Сили оборони звільняють нашу землю на всіх напрямках, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 18:00 18 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію на 18.00 18.03.2022 щодо російського вторгнення

Як іфнормує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні відзначається: "Триває двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Продовжуючи спроби відновити боєздатність окремих підрозділів, що беруть участь у бойових діях, військове керівництво російської федерації планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії.

Підтверджуються факти відмови окремих військовослужбовців російської федерації від участі у бойових діях, що обумовлено низьким рівнем морально-психологічного стану російських окупантів після зіткнень з українськими силами оборони. Так, зокрема, у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях.

Особовий склад противника деморалізований, почастішали випадки суїцидів та самоскалічень.

Через відсутність позитивних результатів та неспроможність виконати поставлені завдання планується усунення від виконання службових обов’язків командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил рф полковника Вадима Панькова. Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається наростити угруповання військ у напрямку на Київ, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 18 березня

Провладні російські ЗМІ продовжують розповсюджувати хибну інформацію про збройну агресію російської федерації на території України. Не припиняється створення та розповсюдження всіма доступними інформаційними каналами, зокрема і у країнах Європейського союзу та США, постановочних пропагандистських відеоматеріалів з метою дискредитації діяльності військово-політичного керівництва та Сил оборони України.

У місті Джанкой, на тимчасово окупованій території АР Крим, призупинено навчання у місцевих загальноосвітніх навчальних закладах з їх подальшим використанням для розміщення військовослужбовців збройних сил російської федерації, які прибувають до міста.

У Чернігівській області російські окупанти залякують місцевих жителів з метою придушення спротиву цивільного населення.

Окупанти продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та руйнуюють інфраструктуру міст, створюючи передумови для поглиблення гуманітарної кризи.

Сили оборони України продовжують крок за кроком звільняти тимчасово зайняту територію України на всіх напрямках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,2 тис. осіб, 450 танків, 1448 броньованих машин, 93 літаки, 112 гелікоптерів