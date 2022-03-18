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На кордоні Сумщини і Полтавщини триває "гадяцьке сафарі": мисливці вже відібрали у російських військових 10 танків, кулемети й автомати, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

На півночі Полтавщини, зокрема на кордоні з Сумщиною, відбуваються бойові зіткнення з російськими окупантами. Тих, хто після зустрічі з українською армією й теробороною, втекли, шукають місцеві мисливці. Частина техніки, яку відібрали в російських військових, уже відремонтована й передана ЗСУ.

Про це під час спілкування з журналістами регіональних ЗМІ розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

"На півночі області відбуваються бої з російськими окупантами, мова про охтирський напрямок. Крім того, продовжується так зване "гадяцьке сафарі" – мисливці вже не тільки з рушницями "полюють", а й відібрали в окупантів кулемети й автомати, а також більше 10 танків та іншу техніку. Вона передана Збройним силам України, відремонтована й уже працює на нашу армію", – сказав Дмитро Лунін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тероборона Полтавщини захопила 3 танки окупантів і передала їх ЗСУ. ВIДЕО

Зазначив, що більше ніж 500 поранених бійців і цивільних потрапили до наших лікарень із Сумщини й Харківщини. Їм надана повна допомога. У цьому, говорить Дмитро Лунін, пересвідчився особисто.

Розповів, що в лави тероборони області залучені близько 15 тисяч людей.

"Хто не потрапив до Збройних сил, зокрема й ТрО, мають продовжити працювати. Економічний фронт також дуже важливий. Полтавщина нині тилова область, тому маємо тут забезпечити ефективну роботу економіки", – додав Дмитро Лунін.
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Топ коментарі
+34
Ми пам'ятаємо 1914 р. з генерал-губернатором Бобринським, 1918 р., різню більшовиками в Києві (так званий червоний терор), війська Денікіна і білий терор. Голод 1921-1923 рр., Голодомор 1932-1933 рр., ленінські, сталінські репресії, розстріляне Відродження, Великий терор, 1939 - такзваний "золотий вересень", злочини НКВД у 1941 році коли у Заліщиках спалили поїзд, де у вагонах були сотні українських жінок і дітей, у Тернополі, Львові, Івано-Франківську у тюрмах невинно замордованих синів і дочок України (їх так мордували, що рідні немогли опізнати тіла), "освободітєлі хренові". Так прикрив москаль свої злочини у ході відступу перед нацистами. Ми пам'ятаємо окупацію радянськими військами України у 1944 році. Слова жукова "нехай здохнуть на полі бою, ніж потім дусити їх по таборах". Голод 1946-47, операцію "Вісла". Переорані села на Волині, щоб ви розуміли, із жителями (для тих хто не вчить історії). І це невесь перелік злочинів москалів, на моїй Богом даній землі. І це лише частина 20 ст. Сьогодні їм нема прощення! Надіюся, що нарешті, лояльні до кацапів українці, це зрозуміють. І нарешті, питання " какая разніца" буде закрите. Якщо ще хтось незрозумів, що москаль нас ненавидить до мозку костей, він бачить свою кволість, немічність, тупість на фоні української нації, його комплекс меншовартості заставляє ненавидіти все українське. Москаль навіть зумів переконати частину українців у тому, що українська мова це нарєчіє, а руZкий язік це "велич" мов, шкода їх розчаровувати, але це і є нарєчіє, помісь слов'янських і тюркських слів, ви не повірите, але сама москальська еліта соромилась розмовляти російською, адже це мова холопів (тобто рабів, кріпаків). А сьогодні москаль, 30 років, носивши маску, лише показав свою сутність, своє обличчя, і свою ненавість до України. Він був таким завжди. Нічого нового, сьогодні ми про москалів не дізналися нічого нового. Сьогодні ми повинні заставити його заплатити за кожну сльозу, за кожного вбитого, замордованого українця. Бо в іншому випадку, відчуваючи свою безкарність, він продовжить ці злочини. І тут немає значення чи то путінська расєя, чи когось іншого. Одна жіночка сказала дуже хороші слова, що росія закінчується там, де їй надають по морді.
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18.03.2022 19:03
+28
так вже !!!!
Дуже дорогий російський винищувач був збитий старою "Іглою".
Мобілізований з "Укрпошти" збив російський літак, який бомбардував Чернігів.
"Новий літак окупантів Су-35 (вартість якого 40-65 млн доларів) збив у небі над Черніговом працівник з "Укрпошти" ветеран Сергій Чижиков за допомогою ПЗРК "Ігла-1". Нормально так доставив. Пишаємося нашим героєм",

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18.03.2022 19:14
+19
Лесники и егеря борятся с цыганами за поставки вооружения.
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18.03.2022 19:06
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Жаль что у не получается целыми отжать комплексы ПВО свинособак
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18.03.2022 19:02 Відповісти
Та РЕБ
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18.03.2022 19:04 Відповісти
Ну вообще-то Тарас Березовец заявлял недавно, что комплексов ПВО "наколядовали" уже столько, что одних трофейных ТОРов уже полноценный дивизион. Подтягивают и ПВО потихоньку.
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18.03.2022 19:13 Відповісти
Кацапы, когда бросают, с комплексов ПВО потрошат электронику, а без неё это просто металлолом.
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18.03.2022 19:16 Відповісти
А ракети з них зняти можна? І нашим відповідним частинам передати?
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18.03.2022 19:25 Відповісти
Вот ракеты как раз и НУЖНО с них снимать, если они остались. Внешний осмотр, отсутствие видимых повреждений и следов разборки/сборки и вперед, в войска.
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18.03.2022 19:57 Відповісти
думаю не всегда есть время чё-то снять. Едешь-едешь в тылу, тут бабах и ой-ёйёй. И иван уже не про микросхемы думает, а как бы свой зад без лишних дырок до ближайшего леса донести.
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18.03.2022 19:29 Відповісти
А если приключился бабах рядом с ПВО, то оно опять таки, уже ни на что не годно. Там нет бронирования жизненно важных узлов, вся наружная электроника под жестяными лючками. Говорю как бывший ПВОшник, я знаю В советской военной школе армейскому комплексу ПВО давали 15-20 минут на поле боя, не больше. Там наоборот, хоть какое-то внимание было защите экипажа, у него должны были быть хоть какие-то шансы выжить, а техника была изначально сделана одноразовой.
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18.03.2022 19:55 Відповісти
Бабахи разные бывают. Могли и не по ним, а в соседний бетер например.
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18.03.2022 22:06 Відповісти
Даже в соседний бетер. Потому что там нет никакой противоосколочной защиты. гроздья проводов и разъемов - это просто счастье для всех осколков, они просто наперегонки туда летят. ПВО не рассчитано на поле боя, оно должно где-то там, в глубине, подальше от поля боя стоять. А если ничего не вышло, и надо драпать, то железяка от танка должна спасти экипаж, а не антенну. Так всегда было.
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18.03.2022 22:31 Відповісти
Все залежить від того яке завдання має ППО. Армійське це прикриття МТСБ. Одна ЗР батарея на МТСБ. ЗР дивізіон ППО прикриває МСБР або МСП. А ЗРД це і батареї С-60 і Стріли І Шилки. І ЗСУ 23-2 і Тунгуски ті ИГЛА
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26.03.2022 08:51 Відповісти
Отжатые "осы" были, какие-то "народные мстители" сожгли дивизион брошеных каzzапами "тунгусок" ...
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18.03.2022 19:15 Відповісти
Писали, що якмінімум, 1 БУК наши цілим захопили. З ракетами. Десь на півдні
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18.03.2022 19:21 Відповісти
І 2 "Панцирі"
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18.03.2022 19:23 Відповісти
В часи арабо-Ізраїльської війни під Дамаском СССровські батареї КУБів(предтеча БУКа) прикривалися батареями С-60. Бо мертва зона в КУБа становить коло радіусом 4 км. Тобто для виходу на бойовий режим ракета з КУБа повинна пролетіти болванкою 4 км
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26.03.2022 08:57 Відповісти
Молодці хлопці, справжні козаки!
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18.03.2022 19:02 Відповісти
Ми пам'ятаємо 1914 р. з генерал-губернатором Бобринським, 1918 р., різню більшовиками в Києві (так званий червоний терор), війська Денікіна і білий терор. Голод 1921-1923 рр., Голодомор 1932-1933 рр., ленінські, сталінські репресії, розстріляне Відродження, Великий терор, 1939 - такзваний "золотий вересень", злочини НКВД у 1941 році коли у Заліщиках спалили поїзд, де у вагонах були сотні українських жінок і дітей, у Тернополі, Львові, Івано-Франківську у тюрмах невинно замордованих синів і дочок України (їх так мордували, що рідні немогли опізнати тіла), "освободітєлі хренові". Так прикрив москаль свої злочини у ході відступу перед нацистами. Ми пам'ятаємо окупацію радянськими військами України у 1944 році. Слова жукова "нехай здохнуть на полі бою, ніж потім дусити їх по таборах". Голод 1946-47, операцію "Вісла". Переорані села на Волині, щоб ви розуміли, із жителями (для тих хто не вчить історії). І це невесь перелік злочинів москалів, на моїй Богом даній землі. І це лише частина 20 ст. Сьогодні їм нема прощення! Надіюся, що нарешті, лояльні до кацапів українці, це зрозуміють. І нарешті, питання " какая разніца" буде закрите. Якщо ще хтось незрозумів, що москаль нас ненавидить до мозку костей, він бачить свою кволість, немічність, тупість на фоні української нації, його комплекс меншовартості заставляє ненавидіти все українське. Москаль навіть зумів переконати частину українців у тому, що українська мова це нарєчіє, а руZкий язік це "велич" мов, шкода їх розчаровувати, але це і є нарєчіє, помісь слов'янських і тюркських слів, ви не повірите, але сама москальська еліта соромилась розмовляти російською, адже це мова холопів (тобто рабів, кріпаків). А сьогодні москаль, 30 років, носивши маску, лише показав свою сутність, своє обличчя, і свою ненавість до України. Він був таким завжди. Нічого нового, сьогодні ми про москалів не дізналися нічого нового. Сьогодні ми повинні заставити його заплатити за кожну сльозу, за кожного вбитого, замордованого українця. Бо в іншому випадку, відчуваючи свою безкарність, він продовжить ці злочини. І тут немає значення чи то путінська расєя, чи когось іншого. Одна жіночка сказала дуже хороші слова, що росія закінчується там, де їй надають по морді.
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18.03.2022 19:03 Відповісти
Ну я ж казав - сумчани герої!
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18.03.2022 19:04 Відповісти
Чекаю на новини, що вже Укрпошта почала орків ганяти!
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18.03.2022 19:04 Відповісти
так вже !!!!
Дуже дорогий російський винищувач був збитий старою "Іглою".
Мобілізований з "Укрпошти" збив російський літак, який бомбардував Чернігів.
"Новий літак окупантів Су-35 (вартість якого 40-65 млн доларів) збив у небі над Черніговом працівник з "Укрпошти" ветеран Сергій Чижиков за допомогою ПЗРК "Ігла-1". Нормально так доставив. Пишаємося нашим героєм",

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18.03.2022 19:14 Відповісти
Лесники и егеря борятся с цыганами за поставки вооружения.
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18.03.2022 19:06 Відповісти
Конкуренция - двигатель прогресса !!!
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18.03.2022 19:18 Відповісти
Хто їм порадив робити на баштах ті придурковаті мангали?
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18.03.2022 19:07 Відповісти
А это что-бы при попадания Джевелина репоеды не смогли разбежаться и сгорели вместе с танком.
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18.03.2022 19:17 Відповісти
Скоріш для визначення чій танк. Тут сліпий не сплутає.
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18.03.2022 19:20 Відповісти
шойгу медальный(медалей больше чем у брежнева)-приказал сделать защиту от "крышебоев",выделили деньги ,разработали КАЗ (комплекс активной защиты ) ,дошло до производства ,а денег нет-сперли,пришлось делать экспромт для успокоения персонала.
Если интересуетесь можете зайти на кацапский сайт "военное обозрение",там более подробно.
Только отзывы в статьях не читайте,там полный фашистский треш по типу гитлеровской германии
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18.03.2022 19:27 Відповісти
Це був сарказм. Мене не цікавлять винахіди божевільних.
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18.03.2022 19:29 Відповісти
Это если бурятина недостаточно прожарилась внутри танка духовки, то ее дожаривают на этом мангале.
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18.03.2022 19:30 Відповісти
Не знаю кто посоветовал, но точно знаю, что он теперь ржёт до слёз, когда видит фотки этих "конструкций"
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18.03.2022 19:30 Відповісти
Москалі - злобні й не зрозумілі істоти. У ним м'ясо смажать не на мангалі, а під мангалом.
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18.03.2022 19:52 Відповісти
То щоб мокшанє були не смажені, а тушковані як гуляш в горщику )
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19.03.2022 08:18 Відповісти
1/3 от батальона отжали
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18.03.2022 19:16 Відповісти
Якщо так було б в ХерсонI та Мелiтополi то було б ще краще та велика допомога армi
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18.03.2022 19:26 Відповісти
там немає лісів, а у степах не дуже попартизаниш на жаль.
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18.03.2022 21:26 Відповісти
Гарного полювання, хлопці !!! Бережи вас Господь.
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18.03.2022 19:30 Відповісти
Ось вона друга в світі армія ,хіба не смішно.
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18.03.2022 20:39 Відповісти
Так а шо, надо просто запасливый
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26.03.2022 11:06 Відповісти
 
 