Британський лорд Карлайл пропонує внести урядові структури Росії до списку терористичних організацій
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Грунтуючись на фотографіях та інших доказах злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, Військово-морський флот, Військово-космічні сили та політична партія "Єдина Росія" мають бути внесені до списків терористичних організацій у Великій Британії та США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Guildhall заявив член Палати Лордів парламенту Великобританії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом із законодавства Сполученого Королівства Великобританії у сфері тероризму.
"З того, що ми бачимо по фотографіях та іншими доказами, зрозуміло, що Росія є терористичною державою, стільки ж терористичною, як і найбільші недержавні організації, такі як "Аль-Каїда" та ІДІЛ", — заявив він.
"На мій погляд, окремі структури російської держави, такі як армія, Військово-морський флот Росії, Військово-повітряні сили Росії та партія Путіна мають бути окремо внесені до списків терористичних структур, у тому числі до відповідних списків таких країн, як США та Великобританія . Це означатиме, що кожен постачальник матеріальних засобів цим структурам розглядатиметься та переслідуватиметься як причетний до терористичної діяльності", — вважає британський політик.
"Реалізація визнання терористичними організаціями має бути виконана у найкоротші рядки. Таке визнання буде підтвердженням статусу Путіна та Росії як "ізгоя" у світовому співтоваристві, яке поділяють більшість обраних політиків та громадян цих держав", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
А ШО, ТАК МОЖНО БЬІЛО, ЧТО ЛИ?
@pan_dok
·
19 год
Я видел взбесившихся животных. Видел взбесившихся людей. Но так, чтобы целая страна со 140 млн населением почти в полном составе, за исключением небольшого процента адекватных людей, взбесилась - такое всё же удивляет.
Абсолютно весь мир это видит. 141 страна в ООН.
Сирия
КНДР
Куба
Венесуэла
Сербия
К союзникам - сателлитам России или вассалам, как называли в средневековье зависимые территории, можно отнести также следующие государства:
6. Беларусь
7. Армения
8. Таджикистан
9. Киргизстан
Противники санкций-
Инди
Ранее Индия воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которая осуждала Россию за ее действия против Украины. Также страна воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН по вопросу созыва сессии ГА, посвященной украинскому кризису.
Бразилия
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не поддерживает санкции против России, а также что он не осуждает Россию за начало военной спецоперации на Украине.
«Осуждения президента Путина нет. Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой», - сказал он.
Кроме того, Болсонару назвал российского коллегу Владимира Путина одним из самых могущественных людей в мире, сообщает Estado de Minas.
«Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Сейчас он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали почти три часа», - подчеркнул президент Бразилии.
Иран
Сложившуюся на Украине ситуацию спровоцировали действия США, заявил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул, что если американская сторона не может создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать с максимальной производительностью. Слова иранского лидера приводятся на его официальном сайте.
«По сути своей США представляют собой мафиозный режим. Это - политическая мафия, экономическая мафия, оружейная мафия, разного рода мафиозные структуры, которые контролируют политику этой страны, и страна, де-факто, находится в их руках», - подчеркнул иранский лидер.
Венгрия
Венгрия также выступила против санкций в отношении России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Венгрия не будет голосовать за санкции (против России), затрагивающие энергетический сектор. Нам по-прежнему нужны газ и нефть, которые поступают из России», - отметил Орбан перед саммитом лидеров ЕС, который состоялся 11 марта. Об этом сообщал новостной портал Hirado.
По словам премьер-министра, «это было бы непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении к этим санкциям не может быть и речи».
Сербия
Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации также отказался поддерживать ограничения для России.
«Сербия как страна, которая в недавнем прошлом ощутила на себе санкции Запада и наши соотечественники в Республике Сербской Боснии и Герцеговины сейчас терпят санкции, поэтому Сербия считает, что введение санкций сейчас какому-либо государству и ее представителям не отвечает ее политическим и экономическим интересам», - заявил Вучич.
По его словам, в последнее время Сербия оказалась под «почти неприкрытым давлением» Запада с требованием поддержать антироссийские санкции. Глава государства также напомнил, что Россия несколько раз не только не поддерживала санкции, но и защищала от них Сербию и сейчас в ООН поддерживает по вопросу Косово.
Грузия
Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили отказался присоединиться к санкциям против России, так как это противоречит национальным интересам страны.
«Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях», - сказал Гарибашвили.
Ранее он также заявил, что страна не располагает никакими данными разведки о том, что Россия может представлять для нее какую-либо опасность.
Сирия
Постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг заявил, что ситуация на Украине обострилась из-за того, что Запад не соблюдал свои обязательства перед Москвой. «Эти страны игнорировали резонные обеспокоенности России в сфере безопасности и не стеснялись поставлять оружие и ракеты Украине», - указал он.
чоловіче, ти шикарний, хоча і лорд ))
І це набагато сильніше, чим внесення Рашки до списку терористичних організацій.
Це означає, що не тільки вище керівництво Рашки буде переслідуватися як терористи.
А і керівництво армії-флота-ввс та партії - усі вони будуть рахуватися як терористи.
Ця санкція, замінить всі 6000+ Після неї взагалі більше нічого не потрібно вводити.
а не ота підоляківська муйня про нейтральний статус