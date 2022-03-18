Росія досі може планувати застосувати хімічну зброю в Україні, - представниця США в ООН Грінфілд

Сполучені Штати продовжують вважати, що Росія не полишила планів провести операцію "під чужим прапором" та застосувати в Україні хімічну або бактеріологічну зброю, звинувативши в цьому українську сторону й країни Заходу.

Про це заявила постпред США при Організації Лінда Томас Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо вважати, що Росія може планувати застосування хімічних чи бактеріологічних речовин проти українського народу", - сказала вона.

За її словами, Сполучені Штати "глибоко й серйозно занепокоєні" тим, що ініціатива Росії скликати зустріч Радбезу ООН по цій темі є потенційною спробою провести операцію "під чужим прапором".

"Росія неодноразово, підкреслюю, неодноразово звинувачувала інші країни саме в тих порушеннях, які вона планує вчинити сама", - додала Грінфілд.

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