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Британський лорд Карлайл пропонує внести урядові структури Росії до списку терористичних організацій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

карлайл

Грунтуючись на фотографіях та інших доказах злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, Військово-морський флот, Військово-космічні сили та політична партія "Єдина Росія" мають бути внесені до списків терористичних організацій у Великій Британії та США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Guildhall заявив член Палати Лордів парламенту Великобританії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом із законодавства Сполученого Королівства Великобританії у сфері тероризму.

"З того, що ми бачимо по фотографіях та іншими доказами, зрозуміло, що Росія є терористичною державою, стільки ж терористичною, як і найбільші недержавні організації, такі як "Аль-Каїда" та ІДІЛ", — заявив він.

"На мій погляд, окремі структури російської держави, такі як армія, Військово-морський флот Росії, Військово-повітряні сили Росії та партія Путіна мають бути окремо внесені до списків терористичних структур, у тому числі до відповідних списків таких країн, як США та Великобританія . Це означатиме, що кожен постачальник матеріальних засобів цим структурам розглядатиметься та переслідуватиметься як причетний до терористичної діяльності", — вважає британський політик.

"Реалізація визнання терористичними організаціями має бути виконана у найкоротші рядки. Таке визнання буде підтвердженням статусу Путіна та Росії як "ізгоя" у світовому співтоваристві, яке поділяють більшість обраних політиків та громадян цих держав", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон у Лондоні зустрівся з українськими нардепами: "Варварське вторгнення Путіна в Україну є явним порушенням демократії"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
Карл має рацію
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18.03.2022 19:13
+27
Надо всю Раху занести в список стран террористов .
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18.03.2022 19:13
+21
Pan Doktor
@pan_dok
·
19 год
Я видел взбесившихся животных. Видел взбесившихся людей. Но так, чтобы целая страна со 140 млн населением почти в полном составе, за исключением небольшого процента адекватных людей, взбесилась - такое всё же удивляет.
Абсолютно весь мир это видит. 141 страна в ООН.
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18.03.2022 19:20
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Карл має рацію
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18.03.2022 19:13 Відповісти
І 71% орків - нацисти
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18.03.2022 19:14 Відповісти
Надо всю Раху занести в список стран террористов .
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18.03.2022 19:13 Відповісти
це просто якийсь лорд десь згадав таке. Новину треба писати коли такі слова будуть звучати з парламенту.
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18.03.2022 19:13 Відповісти
давно пора
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18.03.2022 19:14 Відповісти
І партія дохлого жиріка.
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18.03.2022 19:14 Відповісти
Эти бы слова а Байдену в уши! А Борис Джонсон может и реализовать!
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18.03.2022 19:14 Відповісти
Це чудова ідея. Напевне у світі знайдеться не більше 5 країн, які готові співпрацювати з терористами, визнаними такими офіційно. І уїх списку точно не буде Китаю.
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18.03.2022 19:15 Відповісти
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18.03.2022 19:16 Відповісти
А,бацден каже,що можливе зняття санкцій
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18.03.2022 19:16 Відповісти
Толковый лорд.
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18.03.2022 19:16 Відповісти
Ким Чен Ин зараз просто не розуміє, що він зробив не так
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18.03.2022 19:16 Відповісти
Кім Чен Ін зараз верещить :

А ШО, ТАК МОЖНО БЬІЛО, ЧТО ЛИ?
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18.03.2022 19:25 Відповісти
Nice!
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18.03.2022 19:17 Відповісти
Именно. Изоляция. Уничтожение. Запрет размножения.
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18.03.2022 19:18 Відповісти
абсолютно поддерживаю и соглашаюсь, все 23 дня рашисты всеми силами, с утра до вечера непрерывно доказывали, что так оно и есть на самом деле - они террористы и за это время совершили столько преступлений, что это совершенно очевидно...
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18.03.2022 19:19 Відповісти
Pan Doktor
@pan_dok
·
19 год
Я видел взбесившихся животных. Видел взбесившихся людей. Но так, чтобы целая страна со 140 млн населением почти в полном составе, за исключением небольшого процента адекватных людей, взбесилась - такое всё же удивляет.
Абсолютно весь мир это видит. 141 страна в ООН.
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18.03.2022 19:20 Відповісти
Не весь.

Сирия
КНДР
Куба
Венесуэла
Сербия

К союзникам - сателлитам России или вассалам, как называли в средневековье зависимые территории, можно отнести также следующие государства:

6. Беларусь
7. Армения
8. Таджикистан
9. Киргизстан
Противники санкций-

Инди
Ранее Индия воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которая осуждала Россию за ее действия против Украины. Также страна воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН по вопросу созыва сессии ГА, посвященной украинскому кризису.

Бразилия

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не поддерживает санкции против России, а также что он не осуждает Россию за начало военной спецоперации на Украине.

«Осуждения президента Путина нет. Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой», - сказал он.

Кроме того, Болсонару назвал российского коллегу Владимира Путина одним из самых могущественных людей в мире, сообщает Estado de Minas.

«Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Сейчас он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали почти три часа», - подчеркнул президент Бразилии.

Иран

Сложившуюся на Украине ситуацию спровоцировали действия США, заявил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул, что если американская сторона не может создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать с максимальной производительностью. Слова иранского лидера приводятся на его официальном сайте.

«По сути своей США представляют собой мафиозный режим. Это - политическая мафия, экономическая мафия, оружейная мафия, разного рода мафиозные структуры, которые контролируют политику этой страны, и страна, де-факто, находится в их руках», - подчеркнул иранский лидер.

Венгрия

Венгрия также выступила против санкций в отношении России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Венгрия не будет голосовать за санкции (против России), затрагивающие энергетический сектор. Нам по-прежнему нужны газ и нефть, которые поступают из России», - отметил Орбан перед саммитом лидеров ЕС, который состоялся 11 марта. Об этом сообщал новостной портал Hirado.

По словам премьер-министра, «это было бы непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении к этим санкциям не может быть и речи».

Сербия

Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации также отказался поддерживать ограничения для России.

«Сербия как страна, которая в недавнем прошлом ощутила на себе санкции Запада и наши соотечественники в Республике Сербской Боснии и Герцеговины сейчас терпят санкции, поэтому Сербия считает, что введение санкций сейчас какому-либо государству и ее представителям не отвечает ее политическим и экономическим интересам», - заявил Вучич.

По его словам, в последнее время Сербия оказалась под «почти неприкрытым давлением» Запада с требованием поддержать антироссийские санкции. Глава государства также напомнил, что Россия несколько раз не только не поддерживала санкции, но и защищала от них Сербию и сейчас в ООН поддерживает по вопросу Косово.

Грузия

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили отказался присоединиться к санкциям против России, так как это противоречит национальным интересам страны.

«Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях», - сказал Гарибашвили.

Ранее он также заявил, что страна не располагает никакими данными разведки о том, что Россия может представлять для нее какую-либо опасность.

Сирия

Постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг заявил, что ситуация на Украине обострилась из-за того, что Запад не соблюдал свои обязательства перед Москвой. «Эти страны игнорировали резонные обеспокоенности России в сфере безопасности и не стеснялись поставлять оружие и ракеты Украине», - указал он.
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18.03.2022 20:15 Відповісти
Excellent idea!
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18.03.2022 19:20 Відповісти
лорди зазвичай в темі і з тямою, тому вони і лорди, а не окурки з мойки.
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18.03.2022 19:21 Відповісти
ІГІЛ=РФ, КАРЛ!

чоловіче, ти шикарний, хоча і лорд ))
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18.03.2022 19:22 Відповісти
Прекрасна пропозиція, сер.
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18.03.2022 19:24 Відповісти
Це дуже-дуже-дуже ДОБРЕ!
І це набагато сильніше, чим внесення Рашки до списку терористичних організацій.
Це означає, що не тільки вище керівництво Рашки буде переслідуватися як терористи.
А і керівництво армії-флота-ввс та партії - усі вони будуть рахуватися як терористи.
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18.03.2022 19:24 Відповісти
Давно пора
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18.03.2022 19:25 Відповісти
good. 75% рфцев гордится войной в Украине. страну внести в отдельный список: "страна-п#д@р@с".
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18.03.2022 19:26 Відповісти
"Це означатиме, що кожен постачальник матеріальних засобів цим структурам розглядатиметься та переслідуватиметься як причетний до терористичної діяльності".

Ця санкція, замінить всі 6000+ Після неї взагалі більше нічого не потрібно вводити.
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18.03.2022 19:27 Відповісти
оце - діло!
а не ота підоляківська муйня про нейтральний статус
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18.03.2022 19:31 Відповісти
Визнати роZZію як країну-террориста!
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18.03.2022 19:49 Відповісти
Ну і відповідно знищити головного терориста хйла десь на горі чи в бункері
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18.03.2022 20:03 Відповісти
Чого розпорошуватися? Потім кожного орка з 70% мокшано-монгольскої орди окремо записувати в террористи? Легше вже намагатися 30% людино-подібних вже намагатися спасти, якщо є бажання. А москотостан вже за замовченням - утворення террорист.
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18.03.2022 20:30 Відповісти
Для жителей Залесья во всем местах формальных взаимодействий это должно выглядеть примерно так: "Иванов Иван, гражданин Российской федерации (признана террористическим государством)".
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18.03.2022 23:07 Відповісти
 
 