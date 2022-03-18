У Харкові й області позбавляються всього, пов’язаного з Росією: перейменують вулиці, театр, позбавлять почесних звань, - Синєгубов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Жителі Харкова вимагають позбутися всього, що пов’язує місто з Росією, зокрема, йдеться і про назви вулиць.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке звернення підписали громадські діячі, повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.
"Харківщина тримає оборону не лише на військовому фронті. Росіяни думали, що тут їх зустрінуть із хлібом-сіллю. Але ми дали чітко зрозуміти: Харків – українське місто!" – йдеться у повідомленні голови області.
Відтак, харківська наукова спільнота почала позбавляти громадян Росії почесних звань.
"Вчена рада Каразінського університету позбавила звання "Почесного доктора" ректора Московського вишу Віктора Садовничого. "Почесного громадяна" у Садовничого забрала і Лозівська райрада. Соромно, що уродженець Харківщини підписав звернення російських ректорів на підтримку дій злочинця Путіна", – повідомив Синєгубов.
Він наголосив, що жителі вимагають позбутися всього, що пов’язує Харків із Росією. Йдеться і про назви вулиць.
"Вилучити з назви слово "російський" вимагає колектив Харківського академічного драматичного театру імені Пушкіна. Відповідний лист-звернення на моє ім'я спрямував колектив театру", – повідомив голова області.
Він наголосив, що в харків’ян немає нічого спільного з тими, хто нищить "Градами" міста Харківської області.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272
тоді й за вулиці можна братись....
- по рецептуре/технологии тот сыр изначально звался тильзитским.
https://24tv.ua/yaki-kompaniyi-vidmovlyayutsya-yti-rosiyskogo-rinku-vlada-anonsuvala_n1910988
Не стыдно теперь ? Стыдно, наверное. Так и хочется сказать : "А вам говорили!!!" Только поздно, Сеня, пить "Боржоми", когда почки отвалились. Хотя, может и не поздно. Надеюсь, что не поздно.
Держитесь, всё будет ОК.
Думаю, теперь уже не будут после всего, что случилось.
Есть такое украинское слово "НЕНАЧАСІ"
Иди 'скупись' на Барабашова..
Ты всё ещё жЮкова клеишь?
Убрать кириллицу нах.....й,мы уж как нибудь дотянем,а что б новое поколение даже и близко не касалось мерзкого кацапского духа