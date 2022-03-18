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"Ви їсте цей кривавий шоколад, щоб росіяни убивали українських дітей": Подоляк назвав компанії, які продовжують працювати в РФ та фінансувати війну проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nestle,danone

Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, як боротись із компаніями, які продовжують працювати на території Росії.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

​​"Директори Danone, Nestle, Unilever та P&G завжди воліли у своїх рекламних кампаніях використовувати усміхнених дітей. Адже це ідеальна цільова аудиторія. Таке собі створення ілюзії сімейної теплоти. Одразу й наповал. Споживач танув і купував товар.

Гадаю, зараз рекламні кампанії цих "продавців смерті" мають бути побудовані на чорно-білих знімках загиблих українських дітей. Крупним планом. З жахливими деталями. З мертвими очима. Щоб буквально шокувало й назавжди вкарбовувалося у пам'ять мільйонів споживачів по всьому світу. І з гаслами відповідними: "Ви їсте цей кривавий шоколад, щоб росіяни із задоволенням убивали цих українських дітей!"

Так от, відтепер і назавжди запам'ятайте, що всі ці мерзенні бренди навмисне, добровільно, з великою жадібністю оплачували криваву війну росіян проти України", - наголосив він.

Подоляк закликав всіх назавжди запам'ятати назви цих компаній, які стали синонімами зла.

"Потрібні системні юридичні претензії в усіх юрисдикціях до цих фірм-людожерів, які фінансують масові вбивства. Вкрай потрібні протести у країнах/містах, де розташовані головні офіси цих компаній. І кабінети, у яких сидять СЕО, що запливли жиром. Просто, щоб вони ходили з переляканими фізіономіями і щоб їхня репутація була зруйнована. Треба розхитувати цих циніків. Як ні, то крові буде багато", - зазначив радник глави ОП.

Також читайте: Nestle відмовилась йти з ринку РФ, але ще не пізно передумати, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+80
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18.03.2022 19:41
+32
Дерьмо кофе а фирма идет на *** куда и руский карабль
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18.03.2022 19:48
+30
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18.03.2022 20:28
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18.03.2022 19:41 Відповісти
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18.03.2022 20:28 Відповісти
нескафе хороший кофе на скорую руку...был
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18.03.2022 19:44 Відповісти
откажусь, от всех
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18.03.2022 19:45 Відповісти
Якобз монарх все ж таки краще, навіть не враховуючи політику.
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18.03.2022 19:46 Відповісти
Непоганий варіант у плані швидкої кави. Хоча у моєму розумінні кава - див. комент трохи нижче.
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18.03.2022 20:33 Відповісти
Дерьмо кофе а фирма идет на *** куда и руский карабль
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18.03.2022 19:48 Відповісти
Об хій "нескафе". Завжди купую латиноґамериканську каву у зернах (краще необсмажену), потім її обсмажити, перемолоти - і у джезві готую запашну каву. Без цукру, молока, вершків та іншого - ціную шляхетну гіркоту цього напою. Краще туди додати зовсім трошки солі, перцю та/або кардамону. Те, що треба.
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18.03.2022 19:54 Відповісти
В мене слина потекла.
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18.03.2022 20:04 Відповісти
І от нафіга таке на вечір писати?
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18.03.2022 20:09 Відповісти
Абисти Ви знали, з чого розпочати завтра вранці.
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18.03.2022 20:15 Відповісти
Танунах.
Кажуть, цією гидотою добре щурів труїти.
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18.03.2022 20:03 Відповісти
И ещё к этой компашке, нужно добавить HUGO BOSS ~ шили фашистам военную форму.
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18.03.2022 20:04 Відповісти
Нацистам
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18.03.2022 20:09 Відповісти
От тут попрошу. HUGO BOSS знався на брутальному гламурі - уніформа СС це неперевершений шедевр. І взагалі, рашка-********* це навіть не китайська копія, це якась збочена пародія на європейський Райх. Причому незрівнянно страшніша і жорстокіша.
До того ж германці воювати вміли, на відміну від кацапів, які тупо закидали ворога м'ясом.
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18.03.2022 20:31 Відповісти
Років 8 як взагалі відмовився від розчинної кави!

Ліпше дешевеньку, але мелену. Хоча досить непогану в нас можно за 140 гривень за пів-кіля купити на ринку.
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18.03.2022 20:35 Відповісти
У нас в магазинах "Моцарелла" пів-кіля непоганої кави вартувало 80 гривень.
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18.03.2022 20:47 Відповісти
ага....ота горіла невідома субстанція, яка називається нескафе класік?
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18.03.2022 20:39 Відповісти
она самая
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18.03.2022 20:41 Відповісти
"Покласти" їхні сайти! Здійснити масштабну кібератаку.
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18.03.2022 19:44 Відповісти
визнання рашки державою-террористом хоча б Заходом одразу відібьє бажання усіляких NaZtle мати бізнес у кривавому рейху
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18.03.2022 19:44 Відповісти
похоже выстрелы,тоесть наши когото ганяют
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18.03.2022 19:47 Відповісти
подробности не нужны.удали
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18.03.2022 19:53 Відповісти
Теж чую.
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18.03.2022 19:47 Відповісти
В небо - значить працює ППО, що тут дивного? Не все ППО стріляє якимись ракетами.
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18.03.2022 19:48 Відповісти
Необучаемый....
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18.03.2022 19:49 Відповісти
Тупанул.
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18.03.2022 20:09 Відповісти
В Одесі вогнем ППО знищено ворожі дрони - повідомляє речник ОДА Сергій Братчук
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18.03.2022 19:53 Відповісти
Это вчера было, вроде. Ну, может и сегодня то же самое.
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18.03.2022 20:01 Відповісти
то дрона сбили.он не несет оружия,потому сирена не нужна
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18.03.2022 19:58 Відповісти
Племяш звонил, сказал, сбили наши ракету. Упала в районе метро "Молдаванка"
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18.03.2022 20:11 Відповісти
та на молдованке чо хочешь собьют...если плохо лежит или плохо летит.запросто .тем более метровские
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18.03.2022 20:24 Відповісти
Вчора розмістив на гугл мапі ці фото українських дітей, на фото їх модернових "штаб-квартир"
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18.03.2022 19:46 Відповісти
Падлюки потворні. Про імідж на світовому ринку можете забути. Співучасники вбивць дітей з товарами для дітей. Фарисейські мразоти. Треба це все поширювати.
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18.03.2022 19:46 Відповісти
Ці картинки потрібно розповсюджувати по західних сайтах. Люди цивілізованих країн дуже чутливі до такого вони викинуть ці бренди зі свого життя!
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18.03.2022 19:47 Відповісти
Краще порядок на митниці наведіть, а то там багато криворуких, ще й ДБР просить доплати, а популізм в сраку запхніть, ганяти ці компації вміють самі люди і споживачі цих компаній!
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18.03.2022 19:47 Відповісти
https://www.nestle.ua/info/contact - пишемо сюди цим шакалам
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18.03.2022 19:49 Відповісти
Гадаю, непогано їх просвітив.
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18.03.2022 20:12 Відповісти
Краще скаржитися на глобальному https://www.nestle.com/info/contactus/contactus#contact-form на аглійскій мові і прикріплювати фото
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18.03.2022 20:35 Відповісти
написав пару лагідних.....
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18.03.2022 20:53 Відповісти
Де наші рекламодателі.... Антірекламу цім тварям зробити....
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18.03.2022 19:50 Відповісти
Не хвилюйтеся шановні, вже зрозуміло хто э хто, репутацію вони вже собі зіпсували як пособники фашістів,що годуюють вбивць діточок, але скоро кацапам буде не до шоколаду, тому як завжди запроданці- жалігюдні, а жадібні втрачають більше.
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18.03.2022 19:50 Відповісти
а що там стосовно кривавого "нейтрального статусу"?
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18.03.2022 19:51 Відповісти
Гнидники **************
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18.03.2022 19:52 Відповісти
А Ашани по всій Україні так і залишаться?
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18.03.2022 19:54 Відповісти
Пройдет следом за фашистским кораблем, как и другие вражеские объекты
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18.03.2022 19:56 Відповісти
А от подивимось, наскільки наш народ свідомий і чи буде ходити надалі в ці лайно-маркети.
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18.03.2022 19:57 Відповісти
В Запоріжжі в Сілпо на полицях з шоколадними батончиками і з кофе залишились тільки Nestlé бо ніхто не купує
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18.03.2022 20:51 Відповісти
Там ще не чутно жартів " ... якби ровійські танки мали ********* гусениці ... " ? Я знаю ту компанію яка ще працює в РФ .
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18.03.2022 19:56 Відповісти
Ну з орангутангом Ківою все зрозуміло ... А де ті падлюки, які звуться як Шуфрич, Бойко, Королевська, Рабінович, Бужанський та інша нечисть ? Щось не чути брехливу скотиняку Пальчевського ?
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18.03.2022 19:56 Відповісти
Наші торгові мережі відмовляться від цих брендів. А кацапи обніщають.
Тобто вони втратять 2 ринки замість одного.
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18.03.2022 19:58 Відповісти
Все правильно. Бойкот цинікам і людожерам Nestle, Danone... Життя дорожче за їхні шоколадки
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18.03.2022 20:00 Відповісти
Nestle то не тільки шоколад, а ще купа всього. Тепер дивіться уважно, що купуєте.
Ще Леруа Мерлен повинен піти.
Шкода, що залишиться тільки жлобський епіцентр, але тут справа принципу.
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18.03.2022 20:00 Відповісти
Да, именно. Это и вода и детское питание
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18.03.2022 20:10 Відповісти
Для респондента lubava ffe54244 : на митниці там зараз проїжджалося скільки всілякої шушори з їх центрального апарату у "якості переведених" на фейкові посади, що бабло стригти на митних постах Львівщини, Закарпаття, Буковини. Де ж ви пінкертони з ДБР разом із СБУшниками ? Що, в долі ?
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18.03.2022 20:00 Відповісти
Я помню и в Еву писал и на Розетку, нахер вы продаете кацапское гавнище, памперсы Хаггис, чистая линия и тд. Всегда было в кайф бойкотировать продукцию из рейха. С удовольствием продолжу и с этими несстле и остальным отребьем.
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18.03.2022 20:06 Відповісти
Здається Світоч це Нестле.
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18.03.2022 20:07 Відповісти
Не здається
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18.03.2022 20:14 Відповісти
От за Світоч дійсно обідно, бо в мене там працюють знайомі у Львові і кажуть, що Світоч з 2014 року регулярно надавав допомогу в АТО...
А тепер вищестояче начальство, по суті, зробило з них зрадників, хоча Світоч - це патріоти-львів'яни...
Це так само, як з Леруа - українські магазини допомагали нашим воїнам, а як узнало французьке начальство, то відрубило український офіс від корпоративного зв'язку...
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18.03.2022 20:58 Відповісти
Нужно на законодательном уровне обязать проиводителей, оставшихся в РФ, печатать на их продукции в Украине надпись, занимающую полностью одну сторону упаковки "мы спонсируем российсккую агрессию."
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18.03.2022 20:32 Відповісти
Придурок ты, Подоляк. Ты хоть понимаешь сколько украинцев работают на предприятиях Danone, Nestle, Unilever та P&G в УКРАИНЕ? Это десятки тысяч рабочих мест!
Как, *****, игнорирование продукции Danone, Nestle, Unilever та P&G остановит вторжение *********? Безработицей в Украине? Отсутствием поступлений в бюджет Украины от этих предприятий?
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18.03.2022 20:35 Відповісти
От прям десятки тысяч? А прикинь сколько людей торговали кацапским газом и нефтью здесь? А еще удобрениями, железяками и кучей другого рашистского хлама - и они все останутся без работы теперь? А-я-яй как грустно!
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19.03.2022 18:22 Відповісти
ДАНОН еще и пареченкову зарплату платило , а он в свое время стрелял по украинским солдатам в сторону, где живут украинцы. ДАНОН не покупаю с того момента как новость с Пореченковым прозвучала
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18.03.2022 20:35 Відповісти
а де у переліку компаній, які покинули московію "95-й КВАРТАЛ"?
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18.03.2022 20:49 Відповісти
Взорвали бы лучше трубу (которая в Украине). И другие "потоки" можно взорвать при желании. Я не понимаю почему РФ убивая ваших детей, качает через украину газ. Какой нахер газ если дети умирают?
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18.03.2022 20:51 Відповісти
О чем Подоляк договаривается с мосалями-фашистами? Куда он торопится?
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18.03.2022 20:56 Відповісти
Зробіть фотожаби з цими брендами, а люди вже якось росповсюдять.
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18.03.2022 21:00 Відповісти
А шо ви тільки про каву пишите, ви навідь не уявляєте собі який великий портфель у консерна Nestlé? Працював на них до війни ще. Світоч, торчин, киткат, лайн, Пурина (для котів),Несквик и т.д.
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18.03.2022 21:25 Відповісти
 
 