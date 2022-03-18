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війна (56174) літак (1980) Арестович Олексій (372) Повітряні сили (1235)

Повітряні сили України протягом доби збили понад 10 літальних апартів противника, з яких щонайменше чотири літаки та два вертольоти, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арестович

Також Повітряні сили України збили російські крилаті ракети та безпілотні літальні апарати.

Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив під час брифінгу, який транслювався у Телеграмі ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Знову нас радують Повітряні сили України, які протягом доби збили понад 10 літальних апартів противника, з яких щонайменше 4 літаки, два вертольоти, крилаті ракети, безпілотні літальні апарати", - розповів Арестович.

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Топ коментарі
+18
А что у Люськи за мутные разговоры по поводу НАТО и нейтралитета Украины? Люську надо подвергнуть деразговоризации.
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18.03.2022 18:49
+11
Оце- реальність. А не хотЄлки усіляких Мединсьских.
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18.03.2022 18:49
+7
Похоже, что новое ПВО уже доставили
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18.03.2022 18:48
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Похоже, что новое ПВО уже доставили
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18.03.2022 18:48 Відповісти
Его доставили намного раньше речи Байдена.
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18.03.2022 19:07 Відповісти
Это за вчера?
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18.03.2022 18:48 Відповісти
Оце- реальність. А не хотЄлки усіляких Мединсьских.
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18.03.2022 18:49 Відповісти
А что у Люськи за мутные разговоры по поводу НАТО и нейтралитета Украины? Люську надо подвергнуть деразговоризации.
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18.03.2022 18:49 Відповісти
Не дивно що коняка лавров занепокоєний надання Україні С-300. путлєра кацапи скоро на дельтаплани перейдуть з педальною тягою.
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18.03.2022 18:54 Відповісти
Налётчики рабсейские предлагаем вам сразу садиться на наших аэродромах и сдаваться в плен, только так вы останетесь живы.
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18.03.2022 18:55 Відповісти
Більше того . Якщо винищувач , штурмовик чи бомбардувальник посадять неушкодженим , то ще й винагороду отримають чималеньку. Не прийдеться по сільським магазинам копійки та гривні з каси в кишеню мародерствувати
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18.03.2022 19:01 Відповісти
Добре, покладемо на шмат хліба в полоні дві шайби масла.
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18.03.2022 19:05 Відповісти
Офіційно кацапським літунам запропоновано винагороду (вже не пам'ятаю скільки) за переданий неушкодженим літальний апарат. Сума там серйозна . Якщо там є не зовсім відбиті , то задумаються ...
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18.03.2022 19:08 Відповісти
Похоже, в Укрвоенторг свежие С-300 завезли...
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18.03.2022 20:11 Відповісти
А Лаврун там что-то пенился - "Москва не позволит!"
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18.03.2022 20:13 Відповісти
Яка добра новина ,по вертольотах рашисти втратили вже половину тих що в них були.
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18.03.2022 20:36 Відповісти
 
 