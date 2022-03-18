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Заяви російської сторони щодо перемовин – це лише їхні запити. Вони прагнуть спровокувати напругу в медіа, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заяви російської сторони демонструють їхні запити на мають на меті провокування напруги в медіа.
Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайлов Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Статус щодо переговорів. Заяви російської сторони – це лише їхні запити. Усі заяви мають на меті, серед іншого, спровокувати напругу в медіа. Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами", - зауважив він.
Як повідомлялося, сьогодні глава російської делегації на перемовинах Мединський зазначич, що Київ та Москва максимально зблизили позиції щодо нейтрального статусу України.
Топ коментарі
+37 Совестно за Брата
показати весь коментар18.03.2022 19:06
+22 Планшет Студента
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+21 Татьяна Волга
показати весь коментар18.03.2022 19:08
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Будь ласка, зачекайте...
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні
Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться. (С)
Самотня,нещасна,покинута Україна проти могутнього звіра-ворога .Але це не відповідає реаліям.
Ми просто так здивували світ своєю поведінкою , що він був ЗМУШЕНИЙ нам допомагати. Хоча давав нам 3 дні на те, що ми помремо. НЕ ДОЧЕКАЮТЬСЯ!
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! МИ ВЖЕ ПЕРЕМОГЛИ!
Як не вірить всій вашій ганебній кодлі, де ви взялися на нашу голову, зрадники.
Ви що, тупні, не розумієте, що як тільки ви підпишете капітуляцію, вони зразу ж знову на нас нападуть!!
Тьху... йолопи.
Хто це "всі"? Той десяток-другий таких же зрадофилів як і ви?
Для таких як ви що не роби завжди знайдеться якась зрада
Навіщо видумувати, коли єдино правильне рішення це НАТО
А еще переговоры провоцируют обстрелы городов, так как орки уверены, раз Зеленский ведет переговоры значит можно его дожать на Капитуляцию Народа Украины.
Почему то с Гитлером не вели переговоры а мочили, только Победа и Армия спасет Народ Украины от нового Геноцида
ЦЕ ІДІОТИЗМ
Без цього не буде інших
Втім побачимо, рашки надовго не вистачить
Чому б ні?
Обговорюватись може лише число і місяць 2022 року, коли останній фєдєраст піде по мосту...
Які ще формули???
Яка нейтральність???
Вступ до НАТО прописано в Конституції!!!
Це завдяки уйопку, який три роки розвалював армію та співпрацю з заходом, якого обрали такі от довпойопи...
Это всё *********, и развод лохов.
Но Народ Украины не лохи, а у ********** не две жизни.
Як, намагався пропихувати нарати,:-про,що домовляться перемовники.
Тобто,намагання нав'язання Херні