Украины - денацификация;
▪️прежде чем говорить о встрече Путина и Зеленского, нужен текст договора.
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В связи с этим, просто хочу только напомнить нашим переговорщикам: украинцы сейчас не для того отдают тысячи жизней, чтобы в конце концов согласиться на условия москвы.
Какая, к чёрту, "денацификация"? Какая "демилитаризация" после того, как мы уже начали гнать в шею и дожимать рашистских оккупантов?
Не менее, чем на 80% договор должен быть на условиях Киева. Причём, с репарациями и полной компенсацией нанесённого ущерба. Плюс восстановление территориальной целостности. Уступим сейчас, агрессия и претензии москвы не закончатся никогда.
Олег Шарп, https://t.me/Sharpreview/11003