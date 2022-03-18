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Сили оборони звільняють нашу землю на всіх напрямках, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 18:00 18 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію на 18.00 18.03.2022 щодо російського вторгнення

Як іфнормує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу. 

У повідомленні відзначається: "Триває двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Продовжуючи спроби відновити боєздатність окремих підрозділів, що беруть участь у бойових діях, військове керівництво російської федерації планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії.

Підтверджуються факти відмови окремих військовослужбовців російської федерації від участі у бойових діях, що обумовлено низьким рівнем морально-психологічного стану російських окупантів після зіткнень з українськими силами оборони. Так, зокрема, у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях.

Особовий склад противника деморалізований, почастішали випадки суїцидів та самоскалічень.

Через відсутність позитивних результатів та неспроможність виконати поставлені завдання планується усунення від виконання службових обов’язків командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил рф полковника Вадима Панькова. Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається наростити угруповання військ у напрямку на Київ, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 18 березня

Провладні російські ЗМІ продовжують розповсюджувати хибну інформацію про збройну агресію російської федерації на території України. Не припиняється створення та розповсюдження всіма доступними інформаційними каналами, зокрема і у країнах Європейського союзу та США, постановочних пропагандистських відеоматеріалів з метою дискредитації діяльності військово-політичного керівництва та Сил оборони України.

У місті Джанкой, на тимчасово окупованій території АР Крим, призупинено навчання у місцевих загальноосвітніх навчальних закладах з їх подальшим використанням для розміщення військовослужбовців збройних сил російської федерації, які прибувають до міста.

У Чернігівській області російські окупанти залякують місцевих жителів з метою придушення спротиву цивільного населення.

Окупанти продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та руйнуюють інфраструктуру міст, створюючи передумови для поглиблення гуманітарної кризи.

Сили оборони України продовжують крок за кроком звільняти тимчасово зайняту територію України на всіх напрямках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,2 тис. осіб, 450 танків, 1448 броньованих машин, 93 літаки, 112 гелікоптерів

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
Йдуть бої, Маріуполь наш. На 22 день все ще наш- неочікувано?
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18.03.2022 19:46
+22
Битва за Алеппо 2012-2016 : 4 роки

але я НЕ хочу українського Алеппо !!!

захисники Марика - Азов, Нацгвардія, морпіхи... сталеві.
ці хлопці вмруть, але не сдадуть позиції!

треба вивести мирних !
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18.03.2022 19:52
+21
деблокада Маріка і буде переламом в війні.
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18.03.2022 19:50
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А на напрямку Маріуполя?
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18.03.2022 19:45 Відповісти
Йдуть бої, Маріуполь наш. На 22 день все ще наш- неочікувано?
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18.03.2022 19:46 Відповісти
Битва за Алеппо 2012-2016 : 4 роки

але я НЕ хочу українського Алеппо !!!

захисники Марика - Азов, Нацгвардія, морпіхи... сталеві.
ці хлопці вмруть, але не сдадуть позиції!

треба вивести мирних !
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18.03.2022 19:52 Відповісти
Їдуть кожного дня тисячами, вже виїхало біля 40 тисяч.
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18.03.2022 19:55 Відповісти
із мінімум 300 тис. що були на день блокади
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18.03.2022 19:56 Відповісти
Так. Це величезна маса людей, просто і швидко їх неможливо євакуювати.
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18.03.2022 20:01 Відповісти
Дайте їм зброю..
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18.03.2022 20:02 Відповісти
ну як нашо? насаживать тебя на бутилку!
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18.03.2022 20:50 Відповісти
НАМ НЕПОТРІБНО ГЕРОЇВ -КІБОРГІВ ПОСМЕРТНО --- ВОНИ ПОТРІБНІ УКРАЇНІ ЖИИИИИВІІІІ !!!
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18.03.2022 20:00 Відповісти
це війна.

300 спартанців теж хотіли жити...

вибачте, але Марик це наша найбільша біль на сьогодні
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18.03.2022 20:04 Відповісти
Це війна, усі не можуть лишитися живими, нажаль.
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18.03.2022 20:04 Відповісти
В Марике все наши-мирные,а орки-уроды
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18.03.2022 20:34 Відповісти
"Ураганами" не можна розчистити дорогу нашим на Маріуполь? Там дальність стрільби 100+ км...
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18.03.2022 19:55 Відповісти
+ 100 !!!
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18.03.2022 19:57 Відповісти
Ні. Там абсолютна перевага ворога у повітрі.
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18.03.2022 20:00 Відповісти
плять !

я розумію що там голий степ, але невже не можна відбитись тими ж стінгерами ?
це жє не житлові квартали, а рухомі військові групи, проти яких будуть "працювати" штурмовики та гелікоптери
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18.03.2022 20:08 Відповісти
Ні. Бо є ніч. Чому я маю повідомляти вам елементарні речі, які будь-хто мав можливість знати на 22 день 8 річної війни що триває вже століття?
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18.03.2022 20:10 Відповісти
Segodnia odin litovec raskazal kak on vojujet Xersone nedaleko Xersona.Skazal sto ruskaja armija eto kolxozniki.Okapalis u mirnix domov,liudej nevypuskajet kak cyt derzit.Govorit vybyli ix no netu snariadov,tolko dva btr i tank u nix,gradami nemozno poskolku doma .No cystyt ruskix ix kak polozeno.Nuzno tam im javelini po bunkeram bi strelnuli,togda vylezli s okopax bi
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18.03.2022 20:18 Відповісти
ДЕБЛОКАДА МАРИКА !!!!!!!

все інше потім
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18.03.2022 19:47 Відповісти
деблокада Маріка і буде переламом в війні.
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18.03.2022 19:50 Відповісти
може я щось не догледів, але від Бердянська до Марика тоненька смужка рашиської окупації
невже не можна відкинути орків хоча б до Бердянська ?

не вірю !
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18.03.2022 19:54 Відповісти
Бо ви не військовий.
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18.03.2022 19:56 Відповісти
невже ?

перевірю свій військовий квиток 40-ка річної давності
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18.03.2022 19:58 Відповісти
Як? В Криму авіація і флот противника, наступати степом на противника не маючи переважаючої артилерійської підтримки це самогубство.
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18.03.2022 21:24 Відповісти
Тебя ждут,поедь откинь
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18.03.2022 19:57 Відповісти
я вже сам їздити не можу.
мене треба доставляти на мєстность у вигляді нерухомого об'єкту - ДЗОТа

нажаль....
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18.03.2022 20:00 Відповісти
хотів би я знати відповіді на ці запитання, але для цього має бути набагато більше інформації ніж та котру ми всі маємо.
сподіваюсь хлопці у високих кабінетах, які все знають, щось роблять.
і да - засуньте вже ту мавпу-арахімію обратно на те дерево звідки вона, по чиємусь недогляду, впала.
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18.03.2022 20:02 Відповісти
арахамія та решта мавп оголошені недоторканими на час Великої Посухи ("Мауглі")
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18.03.2022 20:10 Відповісти
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18.03.2022 20:12 Відповісти
Очень жаль. И непонятно почему, если мавпа - вражина
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18.03.2022 20:46 Відповісти
Не догледіли, лінія оборони значно північніше, але все може бути
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18.03.2022 20:26 Відповісти
Гарні новини, перелам настав.
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18.03.2022 19:45 Відповісти
Хто сказав?
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18.03.2022 19:48 Відповісти
Люська промуркотіла

якщо настав перелом - до біса перемовини !
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18.03.2022 19:55 Відповісти
Той, хто написав цю оперативну інформацію.
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18.03.2022 19:57 Відповісти
Обов'язково - щоб хтось хтось сказав? ...А самому не видно? ... Чи може не хочеться бачити?
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18.03.2022 20:01 Відповісти
Я напишу відповідь через неділю.
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18.03.2022 20:13 Відповісти
Українці пишуть "тиждень". І кажуть "нісенітниця" на дописи тобі подібних.
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18.03.2022 21:28 Відповісти
Ну так де перелам ? Або знову спам ?
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22.03.2022 06:51 Відповісти
Сказали перелам може бути днів через 10
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18.03.2022 21:42 Відповісти
На третій день війни я написав, що ми вже перемогли- я помилився? Так і тут.
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18.03.2022 22:58 Відповісти
Друзья! Я провел ,,адскую,, 7-ми минутную работу... Бытует два мнения происхождения слова ,, кацап,,. Первое-из-за козлиной бородки русни. Как Цап! А с Украинского- как КОЗЕЛ! Второе мнение... Во времена нашествия татаро-монголов, было очень много предателей со стороны русни -были нечто вроде полицаев. И они очень жестоко обращались со своими земляками. Что очень удивило татар! И они прозвали этих нелюдей ,,МЯСНИКАМИ,,! МЯСНИКИ!!!!! Мне стало интересно, насколько это правда? И о чудо, дядюшка Гугль, с другом переводчиком, предложил интересные варианты с языков Средней, и не очень-Азии! Поехали....! Турецкий-KASAPLAR! Таджикский-КАССОБОН! Туркменский-GASSAPLAR! Казахский-КАСАПШЫЛАР! Татарский-КАСАПЧЫЛАР! Узбекский-GASSOBLAR! Киргизский-КАСАПЧЫЛАР! Монгольский-ЯРГАЧИД! Как говорится-комментарий излишен! Возможно перевод не точен. Но суть (корень слова)-верен! И это особенно актуально в наше время! Прошу распространить дальше! Дякую!
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18.03.2022 19:47 Відповісти
Ты хочешь КОЗЛОМОРДЫХ демонтировать и типо они не КОЗЛОМОРДЫЕ? 😁
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18.03.2022 19:54 Відповісти

Тут усе синхронно зійшлося в одну точку: і козломорда зовнішність, і підла натура, і влучна характеристика, дана тюркомовними народами.
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18.03.2022 20:59 Відповісти
Про ",гассаб" давно відомо...
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18.03.2022 19:56 Відповісти
"Во времена нашествия татаро-монголов, было очень много предателей со стороны русни..."

А де вона тоді була та "русня", якщо колони успенського собору московського кремля (при основі) позначені ханськими тамгами (знаками власності)?
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18.03.2022 20:07 Відповісти
Живодер, резчик (скота), палач, а не мясник.
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18.03.2022 21:11 Відповісти
Мені подобається ще один варіант походження слова кацап (коцап) від "коцать"(на ідиш) блювати,ригати,отже коцап,кацап-оббльований,обриганий,що передає суть цієї істоти
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18.03.2022 21:16 Відповісти
Йой! Яка публІка (з наголосом на "і")!
Ву-у-у-ужос...
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18.03.2022 21:34 Відповісти
"ходить, акі цап" це з 17 століття
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18.03.2022 23:07 Відповісти
Это можно смотреть вечно!
Кадыровские "дон-доны" бегут, бросая технику.
Видео - https://youtu.be/AhTcXdCeCYo
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18.03.2022 19:48 Відповісти
а тогда видео откуда взялось...?
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18.03.2022 20:06 Відповісти
ты вася иди вслед росийскому кораблю...
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18.03.2022 20:28 Відповісти
твой номер - 25.02.2022
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18.03.2022 21:01 Відповісти
По баранам бы артой долбануть. Но тогда бы этого видео не было. Хотя... надеюсь что видео нашли на мертвом.
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18.03.2022 20:13 Відповісти
Головне не підписувати нічого,та не заморозити на місяці або роки,тільки перемога з поверненням Донбасса і Крима а не мір любой ціной
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18.03.2022 19:49 Відповісти
Чому б не відловити все кодло ОПЗЖ, не заперти в якомусь ангарі й не поставити мітку для ракети російської?
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18.03.2022 19:50 Відповісти
потому что они все уже давно дома, пишут отчеты о проделанной работе. виноваты не политики, а избиратели, которые делегируют этих политиков во власть
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18.03.2022 20:11 Відповісти
Та Ви що! Ліберали знесуться, бо демократія постраждає.
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18.03.2022 21:37 Відповісти
"Те, чому Китай симпатизує, - це не Україна як суверенна держава, а український народ", - уточнив професор Ши.
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18.03.2022 19:53 Відповісти
скоріше б звільнили. ця війна нікому не потрібна. повернутись би скоріше до нормального життя.

ця війна потрібна тільки путіну.

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18.03.2022 19:54 Відповісти
А пуйловські посіпаки тут ні до чого? А 71% росіян, що підтримають цю війну, - теж?
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18.03.2022 20:42 Відповісти
Сейчас Мариуполь является главной целью РФ. Не можете деблокировать, ну выведите войска. Если есть надежды на деблокирование, ну сообщите народу что есть план.
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18.03.2022 19:55 Відповісти
Як це "вивести війська"?! З блокованого міста?! Тобто капітулювати, скласти зброю і вийти з міста, покладаючись на "милість" орків?! І ще тут є четверо, що цю, м'яко кажучи, маячню підтримали лайками!
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18.03.2022 20:39 Відповісти
І що буде з мешканцями Маріуполя, яких буде кинуто на ту ж саму милість "орків"?
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18.03.2022 20:44 Відповісти
Какие альтернативы?
Как говорит Арестович, военного решения по Мариуполю нет.
Объяснить вам что это значит?
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18.03.2022 20:54 Відповісти
Это значит, что план есть, но оркам лучше о нем не знать.
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18.03.2022 21:14 Відповісти
План є, не сумнівайтесь. І вірте Збройним Силам України. Все буде добре.
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18.03.2022 20:47 Відповісти
Ромцю, сиди ціхо у своєму Воронєжі і трусися дрібно.
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18.03.2022 21:41 Відповісти
Мишка, как там в Польше клубничка сладкая? Иди дальше сажай не оъешся. Я в Киеве вырос и живу.
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18.03.2022 22:30 Відповісти
90% інформації про ракетні обстріли розвідка РФ отримує з соцмереж. СБУ закликала українців не допомагати окупантам.

"Інформація на кшталт "пролетіло над нами недалеко від військового містечка" допомагає росіянам краще орієнтуватися по цілях. Для чого ви це говорите? Для того, щоб скорегували вогонь і ворог влучив на 100 метрів ближче до цілі?", - звернулася речниця управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.
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18.03.2022 20:04 Відповісти
Болтун хуже диверсанта и шпиона!
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18.03.2022 21:16 Відповісти
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18.03.2022 23:07 Відповісти
 
 