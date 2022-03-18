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Росія досі може планувати застосувати хімічну зброю в Україні, - представниця США в ООН Грінфілд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хімічна

Сполучені Штати продовжують вважати, що Росія не полишила планів провести операцію "під чужим прапором" та застосувати в Україні хімічну або бактеріологічну зброю, звинувативши в цьому українську сторону й країни Заходу.

Про це заявила постпред США при Організації Лінда Томас Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо вважати, що Росія може планувати застосування хімічних чи бактеріологічних речовин проти українського народу", - сказала вона.

За її словами, Сполучені Штати "глибоко й серйозно занепокоєні" тим, що ініціатива Росії скликати зустріч Радбезу ООН по цій темі є потенційною спробою провести операцію "під чужим прапором".

"Росія неодноразово, підкреслюю, неодноразово звинувачувала інші країни саме в тих порушеннях, які вона планує вчинити сама", - додала Грінфілд.

Також дивіться: "Ми 15 днів живемо в підвалі. Води та їжі майже немає. Готуємо на вогні. Між обстрілами", - мешканці Маріуполя. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Ще є хоч хтось, хто не зробив такої заяви?
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18.03.2022 19:32 Відповісти
Uliana Yapparova


@Ulianalive

·
2 ч



Все алчные беспринципные суки шоу-биза, кто сегодня плясал на крови жертв войны России в Украине, должны минимум попасть под санкции, максимум в Нюрнберг: Газманов, Машков, Певцов, Расторгуев и его Любэ, Лепс, Тимати, Гагарина, zигующие «Руки в вверх». Кого забыла? Допишите.
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18.03.2022 19:35 Відповісти
100% планируют. После удачного применения в Сирии, кацапы с удовольствие применили бы хим оружие. Но Запад сильно консолидировался. На лапшу "Это не мы!" никто уже рукой не махнет.
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18.03.2022 19:36 Відповісти
ці кацапськи сукі на все здатні
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18.03.2022 19:39 Відповісти
Химическое и бактериологическое оружие (и некоторое новейшее воорудение) из России в ОРДЛО завезли под прикрытием начала учений возле границы. Перед этим из ОРДЛО были изгнаны все международные наблюдатели.
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18.03.2022 23:11 Відповісти
 
 