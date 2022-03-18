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Порошенко запропонував міжнародний план примушення Путіна до миру: небо під контролем, ленд-ліз, другий фронт і "план Маршалла"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петро Порошенко запропонував план для досягнення миру в Україні. Порошенко зазначив, що надіслав свої пропозиції і Президенту Зеленському, а також презентував його західним союзникам, зокрема Президенту ЄНП Дональду Туску.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в інформації пресслужби ЄС.

"Ми назвали цей план "Примушення Путіна і Росії до миру", – говорить Петро Порошенко.

Порошенко запропонував міжнародний план примушення Путіна до миру: небо під контролем, ленд-ліз, другий фронт і план Маршалла 01

План Порошенка передбачає:

1. Закон про ленд-ліз. "Допомогу, яку Захід надає Україні в обороні, треба збільшити і систематизувати. Кожна держава, яка допомагає Україні, має прийняти закон про ленд-ліз, подібний до Акту США про ленд-ліз 1941 року, який уповноважує національний уряд постачати країні, яка захищає себе від агресора, необхідні матеріали, включаючи, але не обмежуючись, харчування та боєприпаси, танки та реактивні винищувачі, протитанкові та зенітні системи без порушення позиції нейтралітету будь-якої країни", – пояснює Порошенко.

2. Небо під контролем. "Було б доцільним надати Україні необхідні інструменти, щоб українськими засобами тримати своє небо під контролем. Надзвичайно важливо невідкладно передати Україні літаки МіГ-29, які є у наявності в країнах НАТО, а також системи протиповітряної оборони (типу "земля-повітря"), протиповітряної оборони С-300, які допомогли б Україні закрити небо власними силами. У майбутньому Україні можуть бути передані додаткові більш складні системи протиповітряної оборони. При цьому вже сьогодні можуть бути розпочаті програми навчання українських спеціалістів щодо користування цими системами", – зауважує п’ятий Президент.

3. Другий фронт, Західний. "Західний другий фронт має зараз включати все, крім солдатів. Щодня, якщо Путін не відводить свої війська, нам потрібні нові санкції. Санкції мають ставати ще більш пекельними, приборкувати агресивний потенціал Росії. Бо справжнє пекло, на жаль, поки що в Україні, а не в Росії, а треба, щоб було навпаки. І наріжним камнем цих санкцій має стати повне енергетичне ембарго. Бо лише з Європи в Росію і лише за нафту і газ щогодини 50 мільйонів доларів перераховується Путіну, а потім витрачається на вбивство українців", – наголошує Порошенко.

4. План Маршала щодо відбудови України. "Необхідно вже зараз розпочати розробку системного плану щодо невідкладної відбудови України. Пропонуємо тристоронній американсько-ЄСівсько-британський план або так званий "План Байдена-Мішеля-Джонсона" щодо України, який був би відкритим для участі й інших держав, особливо країн Групи Семи. Сподіваюся, Джонсон перший міг би відгукнутися на таку ініціативу", – вважає Порошенко.

5. Прискорена інтеграція України до Європейського Союзу. "Необхідно забезпечити невідкладне опрацювання заявки України на членство в ЄС. Європейська Комісія має швидко представити відповідний висновок на розгляд Європейської Ради для схвалення рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата на членство у відповідності до положень законодавства ЄС. За наявності політичної волі лідерів ЄС існує можливість розпочати передвступні переговори до кінця 2022 року", – переконаний лідер "Євросолідарності".

"Певна кількість цих кроків вже втілюється в життя. Ми виписали це у вигляді цілісного, комплексного, єдиного плану з точки зору головних пріоритетів, які зараз потребує Україна для зупинки російського агресора. Ми готові використовувати наші зв’язки, допомагати українським дипломатам в реалізації цього плану", – наголошує Петро Порошенко.


Порошенко запропонував міжнародний план примушення Путіна до миру: небо під контролем, ленд-ліз, другий фронт і план Маршалла 02
Порошенко запропонував міжнародний план примушення Путіна до миру: небо під контролем, ленд-ліз, другий фронт і план Маршалла 03
Порошенко запропонував міжнародний план примушення Путіна до миру: небо під контролем, ленд-ліз, другий фронт і план Маршалла 04
Порошенко запропонував міжнародний план примушення Путіна до миру: небо під контролем, ленд-ліз, другий фронт і план Маршалла 05

Порошенко запропонував міжнародний план примушення Путіна до миру: небо під контролем, ленд-ліз, другий фронт і план Маршалла 06

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+70
Як завжди, все влучно і доречно.
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18.03.2022 20:02
+54
Поки Подоляк вишукує ознаки того, що ***** прагне переговорів, Гетьман рубає як має бути.
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18.03.2022 20:02
+48
Люся пишет,что это Петя виноват в войне,так как обозначил приоритетом вхождение в НАТО,а *****,получается,не при делах.
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18.03.2022 20:03
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Поц ты брехливый...
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18.03.2022 20:18 Відповісти
ванья тут водкі нєт➡️
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18.03.2022 20:19 Відповісти
А що він мав робити ?
Відповідайте що ви тоді зробили.
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18.03.2022 20:25 Відповісти
Странно ,зачем он предлагает «то»,что Зеленский уже предлагал и предлагает,что уже в действии ,да и о плане «Маршала»уже в ЕС говорили,что его будут составлятьОн ничего нового не написал…
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18.03.2022 20:19 Відповісти
Вам сколько лет?Причем здесь кто предлагал первый,кто раньше ,кто позже? Политики сейчас должны быть единны,что и доказывает Порошенко , поддерживая слова Зеленского.
Читаешь коменты как в детском саду.
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18.03.2022 20:23 Відповісти
не мелитечушь, у Пороха столько есть возможностей отпиариться, начиная с той армии что сейчас воюет, и вооружена еще при Порохе,заканчивая его закупками оружия и волонтерской гуманитаркой. Проявленние единства власти это еще одно оружие против лжи путлера, а вы подыгрываете кремлевской лжи .Здесь не предвыборная агитация ,ИДЕТ ВОЙНА! Лучше бы вы "пиарились " как Порох,а не устраивали чвары, мужчина.
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18.03.2022 20:34 Відповісти
Я вообще антипорохобот, но не пойму претензий выше, что тут Порошенко не то сказал?! Все точно и верно.
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18.03.2022 20:19 Відповісти
При ПП 5 років жили і не знали, що таке рос.повномаштабне вторгнення і тут тобі бац ! нарід *** "устал" і захотів пореготати, бо "відіш лі" хуже нє будєт! Регочетe, вилупки обіср@ні ?!
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18.03.2022 20:22 Відповісти
А Петя сейчас не делает ничего полезного? Серьезно? Или у Подоляка такое в методичке написано?
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18.03.2022 20:23 Відповісти
"Зробив би щось корисне, довбень" - ПВО вокруг Киева, например?
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18.03.2022 20:28 Відповісти
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18.03.2022 20:20 Відповісти
Всі пункти цього плану ми кожен день чуємо у всьому світі від Зеленського. Він пацює над цим 24/7, а тут вийшов гетьман у всьому білому
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18.03.2022 20:20 Відповісти
от вовочки мы слышим про переговоры с ******, а не эти пункты
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18.03.2022 21:02 Відповісти
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18.03.2022 20:20 Відповісти
То что говорит Порох мне нравится больше чем то что пытаются вбить в головы эти гн**ы подоляки, ермаки и люси
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18.03.2022 20:22 Відповісти
Порох все правильно робить, а Пєрдаки і Задристовичі вже здуваються.
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18.03.2022 20:23 Відповісти
а если бы 24е февраля случилось в 2014м ..? Не усрались бы? Со всеми вытекающими последствиями
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18.03.2022 20:32 Відповісти
Ну да. Отвлекаю от "переговоров" с ******?
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18.03.2022 20:34 Відповісти
в США є розумні люди які пропонують це зробити ще спочатку війни але ж як ви розумієте є іньші не дуже розумні, які не як не можуть, або не хотять цього зробити. Моє особисте враження, що світом керують здебільше ідіоти, Та ще є маленька купа розумних яка намагається робити як треба та протистояти ідіотам. Та ще боженька допомогає світові, а інакше би світу вже не було б.
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18.03.2022 20:25 Відповісти
Андрюша, придержи крышку рояля
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18.03.2022 20:31 Відповісти
На хер ты пойдешь нулевка -бот .
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18.03.2022 20:32 Відповісти
Причём «сколько вам лет»…НЕ НАДО ПОВТОРЯТЬСЯ ..а если он хочет быть с правительством ,то пусть предлагает ,то чего ещё нет..а не повторяет то ,что же давно всем известно и существует .И по моему мнению ,как я «пороха»знаю он просто захотел в очередной рах выпендриться..попиариться.
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18.03.2022 20:30 Відповісти
"пусть предлагает ,то чего ещё нет" - НАТО там нет.
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18.03.2022 20:33 Відповісти
Примусити цю тварюку до миру зможе тільки наша армія. А не та брехня-бла-бла-перемога, що 14 року.
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18.03.2022 20:30 Відповісти
Откуда пишите, неуважаемый? С фронта, 8 год воюете? Нет? С дивана? Тогда идите на хер, если вам не с 19 года бла-бла- глазки и мир в жопе у ***** и где то посередине Украины остановимся. Ты , тварь, жил практически в мире!!!! с 2014 года , а реальная война пришла только сейчас, когда в рахе увидели слабость и продажность нашей власти и быдло , которое орало -термос, украли-обокрали ( правда до сих пор не знают что. но украли) и требовало жрать, срать , ржать. И решили тогда- что Украина созрела, чтобы ее привести в стойло. Так что заткнись, а лучше иди воюй, тогда все тебе будет так
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18.03.2022 20:58 Відповісти
Він вже раз примусив х..ла.
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18.03.2022 20:34 Відповісти
BACCEРMAH WALDО🇺🇦
@WALDO_WASSERMAN
·
35 хв
Послушал. У этого человека есть реальное видение проблемы, и есть пути ее решения. И эти пути НЕ связаны с необходимостью вести переговоры с военным преступником.
Не понял одного. Почему этот человек сейчас не является лидером страны. ☹️
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18.03.2022 20:44 Відповісти
Этот человек не является лидером страны потому, что стране надоел такой лидер. Страна выбрала себе другого лидера.
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18.03.2022 20:54 Відповісти
Нулевка на хер в спам.
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18.03.2022 20:58 Відповісти
Я в курсі
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18.03.2022 20:58 Відповісти
Питання до вас - вам чимось не подобаються його ідеї та пропозиції ?
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18.03.2022 20:59 Відповісти
Так, не подобаються. Тим, що вони не реалістичні і інструменти їх реалізації лежать в суто бюрократичних процедурах, які не є ефективними. Тому можуть привести тільки до гаяння часу, а не до результату.
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18.03.2022 21:06 Відповісти
Ви навіть не пробували. Бо не знаєте як. А він знає і вміє.
А що ви хочете ? Папірець з гарантіями ? Думаєте приїдуть солдати США і будуть контролювати вихід парашистів з наших територій . Відмовитесь від Криму та Донбасу . Пропишете нейтральний статус . Це для вас реальність ?
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18.03.2022 21:09 Відповісти
Ніякі папірці не є гарантія. Я хочу справжніх гарантій, які зрозуміє кожен, навіть пу. Смерті окупантів.
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18.03.2022 21:13 Відповісти
Єдина гарантія це ЗСУ.
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18.03.2022 21:14 Відповісти
І саме цю - ніяк не висвітлено в цих "ідеях".
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18.03.2022 21:18 Відповісти
Бо він звертався до міжнародних партнерів, а ЗСУ то наш клопіт.
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18.03.2022 21:19 Відповісти
Зараз не предвибоча компанія,ви проти того що каже зараз Порох?Чи просто вам треба пересварити українців? Влада об,єдналася , хто кращій бути президентом будемо з,ясовувати після війни!Наразі ваші коментрі -провокація
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18.03.2022 21:18 Відповісти
А ти подивись, на який коментар я відповів. Це саме і була провокація.
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18.03.2022 21:28 Відповісти
не "страна" выбрала вовочку а определенный процент ********* "жрать-срать-ржать"
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18.03.2022 21:05 Відповісти
Манилов, почему у вас в нике "ивашин". Скромность?
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18.03.2022 20:53 Відповісти
А где коллмойский???КТО КОМУ ЖОПУ ПОДТИРАЕТ???
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18.03.2022 21:00 Відповісти
********, сиди на бутылке молча
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18.03.2022 21:06 Відповісти
У людей виникло багато інших питань - оборонних.
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18.03.2022 21:07 Відповісти
Ахметка и тот что то с барского плеча отстегивает . а коломойский кореш президента навар с войны собирает
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18.03.2022 21:05 Відповісти
беня с войны собирал начиная с 2014 года начиная со спижженых 5.5 ярдов долларов денег вкладчиков Приватбанка
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18.03.2022 21:07 Відповісти
Пока мы видели План Моргентау в действии для Украины,надеюсь нынешние события все изменили в европейских мозгах,считающих Украину одним из главных осколков покойного СССР,наряду с РФ,а не страну пребываювшую под гнетом СССР.
Очень надеюсь ,что это не очередные "обещания"
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18.03.2022 21:09 Відповісти
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