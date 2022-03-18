"Ви їсте цей кривавий шоколад, щоб росіяни убивали українських дітей": Подоляк назвав компанії, які продовжують працювати в РФ та фінансувати війну проти України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, як боротись із компаніями, які продовжують працювати на території Росії.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Директори Danone, Nestle, Unilever та P&G завжди воліли у своїх рекламних кампаніях використовувати усміхнених дітей. Адже це ідеальна цільова аудиторія. Таке собі створення ілюзії сімейної теплоти. Одразу й наповал. Споживач танув і купував товар.
Гадаю, зараз рекламні кампанії цих "продавців смерті" мають бути побудовані на чорно-білих знімках загиблих українських дітей. Крупним планом. З жахливими деталями. З мертвими очима. Щоб буквально шокувало й назавжди вкарбовувалося у пам'ять мільйонів споживачів по всьому світу. І з гаслами відповідними: "Ви їсте цей кривавий шоколад, щоб росіяни із задоволенням убивали цих українських дітей!"
Так от, відтепер і назавжди запам'ятайте, що всі ці мерзенні бренди навмисне, добровільно, з великою жадібністю оплачували криваву війну росіян проти України", - наголосив він.
Подоляк закликав всіх назавжди запам'ятати назви цих компаній, які стали синонімами зла.
"Потрібні системні юридичні претензії в усіх юрисдикціях до цих фірм-людожерів, які фінансують масові вбивства. Вкрай потрібні протести у країнах/містах, де розташовані головні офіси цих компаній. І кабінети, у яких сидять СЕО, що запливли жиром. Просто, щоб вони ходили з переляканими фізіономіями і щоб їхня репутація була зруйнована. Треба розхитувати цих циніків. Як ні, то крові буде багато", - зазначив радник глави ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Кажуть, цією гидотою добре щурів труїти.
До того ж германці воювати вміли, на відміну від кацапів, які тупо закидали ворога м'ясом.
Ліпше дешевеньку, але мелену. Хоча досить непогану в нас можно за 140 гривень за пів-кіля купити на ринку.
Тобто вони втратять 2 ринки замість одного.
Ще Леруа Мерлен повинен піти.
Шкода, що залишиться тільки жлобський епіцентр, але тут справа принципу.
А тепер вищестояче начальство, по суті, зробило з них зрадників, хоча Світоч - це патріоти-львів'яни...
Це так само, як з Леруа - українські магазини допомагали нашим воїнам, а як узнало французьке начальство, то відрубило український офіс від корпоративного зв'язку...
Как, *****, игнорирование продукции Danone, Nestle, Unilever та P&G остановит вторжение *********? Безработицей в Украине? Отсутствием поступлений в бюджет Украины от этих предприятий?