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Заяви російської сторони щодо перемовин – це лише їхні запити. Вони прагнуть спровокувати напругу в медіа, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переговори

Заяви російської сторони демонструють їхні запити на мають на меті провокування напруги в медіа.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайлов Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Статус щодо переговорів. Заяви російської сторони – це лише їхні запити. Усі заяви мають на меті, серед іншого, спровокувати напругу в медіа. Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами", - зауважив він.

Як повідомлялося, сьогодні глава російської делегації на перемовинах Мединський зазначич, що Київ та Москва максимально зблизили позиції щодо нейтрального статусу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша ключова пропозиція на перемовинах з РФ - гарантії безпеки. Ми всі вивчили сумний досвід Будапештського меморандуму, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
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18.03.2022 19:06
+22
Привіт, світе!



Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.



Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.



Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?



Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.



Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.



Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.



Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.



Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні



Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться. (С)
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18.03.2022 19:06
+21
Но суть договора с нашей стороны так не кто и не раскрыл......почему?
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18.03.2022 19:08
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18.03.2022 19:06 Відповісти
Привіт, світе!



Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.



Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.



Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?



Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.



Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.



Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.



Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.



Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні



Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться. (С)
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18.03.2022 19:06 Відповісти
Добре сказано
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18.03.2022 19:10 Відповісти
Вау, давно нічого подібного не чув! Мурашки по тілу!
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18.03.2022 19:11 Відповісти
Текст маніпуляційний,розрахований на легковірних лошків.Поширюється подоляківською ботвою.
Самотня,нещасна,покинута Україна проти могутнього звіра-ворога .Але це не відповідає реаліям.
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18.03.2022 19:19 Відповісти
Ми не самотні. Ми не покинуті. Ми не нещасні.
Ми просто так здивували світ своєю поведінкою , що він був ЗМУШЕНИЙ нам допомагати. Хоча давав нам 3 дні на те, що ми помремо. НЕ ДОЧЕКАЮТЬСЯ!

УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! МИ ВЖЕ ПЕРЕМОГЛИ!
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18.03.2022 19:29 Відповісти
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18.03.2022 19:42 Відповісти
Дякую за текст, Ви могли б в інший час щось написати про щастя і про любов на землі, але наразі ви пишете те, що на душі в кожного українця --- про війну. Аби ще почитали все це представники перелічених країн. З повагою!
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18.03.2022 19:21 Відповісти
Та в кінці стоїть (С), що означає цитата. Знайду автора- обов'язково передам вашу щиру вдячність.
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18.03.2022 19:25 Відповісти
Но суть договора с нашей стороны так не кто и не раскрыл......почему?
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18.03.2022 19:08 Відповісти
Потому что обсуждают строго их прапазиции. Наши раша нах не интересует
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18.03.2022 19:10 Відповісти
События на Поле боя вносят свои коррективы в отдельные пункты возможного договора
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18.03.2022 19:11 Відповісти
что в этом договоре есть ,о чем так упорно не хотят говорить?
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18.03.2022 19:18 Відповісти
Кому говорить? Тобі? Якого хера? Ти хто такий? Там без тебе розберуться. Не сци, фінальну версію прочитаєш в Урядовому Кур'єрі...
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18.03.2022 19:26 Відповісти
А ти хто така чувирло? Від цих домовленостей залежить доля країни і всіх її громадян, а не тільки любителів сватів як ти.
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18.03.2022 19:35 Відповісти
вы кокого хера так разговариваете??
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18.03.2022 19:36 Відповісти
Подоляковська пятірубльовка бл.
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18.03.2022 19:37 Відповісти
Прочитайте вчорашнє гівноінтерв'ю Подоляка кацапській Мєдузє,там пояснює.
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18.03.2022 19:24 Відповісти
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18.03.2022 19:08 Відповісти
Так рашки сказали тоже что и подоляк. Чего же он так возмущен?
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18.03.2022 19:08 Відповісти
Враньё. Раша хочет Крым и Донбасс, а получит дулю.
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18.03.2022 19:12 Відповісти
Где такое говорилось?
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18.03.2022 19:17 Відповісти
Читайте не только РАшн СМИ.
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18.03.2022 19:19 Відповісти
Ну, так расскажите
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18.03.2022 19:23 Відповісти
Та ти що. Оце в тебе й репутація, Подоляк. Що ніхто тобі не вірить.
Як не вірить всій вашій ганебній кодлі, де ви взялися на нашу голову, зрадники.

Ви що, тупні, не розумієте, що як тільки ви підпишете капітуляцію, вони зразу ж знову на нас нападуть!!
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18.03.2022 19:10 Відповісти
Капітуляцію підпише букерна криса!!!!
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18.03.2022 19:11 Відповісти
Та ти ж мединському віриш... він же не брехатиме. Це ж не Арестович. Мединський все знає...
Тьху... йолопи.
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18.03.2022 19:27 Відповісти
Арестович не учавствует ни в переговорах, ни в принятиях решений
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18.03.2022 19:31 Відповісти
Ви читали інтерв'ю Подоляка рашкинській "медузі"?
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18.03.2022 20:00 Відповісти
Чому це ви вирішили що маєте право щось говорити за всіх?
Хто це "всі"? Той десяток-другий таких же зрадофилів як і ви?
Для таких як ви що не роби завжди знайдеться якась зрада
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18.03.2022 20:02 Відповісти
Твою швейцарскую армию размотают на танки.
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18.03.2022 19:14 Відповісти
Это жесткая реальность. Ручное оружие ничего не решает. Решает артиллерия.
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18.03.2022 19:15 Відповісти
Я не верю в силу швейцарской армии.
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18.03.2022 19:18 Відповісти
Так не будет у нас армии. Будут потешные войска с автоматами. И их размотают танками.
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18.03.2022 19:20 Відповісти
А де ми стільки грошей візьмемо ?
Навіщо видумувати, коли єдино правильне рішення це НАТО
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18.03.2022 19:15 Відповісти
Нато это ресурс. И доступ к ресурсу. Без него деградация и смерть.
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18.03.2022 19:20 Відповісти
і якби не НАТО то чим би ми пуляли в кацапів зараз - бруківкою від великого будівництва?
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18.03.2022 19:25 Відповісти
расися напала на Україну, бо Україна не є членом НАТО. НАТО не воює за Україну, бо Україна не є членом НАТО. Давайте не будемо вступати в НАТО, бо НАТО не воює за Україну...
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18.03.2022 19:25 Відповісти
Может для этого они и ведут переговоры "спровокувати напругу в медіа, - Подоляк"

А еще переговоры провоцируют обстрелы городов, так как орки уверены, раз Зеленский ведет переговоры значит можно его дожать на Капитуляцию Народа Украины.

Почему то с Гитлером не вели переговоры а мочили, только Победа и Армия спасет Народ Украины от нового Геноцида
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18.03.2022 19:11 Відповісти
Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами", - зауважив він.

ЦЕ ІДІОТИЗМ
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18.03.2022 19:12 Відповісти
І що тут ви вважаєте ідіотизмом?
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18.03.2022 20:04 Відповісти
Все. Невже ви думаєте що путло відступить ? Виведе армію.. Да да.
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18.03.2022 20:06 Відповісти
Треба починати з першого пункту, у виконанні якого я теж маю сумніви
Без цього не буде інших
Втім побачимо, рашки надовго не вистачить
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18.03.2022 20:16 Відповісти
Бисмарка читайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.03.2022 19:13 Відповісти
А в нас є свій - єрмак називається.
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18.03.2022 19:14 Відповісти
цього, швидше, насморком можна назвати, а не Бісмарком
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18.03.2022 19:20 Відповісти
Завдяки дій Ото фон Бісмарку існує Німеччина, це він об'єднав Німецьку імперію, його можна порівняти з Черчілем, чи Пілсудським для Польщі. Єрмак- це Павлік Морозов в історії.
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18.03.2022 19:30 Відповісти
Подоляк,так скажи четко ясно чтоб как говориш не провоцировали что Украина не согласиться на нейтральный статус так как это сравниво с потерей независимости,что Украина требует вывод войск включая окупированные и Крым,а так молчанием сам провоцируег,ведь уже было с формулой Штайнмаера,когда кацапская сторона сообщила что договорились,а наши язык в жопу потом оказалось что кацапы были правы и нашим пришлось признаться
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18.03.2022 19:15 Відповісти
Не имеет права разглашать все условия ДО подписания.
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18.03.2022 19:18 Відповісти
Тоесть, есть что-то важнее чем право украинского народа. Чье это право?
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18.03.2022 19:18 Відповісти
Ніколай, тобі Зеленський з телевізора сказав, що ніякої здачі не буде. Тобі мало? Ти хочеш, щоб весь апарат ОП в рядок став і тобі доповів?
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18.03.2022 19:30 Відповісти
Телевізор...зеленський.... Так, цього достатньо...
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18.03.2022 19:34 Відповісти
Написала прям як про орків і *****) президент ,телевізор. Падаляк відкрив інтернет фронт пятірубльовок.
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18.03.2022 19:43 Відповісти
ЗЕ в телевизоре - убийственный аргумент. Особенно когда читаешь новости на Цензоре. ЗЕшобла в ОПе радостно рекламирует свой договорняк с рашкой и это настораживает и беспокоит. И злит. Потому что ЗЕшобла опять шото мутит и выгадывает в угоду *****
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18.03.2022 19:55 Відповісти
"жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами" - це все ж таки означає, що без вступу в НАТО
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18.03.2022 19:18 Відповісти
Можливо і так, а можливо й гарантії від НАТО або окремих країн НАТО
Чому б ні?
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18.03.2022 20:08 Відповісти
Вихід фєдєрашки з лугандонії та Криму!!!
Обговорюватись може лише число і місяць 2022 року, коли останній фєдєраст піде по мосту...
Які ще формули???
Яка нейтральність???
Вступ до НАТО прописано в Конституції!!!
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18.03.2022 19:19 Відповісти
И шо? НАТО нас не бере.
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18.03.2022 19:21 Відповісти
Так надо идти туда. Развиваться. Или не надо?
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18.03.2022 19:22 Відповісти
Как ты пойдёшь в закрытую дверь?
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18.03.2022 19:23 Відповісти
Для начала выполни все условия НАТО, а тогда говори про закрытую дверь.
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18.03.2022 19:25 Відповісти
«Ми нікому не дозволимо закрити політику відкритих дверей НАТО, яка була головною ознакою альянсу з часу створення 1949 року», - сказала Джуліанн
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18.03.2022 19:30 Відповісти
Йди у дупу.
Це завдяки уйопку, який три роки розвалював армію та співпрацю з заходом, якого обрали такі от довпойопи...
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18.03.2022 19:24 Відповісти
Требование убраться включительно из Крыма и Донбасса. Естественно засрашка идёт в отказ. Переговоры можно сворачивать. Всё остальное-подоляцкие байки.
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18.03.2022 19:20 Відповісти
не бреши. Конь педальний сьогодні тут був в стрічці новин, і там.... Короче, захочеш - знайдеш і почитаєш. Але ти в очі чесному люду збираєшся ссяти
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18.03.2022 19:27 Відповісти
Будь-які "тверді гарантії" від кацапів годяться лише на те, щоб підтерти ними дупу.
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18.03.2022 19:26 Відповісти
Хто казав про гарантії кацапів? Гарантії США та інших... не меморандум, а чіткі алгоритми дій, якщо агресія...
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18.03.2022 19:32 Відповісти
Ага. Але чому тоді, як ви кажете, "гарантії США..." обговорюють на перемовинах з кацапами?
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18.03.2022 19:50 Відповісти
Для этого США и другие... должны участвовать в этих переговорах.
Это всё *********, и развод лохов.
Но Народ Украины не лохи, а у ********** не две жизни.
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18.03.2022 19:50 Відповісти
Интересно, а США знают, шо они дали какие-то там гарантии? Или их поставят перед фактом
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18.03.2022 19:59 Відповісти
Це твої проблеми,вимоги українців ти знаєш.
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18.03.2022 19:26 Відповісти
Перемовини повині вести державні органи МЗС а не зрадник Єрмак, його холуй, Попандопало Подоляк , та кусок Арестович
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18.03.2022 19:30 Відповісти
Якщо у них таки запити навіщо вести перемовини?
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18.03.2022 19:36 Відповісти
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18.03.2022 19:37 Відповісти
Як,зараз гнусно крутився Стефанчук на Г-Г
Як, намагався пропихувати нарати,:-про,що домовляться перемовники.
Тобто,намагання нав'язання Херні
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18.03.2022 19:45 Відповісти
запам'ятайте подоляки/єрмаки/портнови/татарови: підпишите капітуляцію -- жити вам не більше доби. на Хрещатику на каштанах будете висіти головою донизу... така от перспектива сумна ваша...
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18.03.2022 20:20 Відповісти
 
 