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Повітряні сили України протягом доби збили понад 10 літальних апартів противника, з яких щонайменше чотири літаки та два вертольоти, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Також Повітряні сили України збили російські крилаті ракети та безпілотні літальні апарати.
Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив під час брифінгу, який транслювався у Телеграмі ОП, передає Цензор.НЕТ.
"Знову нас радують Повітряні сили України, які протягом доби збили понад 10 літальних апартів противника, з яких щонайменше 4 літаки, два вертольоти, крилаті ракети, безпілотні літальні апарати", - розповів Арестович.
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