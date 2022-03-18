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У Харкові й області позбавляються всього, пов’язаного з Росією: перейменують вулиці, театр, позбавлять почесних звань, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Жителі Харкова вимагають позбутися всього, що пов’язує місто з Росією, зокрема, йдеться і про назви вулиць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке звернення підписали громадські діячі, повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.

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"Харківщина тримає оборону не лише на військовому фронті. Росіяни думали, що тут їх зустрінуть із хлібом-сіллю. Але ми дали чітко зрозуміти: Харків – українське місто!" – йдеться у повідомленні голови області.

Відтак, харківська наукова спільнота почала позбавляти громадян Росії почесних звань.

"Вчена рада Каразінського університету позбавила звання "Почесного доктора" ректора Московського вишу Віктора Садовничого. "Почесного громадяна" у Садовничого забрала і Лозівська райрада. Соромно, що уродженець Харківщини підписав звернення російських ректорів на підтримку дій злочинця Путіна", – повідомив Синєгубов.

Він наголосив, що жителі вимагають позбутися всього, що пов’язує Харків із Росією. Йдеться і про назви вулиць.

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"Вилучити з назви слово "російський" вимагає колектив Харківського академічного драматичного театру імені Пушкіна. Відповідний лист-звернення на моє ім'я спрямував колектив театру", – повідомив голова області.

Він наголосив, що в харків’ян немає нічого спільного з тими, хто нищить "Градами" міста Харківської області.
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Топ коментарі
+40
Якраз це буде одним з найбільш значущих результатів цієї війни....
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18.03.2022 18:40
+32
Нарешті позбудуться колоніального менталітету. Своїм розумом не змогли, то москалі примусили
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18.03.2022 18:42
+29
Проспект будет имени Степана Бандеры и ему памятник?
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18.03.2022 18:41
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ну от, а то мама, мама
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18.03.2022 18:39 Відповісти
Московський проспект приберуть нарешті???
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18.03.2022 18:54 Відповісти
Якраз це буде одним з найбільш значущих результатів цієї війни....
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18.03.2022 18:40 Відповісти
А вулицю жукова переіменують?
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18.03.2022 18:40 Відповісти
ця вулиця вже давно імені Петра Григоренка.
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18.03.2022 20:22 Відповісти
Проспект будет имени Степана Бандеры и ему памятник?
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18.03.2022 18:41 Відповісти
Чому б і ні ?
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18.03.2022 18:44 Відповісти
Бандера вiдповiв чмошнику ка-диркє

https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272

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18.03.2022 19:10 Відповісти
можливо,це буде той проспект,що зараз "московський".
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18.03.2022 20:24 Відповісти
Краще вже проспект Романа Шухевича.
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18.03.2022 21:15 Відповісти
Даже проспект жюкова переименуют?
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18.03.2022 18:42 Відповісти
Так. Буде проспект Романа Шухевича
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18.03.2022 21:16 Відповісти
Нарешті позбудуться колоніального менталітету. Своїм розумом не змогли, то москалі примусили
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18.03.2022 18:42 Відповісти
Эх если бы лет этак 20 назад прозрели,может не было бы такого сценария а за ядерную аферу Кравчука вобще молчу.
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18.03.2022 18:42 Відповісти
наперед хай кожен харківьянин вирве із себе москаля на навчиться вимовляти "паляниця"

тоді й за вулиці можна братись....
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18.03.2022 18:42 Відповісти
Одне другому не заважає.
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18.03.2022 18:44 Відповісти
чи помінялась думка відносно *********-вбивці жюкова?
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18.03.2022 18:42 Відповісти
В мене вже декілька днів є така думка, що після війни у відношенні до орків західні області України будуть "маленькими дітками", в порівнянні з східними, північними та південними областями.
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18.03.2022 18:43 Відповісти
никто так не не поднял украинский национализм как В,В.Хуйло.
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18.03.2022 18:44 Відповісти
Поздновато как то
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18.03.2022 18:46 Відповісти
Правильно казав Мухарський: "Не схотіли лагідної українізації, отримали жорстку". Для більшості істина відкривається лише через біль, кров і страждання, хоча всього цього можна було уникнути.
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18.03.2022 18:46 Відповісти
с сыр *росийский* надо переименовать в Украинский
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18.03.2022 18:48 Відповісти
роzzийское всё краденное:

- по рецептуре/технологии тот сыр изначально звался тильзитским.
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18.03.2022 19:57 Відповісти
Ковбасу "московську" в " Харківську".
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18.03.2022 21:36 Відповісти
Касапа мокают рылом в гавнище на всех фронтах. Расия в перде.
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18.03.2022 18:48 Відповісти
Наступного тижня влада планує організувати мітинги біля головних офісів компаній, які відмовляються припинити фінансування кривавого російського терору.

https://24tv.ua/yaki-kompaniyi-vidmovlyayutsya-yti-rosiyskogo-rinku-vlada-anonsuvala_n1910988

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18.03.2022 18:49 Відповісти
"неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована", ... Чи вже не так?
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18.03.2022 18:54 Відповісти
знакомая методичка...
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18.03.2022 18:59 Відповісти
І що хотів цим сказати? Бо слова про "методичку" надто стандартні.
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18.03.2022 19:07 Відповісти
пізно прозріли. жуков сказав.
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18.03.2022 18:55 Відповісти
а що там з памятником та майданом жукову ?
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18.03.2022 18:55 Відповісти
дошло...
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18.03.2022 19:00 Відповісти
Никогда не поздно это когда действительно не поздно.
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18.03.2022 19:06 Відповісти
А де підар добкін?
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18.03.2022 19:12 Відповісти
Ми так розуміємо з вулицею жюкова все вже вирішено назавжди?
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18.03.2022 19:15 Відповісти
Эх, харьковчане, напомнить бы Вам эпопею с переименованием проспекта Жукова и позицию Вашего городского совета по этому поводу, что при прошлом мэре, что при нынешнем . . . Нынешний, правда, вроде бы сейчас достойно себя ведёт в публичном пространстве, но . . .

Не стыдно теперь ? Стыдно, наверное. Так и хочется сказать : "А вам говорили!!!" Только поздно, Сеня, пить "Боржоми", когда почки отвалились. Хотя, может и не поздно. Надеюсь, что не поздно.
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18.03.2022 19:15 Відповісти
Не стыдно и не поздно... привет из Харькова
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18.03.2022 21:03 Відповісти
Это хорошо, что не поздно
Держитесь, всё будет ОК.
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18.03.2022 22:30 Відповісти
То есть восьми лет, пока наши воины держали орду на передке, отдавая свои жизни, было недостаточно, для переименования проспекта жукова? Для "прозрения" нужно было бомбить Харьков?
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18.03.2022 19:21 Відповісти
Извиняюсь, вы картами умеете пользоваться? Проспект уже давно Петра Григоренко, а не Жукова. Памятник стоит. можете после войны с Олежкой приехать и снести
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18.03.2022 20:56 Відповісти
Там решением горсовета возвращают имя Жукова проспеку Григоренко, суд отменяет решение горсовета, горсовет принимает новое решение и так по кругу цирковали . . .
Думаю, теперь уже не будут после всего, что случилось.
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18.03.2022 22:32 Відповісти
не дай боже никому такого отрезвления..., но это давно надо было сделать...
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18.03.2022 19:22 Відповісти
Переименовать то можно. Но тут у нас уже попереименовывали шо поало в 14-м. Вот есть "майдан Свободи", есть "майдан Коституції". Чьей свободы? Чьей конституции, американской? Хочется конкретики. А в других городах все улицы Ленина поререименовывали в Соборные. Ну блин никакой фантазии. А как єто повлияет на регистрацию, на бизнес? Вообще непонятно.
Есть такое украинское слово "НЕНАЧАСІ"
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18.03.2022 19:39 Відповісти
Русский КОРАБЛЬ, иди.. и не оглядывайся
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18.03.2022 19:48 Відповісти
"бизнес", ему, мля, в разбомбленном роZZией Харькове марта 2022.

Иди 'скупись' на Барабашова..
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18.03.2022 19:51 Відповісти
Полосатик, не ругайся, я в отличии от тебя в Харькове и нахожусь
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18.03.2022 20:51 Відповісти
то есть, ты руzzкий наводчик.

Ты всё ещё жЮкова клеишь?
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18.03.2022 21:17 Відповісти
И шо, даже памятник Жукову снесут?
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18.03.2022 19:50 Відповісти
І правильно, давно пора
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18.03.2022 19:54 Відповісти
А в Харкові вже не хочуть проспекту ім'я підора жЮкова вертати?
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18.03.2022 19:59 Відповісти
Он уже давно не Жукова, а Петра Григоренко. Так для справки
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18.03.2022 20:52 Відповісти
Я знаю, але ж до війни у харківських депудятлів постійно руки чесались повернути йому назву підора жЮкова
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18.03.2022 21:44 Відповісти
шо, і проспекту маршала, *****, жукова не буде? НЄ ВЄРЮ !!!
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18.03.2022 20:14 Відповісти
Львів просто курить в сторонці.
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18.03.2022 20:26 Відповісти
Десь на концерті Кобздона заплакав Гєпа.
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18.03.2022 20:33 Відповісти
надо не только в Харькове,а вообще по всем областям поубирать полностью все,что даже имеет намек на что то рассейское,будь то даже Пушкин,Крылов и др.
Убрать кириллицу нах.....й,мы уж как нибудь дотянем,а что б новое поколение даже и близко не касалось мерзкого кацапского духа
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18.03.2022 21:02 Відповісти
Чудовий початок. Але позбавитись не тільки слова "російський", але всього, що з росією пов"язано, назви " ім. Пушкіна" теж, як і згадки про будь яких совкових чи російських"діячів". Всюди в Україні, в міста, найменьшому сел, залізничній станції чи назві підприємства.
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18.03.2022 21:17 Відповісти
с добрым утром, Харьков. Дошло наконец...Только какой ценой...
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18.03.2022 21:24 Відповісти
Жукова уже точно не будет! Глаза открывать начали.
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18.03.2022 21:51 Відповісти
Ой, а як же тепер без проспекта Жукова???
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18.03.2022 22:12 Відповісти
 
 