Маріуполь продовжує бути українським містом. Боротьба триває! Чекаємо підходу основних сил", - полк "Азов". ВIДЕО
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Окупанти зрівнюють Маріуполь із землею. По місту постійно працює ворожа авіація й артилерія. Однак захисники міста тримають оборону, щодня знищуючи ворожу техніку і живу силу. Необхідне підкріплення і деблокада міста.
Я повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні сказав заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, друг Калини
"У місті тривають вуличні бої. Ворожа авіація та артилерія працює без упину. Місто зрівнюють з землею. Орки розстрілюють тих, хто був пов'язаний з армією, беруть людей в заручники. В Маріуполі продовжують розбирати завали в драматичному театрі. Кількість тих, хто загинув від цинічного злочину РФ, досі невідома. Обоорнці міста продовжують боротьбу, мужньо тримають оборону. У тому числі воюють трофейною зброєю.
Ми чекаємо приходу основних сил та деблокади міста. Щодоби українськими військовими знищується десяток бронетехніки та багато живої сили противника. Я хочу, щоб вся Україна пишалася героїчною боротьбою захисників міста, розповідали це на весь світ", - сказав він.
Паламар наголосив на тому, що Маріуполь потрібен Путіну для того, щоб показати слабкість нашої держави, зробити сухопутний коридор в Крим. Також він заявив, що Маріуполь потрібен Путіну для того, щоб приховати кількість жертв серед цивільного населення, "адже те, що вам кажуть, значно відрізняється від реальності".
Будь ласка, зачекайте...
Він говорив, що, якщо Україна вступить в НАТО, то:
В Україні поставлять натівські ракети.
В Україні є аеродроми поруч з росією, і з цих аеродромів НАТО зможе здіснювати вильоти своєю авіацією на територію росії.
З України нато засобами радіо-локації зможе відстежувати всю територію росії.
І це, нібито, загрожує безпеці росії.
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Давайте тоді подивимось зі сторони України.
В росії стоять ракети, які вона може використовувати проти України (і використовує).
В росії є аеродроми поруч з Україною, з яких може здійснюватись (і здіснюється) виліт російської авіації проти України.
росія поряд з Україною засобами радіо-локації відстежує територію України.
Це все загроза безпеці України!
Хай росія від цього всього відмовиться.
Мені, киянину, відмовили захищати місто зі зброєю, як і багатьом сусідам, знайомим, друзям.
Можливо, слід дати нам таку можливість, а збиті професійні частини відправити на допомогу Маріуполю.
Кінець-кінцем, безпека "слуг народу" не важливіша за безпеку Маріуполю.
тримайтеся... (молимося за вас і наше ВСУ яке має прийти на допомогу)
Він пояснив , що ЗСУ ведуть бої на півночі Волновахи Донецької області, і на них наступають російські війська. Оскільки сили окупантів там переважають, то деблокада неможлива.
"Друге - інші (українські - ред.) частини перебувають за 100-120-150 кілометрів від Маріуполя. Мало того, що їм треба здолати оборону противника ще там, де вони перебувають… Допустимо, вони пробили. Хоча звідки взяти ці резерви, щоб вони пробили і перейшли до наступу? Вони самі там тримають оборону. Щоб вони пішли у сторону Маріуполя, вони не пройдуть понад 120 кілометрів у голому степу під ударами авіації з Криму і Ростовської області", - розповів Арестович.
"Більше того, були спроби надати повітряну підтримку і вони, м'яко кажучи, не увінчалися успіхом у Маріуполі. Тому воєнного рішення на цей момент по Маріуполю немає".
Арестович наголосив, що задля деблокади Маріуполя застосовуватимуть механізм дипломатії."
это 2ые Круты или 2ой ДАП...
Знайшов від Арестовича
"Найближчі підрозділи ЗСУ ведуть важкі бої на північ від Волновахи. На них наступають переважаючі сили противника - і ні про яку деблокаду Маріуполя не може йтися, їм би самим там відбитися.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/18/7332565/
Виходить Херсон, Мелітополь, Бердянськ - окуповані, Маріуполь блокований. Тобто на півдні частина території вже під орками. Якась ху*ня там відбулася.
Не могли удержать, нужно было сразу выводить войска.
Україна це цівілізованна країна й не зацікавленна , що кидати під танки м"ясо , як то роблять в ********** . За ваше життя вони турбуються . Живим Ви важливійший , ніж в першому же бою щоб склали голову .
Я вірю в фах Залужного - він на відміну від Вас й мене військову академію закінчував й крім всього іншого дуже раціонально й чудово маневрує . Согодні задача знищити максимум живої сили , технікі й пунктів керівництва ворога .
А кинути по голому степу 300 км хоч 5 тисяч (але це дуже мало для прориву) , то до Маріуполя дійде 2-3 тисячи .
Ви розумієте , що таке перевага у повітрі ?!
Навколо міст її нема у ворога , а у голому степу на жаль є !
Якщо б було якось інакше , то ********** би розчавили йще по підході у Бердянкськ .
Що ви хапаєтесь за людину, яка щодня видає протилежні погляди
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.
https://bykvu.com/ua/bukvy/mozhu-zaprosyty-na-boiovi-pozytsii-iakshcho-vyzhyve-vidpovid-biitsia-azovu-na-slova-arestovycha/
Или выведите войска из Мариуполя или дайте помощь.
Вы хотите похоронить там Азов и наши войска? Это же символ сопротивления уже.
Душа за Маріуполь болить...Ваші Побратими вже ідуть !!!
Все буде Україна !
Все буде Маріуполь !
АЗОВу-СЛАВА !!!
Арестович, ОП, Зеленский.
Или выведите войска из Мариуполя или дайте помощь.
Вы хотите похоронить там Азов и наши войска?
Саме цього вони і хочуть, тому що панічно бояться Азову, як, до речі, у свій час боявся добровольців Порошенко, тому і допустили Іловайськ.
Україна це цівілізованна країна й не зацікавленна , що кидати під танки м"ясо , як то роблять в ********** . За ваше життя вони турбуються . Живим Ви важливійший , ніж в першому же бою щоб склали голову .
Я вірю в фах Залужного - він на відміну від Вас й мене військову академію закінчував й крім всього іншого дуже раціонально й чудово маневрує . Согодні задача знищити максимум живої сили , технікі й пунктів керівництва ворога .
А кинути по голому степу 300 км хоч 5 тисяч (але це дуже мало для прориву) , то до Маріуполя дійде 2-3 тисячи .
Ви розумієте , що таке перевага у повітрі ?!
Навколо міст її нема у ворога , а у голому степу на жаль є !
Якщо б було якось інакше , то ********** би розчавили йще по підході у Бердянкськ .
ГЕРОЯМ СЛАВА!Вы ГОРДОСТЬ ,ЧЕСТЬ И СИЛА УКРАИНЫ!ВАШИМ МУЖЕСТВОМ ВОСХИЩАЕТСЯ ВСЯ СТРАНА И МОЛИТСЯ ЗА ВАС,ЧТОБЫ ВЫ ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ !БОГ И УКРАИНА на ВАШЕЙ СТОРОНЕ !СЛАВА УКРАИНЕ!
Героям Слава!!!
На Вас смотрит весь мир и Вы уже вошли в историю!!!
Оставайтесь живыми ребята
Не представляю,как они это "вывозят".
Хлопці , ви важаєте , що захістники Маріка мріють , щоб на їх деблокування Залужний відправить 10 тисяч , з яких дойде тільки 5 ?!
Почуйте , що кажуть бійіці -- вони кажуть про страждання мирних громадян . Про тотальну руйнацію міста ...