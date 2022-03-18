На кордоні Сумщини і Полтавщини триває "гадяцьке сафарі": мисливці вже відібрали у російських військових 10 танків, кулемети й автомати, - ОВА
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На півночі Полтавщини, зокрема на кордоні з Сумщиною, відбуваються бойові зіткнення з російськими окупантами. Тих, хто після зустрічі з українською армією й теробороною, втекли, шукають місцеві мисливці. Частина техніки, яку відібрали в російських військових, уже відремонтована й передана ЗСУ.
Про це під час спілкування з журналістами регіональних ЗМІ розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.
"На півночі області відбуваються бої з російськими окупантами, мова про охтирський напрямок. Крім того, продовжується так зване "гадяцьке сафарі" – мисливці вже не тільки з рушницями "полюють", а й відібрали в окупантів кулемети й автомати, а також більше 10 танків та іншу техніку. Вона передана Збройним силам України, відремонтована й уже працює на нашу армію", – сказав Дмитро Лунін.
Зазначив, що більше ніж 500 поранених бійців і цивільних потрапили до наших лікарень із Сумщини й Харківщини. Їм надана повна допомога. У цьому, говорить Дмитро Лунін, пересвідчився особисто.
Розповів, що в лави тероборони області залучені близько 15 тисяч людей.
"Хто не потрапив до Збройних сил, зокрема й ТрО, мають продовжити працювати. Економічний фронт також дуже важливий. Полтавщина нині тилова область, тому маємо тут забезпечити ефективну роботу економіки", – додав Дмитро Лунін.
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